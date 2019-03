DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi. Kazada Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun (22) şehit olurken, 20 asker ise yaralandı. Acı haber Tokat'ın Turhal ilçesinde Yavuz Selim Mahallesindeki baba evine ulaştı. Nurullah Gazi -Yüksel Uygun çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi olan Yavuz Uygun'un şehadet haberini ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi akşam saatlerinde ilçeye getirilecek ve yarın törenle toprağa verilecek.

2)BAKAN SOYLU: PKK'NIN ŞAH DAMARINI KESTİK



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın şah damarını kestik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, sonuna geldik. Tekrar yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar, can suyu vermeye çalışıyorlar. Önümüzdeki 4,5 yılı zehretmek istiyorlar. Başımızda kaynayan kazanlar kaynatmak istiyorlar. Bunlara fırsat vermeyin" dedi. AK Parti Biga İlçe Başkanlığı'nca, belediye meydanı önünde, 31 Mart yerel seçimine yönelik miting düzenlendi. Mitinge; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti Biga Belediye Başkanı adayı Bülent Erdoğan ve partililer katıldı. Mitingde hitap eden Bakan Soylu, Türkiye'ye her dönem saldırıda bulunulduğunu ve bunun yıllardır devam ettiğini söyledi. Soylu, "Bu ülkeye acımasızca, büyümesin, diye saldırdılar. Bu ülkede başbakan astılar, darbeler yaptılar. Bu ülkede bakanlar astılar. Cumhurbaşkanlarını hapislere attılar. Bu ülkede terörle anarşiyle bizi terbiye etmeye çalıştılar. Gecede yüzde 8 binlik faizlerle ekonomik saldırılarla bizi Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayarak, küçük görerek, hakir görerek, küçümseyerek, 10 yıllardan beri bizi ayağa kaldırmamak için her türlü senaryoyu ortaya koydular. Kah bir gün dediler ki 'Siz köylüsünüz, bu ülkeyi siz yönetemezsiniz'. Kah bir gün değerlerimize saldırdılar, kutsallarımıza, kıyafetimize, bir annenin 2 evladına, birisinin başı açık, birisinin başı örtülü, onları birbirinden ayırmaya çalıştılar. Bu ülkede hastanelerde 5 dakika doktoru göstermeyi bize mucize kabilinden bir olay olarak anlattılar. Hastanelerde insanlarımızı rehin aldılar, yapmadıkları kalmadı" diye konuştu.

'YAKAMIZDAN DÜŞMEDİLER'

Güçlü Türkiye'yi istemeyenler olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Türk, Kürt, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, başı açık, başı örtülü, laik, dindar, bu ülkenin insanlarını hep birbirine düşürdüler. Yeter ki ufka bakmayalım. Hep ayağımızın ucuna bakalım. Geleceği görmeyelim. Geleceğe ait bir plan yapmayalım. Güçlü bir Türkiye'ye adım atlayalım, diye 10 yıllardır, her 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. 60, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son o Amerikan uşağının, o Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbesi. Hiç yakamızdan düşmediler. İstemediler; Türkiye yarınlarına umutla baksın, güçlü bir Türkiye olsun, yerli üretsin, milli üretsin, etrafındaki coğrafyaya huzur getirsin, barış getirsin. Hiç ama bunu istemediler. Bize 'Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz', '50 gramlık oy pusulasıyla belki iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız', 'Vesayet bizde, bu ülkeyi biz yönetiriz' dediler. Dışarılardan sürekli destek alıp, bu ülkenin insanını ezmeye çalışanlara karşı Allah sizden razı olsun ki şunu milletime şükranlarımı ifade etmek için söylüyorum ki siz onlara 'Biz iktidar oluruz, muktedir olamayız ha?' Evet, Allah'ıma şükürler olsun, bugün milletim haykırıyor; 'Hem iktidar biziz hem muktedir biziz' diyor milletimiz" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ 4,5 YILI ZEHRETMEK İSTİYORLAR'

Doğu ve Güneydoğu'da PKK'lılara aman vermediklerini kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"O zaman biz 94 tane belediyelerini kapattık. Şimdi hareket kabiliyetlerini daralttık. 2 yılda 10 katrilyonluk uyuşturucularını yakaladık. Türkiye'de kaçak sigara üzerinden evet, PKK'ya gelir sağlayan bunlardı. Kaçak sigara yüzde 21,5'ti, şimdi yüzde 1,5'e düşürdük. Bakın; bu 3 olayla birlikte onların oradaki çocukları dağa kaçırmalarını, getirmelerini engelledik, son 30 yılın en düşük seviyesine çektik. PKK'nın şah damarını kestik. Şimdi yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sonuna geldik. Şimdi buna tekrar yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar, bir can suyu vermeye çalışıyorlar. Ne olursunuz, bunlara müsaade etmeyin. Türkiye'nin hiçbir yerinde müsaade etmeyin. Önümüzdeki 4,5 yılı bunlar zehretmek istiyorlar. Başımızda kaynayan kazanlar kaynatmak istiyorlar. Bunlara fırsat vermeyin. Bunlara fırsat vermeyeceksiniz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan futbolu biliyor mu? Ayağına top yakışıyor mu? Şimdi şu 4,5 yılda Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verin de şu 'zillet ittifakı'nın, Kılıçdaroğlu'nun kalesine, şu 90'ına bir çaksın bir de çatalına çaksın."

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının sonunda, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti Biga Belediye Başkanı adayı Bülent Erdoğan için destek isteyip, mitinge katılanlara karanfil dağıttı. Mitingin ardından Bakan Soylu, İstanbul'a geçti.

3)HAKKARİ, YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

HAKKARİ, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Kent merkezinde, öğle saatlerine doğru aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10 santimetreye ulaştı. Hakkari Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

4)KARGALARIN SALDIRISINA UĞRAYAN YARALI LEYLEĞİ POLİSLER KURTARDI

OSMANİYE'de iki ayağı kırık olan ve kargaların saldırısına uğrayan yaralı leyleği, polisler kurtardı. Su ve yiyecek verilen yaban kuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde nöbet tutan polisler, iki karganın bir leyleği kovalayıp saldırdığını fark etti. Ayakları kırık olan leyleği kargaların saldırısından kurtaran polis, hayvana su ve yiyecek verdi. Daha sonra haber verilen Osmaniye Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri, yaralı leyleği tedavi için teslim alarak Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon merkezine götürdü.

