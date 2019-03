DHA YURT BÜLTENİ -12

Şehit Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, son yolculuğuna uğurladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlasında görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanına götüren zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi dün akşam kente getirilerek hastane morguna konuldu. Yüksel (46) ve Nurullah Gazi Uygun(48) çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Helalık esnasında anne Yüksel Uygun "Yavrum" diyerek göz yaşı döktü ve kısa süreli fenalık geçirdi. Bekar olan ve 7 ay önce görevine başladığı öğrenilen şehidin yakınları burada büyük üzüntü yaşadı.

Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önüne getirildi. Burada Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun kardeşi Semih Uygun ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Belediye önünde şehit için kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitm Bakan Yardımcı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, şehidin ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında baba Nurullah Gazi Uygun da gözyaşlarını tutamadı.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, ilçede bulunan Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

Fuat Oktay: PKK ve FETÖ ile iş tutanlarla birlikte olmanın nesi iyi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK ile iş tutan, FETÖ ile iş tutanlarla birlikte Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını, FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar, muhalefet yapıyor, adına da 'İYİ Parti' diyorlar. PKK ile iş tutanlarla FETÖ ile olanlarla birlikte olmanın nesi iyi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, memleketi Yozgat'ta, AK Parti il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen seçim çalışmalarına katıldı. AK Parti Kadın Kolları'nın Çekerek ilçesindeki 'Kadın Buluşması Toplantısı'nda hitap eden Oktay, "Bir muhalefet olmayınca ne yapacaksınız? Bizde muhalefet dediğiniz şey, iş üretmiyor ki. Sadece konuşuyor. Çekerek'te de bunu görüyorsunuz. Muhalefet dediğiniz şey, sadece konuşsa o da güzel. PKK ile iş tutan, FETÖ ile iş tutanlarla birlikte Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını, FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar, muhalefet yapıyor. Dolayısıyla adına da 'İYİ Parti' diyorlar. PKK ile iş tutanlarla FETÖ ile olanlarla birlikte olmanın nesi iyi Allah aşkına?" diye konuştu.

Yozgat'ta tüm ilçelerde söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan şehit verecek çocuklar yetiştirildiğini belirten Oktay, "Ellerini kınalayıp, askere gönderirler. Peki hangi yüzle bu ilde, bu ilçede bunlarla iş birliği yapacaksınız? Sonra da analarımızın, bacılarımızın gözüne baka baka oy isteyeceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek programının ardından Kadışehri ilçesini ziyaret etti.

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () -

Bakan Selçuk, 4.1'lik depremi valilikte hissetti (2)

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'İstihdam Seferberliği 2019 Denizli Buluşmaları' toplantısına katıldı. Bakan Selçuk'un dışında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, Ak Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda iş insanı da toplantıda yer aldı.

'HER YENİ İSTİHDAMDA, ÜCRET, VERGİ VE PRİM DEVLETTEN'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Biz de Çalışma Bakanımızla günlerce, gece geç saatlere kadar çalıştık. Bakanımız sağ olsun. Yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırladı. 30 Nisan'a kadar yapılacak her yeni istihdamda, ücret- vergi- prim devletten. Sonrasında da en az 9 ay, vergi ve prim ödemiyoruz. Yani sağlayacağınız her 1 ilave istihdam için size yılda yaklaşık 20 bin lira destek geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanları da unutmadık. Onlara da mevcut istihdamı muhafaza etsinler diye kısa çalışma ödeneği geldi. Buraya başvurun, 3 ay ücretleri devlet karşılayacak. Bunlarla ilgili detay bilgileri TOBB web sayfasından veya oda-borsalarımızdan alabilirsiniz" dedi.

