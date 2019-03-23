DHA YURT BÜLTENİ -12

BOLU’da AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile CHP’li Umut Oran, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nde karşılaştı. AK Parti ve CHP’nin temsilcileri birlikte aynı masada çay içip sohbet ederek, seçimlerde birbirlerine başarılar diledi.

Bolu’ya seçim çalışmaları kapsamında gelen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile beraberindeki CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Bu sırada tesadüf eseri AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak da Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ne geldi. AK Parti ve CHP temsilcileri birlikte aynı masada oturup çay içip sohbet etti. Partililer birbirlerine seçimlerde başarılar diledi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “CHP İl Başkanı Kazım Karsu bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir ağabeyimdir. Bu ziyaretler kullanacağımız dili törpülüyor. Dolayısıyla biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Birbirimizin cenazesine, düğününe gidiyoruz. Kazım ağabey benim oğlumun nikah şahidi olmuştu. İnşallah seçim süreci de kavgasız, gürültüsüz şekilde bizim Bolu ölçeğinde geçti. Siyaseten birbirimizi rencide etmeyecek şekilde eleştirilerimiz olacaktır. Önümüzdeki hafta da bir karar verilecek o karara da saygı duyacağız.ö dedi.

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da, “Siz bakanları getiriyorsunuz. Biz de Umut Oran’ı getiriyoruz. Umudumuz her zaman var. Biz kazandığımız zaman siz de kazanmış olacaksınız diye düşünüyorum. Siz de kazansanız biz kazanacağız diye düşünüyorum. Aklınızda bir şüphe olmasın.ö ifadelerini kullandı.

Umut Oran ise Anadolu’da parti temsilcileri arasında bu şekilde manzaraların sıklıkla yaşandığını dile getirerek, “Ben de Anadolu’yu geziyorum. Anadolu’da bu manzara var. Orada partiler bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiği zamanlar birbirlerine sarf edecekleri sözleri daha itina ile seçiyorlar. Yüz yüze bakıyorlar. Şu fotoğraflara ihtiyaç var. Yukarıda da var. Yukarılar da böyle olmalı. Gerçekten çok hoş bir durum ortaya çıktı.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sohbetten görüntüler

-Detaylar

-Basın açıklaması

Haber-Kamera:Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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İzmir'in lezzet simgesi Boyoz artık daha çeşitli

İzmir'in meşhur lezzetlerinden ve coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alan boyoz, artık geleneksel tadı dışında çok sayıda çeşide de sahip oldu.

İzmir boyozu artık farklı lezzetlerde de üretiliyor. İzmirli girişimcilerden Özer Ergin, genellikle sade olarak bilinen boyozu, peynirli, ıspanaklı, zeytinli, çörek otlu, közlenmiş patlıcanlı çeşitleriyle de müşterilerinin beğenisine sunmaya başladı. Ayrıca boyoza tatlıyı da katıp bambaşka lezzetler elde eden Ergin, tatlılarda da çikolatalı, haşhaşlı ve tahinli seçeneklerini sundu. Boyoz çeşidinin artmasıyla blrikte de özellikle sabah saatlerinde ve hafta sonu İzmirliiler, boyozon çeşitlerini tatmak için Ergin'in dükkanına akın ediyor.

"DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Boyuzu daha fazla çeşitle sunmayı istediklerini belirten işletmeci Özer Ergin, "Bunu daha farklı sebzelerle çeşitlendireceğiz. Boyoz İzmirle özdeşleşmiş bir ürün. Bunu dünya çapında tanınır hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Boyozu dünya çapında bir marka haline getirmeliyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Boyozun yapışından görüntü

-Servis edilmesi

-İş yerinden genel görüntüler

-Müşterilerden görüntüler

-Röp.ler

-Taylan Yıldırım'ın anonsu

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,()

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En uzun yaşayan insanlar Karadeniz'de

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; en uzun yaşayan insanlar sıralamasında ilk 3'de Karadeniz Bölgesi'nde Sinop, Kastamonu ve Artvin yer aldı. Karadenizliler, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çay, fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor.

TÜİK verilerine, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken, son 5 yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2018 yılında yüzde 8.8'e yükseldi. Türkiye'de en yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralamasında Karadeniz'den 3 il yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralaması 2018 yılında yüzde 18.3 ile Sinop, 17.1 ile Kastamonu, yüzde 15.47 ile Artvin oldu.

'HAMSİ, ÇAY VE FINDIK'

Karadenizliler, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çay, fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor. Vatandaşlar, "Hamsi, çay ve fındık ömrü uzatıyor. Hamsi yediğimiz zaman güç geliyor bize. Fındık da aynen öyle. Günde bir avuç fındık yemek ilaç" değerlendirmesinde bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaş röpleri

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Uğur AYDIN TRABZON-

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