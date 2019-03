DHA YURT BÜLTENİ-12

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İLK ORTAK MİTİNGİ İZMİR'DE (EK)

1)'İZMİR KÖRFEZİNİ BİZ KURATARACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi eleştirirek, "Yunan'ın cesaret edemediğini maalesef bunlar gerçekleştirdiler. Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler. Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiler. Bu aday CHP'nin adayı değildir. Bu kişiye genel merkezden İzmir teşkilatına kadar herkes karşıydı. Bu kişi bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Her yönüyle örtüşüyor. Yalansa yalan, iftira ise iftira. Adaylık icazetini de İzmir'den değil Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek, yatırım getirmek gibi bir derdi yok. Öyle bir kalitesi de yok. CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır" diye konuştu.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ'NİN VİDESOUNU İZLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar 'İzmir'e ceketimizi assak kazanırız' olarak baktıkları için umursamıyorlar. Amaçları CHP'nin yönetimini CHP görüntüsü altında bölücü örgüte teslime etmektir. Aynı durum başka şehirlerde de yaşanıyor. Kendilerini ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, bölücü partinin eş genel başkanı bunu ifade etti. 'Ankara, İstanbul, İzmir'deki adaylar HDP oylarıyla seçildiklerini bilecek" dedi. Erdoğan, konuşmasına ara vererek HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerinin yer aldığı videoyu dev ekrandan mitinge gelenlere izletti.

'MASKELİ BALO' BENZETMESİ

Sezai Temelli'nin 'Kürdistan' ifadesini kullandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adam Kürt bile değil. Bu adam Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekardır. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Ama benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai Temelli, Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Kuzey Irak'a defol git" dedi. Konuşmasının devamında Kürt kökenli vatandaşlara seslenen Erdoğan, şöyle dedi:

"İzmir'de yaşayan Kürt kardeşlerim; biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ama bunlar bizi bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyorlar. Bu adamın alacağı cevap nedir? Bu adama, CHP'ye İzmir'de seçimi kaybettirmektir. Bunlara 31 Mart'ta seçimi kaybettirmeye var mıyız? Kendileri de partileri de proje. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu mücadeleyi biz kazanacağız. Şurada 14 gün durmak yok."

'BELEDİYE MECLİS ÜYE LİSTELERİNDE BÖLÜCÜ TERÖR KONTENJANINDAN ÇOK İSİM VAR'

İzmir'de aynı oyunun oynandığının savuna Erdoğan, sözü CHP'nin belediye meclis üyesi aday listesine getirdi. Erdoğan, şunları söyledi: "Belediye meclis üye listelerinde bölücü terör kontenjanından çok isim var, bunu bilin. Seçime girmiyorlar. CHP'nin listelerinden bunlar zaten seçime girdiler. Geçmişteki seçimlerde aday gösteren bu parti 31 Mart'ta niye listelerde görünmüyor? Bu seçimde kendi adıyla değil CHP adına yarışıyor. Adı iyi kendi karışık partinin birkaçı dışında adayı var mı? Onlar da kendileri için değil CHP ve bölücü örgütün emrindeki partiye çalışıyor. Bu maskeli baloya ne gerek var? Biz delikanlı gibi mertçe ortaya çıktık. Nasıl birliktelik içinde olduğumuzu söyledik. Söylediklerimizi açıkça ifade ediyoruz. Diğer tarafta neyin ne olduğu belli değil. İzmir'de ve diğer yerlerde kimin kimi desteklediği belli olmayan ittifaktan bu ülkeye hayır gelir mi?"

'BİR KAŞIK SUDA BUNLARI BOĞARIZ'

HDP'li bazı isimlerin yaptıkların açıklamaların videolarını izleten Erdoğan, "Savaş ilanı yapıyorlar. Sizin her yeriniz savaş olsa ne yazar? Topunuz gelin topunuz. Bir kaşık suda bunları boğarız. 15 Temmuz'da bunları yapmadılar mı? Meydanlara çağırdık, meydanları siz doldurdunuz. Ne oldu? 16 saatte hepsi bitti, tükendi. 'Biz sırtımızı YPG'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı İzmirli kardeşlerimize ve Allah'ımıza dayadık, milletimize dayadık. Bizim farkımız bu. Bu hesabı bunlara 31 Mart'ta sormalıyız. Keleşleri bize döndüreceklermiş. Sizin her tarafınız keleş olsa ne olur? Siz kalleşsiniz kalleş" diye konuştu.

