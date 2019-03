DHA YURT BÜLTENİ-12

Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (EK)

1)BERGAMA'DA KONUŞTU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama Meydanı'nda düzenlenen mitingde AK Parti'nin 17 yıl boyunca ülkeyi tek başına, kesintisiz yönettiğini söyleyerek, "Bir iktidar düşünün 17 yıl boyunca istediği kanunu, kararnameyi çıkarsın, istediği valiyi tayin etsin, istediği genelgeyi çıkarsın, önünde hiçbir engel olmasın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapsın, 500 milyarlık borçlanma yapsın, sonra soğan kuyruğuna soksun. Buna ne diyeceğiz? 17 yılda bir partiyi tek başına iktidara getiren, AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz, onlar bizim kardeşlerimiz, onlara saygı duyuyoruz. Ama bizim vicdan muhakemesi yapmamız lazım. 17 yıldır 'Şunu yapacağım' dedin, vatandaş geldi inandı sana oy verdi. 17 yılda babalarımızın kurduğu fabrikaları sattılar. Gelir elde ettiler" diye konuştu. "AK Parti ülkeyi 500 milyarlık borçlanmanın altına soktu" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Şimdi çocuklar niye yatağa aç giriyor? Neden? 1 milyonu aşkın insan işsiz kaldı. Sarayda oturan işsizliğin ne olduğunu bilir mi? Bir babanın okula giden çocuğuna harçlık vermemesi ne demektir? Acaba sarayda oturanlar bunun ne anlama geldiğini biliyor mu? Sadece şunu söylüyorum, eğer bu memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa sorun vardır." Kılıçdaroğlu, "İşsiz diye kendisini yakanlar var. Ne yapacak? Neye karar vereceğiz? Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimize seslenmek istiyorum; Bu sorunu aşmak hepimizin ortak derdi. Demokratik yollarla mücadele edeceğiz. İşsizlik nasıl önlenir? Dünyada bilinen bir yol var. Üreteceksiniz, tarlada, fabrikada, lokantada, hayatın her alanında üreteceksiniz. Üretirseniz hayatın her alanında istihdam yaratırsınız. Babalarımız, buğday, saman sattılar. Şeker fabrikaları kurdular, kağıt fabrikalarını kurdular. Şimdi bu fabrikaları satarak domates, tütün, patates alıyoruz. Allah aşkına, dünyayı tersine döndürdük. 149 milyar dolar, Londra'da bir avuç tefeciye faiz ödedik. Kim ödedi? Siz ödediniz" dedi.

'ESNAF DEVLETE YÜK OLMAZ'

Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmak gerektiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Birlikte mücadele etmeliyiz. Bayrağımızın altında onurumuzla, şerefimizle yaşamak istiyoruz. Birilerine el avuç açmak istemeyiz. Üretim yok. Üreteceksiniz. Üretir, fabrika kurarsanız insanlar iş bulur. Patatesi, domatesi, eti sıfır vergiyle getiriyorlar. Sonra neden zam yaptın? Zammı yapan sensin. Doğalgaza, ilaca her şeye zammı yapan sensin. Esnafı da suçluyorlar. Esnaf devlete yük olmaz, üstüne vergi verir. Birisi yanlışlık yapıyorsa yargılarsın. Esnafı, köylüyü terörist ilan edemezsin. Hepimizin düşünmesi lazım. Bu söylediklerim geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerim içindir."

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRISINA UĞRAYAN KİMDİ?'

Sözlerini "Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum" diyerek sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bizim altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Biz vatanımızı, bayrağımızı, insanımızı severiz. Türkiye'ye faydası olmayan bir şeyi asla kabul etmeyiz. Yeri gelirse hepimiz ülkemiz için canımızı feda ederiz. Her türlü iftirayı atıyorlar bize. Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan kimdi? Milliyetçilik demek vatanseverlik, ülkesinin çıkarlarını düşünmek, elaleme avuç açmamak demektir, güzel, görkemli bir Türkiye demektir. Milliyetçilik demek silah fabrikasını Katar ordusuna satmamak demektir. Neresi olursa olsun, bana dünyadan bir örnek gösterin, kendi silah fabrikasını başka ülkeye satsın. Bunlara oy vermek milliyetçiliğe ihanettir" dedi.

'KÜLAHIMA ANLATSINLAR'

Kılıçdaroğlu, "Çimento fabrikasını, Sümerbank'ı sattın, anladık. Her şeyi anladık. Silah fabrikasını, bir ülkenin geleceği, mücadele ederken elinde tutacağı bir şey olması lazım. Götürüp satıyorsun. Sonra milliyetçi geçiniyorlar, külahıma anlatsınlar. İnsanımı, bayrağımı severim, vatandaşım arasında kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmam. Bu bayrağın altında onurumla yaşarım, 82 milyonu kucaklarım" diye konuştu.

