DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KAZADA YARALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ 42 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bariyerlere çarpan ve refüjde asılı kalarak alev alan TIR'da yaralanan sürücü Mehmet Nergiz (35), tedavi gördüğü hastanede 42 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 8 Mart'ta Nizip'in Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Nergiz (35) yönetimindeki 47 MH 146 plakalı tavuk yemi yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekici kısmı alev alan TIR, refüjde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'dan çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Nergiz, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yanık ünitesinde tedavi gören Mehmet Nergiz, 42 gün sonra bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Nergiz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Nergiz'in fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

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2)FURKAN'DAN 4 GÜNDÜR HABER YOK



ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan günü kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Köy ve çevresi ile yakınından geçen Kocasu'du 4 gündür aranan küçük Furkan'a ait herhangi bir ize şu ana kadar ulaşılamadı.

Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Babasının kapı önüne bıraktığı Furkan, 20 dakika içerisinde kayıplara karıştı. Aile kendi imkanlarıyla Furkan'ı bulamayınca, cami minaresinden anons yapılarak küçük çocuğun kaybolduğu duyuruldu. Köylüler de Furkan Yiğit'i bulmak için seferber oldu. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca, aile bu kez jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Aynı gün köye, jandarma, AFAD ve köy korucuları sevk edildi. 100'e yakın jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama ekibi olmak üzere 16 AFAD personeli arama çalışması başlattı. Üç gün boyunca sabah başlayıp, gece yarılarına kadar devam eden çalışmalarda, köydeki ev ve eklentileri tek tek kontrol edildi, çevredeki arazilerde arama yapıldı. AFAD ekipleri de Kocasu'da hem su altında hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. Dere yatağı iş makinesi yardımıyla temizledi. Ancak dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalarda, küçük Furkan'a ait bir ize rastlanmadı.

Çalışmalara, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. AFAD'a bağlı su üstü ve su altı arama ekipleri, Furkan Yiğit'in Kocasu'ya düşme ihtimaline karşın botlarla yine arama yaptı. Arama- kurtarma köpekleriyle köyün çevresindeki dağlık alanlar da kontrol edildi.

Oğlu kaybolduğu sırada Erzurum'da hastanede tedavi gören 6 yaşındaki oğlu Ferhat'ın yanında kalan anne Gülperi Yiğit de Furkan'ın kaybolduğunu duyunca köye geldi.Acılı aile bir an önce çocuklarının bulunmasını isterken, Furkan Yiğit’i arama çalışmaları sürüyor.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, ()-

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3)FANATİK DAMAT, DÜĞÜNDEN ÇIKIP MAÇ İZLEMEYE GİTTİ

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet Kocakır (24), nişanlısı Şuheda yaptıkları düğünlerinin ardından arkadaşlarıyla birlikte fanatik taraftarı olduğu amatör lig takımlarından Göbel Gençlikspor maçını izlemek için stada gitti.

Tavşanlı ilçesinde oturan Ahmet Kocakır’ın düğün saatiyle, fanatik taraftarı olduğu 2. Amatör ligi takımlarından Göbel Gençlikspor’un Balıköy Gençyurdu ile yapacağı maç aynı saate denk geldi. Göbel köyündeki düğün saatini öğlene alan fanatik damat Kocadır, nişanlısı Şuheda ile yaptığı düğünün hemen ardından takımını desteklemek için stada gitti. Damatlığını bile çıkarmayan Kocakır, Karakova semt sahasındaki tribünde yerini alarak takımını destekledi. Damat Kocakır, “Bu mutlu günümde takımımızı desteklemeye geldim. Benim için bu maç çok önemliydi ve takımımızı yalnız bırakamazdımö dedi.

Fanatik damat Kocakır ve arkadaşlarının izlediği, kazanının şampiyon olacağı Göbel Gençlikspor - Balıköy Gençyurdu maçı ise 1-1 berabere tamamlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Sokak düğünü

-Damat ve arkadaşlarının oynaması

-Damadın stada gelmesi

-Damat ile röp.

-Maç ve stattan görüntü

-Damat ve gelin fotosu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),()-

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4)3'ÜNCÜ KAT BALKONUNDAN DÜŞEN NİSA NUR YAŞAMINI YİTİRDİ

ESKİŞEHİR'de, Fatma- Mehmet Özer çiftinin 2 yaşındaki kızları Nisa Nur, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde oturan Mehmet Özer, Perşembe günü sigara içmek için 3'üncü kattaki evlerinin balkona çıktı. Peşinden gelen kızı 2 yaşındaki Nisa Nur, bir andan balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kızı, ilk müdahalesi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Nisa Nur’un cenazesi dün Emek Mahallesi'ndeki Dilek Camii'nde kılınan namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Apartman görüntüsü

-Nisa’nın düştüğü balkon

-Evin bulunduğu sokak

-Nisa Nur’un fotoğrafları

Haber-Kamera: Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, ()-

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5)ZAKKUM, HAYRANLARINI COŞTURDU

MERSİN'de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğindeki 18'nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Türk Rock Müziği'nin yıldız topluluğu Zakkum'u hayranları ile buluştururken gençler unutulmaz bir gece yaşadı

Zakkum konseri, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Binlerce gencin akın ettiği konser alanında Mezitli Belediye Başkan Vekili Zehra Korkmaz yaklaşık 4 bin kişi yerini aldı. Gençlerin dans ederek birbirinden güzel şarkılara eşlik ettiği konserde,Yusuf Demirkol (vokal), Eren Parlakgümüş (elektro gitar), Emre Yılmaztürk (bas gitar) ve Cem Senyücel (davul), isimlerinden oluşan Zakkum, 'Anason', 'Hatıran Yeter', 'Unut Beni', 'Gidiyorum Yolcu Et', 'Hatıran Yeter', 'Ahtapot', 'Anason', 'Acıta Acıta', gibi pek çok sevilen şarkısını seslendiren Zakkum grubunun solisti Yusuf Demirkol'un cep telefonuyla canlı yayın yaptığı konserde gitar şov sırasında ışık gösterisi büyük ilgi gördü.

Askerliğini Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nda yaptığı için Mersin'i yakından tanıdığını ifade eden Yusuf Demirkol, "Buraya gelmek için sabahın 9'undan bere yollardayız. Hiçbir güç bizi yıldıramadı. Sabah 10 uçağı ile gelecektik ama önce uçağa alınmadık. Uçakta bir sorun oldu, 16,25'e kaldık. Zar zor geldik. Bu kadar meşakkatli bir yoldan sonra sizi görmek ilaç gibi geldi. Güzel bir konser olsun, her şarkıdan sonra bizi alkışlayın. Bildiğiniz şarkıları beraber söyleyelim, bilmediklerinizde ağzınızı oynatın. Buralara yabancı değilim. Taşucunda askerlik yaptığım dönemde bol bol tantuni ve künefe yedim. Mersinlileri ve Mersin'i yakınen biliyorum" dedi.

Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattığı için teşekkür eden Mezitli Belediye Başkan Vekili Zehra Korkmaz, sanatçılara çiçek sundu.

Görüntü Dökümü

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-Zakkum konserinden görüntü

-Solist Yusuf Demirkol şarkı söylerken

-Alandan görüntü

-Yusuf Demirkol konuşurken

-Gençlerden genel ve detay

(BOYUT:630 MB)(SÜRE:5,38 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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