'İSTİHDAM KAMPANYASINA KATILIN'

81 il ve 160 ilçede bu seferberliğine sahip çıktıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Tüm işletmelerimize kampanyaya katılın çağrısında bulunduk, bulunuyoruz. Her ilde oda ve borsa bünyesinde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduk. Takip ediyorum, oda ve borsalarımın hepsi, canla- başla çalışıyor. Böylece bu kampanyayı tüm ülke çapında tanıtıyor ve en geniş katılımı hedefliyoruz. Denizli'deki tüm oda ve borsalarım da bu işe kenetlendi. Müthiş bir şekilde çalışıyor, her yere ulaşıyor, tanıtım yapıyor, katılım sağlıyorlar. Çalışma Bakanlığımızın yerel teşkilatı da her ilde yanımızda ve bizimle birlikte emek veriyor. İllerdeki en büyük ve en çok istihdam sağlayan firmalara ulaşıyor, birebir görüşüyoruz. Buradan Denizli'deki tüm işverenlere tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu tarihi desteklerden faydalanın, istihdam kampanyasına katılın" diye konuştu.

'SON 17 YILDAKİ EN YÜKSEK İŞGÜCÜNE KATILIM VE İSTİHDAM ORANINA ULAŞILDI'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise 2018 yılı işgücü göstergelerinin açıklandığını, işgücündeki ve istihdamdaki yüksek artışın devam ettiğini belirterek, son 17 yıldaki en yüksek işgücüne katılım ve istihdam oranına ulaştıklarını söyledi. Bakan Selçuk, işgücü piyasasına 2018 yılında 631 bin yeni kişi katıldığını ifade ederek, "Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92. İşsizlik oranımız yüzde 11 olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz yeni ekonomi programımızda 2018 yılı için işsizlik oranı tahminimiz yüzde 11.3 idi. Böylece bu tahminin de altında bir işsizlik oranı ile bu yılı tamamladık. İşsizlik oranının azaltılması temel hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. İnşallah istihdam seferberliğimiz kapsamında siz değerli işverenlerimizin öncülüğünde, 2019 yılında da vatandaşlarımıza yeni iş kapıları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

'YENİ TEŞVİĞE BAŞVURU SAYISI 70 BİNİ BULDU'

Yeni teşvike başvuru sayısının 70 bini bulduğunu ifade eden Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni teşvik kapsamına nisan ayı sonuna kadar her sağlayacağınız ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilere ek ücreti de devlet olarak biz karşılıyoruz. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. İlk zamanlarda buna başvuru sayısı 70 bin bandını buluyor. Yeni teşvik ile devletimiz, vatandaşlarımızın hem iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Hem de iş insanlarına iş yapma kolaylığını artırmak istiyor. İkinci olarak 2020 yılı sonuna kadar da mevcut çalışana ilaveten işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 -18 ay arasında biz karşılıyoruz."

Doğu Karadeniz’de bahar karı, yol kapattı

Doğu Karadeniz’de bahar beklenirken yağan kar yolları kapattı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ise bir grup doğa sever de yöresel çalgılardan tulum eşliğinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz’de dün etkili olan kar yağışı ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölge genelinde 40 dolayında köy yolu, kardan ulaşıma kapandı, bazı araçlar yollarda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma ile kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı. Rize'nin Ayder Yaylası Turizm Merkezileri’nde ise yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir grup doğa sever, yöresel çalgılardan tulum eşliğinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi. Kar üzerinde yaklaşık 10 kilometre yürüyen grup, ateş yakıp ısındı, karın keyfini çıkardı.

Datçalı kadınlar, adaylardan taahhüt istiyor

Muğla'nın Datça ilçesinde kadınlar, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, istek ve taleplerini içeren 18 maddelik bir taahhütnameyi imzaya açı, Belediye Binası önünde basın açıklaması yaptı.

Kendilerini Datça Kadın Platformu üyesi olarak tanıtan kadınlar adına Gülhan Keleş tarafından yapılan açıklamada cinsiyet, cinsel kimlik, ırk, din, dil, üzerinden yapılan her türlü ayırımcılığa karşı politikaların geliştirilmesi istendi. Kadınların istihdamına yönelik projelerin üretilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, her mahalleye kreş açılması, kadın kooperatiflerinin kurulması ve desteklenmesi talep edildi. Basın açıklamasına katılan Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Vatan Partisi Datça Belediye Başkan Adayı Ayfer Özarslan, İYİ Parti Datça Belediye Başkan Adayı Levent Arslan, bazı belediye meclisi ve muhtar adayları taahhütnameyi imzalayarak kadınlara destek verdi.

