DHA YURT BÜLTENİ-12

1)İZNİK'TEKİ SAZLIK YANGININA İNCELEME BAŞLATILDI

Bursa'nın İznik İlçesinde göl sahilinde dün akşam saatlerinde çıkan sazlık yangını sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında, 50 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İznik Gölü Çakırca Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 18.30 sıralarında çıkan sazlık yangını şiddetli rüzgar nedenile ksa sürede genişledi. Alevler, İznik itfaiyesinin yanı sıra komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin, şiddetli rüzgar altında zorlukla sürdürdüğü çalışmalar sonunda sabaha karşı söndürüldü.

MANZARA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Yangın söndürüldükten sonra sazlıklardan yükselen duman ilçe merkezinin dört bir yanından görüldü. 50 dönüm sazlık alan kül oldu. Savcılık, İznik Gölü'ndeki sazlıkları kül eden yangınla ilgili soruşturma başlattı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Asayiş ekipleri de yangın sahasına giderek incelemede bulundular.

'CİĞERLERİMİZ YANDI'

İznik'te turizm işletmeciliği yapan Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Ali Karaman, "Ciğerimizi yaktılar.Burası kuşların, leyleklerin yaşam alanlarıydı. Tam 50 dönüm sazlık yandı. Her yıl bu yerler yakılıyor, canlıların yaşam alanları yok ediliyor. Sorumlular bulunup cezalandırılmalı" dedi.

Görüntü Dökümü;

------------------------

-Sazlıktan detaylar

-Açıklamalar

-İncelemeler

Süre: 2 dakika 15 saniye, Boyut: 251 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

=======================================================

2)BADEM AĞAÇLARININ AÇAN ÇİÇEKLERİNİN ÜZERİNE KAR DÜŞTÜ

ÇANAKKALE’de 2 gündür etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bayramiç ilçesinde badem ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerine düşen kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinde, ilkbaharın habercisi badem ağaçları havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı. Ancak kış dün tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. Badem ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerine kar düştü. Manzarayı görenler fotoğraflar çekti. Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte, şimdi gözler gece yaşanması olası don olayına çevrildi. Uzmanlar, olası bir don olayında ağaçların çiçeklerini dökebileceğini belirtti.

Yüksek Ziraat Mühendisi Salih Bozkurt, "Zamansız çiçek açan badem ağaçları, yağan kara bir de don eklenmesi halinde çiçeklerini döker ve meyve veremez" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

Çiçek açan badem ağaçlarının üzerine karın yağması sonucu oluşan görüntü

Ağaçlardan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

=======================================================

3)SP'Lİ KARAMOLLAOĞLU: EĞER BUNLAR BİR OY ALIRLARSA OLUŞTURDUKLARI KORKUDAN DOLAYI ALIRLAR

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Hükümeti'ni eleştirerek, "Memleketimizde endişeli bir süreç var. Bu hükümet başta sorunları çözecek gibi gözüktü ancak çözemediler. Milletimiz de bunu gördü. Eğer bunlar bir oy alırlarsa oluşturdukları korkudan dolayı alırlar" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak için Kemalpaşa'ya geldi. Karamollaoğlu, toplantı öncesinde partisinin Kemalpaşa İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği kahvaltı da partililerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında İzmir'de güzel sonuçlar alacaklarını belirten Karamollaoğlu, "İzmir'de de seçime tek başına giren partinin Saadet Partisi. Bu sefer farklı bir hava esiyor. Memleketimizde endişeli bir süreç var. Bu hükümet başta sorunları çözecek gibi gözüktü ancak çözemediler. Milletimiz de bunu gördü. Eğer bunlar bir oy alırlarsa oluşturdukları korkudan dolayı alırlar. Eleştirdikleri tek parti dönemine döndüler. Valiler ve kaymakamlar bizden olacak kişileri tehdit ettiler. Ayıptır. Ülkeyi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

İktidarın illet ve zillet ittifakı eleştirilerine sert çıkan Karamollaoğlu, "Prensip olarak ittifak yapılmasına karşı değiliz. Herkes ittifak yapabilir. Ancak biz

bu seçime ittifaksız giriyoruz. En açık delili 1389 seçim bölgesinin tamamında kendi adaylarımız ile bu seçime katılıyor olmamız. Buna rağmen halen bizleri birileri ile ittifak yapıyorsunuz diye itham etmeye kalkıyorlar" diye konuştu.

