DHA YURT BÜLTENİ -12

Çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralı kurtarıldı (2)

1)KURTARILAN İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Karapınar'da istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altından kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kurtarılan işçilerin ambulansa alınışı

-Olay yerinden detaylar

(Haber-Kamera:Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya)())

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2)İZMİR'DEKİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sola dönüş yapmaya çalışan otomobile yolcu minibüsünün çarptığı kazada Rafet Erhan (36) yaşamını yitirirken, bir ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Üniversite Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri (DSİ) binası önünde meydana geldi. Balıkçılık yaptığı öğrenilen Rafet Erhan, yönetimindeki 45 HC 755 plakalı otomobille yolun soluna dönmek istedi. Bu sırada, arkadan gelen ve Bornova-Altındağ seferini yapan 35 M 8501 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Erhan'ın kullandığı otomobile çarpıp yaklaşık 30 metre sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 10 yaralı ile otomobil sürücüsü Rafet Erhan ve yanındaki Hasan Özterlikçi (60) sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Erhan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Özterlikçi'nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Minibüsteki yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Minibüs şoförü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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3)EŞİNİN AİLESİ TARAFINDAN EŞYALARIYLA BİRLİKTE SOKAĞA ATILDI

Gaziantep'te, eşi cezaevinde olan Sultan Kılıç, iddiaya göre kirasını ödemediği gerekçesiyle kayınpederi tarafından 3 çocuğu ile evden çıkarıldı. Eşyaları sokağa atılan kadın ve çocukları, geceyi komşularının otomobilinde geçirdi.

13 yıllık evli Sultan Kılıç'ın eşi Ömer Kılıç, 3 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Özgürlük Mahallesi'nde kayınpederine ait 3 katlı evin giriş katında oturan kadın, dün sabah saatlerinde iş aramak için çıktığı eve döndüğünde eşyalarının dışarı atıldığını gördü. Kayınbabasının kira ödemediği gerekçesiyle evden çıkardığını söyleyen kadın, geceyi çocukları ile birlikte bir komşusunun otomobilinde geçirdi.

Bugün eşyalarının önünde bulunduğu kayınbabasına ait evin zilini defalarca çalmasına rağmen yanıt alamayan ve gidecek yeri olmadığını belirten Sultan Kılıç, "Kirayı ödeyemediğim için 3 çocuğumla dışarıda kaldım. Kayınbabam ve kayınvalidem kira için beni sokağa attı. Kocam cezaevine girdikten sonra yaşadığımız sorunlar nedeniyle sürekli aramızda sorunlar çıkıyordu. Dün akşam komşumuzun arabasında sabahladık. Ben çocuklarımla başımı sokabilecek ev için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sokakta kalan eşyalar

- Anne Sultan Kılıç röportaj

- Çocuğun eşyalar üzerinde oynaması

- Çocukla röp

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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4)KÖMÜR YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLE UÇTU, 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ARDAHAN'ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 1100'de Posof ilçesi Söğütlükaya Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Damal ilçesinden Posof istikametine gitmekte olan Memet Zeki Kaçak (55) idaresindeki kömür yüklü 27 JF 792 plakalı kamyon Söyütlükaya Jandarma Karakolu önünde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kamyon sürücüsü Memet Zeki Kaçak olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Turgut Arda yalandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Devrilen kamyon ve savrulan kömürler

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),()

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5)HAYVANLARI KORUMA GÖREVLİSİ LİSA'NIN ÇİTALARLA YAKIN DOSTLUĞU

GÜNEY Afrika'da vahşi hayvanları koruma görevlisi Lisa Tora Jaqueline Kytösaho'nun, yırtıcı çitalarla kurduğu yakın dostluk dikkat çekiyor. Güney Afrika'daki bir vakıfta, 10 yılı aşkın süredir hayvanları koruma görevlisi olarak çalışan Lisa Tora Jaqueline Kytösaho'nun, yırtıcı çitalarla kurduğu yakınlık, görenleri şaşırtıyor. Kytösaho'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflarda, çitalara duyduğu özel ilgiye vurgu yapılıyor. Çitaları elleriyle besleyen Kytösaho, zaman zaman onlarla arazi aracıyla yolculuk yapıp, oyunlar oynuyor. Paylaşımlarında vahşi yaşamın korunması gerektiğinin altını çizen Kytösaho, yırtıcı ve soyu tükenmekte olan hayvanların asla evcilleştirilmeye çalışılmamasını bildiriyor.

Görüntü Dökümü

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- Lisa Tora Jaqueline Kytösaho'nun çitalarla görüntüleri

SÜRE:02'39" BOYUT:293 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:



