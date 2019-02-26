DHA YURT BÜLTENİ -12

24 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FACİADA MİDİBÜS SAHİBİNE 10 YIL HAPİS CEZASI

İZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsünün 13 Mayıs 2017 tarihinde, Sakar Geçidi'ndeki virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Mahkeme heyeti minibüsün sahibi olan tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın 10 yıl hapsine, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan'ın ise beraatlerine karar verdi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye den görüntü

-Detaylar

MUĞLA/

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CHP Bodrum adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldü (EK)

2))ADAYLIK 3 GÜNLE DÜŞTÜ

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Büyükşehir Yasası'yla kapatılan Yalıkavak Belde Belediyesi'nin Başkanlığı yaptığı dönemde Mustafa Saruhan'ın, 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan yargılandığı, 1 yılın üzerinde hapis cezası aldığı ve cezasının kesinleştiği belirtildi. Verilen cezanın kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıllık denetim süresinin 22 Şubat 2019'da dolduğu, Saruhan'ın ise adaylık başvurusunu bu tarihten 3 gün önce 19 Şubat'ta yaptığı öğrenildi. İlçe Seçim Kurulu'nun AK Partililer'in yaptığı itirazı reddetmesi sonrası, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İl Seçim Kurulu'nun ise Saruhan'ın adaylığını düşürdüğü belirtildi.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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3)MHP'NİN DİKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AKIN'IN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Buğra Akın'ın adaylığı, 15 aylık hapis cezası nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Yasal sınırlar içerisinde hakkını arayacağını söyleyen Akın, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettiklerini belirtti.Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayı MHP'li Buğra Akın'ın adaylığı, paraya çevrilen 15 aylık hapis cezasından dolayı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyleyen Akın, "Öncelikle bana güvenen ve çok sevdiğim Dikili halkına hizmet etmeye beni layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aydır Dikili'de sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Farklı siyasi görüşlerden çok sayıda kişi, ismim etrafında birleşti. Bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen Dikilili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Seçim Kurulunun, adaylığının düşürülmesine karar vermesinin ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını anımsatan Buğra Akın, "Talebimizi değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararı da bu yönde oldu. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Yasal sınırlar içerisinde hakkımı aramaya devam edeceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın Dikili'de başarıya ulaşması için son ana kadar çalışacağımdan ve belirlenecek adayımıza destek olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

İZMİR, ()

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TIR şoförleri, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen arkadaşları için kontak kapattı(EK)

4)TIR SÜRÜCÜLERİ EYLEMİ BİTİRDİ

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup TIR şoförü, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırılan meslektaşları Remzi Çiçek'in idam cezasının kaldırılması için gece yarısı başlattıkları kontak kapatma eylemini bugün sat 15.00 sıralarında sonlandırdı. Eylemi bitirmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen sürücüler adına konuşan Burhan Oğuz, "Biz dün gece, 4 sene önce Arabistan'da tutuklanan bir ağabeyimiz için toplandık buraya. Suçsuz yere 4 senedir hapis yatıyor. İdam kararı onandı. Ve yarın sesimizi duyuramazsak idam edilecek. Bugün yenden burada toplandık, bu ağabeyimiz için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duyun. Allah rızası için bu olaya bir el atın. Bu ağabeyimizi kurtarın. Biz uluslararası şoförler olarak sahipsiziz. İki hafta önce Ukrayna'da bir arkadaşımız gasp edilmek için koyun boğazlanır gibi boğazlanarak öldürüldü. Kimse bu olayın üzerine gitmedi. Biz sahipsiz olduğumuzu düşünmek istemiyoruz. Bizim sahipsiz değiliz. Bizim sahibimiz var. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Allah rızası için bu işe el atılsın bu ağabeyimiz idam edilmekten kurtulsun." Eylemi sonlandıran TIR sürücüleri, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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TIR sürücüleri toplu halde

