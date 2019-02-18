DHA YURT BÜLTENİ-12

Erzurum'a şehit ateşi düştü (EK)

BABAOCAĞI BAYRAKLA DONATILDI

Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba ocağı bayraklarla donatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evin önüne taziye çadırı kurarken Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 2 ambulans şehit ailesinin evinin önünde bekledi. Haberi alan şehit yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyareti için eve akın etti.

TÜRK ÇOCUĞU YURTSUZ KALAMAZ

Afrin'de mevzi değiştirirken şehit olan Piyade Onbaşı Umut Öznütepe'nin sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Öznütepe, instagram hesabında Aziziye Destanının kadın kahramanı Nene Hatun'un 'Türk çocuğu öksüz kalır da yurtsuz kalamaz' sözünü paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit askerin evinin önü

-İtfaiyenin bayrak asması

-Ev önünde bekleyenler

-Ambulanslar

-Taziye çadırı kurulması

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()

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SELENDİ'DE UÇAK DÜŞTÜĞÜ İHBARI YAPILDI (EK

2)ASILSIZ ÇIKTI

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir uçağın düştüğü yönündeki ihbar, asılsız çıktı. Ekipler, bögledeki arama çalışmalarını sonlandırdı.

Uğur ÇAKMAK - Hasan YİĞEN / SELENDİ (Manisa), ()

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3)ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI

ZONGULDAK'ta, yeni yapılan apartmanın asansör boşluğuna düşen Özgül Topuzoğlu (51) hafif yaralandı. Olay öğle saatlerinde Terakki Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Topuzoğlu yeni yapılan apartmanın giriş katında asansör boşluğuna bakarken dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 1 metreden boşluğa düşen Özgül Topuzoğlu, yanındaki yakınlarının yardımıyla boşluktan çıkartıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgül Topuzoğlu tedavi altına alındı. Özgül Topuzoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Hastaneden detaylar

Süre: (1:33) Boyut: (173 MB)/

ZONGULDAK, () -

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4)YABAN HAYVANLARI İÇİN 37 ÇUVAL YİYECEK TOPLAYIP, DOĞAYA BIRAKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çevre gönüllüleri Bekir Hamlaka (70) ve Saadettin Aladağ (68) , yaban hayvanlarının aç kalmaması için 37 çuval dolusu yiyecek toplayıp, doğaya bıraktılar.

Ev ve işyerlerini kapı kapı dolaşıp ekmek, kemik ve benzeri yiyecekleri toplayan çevre gönüllüsü iki emekli Bekir Hamlakay ve Saadettin Aladağ, bunları Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçla Kıran Mahallesi, Ayı Dağı Gürgen alanı ve Dokuz Şelale bölgesine götürerek çam ağaçlarının altına bıraktı. Çevre dostu olduklarını belirten Hamlakay, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminde olduğumuzdan, aç hayvanları doyurmak için her akşam 1-1,5 saat pedal çevirerek, cadde ve sokakları gezip bu ekmekleri, kemikleri, yiyecekleri topluyorum. 15-20 gün içerisinde biriktirdiğim bu ekmekleri ve kemikleri, Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden araç yardımı alarak, arkadaşımla beraber ilçemizden 23 kilometre uzaktaki Uludağ eteklerine ulaştırdık. Kıran Mahallesi mesire alanı, Ayı Dağı, Gürgen alanı, Dokuz Şelale bölgesi olan mıntıkalara 30 çuval birikmiş artık ekmekleri, 6 çuval kemik ve 1 çuval da makarnayı, ağaç ve kaya diplerine ve alabalık olan derelere dökmek suretiyle vahşi hayvanları bir nebze olsun doyurmuş olduk. Bundan sonra biriktireceğimiz artık ekmekleri bölge bölge götürüp insanlık görevimizi yapmış olacağız. Bütün vatandaşlardan destek bekliyorum. Herkesi yardıma çağırıyorum. Vatandaşları evlerinde, işyerlerinde kalan ekmek ve yemek artıklarını değerlendirmek, doğadaki yaban hayvanlarını ağır kış şartlarında aç bırakmamak için duyarlı olmaya davet ediyorum.ö

Görüntü Dökümü

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-Ekmek bırakmalarından detaylar

-Dağlık alandan detaylar

Süre: 2 dakika 32 saniye, Boyut: 333 MB

Haber: Yavuz YILMAZ/BURSA,() – Kamera: BURSA,()

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5)OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK SIKIŞAN KÖPEĞİ ÇEVREDEKİLER KURTARDI

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, aracın altında sıkıştı. Sürücüsünün yaralanmaması için hareket ettirmediği otomobilin altındaki köpek, çevrede toplananların aracı elleriyle kaldırmasıyla kurtuldu. Olay, öğleden sonra ilçe merkezindeki Beykent Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, caddeden geçerken sokak köpeğine çarptı. Çarpmayla otomobilin altında sıkışan köpek, acılar içerisinde havlamaya başladı. Köpeğin sıkıştığını gören çok sayıda kişi, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar, birlikte, elleriyle aracı kaldırmasıyla köpek aracın altından çıktı. Sektiği görülen köpek, uzaklaşıp bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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- Köpeğe çarpan otomobil

- Köpeğin havlaması

- Vatandaşların toplanması

- Vatandaşların aracı kaldırması

- Aracın altından çıkan köpeğin sekerek uzaklaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KURTALAN (SIIRT),()

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB