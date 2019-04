DHA YURT BÜLTENİ-12

HATAY'DA YAĞIŞ, SEL VE SU BASKINLARINA YOL AÇTI (EK)

1)YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI

Hatay'da dün gece yaşanan sel felaketinin ardından, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalara başladı. Hatay'ın merkez Antakya İlçesinde dün sabah saatlerinde başlayıp gece etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle Habib-i Neccar dağı eteklerine kurulu Bağrıyanık ve Havuzlar mahallelerinde yağış sele dönüştü. Selde Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarı Meslek Yüksek Okulu'nun istinat duvarı yıkıldı, bahçedeki ağaçlar bir evin odunluğu üzerine devrildi. Yaklaşık 10 araçta sel sularına kapılarak hasar görürken, bir araç da bir evin yıkılan bahçe duvarının altında kaldı. Selde bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. Dün gece yaşanan felaketin ardından Hatay Büyükşehir ve Antakya Belediyesine bağlı ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren yaraların sarılması için çalışmalara başladı. Sel sularının getirdiği moloz yığınlarını temizleyen ekipler, molozlar nedeniyle tıkanan mazgalları da açtı.

4 GÜN SONRA DÜĞÜNÜM OLACAKTI

Selde aracı zarar gören mahalle sakinlerinden Erçin Teski (26), "4 gün sonra düğünüm olacaktı, bu yüzden arabamı satışa çıkarmıştım ancak başımıza bu felaket geldi. Yetkililerin bizlere yardım elini uzatmasını bekliyoruz" dedi.

2)ÇEŞME'DE KIYIDA BAĞLI BULUNAN GEZİ TEKNESİNDE KORKUTAN YANGIN

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşme ilçesinden Eşek Adası'na günübirlik turlar düzenlenen 'Leydi Bente' isimli gezi teknesinde bugün saat 14.00 sıralarında, kıyıda bağlı olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye 1 söndürme römorkörü ile 3 itfaiye aracı sek edildi. Denizden ve karadan alevelere müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, tekne romorkör yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek diğer teknelerden uzaklaştırıldı. Yakındaki bazı tekne sahipleri de kendi teknelerini daha güvenli bir bölgeye çekti. Söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı bildirildi.

3)2 GÜNDÜR HABER ALINMAYAN KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BOLU'da ailesinin 2 gündür haber alamadığı Fatma Turan (60), itfaiye yardımıyla girilen evinde ölü bulundu.

Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan Fatma Özturan'dan 2 gündür haber alamayan kız kardeşi durumu polise haber verdi. Turan'ın yaşadığı eve gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri kapıyı açmasıyla eve girildi. Yaşlı kadın yerde hareketsiz yatar halde bulundu. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin incelemesinde Fatma Özturan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadın Olay Yeri İnceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

4)SÜS HAVUZUNDAN ÇIKAMAYAN KÖPEĞİ, POLİS KURTARDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde, düştüğü süs havuzundan çıkamayan ve boğulmak üzere olan sokak köpeği, görevli polis memuru tarafından kurtarıldı.

Kemer merkezindeki Liman Caddesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis merkezi önündeki süs havuzundan dün gece sesler geldiğini duyan görevli polis memurları, havuzu kontrol etti. Havuza düşen bir köpeğin sudan çıkamadığını ve çırpındığını fark eden polis memurlarından biri, hayvanı hemen dışarı çıkardı. Oldukça su yuttuğu anlaşılan köpeği kuru bir alana koyan polis memuru, bir süre onunla ilgilendi. Polis memurunun yardımıyla kurtulan ve kendine gelen köpek daha sonra polis merkezine götürüldü. Burada kurutulan ve yiyecek verilen köpek daha sonra bırakıldı.

Polis memurlarının köpeği kurtarma çabası, o sırada olay yerinden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

5)MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL YANDI

Düzce şehir merkezinde, seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı. Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında alev alev yanan otomobil hurdaya döndü. Olay, öğle saatlerinde Düzce merkezde Kiremitocağı Mahallesi'nde meydana geldi. H.S.'ye ait otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. H.S. otomobilden inerken, alevler aracı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yanan aracı söndürdü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı düşünülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

6)BAŞKAN ZEYBEK İLK NİKAHINI KIYDI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen ve geçen pazartesi günü mazbatasını alan Mehmet Zeybek, ilk nikahını kıydı.

Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne müracaat eden Azeri Zumrud Safarova ile Ahmet Sarıtaş'ın nikahını, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kıydı. Başkan olduktan sonra ilk nikahını kıyan Zeybek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Zumrud Safarova ile Ahmet Sarıtaş'ın nikah şahitliklerini ise Belediye Meclis Üyesi Semai Kaya ile Mehmet Horuz yaptı. Safarova ve Sarıtaş'ın heyecanlı oldukları görülürken, Başkan Zeybek nikah cüzdanını geline takdim etti.

Başkan Mehmet Zeybek, "Tanıdığımız bir esnaf arkadaşımız Ahmet bey. Dün bana hayırlı olsun ziyaretine geldi. Bana nikahının olduğunu söyledi ve nikahı kıymamı istedi. Biz de seve seve kıyabileceğimizi söyledik. Sevdiğimiz bir arkadaşımıza ilk nikahımızı kıymak nasip oldu. İnşallah mutlu mesut olurlar. Gelin hanım da Azerbaycanlı bir kardeşimiz ve kendisi Türk vatandaşı. Ben evlenen arkadaşlarımıza mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikah töreninin ardından Başkan Zeybek, yeni evlenen çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

7)BİBER EXPO KAPILARINI AÇTI

Mersin'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Biber Expo isimli fuar kapılarını açtı. Biber çeşitlerinin ve üretimde kullanılan yöntemlerin tanıtıldığı fuar, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.Türkiye'de biber üretiminde Antalya'nın ardından 2'nci sırada bulunan Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki fuarın açılış törenine Milletvekili Hacı Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Ayhan Kızıltan, STK temsilcileri, biber üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kendisinin de üretici bir aileden geldiğini belirterek, çiftçilerin yaşadığı zorlukları bildiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Her kuruşu helal bir sektördür tarım. Çiftçinin kazandığı her kuruş helaldir, Türkiye için de önemlidir. Tarımı sadece ekonomik olarak değerlendirmek doğru değildir. Bunun sosyal yönü vardır. Toplam gayrisafi milli hasılamızda belki tarımın payı parasal olarak küçük gibi görülür ama Türkiye'de her 4 kişiden biri tarımda çalışır, tarımdan geçinir. Daha da kalkınmamız, daha fazla para kazanmamız, ülkenin zenginleşmesi için mutlaka teknolojiye yönelmemiz lazım ama tarımda da teknolojiye yönelmemiz lazım" dedi.

Mersin'in biber üretiminde önemli bir konumda olduğunu dile getiren Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ise "Mersin biber üretiminde Türkiye'de Antalya'dan sonra 2'nci, Adanalıoğlu-Kazanlı bölgesi de Mersin'de biber üretiminde 1'inci sırada. Biber çok önemli tarımsal bir ürün. 5 bin civarında üretici, biber üretiminden geçimini temin ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tarımsal üretim ve fuara katkı sağlayan isimlere plaket verilirken, protokol üyeleri açılış kurdelesini kestikten sonra biberli baklavayı tattı. Açılış töreni fuarın gezilmesi ile son buldu. İsteyenler 20 Nisan'a kadar fuarı ziyaret edebilecek.