'AŞKLA BAĞLI OLDUĞUM İZMİR BU'

Bugün İzmir'in bir başka gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Coşkusu bir başka. İzmir kararını vermiş. İzmir bu ibreyi tersine çevirecek. İzmir'i pırıl pırıl yapacağız. Sizlerin de bu matruşka oyununu, bukelamun siyasetini, 31 Mart'ta sona erdirmenizi istiyorum. Hazır mıyız? Milletin karşısına çıkmaya açıkça cesareti olmayanlar ne belediye ne ülke emanet edilmez. İstiklalimize, istikbalime saygısı olmayanlara derslerini bu seçimde vereceğinize inanıyorum. İzmirlilerin iradesini babalarının malı gibi görenlere, ağızlarının payını sandıkta vereceğinize inanıyorum. Benim aşkla bağlı olduğum İzmir bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Biz İzmir'i kuru kuruya sevmedik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetlerle tanıştırdık. 17 yılda İzmir'e 67 milyar hizmet yaptık. Eğitimde 2 milyar, 9687 adet derslik yaptık. İzmir körfezi 1994 öncesinin Haliç'i gibi kokuyor. İzmir buna layık mı? İşte bunu ancak biz çözeriz. Temizliği biz getiririz. Doğru dürüst altyapı olmadığı için şehrin sokakları her yağmurda göle dönüyor. İzmir'in sokaklarını da, körfezini de biz kurtaracağız. İzmir'de çöp sorunu var. CHP çöp çukur çamurdur. 2019 yılında İzmir'in çöpleri hala vahşi depolamayla tabiatı kirletiyor."

'31 MART CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZİ DE BAY KEMAL'DEN KURTARMA SEÇİMİDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirek, "Bay Kemal’in bir özelliği var. Oturduğu yerden kalkmaz. Parti genel başkanıyken girdiği tüm seçimleri kaybetti, adam oradan kalmıyor. Niye? Kalkarsa bir daha oturamayacak. 31 Mart CHP’li kardeşlerimizi de Bay Kemal’den kurtarma seçimidir. CHP’li kardeşlerim gelin, delege sistemiyle bu adamdan kurtulamazsınız ama sandıkta kurtulursunuz. Verin Cumhur İttifakı’na oyunuzu inanın bundan hiçbir şey olmaz. 5 koyunu verin kaybeder" dedi.

İZMİR YATIRIMLARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'e 5 yat limanı yapacaklarını, 28 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini 14 baraj daha inşa edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası çok önemli büyükşehirlerde suyu kim temin eder biliyor musunuz. Büyükşehirin temin etmesi lazım. İstanbul'un suyunu bu kardeşiniz getirdi dağları deldi. İzmir susuzdu. İzmir'i susuz bırakamazdık. Ne yaptık? İnşa ettiğimiz Gördes Barajı ve yüz kilometre uzunluğundaki dev isale hattıyla İzmir'e su temin edip şehrin en önemli sorununu biz çözdük. CHP'li belediye değil biz çözdük. 525 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Sulama tesisleriyle 129 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Beydağ Barajı'nı kim yaptı? Biz yaptık. CHP bunları yapamaz. İzmirli çiftçilerimize Bay Kemal diyor ki 'çiftçilerimiz bitti'. Sana resmi rakam veriyorum. 3.8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üç yeni organize sanayi bölgesi 4 tekno park kurduk. Şimdi de İzmir'de Serbest Bilim Teknoloji ve yazılım vadisi kurmak için hazırlıklara başladık. Ayrıca gıda ve tarım vadisi de kurmayı planlıyoruz. İzmir'deki yatırımcılarımızı 60 katrilyon liralık destekleyerek 122 bin kişilik ilave istihdam yarattık. Un var, şeker var sadece bunları helvaya dönüştürecek usta lazım. İşte Zeybekci" dedi.