Sivas Kongresi'nin yapıldığı binada 'İnkılap Tarihi' dersleri verilecek

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılan işbirliğiyle İnkılap Tarihi dersleri dönem sonuna kadar Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesinde görülecek. Yaklaşık 6 bin öğrencinin ders göreceği tarihi binada 38 yıl sonra ilk ders zilini Vali Salih Ayhan çaldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinde 38 yıl sonra ders zili çaldı. Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 1981 yılına kadar Sivas Lisesi olarak eğitim verilen tarihi binada "İnkılap Tarihi Dersi" etkinliği düzenlendi. Dönem sonu boyunca 6 bin öğrenci tarihi binada ders görecek.

Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesindeki ilk derse Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kurum müdürleri, lisenin eski mezunları ve Sivas Lisesi öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Salih Ayhan, 100 yıllık bir hikayesi olan binanın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tapusu olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresindeki açılış konuşmasından kesit sunan Vali Ayhan "Sivas Kongresi'nin açılış konuşmasında Atatürk diyor ki 'Efendiler, milletimizin sizin gibi aydınları, millî onur ve haysiyet sahipleri, manzaranın üzücü karanlığından dolayı ümitsizliğe kapılmadı. Çünkü onlar bilirler ki, tarih bir milletin varlığını, hakkını hiçbir zaman inkâr edemez. Çünkü onlar kuvvetli bir iman ile inanmışlardır ki, bir yalancı perdenin arkasından vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak iflasa mahkûmdur.' Bugün de aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkemiz üzerinde nasıl perde arkasında planlar yapıldığını çok aşikar görebiliyoruz. Sivas için 4 Eylül önemlidir desem herhalde bence haksızlık olur. Çünkü zira 4 Eylül Sivas Kongresi sadece Sivas için değil ülkenin tamamı için hayati önem taşıyan bir anlam derinliğine sahiptir. Bir milletin kaderi bu kongredeki dik duruş sayesinde belirlenmiş, cümle alemin Türk milletinin yeryüzünden silme arzusuna şamar atılmıştır. Kongrede alınan kararlar sayesinde milletimizin sonsuza kadar özgür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Çünkü esareti tarihinin hiçbir döneminde kabul etmemiş bir milletin evlatlarıyız bizler" dedi.

'HER TÜRK EVLADININ BU BİNAYI GÖRMESİ LAZIM'

Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesini her Türk evladının görmesi gerektiğini ifade eden Ayhan "Bizler mutlaka bu kongrenin anlam ve önemini okumak zorundayız ve kongrenin 100'üncü yılı. Bu manada 100 yıl boyunca buradan bağımsızlığımızı haykırdık, burada bağımsızlık kararları alındı. 'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez' dedik ama bu binayı biraz daha ruh vererek bütün vatan evlatlarının, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan bütün vatan evlatlarının bu binadan istifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu bina Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tapusunun bir tarafından yer alan bir bina ve bu binayı her Türk evladının görüp buradaki ruhtan, atmosferden, ambianstan nasiplenmesi gerekir. Çünkü belki bir taş binadır, belki sıradan bir bina gibi algılanabilir ama içerideki ruh, burada alınan kararlar, buradaki atmosfer, bu milletin bağımsızlık meşalesinin ilk tutuştuğu yer olması hasebiyle kıymeti asla hiçbir maddi değerle tarif edilemez. Bu manada kongremizin 100'üncü yılında neler yapabiliriz derken hem de müzelerimize birer fonksiyon verilmesi açısından bundan sonra İnkılap Tarihi derslerimizi burada ve arkeoloji derslerimizi de Arkeoloji Müzesinde verilecek. Yani müze kültürünü geliştirmek hem de Milli Mücadeleye atıfta bulunulması açısından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber böyle bir çalışma başlattık. Çok anlamlı oldu" diye konuştu.

Lisenin mezunlarından Necaattin Çelik (66) ise yıllar sonra aynı sınıfında ve aynı sıralarda bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Vali Ayhan'ın ders zilini çalmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın tarafından "Kongreler" konulu ders işlendi.

