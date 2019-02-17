DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAKAN ERSOY: TURİZM HEDEFLERİNİ BÜYÜTTÜK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geldiği Sinop'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, "Biz turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da çok iş düşecek. Buraya gelen turist sayısının ciddi şekilde artması için gereken planlama ve programı yapmak için buradayız" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Sinop Tarihi Cezaevinde de incelemelerde bulunnan Bakan Ersoy, ilgililerden cezaevi hakkında bilgiler de aldı. Bölgede turist sayısının artması konuusnda ciddi planlamalarının olduğunu aktaran Bakan Ersoy, şunları söyledi:"Sinop hem doğası, hem kültürel ve tarihi zenginlikleri açısından da çok önemli bir turizm bölgesi. O açıdan bakıldığında potansiyelini değerlendirememişiz. Şimdi biliyorsunuz biz turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da çok iş düşecek. Buraya gelen turist sayısının ciddi şekilde artması için gereken planlama ve programı yapmak için buradayız. Sürekli incelemelerde bulunuyoruz. cezaevinin çalışması zaten bitmek üzere. Mart sonunda yetiştirebilirsek ihalesi var. Bu Avrupa birliği fonundan da kaynağı var. Kaynak sıkıntısı yok zaten. Onu da Mart sonu içinde ihalesini tamamlayıp Avrupa Birliğine sunulan projeye uygun bir şekilde restorasyonuna başlatacağız"

Görüntü Dökümü

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-Ersoy'un gelmesi

-Ersoy'un Valilik ve Sakarya Caddesi ziyaretleri

-Ersoy'un, bilgiler alması ve Sinop Tarihi Cezaevi Ziyareti

-Ersoy'un açıklamaları

(SÜRE:02:51 Dk) (BOYUT: 316 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, ()

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2)İNCE SAMSUN'DA CİGOŞ OYNADI

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde partisinin belediye başkan adayı Tansu Çıkış'a destek vermek için düzenlenen programa katıldı. Tekkeköy Düğün Salonu önünde toplanana partililere hitaben konuşma yapan İnce, "2002'de ilk seçimle geldiğinde manevi kalkınmamız eksik diyordu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana bu kadar depresyon bu kadar intihar, bu kadar tecavüz, bu kadar iflas bu kadar hırsızlık, bu kadar uyuşturucu hiç bir dönemde olmadı biliyor musunuz? Merhamet kalmadı. İbadet tören oldu. Artık törenle ibadet yapılıyor. Vicdanlar yok oldu. Bu gidişata birlikte 'Dur' diyeceğiz" dedi. İnce, konuşmasının ardından burada bulunanlarla birlikte davul zurna eşliğinde cigoş oynayıp, halay çekti. İnce, sonrasında ilçe merkezinde beraberindekilerle birlikte yürüdü. Bir çay ocağında dinlendikten sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-CHP'li Muharrem İnce'nin konuşması

-İnce'nin cigoş oynayıp halay çekmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Tayfur KARA/SAMSUN, ()

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3)MALATYA'DA BALKONDAKİ YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ



MALATYA'da, evde oturanların misafirlikte olduğu sırada balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evin balkonunda bilinmeyen nedenle çıktı. Kimsenin olmadığı evin balkonunda dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla odalara sıçramadan söndürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Taha AYHAN/MALATYA, ()

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4)VİRANŞEHİR'DE, BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLANLAR UNUTULMADI

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla adliye lojmanlarına yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan İbrahim Keten ile yavru kediyi beslemek için dışarı çıktığında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, ölümlerinin ikinci yılında anıldı.Yenişehir Mahallesi'nde bulunan adliye personellerinin kaldığı lojmanlara 17 Şubat 2017 günü bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında emniyet bekçisi İbrahim Keten ile adliye personelinin oğlu olan ve olay sırasında yavru kediyi beslemek için dışarı çıkan Ahmet Oktay Günak şehit oldu.Saldırının ikinci yıldönümünde şehitler için Viranşehir'de tören düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Derici, protokol üyeleri ile yakınlarının katıldığı törende ilk olarak şehit İbrahim Keten'in mezarı ziyaret edilerek, dualar okundu. Daha sonra Viranşehir Adliyesine giden kalabalık, buradaki şehitler köşesini ziyaret etti. Köşeye karanfil bırakarak hain saldırıyı kınayan Vali Erin ve beraberindekilere konuşan İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, "Menfur saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz ki; devletimiz tüm organlarıyla terörle mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Hainlere ve zalimlere asla fırsat verilmeyecektir. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum" dedi.

Adliye ziyaretinin ardından kalabalık Tepret Camisinde şehitler için okutulan mevlide katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Adliye binasında toplanan kalabalık

- Şehitler köşesine karanfil bırakılması

- Başsavcının konuşması

- Mevlit okunması ve yemek yenilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197 MB

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5)TÜFEKLE ÖLDÜRÜLEN KÖPEĞE SAHİBİ DEĞİL, HAYVAN HAKLARI TEMSİLCİLERİ SAHİP ÇIKTI

ÇORUM'da Eskiekin köyünde, bahçedeki tavuklara zarar verdiği gerekçesiyle köylü tarafından av tüfeğiyle vurulan köpeğin sahibi olayla ilgili şikayetçi olmadı. Duruma tepki gösteren Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen de, "Sahibi köpeğe sahip çıkmadı. Biz şikayette bulacağız" dedi. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Eskiekin köyü, Yaydiğin mevkiinde meydana geldi. Köyde oturan kimliği bilinmeyen kişi, bahçesinde dolaşan ve iddiaya göre tavuklarına zarar veren köpeğe av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği köpek öldü. Silah sesi duyan çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu köpeğin sahipli olduğunu öğrendi. Jandarmanın ulaştığı ve durumu bildirdiği köpeğin sahibinin şikayetçi olmaması üzerine, tutanak tutuldu.

'SAHİBİ KÖPEĞE SAHİP ÇIKMADI'

Öte yandan olayı duyan Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen, öldürülen köpekle ilgili şikayet olmamasına tepki göstererek, "Köyde bir kişi av tüfeğiyle köpeği vurdu. Sahibi köpeğe sahip çıkmadı. Jandarma ekipleri gelip tutanak tuttu. Resmi işlemleri pazartesi başlatıp şikayette bulunacağız. Karadeniz Hayvan Hakları temsilciliği olarak konunun takipçisi olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Vurulan av köpeği

-Jandarmadan detay

- Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen açıklama

(SÜRE: 1.10 Dk ) (BOYUT: 221 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ/ÇORUM, ()