Sürücü ve araçlardan detaylar

Jandarma ve polis ekipleri

Burhan Oğuz'un açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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5)MARŞI 2 GÜNDE EZBERLEYİP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OKUDULAR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat ziyaretinde 'Hedef 2023' marşını okuyan Karşıyaka Ortaokulu öğrencilerinin marşı 2 günde ezberledikleri öğrenildi. Okul korosu, aynı marşı 10 farklı dilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de okumak istiyor.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, miting öncesi Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri sürpriz yaptı. Öğrenciler Hüseyin Akbaş Spor Salonu içerisinde müzik öğretmenleri Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, 'Hedef 2023' marşını okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, marşı 2 günde ezberlediklerini öğrendiği 50 öğrenciyi ve öğretmenlerini tebrik etti. Okulun müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç, marşı 2 günde hazırladıklarını söyledi. Çekiç, "Kısa sürede hazırlandık. Daha sonra da Cumhurbaşkanımıza öğrencilerimiz ile birlikte söyledik" dedi. Öğrencilerden Begüm Olhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında marşı söyleyeceklerini duyduklarında heyecanlandıklarını ve uykularının kaçtığını belirtti.

Öğrencilerden Azra Çekiç marşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10 farklı dilde bir kez daha söylemek istediklerini ifade etti.

'HEDEF 2023' MARŞININ SÖZLERİ ŞÖYLE:

Birlik olmalıyız, güçlü olmalıyız

Sabır, emek samimiyetle hedefe varmalıyız.

Hedef 2023, Anadolu'da bir güç

Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeklere dönüşüdür bu güç.

Bilime sevdalı, kültüre meraklı,

Yenilikçi nitelikli ve de ahlaklı,

Hedef 2023 Anadolu'da bir güç,

Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeklere dönüşüdür bu güç.

Görüntü Dökümü:

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-Koronun görüntüsü

-Marşı okumaları

-Öğretmenin konuşması

-Öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

(480 mb)

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6)KÖPEĞE TECAVÜZ İDDİASINA GÖZALTI

ANTALYA'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K. gözaltına alındı.

İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () -

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7)MERSİN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU'NDAN ADAYLIK TEPKİSİ

MERSİN Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın önce İYİ Parti ardından de Demokrat Parti'den adaylığının kabul edilmemesinin yanı sıra HDP'nin merkez Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın da adaylığının reddedilmesine tepki gösterdi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldi. Burada Platform Dönem Sözcüsü ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, seçim dönemine girilmesi nedeni ile antidemokratik karar ve uygulamaların yaşandığı belirterek, "Bizler Emek ve Demokrasi Platformu olarak, Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının İlçe Seçim Kurulu'na geç verilmesini de Demokrat Parti'den adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesini de seçim olağan akışı içerisinde bir olaydan ziyade, derin ilişkilerin seçim müdahalesi ve seçime girmeden sonuçların ayarlanma telaşı olarak görüyoruz. YSK'nin bu durumu görerek demokratik bir karar alması gerektiğine dair umudumuzu halen koruyoruz" dedi.

HDP'NİN ADAYI DA SEÇİME GİREMİYOR

Antmen, devamında antidemokratik uygulamadan HDP Akdeniz Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan'ın nasibini aldığını ifade ederek, "Aleddin Erdoğan'ın, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında almış olduğu 6 bin TL para cezası gerekçe gösterilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı reddedilmiştir. Oysa Mersin 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine 'TCK'nın 53'ncü maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması yönünde bir kararın mevcut olmadığı, bu nedenle de yasaklanmış haklarının mevcut olmadığı anlaşılmakta, bu nedenle de talep hakkında karar verilmesine yer olmadığı' şeklinde kararla Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını belirtmiştir. Mersin 3'ncü Ağır Mahkemesi'nin bu kararı gereği İl Seçim Kurulu acilen toplanarak bu antidemokratik uygulamaya son vermelidir. Aksi takdirde seçimler üzerine bir gölge daha düşmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Açıklamaya katılanlar

-Katılanlardan detay

-Platform Dönem Sözcüsü ve Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

(BOYUT:523,58 MB) (SÜRE:4,40 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()