'YENİ ZELANDA'DAKİ SALDILARI LANETLEDİ'

Yeni Zelanda'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği 2 camiye düzenlenen saldırıyı lanetleyen, ülkede ve dünyada barış içerisinde yaşamak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış dünyada barış' sözünü hatırlattı. Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Yeni Zelanda'da cuma namazına giden 49 Müslüman acımasızca katledildi. Onu yapanları lanetliyoruz, kınıyoruz. Dünyada inançlara saygı olması lazım. Dolayısıyla barışı ve huzuru hem kendi ülkemizde hem de dünyada sağlamak zorundayız. Barışı ve huzuru savunan kişinin adı nedir biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün hayatı nerede geçti? Savaş meydanlarında, Filistin'de Yemen'de her yerde. Dolayısıyla savaş bittikten sonra dedi ki; 'Ben yurdumda barış istiyorum, dünyada barış istiyorum.' Biz kendi ülkemizde huzuru ve barışı istiyoruz. Bütün komşularımızda ve dünyada kan akmasın, insanlar inançları dolayısıyla katledilmesin istiyoruz. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. En değerli varlığı korumamız lazım. Bizim kültürümüzde de var olan budur. Kavgadan uzak, gerilimden uzak, iftiradan uzak olarak birbirimize güvenelim."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda belediye başkanlarını ve başkan adaylarını sahneye davet etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması canlı yayınlandı

Haber:Umut KARAKOYUN-Hande NAYMAN İZMİR, ()

=======================================================

2)TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN: İKİ AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 10.8 MİLYAR DOLAR AZALDI

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen Ocak ve Şubat ayında dış ticaret açığının 10.8 milyar dolar azaldığını ifade ederek, “Sadece Ocak ve Şubat aylarında biz dış ticaret açığını 10.8 milyar dolar aşağı çekerek Türkiye’nin dış finansman açığını 2018’e göre 10.8 milyar dolar azaltmış bulunuyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret eden Bakan Pekcan ardından ‘esnaf buluşması’ kapsamında Şoförler ve Otomobilciler Odası Sosyal tesislerine geçti. Burada marketlerde yöresel ürünlere yer verilmesi zorunluluğunu hatırlatan Bakan Pekcan, marketlerin kendi markalarıyla ürün satışlarına da bir oran getirildiğini ifade ederek, “Perakende yasasının güncellenmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Artık marketlerde yöresel ürünlere yer verilmesi zorunluluğu getirdik. Belirli bir raf oranını yöresel ürünlere ayıracak. Bunun dışında marketlerin sadece kendi markalarıyla ürün satışına izin vermeyeceğiz. Ona da bir oran getireceğiz, üreticiler kendi markalarıyla üretim yapabilsinler. Önce Türkiye’de rekabetçi olabilsinler, biz onları dünyaya açalım, ihracat yapabilsinler. Dünyaya rekabetçi olabilsinler. Perakende bilgi sistemiyle ilgili bir yazılım sistemi başlattık. Ben göreve geldikten sonra, umuyorum sonbahara kadar hazır olur. Zaten bundan sonra işletmenin açılışı kapanışı bütün kurumlarla irtibatı bu program üzerinden yapılacak. Ruhsatlarda bu program üzerinden verilecek. Yani ‘bu onun arkadaşı, bu akrabası, şuna bir öncelik verelim şurada açıversin’ olmayacak. Sistem izin verecek, izin verirse açabilecek. Bunu da en kısa zamanda çözmüş olacağızö dedi.

‘DIŞ TİCARET AÇIĞI 10.8 MİLYAR DOLAR AZALDI’

Bakanlık olarak ihracata çok önem verdiklerini ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ticaret Bakanı Pekcan, Geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında dış ticaret açığını 10.8 milyar dolar aşağı çekildiğini söyledi. Bakan Pekcan, “Bakanlık olarak ihracata çok önem veriyoruz. Dış ticaret açığımızın azalmasına da önem veriyoruz. Dış ticaret açığının kapanmasıyla Türkiye’nin dış finansman açığının azalmasına hizmet ediyoruz. Biz 2018 yılında 168 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık ki bu Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. 2019 yılının ilk 2 ayında da çok iyi gidiyoruz, üstelik dünya ekonomisi küçülürken, dünyadaki küresel ticaret küçülürken bunu yapmayı başarıyoruz. Sadece Ocak ve Şubat aylarında biz dış ticaret açığını 10.8 milyar dolar aşağı çekerek Türkiye’nin dış finansman açığını 2018’e göre 10.8 milyar dolar azaltmış bulunuyoruz. Bu rakamla sadece dış finansman ihtiyacını azaltmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine de olumlu katkı veriyoruz. 2018 yılında dış ticaretin büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte 6.73, dördüncü çeyrekte 9.70. Zaten dış ticaretin milli gelire oranı ilk defa yüzde 50’ye ulaştı. Halbuki küresel ekonomi de dış ticaretin milli gelire oranı 1990’larda yüzde 38’lerde, 2008 yılında yüzde 61 ama 2018’de yüzde 58. Yani küresel ticaretin, küresel ekonomide ki payı azalıyorö şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, konuşmasının ardından bir otelde düzenlenecek olan bölgesel istişare toplantısına geçti.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Bakan Pekcan’ın valiliğe gelişi

-Karşılanması ve makam ziyareti

-Esnaflarla buluşması

-Bakan Pekcan’ın knuşması

-Toplantıya katılanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

==================================================

3)ANTALYA'DA SAHİLLER GÜNEŞLİ HAVA İLE HAREKETLENDİ

HAVA sıcaklığının 21 derece kaydedildiği turizmin başkenti Antalya'da, vatandaşlar ve tatilciler sahillerde vakit geçirdi.Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Yağmurun yerini güneşli havaya bıraktığı turistik kente, sahiller tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimisi paçalarını sıvayıp kıyıda yürürken, kimileri de çocuklarıyla kumsalda oynadı. Peç çok kişi ise yürüyüş yaptı, kumsala uzanıp kitap okudu.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Konyaaltı Beach Park'ta güneşlenenlerden görüntü

- Sahilde köpekle oynayan aileden görüntü

- Bebeği ile kumda oynayan babanın görüntüsü

- Oğluyla denizde taş sektiren babadan görüntü

- Sahilden genel görüntü

398 MB, 02:03'

Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-)