'EKONOMİ FELÇ OLDU'

Türkiye'nin çok badireli bir süreçten geçtiğini öne sürerek Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Bu seçimlere adil bir şekilde gitmiyoruz. Medyanın yüzde 90'ını iktidarın kontrolünde bulunuyor. İktidarın yaptığı yanlışları milletin bilme olasılığı yok. Bize de söz hakkı vermiyorlar. Gayri adil bir şekilde seçime gidiyoruz. İmkanlarımızda adil dağıtılmıyor. Seçime gidilirken adalet felç oldu. Eğitimimiz felç oldu. İşsizlik her geçen gün artıyor. Hükümet bu konuda herhangi bir tedbir almıyor. Dış politika da bir çıkmazın içindeyiz. Sağlık sistemi de patinaj yapmaya başladı. Bu seçimlerde iktidara bir ihtar verilecek."



'KAZANACAĞIMIZDAN KORKUYORLAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne yönelik eleştirilerine değinen Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı bize karşı suskunluk orucu tutuyordu. Bir kere bile Saadet demiyorlardı. Şimdi, Saadet Partisi ağzından eksik olmuyor. Çünkü kazanacağımızdan korkuyorlar. Koktukları başlarına gelecek. Biz, kazanacağız. Yaptıkları yanlışları görmüyorlar. İkazlara da hiç dikkat etmiyorlar. Çıkın bir televizyon kanalında konuşalım adalet ve kalkınma var mı, yok mu görelim" dedi.

'EKONOMİYİ TANZİMLER DÜZELTMEZ'

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"16 yıldır iktidardalar ve borçlar sürekli artıyor. Esnaf, çiftçi iflas etti. Hiçbir yönetim döneminde ülke bu kadar borçlanmadı. Karşımızdaki arkadaşların kim olduğunu biliyoruz. Hatalarını söylüyoruz. Ama hiç ders almadılar. Ama bazen dinliyorlar, İstanbul'a ihanet ettiklerini söylüyorlar. Ancak yine aynı yolda devam ediyorlar. Bunun ne mantığı var. Şimdi, yatırımları tamamlayacak güçleri kalmadı. Bu akılla giderseniz yapamazsınız. Ekonomiyi tanzim satış mağazaları düzeltmez."

Görüntü Dökümü

------------------

-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ümit YILDIZ / KEMALPAŞA (İzmir), ()

=======================================================

4)GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİN TOPLADIĞI BİNLERCE İLAÇ HATAY'DA İHTİYACI OLANLARA GÖNDERİLECEK

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiyeciler, evlerde kullanılmayan ilaçları toplayarak Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllü itfaiyecileri örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Dağıtılan el ilanları, muhtarlıklar ve camilerden yapılan anonslar aracılığıyla vatandaşlardan evlerinde kullanmadıkları ilaçları kendilerine getirmelerini isteyen gönüllü itfaiyeciler, 20 gün içerisinde yaklaşık 35 koli ilaç topladı. Vatandaşlardan gelen ilaçların son kullanma tarihlerini tek tek kontrol ettikten sonra sınıflarına göre kolileyen itfaiyeciler, Hatay'ın Yayladağı ilçesi Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ile irtibata geçti. Gönüllü itfaiyecilerin ilaçları ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletme talebini kırmayan Kaymakam Yüce, ilaçların yarın gönderilmesinin ardından ilçedeki sağlık ocakları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtımının sağlanacağı sözünü verdi.