YENİ ZELLANDA SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yeni Zellanda'da yapılan terör saldırısının görüntülerini izleten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütü avuçlarını ovuşturuyor bu seçimin sonuçlarını bekliyor. Dünyanın öteki ucundaki cani katlettiği silahın üzerine doğrudan doğruya ülkemizi ve milletimizi hedef alan semboller çiziyor. Dünyadaki liderlere bunu İslam'a ve Müslümanlara bir saldırı olarak niteliyorlar. Ancak bunun adını koymuyorlar. Bu bir hristiyan terörü diyemiyorlar. Ama İslami terörü hemen söylerlerdi. O zaman Batı'ya sesleniyorum. Niye bunu söylemiyorsunuz? Ama burada bir şey daha var. Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zellanda'daki sapkın siyasetçi bu saldırının sorumluluğunu İslama ve Müslümanlara yüklemeye çalışıyor. Şu Bay Kemal'in söylediğine bakın 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Yahu! Sen ne menem bir adamsın ya! Bu ifadeyi nasıl kullanırsın şimdi ben diyorum ki CHP'ye gönül veren kardeşlerim; 31 Mart'ta haddini bildirmeyecek misiniz? Niye hristiyan dünyasından demiyorsun da İslam dünyasından diyorsun. Bu adam Müslüman mı, hristiyan. Sen de aynen hristiyanın ağzıyla konuşuyorsun. 31 Mart'ta benim milletim Allah'ın izniyle karşısındakilere de HDP'ye, Bay Kemal'e dersini en güzel şekilde verecektir. Zaten bu Bay Kemal, 15 Temmuz gecesi 23.25'de Atatürk Havalimanı'na indi. 01.15'de ben indim. Bey Kemal FETÖ'cülerle beraber dayanışma içinde olduğundan onu tankların arasından aldılar, doğru Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Ben Atatürk Havalimanı'na indim görüşmelerimizi yaptık. Darbeyi bitirene kadar havalimanındaydık. Bay kemal ne diyordu? 'Darbe olursa ilk defa tankın üzerine ben çıkarım' diyordu. Sen ürkeksin, korkaksın. Senden bir şey olmaz. Arif Nihat Asya'nın dediği gibi 'yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan' sözüyle hareket ettik. Biz yürüdük milyonlar yürüdü. İzmir'e de böyle bir korkak ve onun adamı yakışmaz. İzmir'den mertler çıkar. İnanıyorum ki, İzmir 31 Mart'ta bunun hesabını soracaktır. Siz kendinizi nasıl tarif ederseniz edin. Bu tasniften ve sonuçtan kurtulamazsınız. Bizim namaza rabiamıza bekamıza hassasiyetimiz bundandır."

'SAVUNMA SANAYİMİZİ BİLİYORSUNUZ ONU BALTALAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Avrupa Parlamentosu'nun raporuna da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Avrupa Parlemantosu'nun tamamı bölücü. Terör örgütünün FETÖ'nün argümanlarıyla bize saldırıyorlar. Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunda engel olma çalışmamız kritik bir dönemden geçiyor. Ne diyorlar? AB ile müzakereyi durduralım. Haydi senin aldığın kararların kıymeti harbiyesi yok ama. AB böyle bir karar alsa ne kadar güzel olur. Hayırlı olur, biz de böyle bir karar almanızı bekliyoruz. Ama alamazlar. Ah kardeşlerim fazla konuşturmayın beni. Alamazlar. Burada tüm gözler 31 Mart'ta saklı. Savunma sanayimizi biliyorsunuz onu baltalamaya çalışıyorlar. Onu yapamayacaksınız. Onun için diyoruz ki, 31 Mart bir beka seçimi. Bunun için İzmir'e, Ege'ye, 81 vilayetimize 82 milyon vatandaşımızın her birine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra kürsüye çıkan Devlet Bahçeli ile birlikte el ele vererek, vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Bahçeli, canlı bağlantı ile yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı'nı hizmete açtı.