Gönüllü itfaiyeciler tarafından yapılan projeyi anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı Gönüllü İtfaiyeci arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projesi adı altında, 20 gün önce başlatmış olduğu bir çalışma. Evlerimizdeki günü geçmeyen ilaçlarımızın toplanarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi kapsamında bir proje başlattılar. Kullanmadığımız, günü geçmeyen ilaçlarımız koli olarak evlerimizde durmaktaydı. Gönüllü itfaiyeci arkadaşlarımızın duyarlılığı sayesinde bunlar, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmış olacakö dedi.

Projenin ortaya çıkma aşamasından bahseden Gönüllü İtfaiyeci İsmail Ak, "Daha önce biz gönüllü arkadaşlarla beraber oradaki yetimler için bir bot kampanyası başlatmıştık. Yaklaşık 2 yıl önce 150-200 çift kadar bot gönderdik. Yaklaşık 15 bin Türkmen yetim kardeşlerimiz oradaydı. Daha önceden de elbise göndermiştik. Evdeki kullanmadığımız ilaçlarla ilgili de bir kampanya başlatalım dedik. Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki kaymakam ile görüştük. Oradaki bulunan sağlık ocakları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine bu ilaçları ulaştıracağız. Devletimizle birlikte, bizim de bir katkımız olsun dedik. Gönüllü arkadaşlarla bu işe giriştik. Nasip olursa Pazartesi günü kargo ile göndereceğiz. Çarşamba günü de kaymakamımızla irtibata geçerek sağlık ocakları vesilesiyle yerlerine ulaştırılmasını sağlayacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İlaçlardan görüntü

-Gönüllü itfaiyecilerin ilaçları düzenlemesi

-AFKOM Müdürü Ömer İslamoğlu ile röp.

-Gönüllü itfaiyeci İsmail Ak ile röp.

-Gönüllü itfaiyeci Mehmet Sadık Karaca ile röp.

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(

========================================================

5)İZMİR'DE ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ HAYAT KURTARMAK İÇİN SINAVA HAZIRLANIYOR

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin ev sahipliği yapacağı, Uluslararası Arama Kurtarma köpekleri Organizasyonu (IRO) hakemleri gözetiminde 2 - 3 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan arama kurtarma köpekleri doğa arama sınavı öncesinde, AKUT İzmir takımından teste katılacak 6 köpek Buca Kırıklar Köyü Futbol Sahası’nda eğitmenleri eşliğinde kurulmuş parkurlarda antrenman yaptı.

İzmir’in Buca ilçesindeki Kırıklar Köyü Futbol Sahası’nda, Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) hakemleri gözetiminde gerçekleşecek olan arama kurtarma köpekleri doğa arama sınavı öncesi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin takımındaki 6 köpek eğitmenleri eşliğinde antrenman yaptı. Köpekler, futbol sahasına kurulmuş olan denge parkurunda düşmeden yürüyebilme, tahta basamaklı parkurda duraksamadan ilerleyebilme, dar tahta zemin parkurunda dar alanda yürüyebilme çalışmaları ile ve eğitmenlerinin komutlarına itaat etme pratiklerini tekrarlayarak sınava hazırlandı. Sınavda zorlu görev olan 30 dakika içinde ormanda kayıp 3 kazazedeyi bulmak için hazırlanan köpekler, AKUT İzmir ekibi ev sahipliğinde 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleşecek sınavda itaat ve orman aşaması olarak iki bölümde, Çek Cumhuriyeti’nden gelecek hakem eşliğinde test edilecekler. Sınavı geçen köpekler farklı ülkelerden 122 arama kurtarma köpeği örgütünün katılımı ile oluşmuş ve misyonu arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesinde uluslararası standartları belirlemek ve uygulamak olan IRO tarafından sertifika alacaklar. Türkiye’den 6 farklı ilden 16 köpek ile katılan 14 takım arasından 'Görev Hazır' sertifikasını almaya hak kazanacak köpekler, arama kurtarma operasyonlarında insan hayatı kurtarma adına görev almaya başlayacaklar.