2)KURTULMUŞ: TÜRKİYE, KENDİ FÜZELERİNİ DE KENDİSİ YAPACAK

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip ederse Türkiye; kendi füzelerini de kendisi yapacak, birkaç yıl içinde milli imkanlarla bunları üretecektir" dedi.AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler'in Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen 'Proje Tanıtım Programı'na katıldı. Burada hitap eden Kurtulmuş, iddia sahibi siyasi hareketle güçlü ve büyük Türkiye'yi kuracaklarını belirterek, "Siyaset, iddia, irade ve ahlak işidir. Bizim siyasi hareketimiz sadece kimin belediye başkanı olacağı, kimlerin milletvekili seçileceğiyle ilgili sıradan bir iddia değildir. Bizim iddiamız, güçlü Türkiye'yi hedefliyoruz. Her alanda dünya ile mücadele edebilen büyük bir Türkiye'yi hedefliyoruz. İddia sahibi bir siyasi hareketiz. Yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kuracağız. Atalarımıza, ecdadımıza layık olacağız. Sanayide, teknolojide, her alanda güçlü Türkiye olacağız" diye konuştu.

'TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE YAKALIYORUZ'

Türkiye'nin kendi füzelerini yapacağını belirten Kurtulmuş, "Biz İHA'ları almak için 3 sene Amerika'nın kapısında bekledik. Maalesef İHA'ları vermediler. Şimdi yerli İHA'larımızı yaptık. Teröristleri inlerinde yakalıyoruz. Türkiye İHA'lar vasıtasıyla terörle mücadelede büyük başarı kazandı mı? Güçlü olmazsanız sizi adamlar kapılarında bekletirler. Türkiye, her alanda ileri gidecek. S-400'ler yüzünden ABD'liler ile gerilim yaşadık. Füze kalkanına ihtiyacımız var. Allah nasip ederse Türkiye; kendi füzelerini de kendisi yapacak, birkaç yıl içinde milli imkanlarla bunları üretecektir. Kusura bakma, sen Amerika'ysan ben de Türkiye'yim, biz de Türkiye'yiz. Hiç merak etmeyin, böyle giderse ne sana ne ona ihtiyacımız olmayacak. Bu milletin insanları kendi imkanlarıyla kendi hava savunma sistemini de kuracak" dedi.

Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Siyasetin ahlak kısmını da son derece güçlü bir şekilde yerine getiriyoruz. İnşallah yeni dönemde Ordu'da yeni bir sayfa açıyoruz; 20'de 20 yaparak. Sevgiyi ve saygıyı bu şehirde hakim kılarak, çok güçlü Ordu inşa edilecek. Şimdi önümüzde bir engel var, yürümemiz gereken yol var. 31 Mart seçimleri. İnşallah sandıkları patlatacağız" diye konuştu.

HİLMİ GÜLER: ÖRNEK ALINAN ŞEHİR OLACAĞIZ

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler ise Ordu'nun ekonomisi güçlü, kendine yeten, örnek alınan bir şehir olacağını söyledi. Ordu'ya doğal gazı getirdiklerini, havalimanı ve çevre yolu yaptıklarını belirten Güler, "Biz dünyayı yönettik şimdi Ordu'yu yöneteceğiz. 19 ilçesi ile Ordu marka bir kent olacak. Düşünen, üreten ve yaratan Ordu. TÜBİTAK’la ortaklaşa çalışmalar yapacağız. Sanayi koridoru düşünüyoruz. Ordu'da ticaret koridoru düşünüyoruz. Bunlar çok önemli. Bunları yapmadan iddia olmaz. Belediyecilik ciddi bir iş. Dilek ve temenni ile olmuyor. Proje bilgi, hazırlık, tecrübe ve vizyon ister. Çok şükür bunlar bizde var. Bu gönül meselesi, sevgi çok önemli bir şey. Sevgiyi büyütmek istiyoruz. İnşallah bu sevgiyi kalkınmada da oluşturacağız. 1994 yılından beri Cumhurbaşkanı'mızla beraberiz. Şimdi nasip olursa Ordu'yu yöneteceğiz" dedi.