KÖPEKLER 30 DAKİKA İÇİNDE ORMANDAKİ 3 KAZAZEDEYİ BULACAK

20 yıldır arama kurtarma köpeklerine eğitim veren AKUT K9 Gönüllüsü Ersan Yıldırım, şöyle dedi:

"Ben sınava 2 köpeğim ile katılacağım. Bu köpekler doğa araması köpekleri, doğada kayıp insanları bulan köpekler. Hem sahiplerine itaat etmek üzere hem de doğada kayıp insanları bulmak üzerine eğitildiler. Ülkemizde bu 3. İRO organizasyonu olacak. Sınav iki aşamalı olacak; itaat bölümü ve orman araması bölümü. İtaat bölümünde yüksek sese dayanıklılık, silah sesine karşı direnç, merdivenden geçebilme, kapalı bir tünelden geçme, diğer köpeklerle uyumluluk, sahibine karşı itaatkarlık test edilecek. Orman aramasında ise 40 dönümlük alanda 30 dakika içinde köpekler ve biz 3 kazazedeyi bulmaya çalışacağız. Ülkemizde arama kurtarma operasyonlarının yüzde 90’ı doğa kayıpları. Fakat ülkemizde resmi kurumlar dahil doğada kayıp olan insanları bulan köpeklerin mevzuatı bile yazılmış değil, bu konuda çok büyük bir eksiklik var. Bu yüzden biz 6 yıldır doğa arama sınavlarını her sene düzenli olarak yapıyoruz. Biz ekip olarak her hafta sonu orman ve itaat çalışmalarını yapıyoruz. Bir köpeğim yetişmesi en erken 2 buçuk yıl sürüyor. Ekip arkadaşlarımızın en yenisi 5 yıldır bu işin içinde. Köpeklerden ikisi Border Collie cinsi, ikisi Golden Retriever, bir tane Belçika Çoban Köpeği, bir tane de Alman çoban köpeğimiz var. Aslında her cins köpek bu işi yapabilir."

'AFET SONRASINDAKİ KARMAŞADA KÖPEKLER ÇOK YARDIMCI OLUYOR'

AKUT Kuşadası gönüllüsü Tevfik Gül ise şunları söyledi:

"İki adet köpeğim var, ikisi de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı sınavları en üst düzeyde geçti. 'Border Collie' cinsi köpeğimle bu seneki sınava katılacağım. Daha önce diğer 'Belçika Malinois' cinsi köpeğim ile arama kurtarma çalışmalarında bulundum. İki defa operasyonlarda kazazedeleri buldu. Birisi şizofren olduğu söylenen, jandarmanın 4 gün araması sonucu bulunmayan bir çobandı. Biz Kuşadası ekibi olarak olay yerine intikal edip yaklaşık 3 saat gibi kısa bir sürede kazazedeyi bulduk. Arama kurtarmada bu köpeklerin çok büyük bir rolü var. Çünkü afet sonrasında çok büyük bir karmaşa oluşuyor ve bulma cihazlarını, kameraları enkazın altına indirebileceğimiz bir yer gerekir. Bu cihazları hemen kullanamayabiliyoruz. Köpeklerin böyle bir sorunu yok, aramaya çıktıkları zaman enkazın üzerinde canlı kişiyi bulup bize işareti veriyor."

Görüntü Dökümü

----------------------

-Köpeklerin eğitmenleri ile birlikte antrenmanından genel ve detay görüntüler

-AKUT gönüllülerinden görüntüler

-Eğitmen Ersan Yıldırım ile röp.

-Eğitmen Tevfik Gül ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Şengüler YEŞİL/İZMİR, ()