3)SİVAS'TA 2 BİN KİŞİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ

SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas Valiliğince düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen yürüyüşe Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan etkinlikte yaklaşık 2 bin kişi sloganlar, tekbirler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşü bir farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini ifade ederek Sivaslıların her yıl bu yürüyüşe duyarlılık gösterdiğini söyledi. Ayhan "Bu yıl bu yürüyüş daha anlamlı. Yakın zamanda uluslararası terörizmin en alçak örneğini Yeni Zelanda'da gördük. Hayatını kaybeden din kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Şiddetle lanetliyoruz. Çanakkale'deki ruhu yüzyıllar sonra hissetmemiz lazım. Sadece yürüyüşlerle değil milli ve manevi kimliğimizle Türkiye Cumhuriyeti devletinin ön sözü olan Çanakkale Savaşı'nı iyi anlamamız gerekir. Bir olacağız, beraber olacağız 18 Mart'ları unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

4)BAKAN SELÇUK: SOSYAL YARDIMLARIMIZ 290 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

AİLE, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını belirtti. Bakan Selçuk, 17 yılda 290 milyar lira tutarında sosyal yardım dağıtıldığı bilgisini verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Kars'a geldi. Vali Türker Öksüz, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Milletvekilleri Ahmet Aslan ile Yunus Kılıç'la beraber seçim koordinasyon merkezinde partililerle görüşen Bakan Selçuk, Kars'ı, Diyarbakır, İstanbul'dan ayrı görmediklerini söyledi. Bütün il ve ilçelere hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Selçuk, "Bakanlık olarak sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda olsun aynı hizmeti götürmeye devam ediyoruz" dedi.

Seçim koordinasyon merkezinde bir süre partililerle sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra esnaf gezisi yaptı. İşyerlerine girerek esnafla görüşen Selçuk, daha sonra Valiliğe geçti. Vali Türker Öksüz ve bürokratlar tarafından karşılanan Selçuk, bakanlığına bağlı birimlerin amirleriyle toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Selçuk, bakanlığına bağlı kurumların yaptıkları çalışmaları gözden geçirdiklerini söyledi. Kars'ta huzurevi inşaatının tamamlandığını, 2019'da yeni bir sosyal hizmet merkezi açacaklarını söyleyen Selçuk, daha önce 300 olarak açıklanan toplum yararına çalışma programı kapsamında işe alınacakların sayısının ise 600'e çıkarılacağını bildirdi.

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarları döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın büyük başarılara imza attığını ifade eden Selçuk, sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını vurguladı. 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesinin geçen yıl 43 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıklayan Selçuk, şunları söyledi:

"Bu güne kadar da toplamda 290 milyar tutarında vatandaşlarımıza sosyal yarddım ulaştırdık. Sosyal koruma çerçevesinde, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar sac ayağı bize ait. Sosyal hizmetlerde de talep odaklı değil, arz odaklı gitmeyi önemsiyoruz. Haneleri ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda 513 bin yaşlı ve engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanıyor. 123 bin çocuğumuza sosyal ekonomik destek veriyoruz. 2018 yılı sonunda asgari ücret işçi ve işveren uzlaşısıyla yüzde 26 gibi yüksek artışla 2 bin 20'ye yükseldi. İstihdam seferberliğine sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tekrar ivme kazandırıyoruz 2019'da. Mottomuz da 'Burası Türkiye Burada İş Var'. Biz bunu sayın vekillerimiz, valimizle beraber 'Burası Kars Burada iş var diyeceğiz. İnşallah toplum yararına çalıma da bunun mayasını oluşturacak."

BAKAN SELÇUK, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BULUŞTU

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bir restaurantta şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla buluştu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıldönümünü kutlayan Bakan Selçuk, "Çanakkale ruhunu besleyen beyaz kefeniyle savaş meydanına çıkan muzaffer komutan Sultan Alparslan'ın ruhuydu. Bu ruh Anadolu'yu bize yurt kılmak için Kars'tan düşmana karşı savaşırkan şehit olan Ebul Hasan El Harakani'nin ruhuydu. Bu ruhu yaşatmak için Malazgirt'te, Çanakkale'de Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güneydoğu'da El Bab'ta Afrin'de,15 Temmuz hain darbe girişiminde bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimizden Allah razı olsun" dedi.

Türk Milletinin bu vatan için çok ağır bedeller ödedeğini belirten Bakan Selçuk, şunları ifade etti:

"Bu toprakların hikayesini yazanlar, can verenler milletimize Anadolu'nun kapılarını açtılar. Gazi milletimiz Malazgirtte Alparslan, Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Sarıkamış'ta Nihat Binbaşı, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir oldu. Şehadete yürüyen aziz milletimiz vatan için çok bedeller ödedi, nice zorluklara, acılara göğüs gerdi. Bizler her bir ailemizin şehitlerimiz gazilerimiz var. Her birimiz vatan nedir, vatan uğruna şehit olmak, gazi olmak nedir her bir ailemiz bunu çok iyi biliyor. Biz özgörlüğüne aşık, dimdik duran bir milletiz. Tarihin hiç bir döneminde baskıya boyun eğmemiş, esarete rıza göstermemiş milletiz. Bayrak inmesin, ezan susmayın diye nice şehitler verdik. Analar kınalı kuzularını, Mehmetlerini bu şuurla vatan sağolsun diyerek şehadete uğurladı. Bizlere yüreğimizde omuzlarda taşıyacağımız yüce bir vatan bıraktılar. Bu topraklmarın mayasını, tapusunu oluşturdu, birlik beraberliğimizin yegane teminatı oldular. Terör örgütleriyle, ülkemizi zayıflatmaya bölmeye çalışanlara en güzel cevabı şehitlerimiz, gazilerimiz verdi."

35 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM SAĞLADIK

AK Parti hükümetleri olarak her zaman şehit yakınları gazi ve gazi yakınları için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, daha önce bir olan şehit yakını istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını söyledi. 45 yaş şartını kaldırdıklarını ifade eden Selçuk, 2002'de 6 bin 315 olan şehit yakını ve gazi istihdamının 35 bini aştığını bildirdi. Selçuk, "Eğitim desteği, ücretsiz seyahat desteği gibi ekonomik ve sosyal destek vermeye devam ediyoruz. Sizin acılarınızı dindirmeye gücümüz yetmez ama ailelerimize daha iyi hizmet sunmak refah seviyelerini artırmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadığımızı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

5)SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Duruca köyünde Aziz Atay’a ait inek, otlarken sulama kanalına düştü. Atay, ineğini kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay bölgeye gelen Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler ineğe kemet bağlayarak yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kanaldan çıkardı. Ardından inek, Aziz Atay'a teslim edildi.

6)ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 104'ÜNCÜ YILINDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARETÇİ AKINI

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri öncesinde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun dört bir yanından gelen yüzlerce kişi, şehitler için dua etti.

Eceabat ilçesi sınırları içinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri öncesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Lüleburgaz'dan Çanakkale şehitliklerini görmeye geldiklerini belirten Derya Güder (30), "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu duyguları burada yaşamak istedik. Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettik. Kilirbahir Kalesi'nden başladık. Biz arabayla geze geze bitiremedik. Zamanında bu toprakları kazanmak için çok büyük emekler harcanmış. Ne kadar dua etsek haklarını ödeyemeyiz. Mekanları cennet olsun" dedi.

'BİZİM BU TOPRAKLARA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Tekirdağ'dan Çanakkale şehitliklerini gezmeye geldiğini belirten Dilek Merak (39) ise, "Benim büyükdedem 57'nci Alay'da şehit düşmüş. Onu her yıl ziyaret ediyorum. O yıllardaki zamanı düşünüyorum. Bizim topraklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Dedelerimiz, nenelerimiz, bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

Ziyaretçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Abidesi başta olmak üzere bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip dua etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, yarın saat 15.30'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören yapılacak.

