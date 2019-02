DHA YURT BÜLTENİ -12

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Bozcaada- Geyikli hattındaki 2 feribot seferi, iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Bölgede etkili olan fırtınanın saatteki hızı, zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.

Otel davasında örnek karar

Muğla'nın dünyaca ünlü 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nın ekosistemini bozduğu gerekçesi ile yargılanan otel sahibi Aynur Çakır, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kadın Azmağı'nın ekosistemini tahrip ettiği gerekçesi ile Elif Hanım Otel'in sahibi Aynur Çakır ve o müdürü Tahir Nejat Altın hakkında dava açıldı. Otelin inşaatı sırasında ağaçları keserek ve azmak çevresinde dolgu yaparak ekosisteme zarar verdikleri iddiasıyla 'Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi' suçundan 2016 yılında açılan davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gökova Ekolojik Yaşam Derneği üyeleri ile otel müdürü Tahir Nejat Altın ve taraf avukatları katıldı. Duruşma sonunda mahkeme, suçun işlendiği tarihte otel yöneticisi olarak çalışan Tahir Nejat Altın hakkında beraat kararı verirken, otel sahibi Aynur Çakır'ı 'çevreyi kasten kirletme' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, duruşma sonunda yaptığı açıklamada "Davada çıkan karar özellikle Kadın Azmağı başta olmak üzere Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde işlenen benzer çevre suçları bakımından örnek teşkil edecektir" dedi.

8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Aksaray merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı saptanan, 9'u meslekten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 2010 yılındaki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı belirlenen, 9'u meslekten ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli Ankara, Konya, Gaziantep, Balıkesir, Çanakkale, Malatya ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 kişi, gözaltına alındı. Aksaray'a getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

TIR ile hırsızlığa gelen şüpheliler yakalandı

Afyonkarahisar'da TIR'la geldikleri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iş yerini bekçisini etkisiz hale getirip, soymaya kalkışan 5 şüpheli yakalandı.

Olay, pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar OSB'de meydana geldi. Et ve et ürünleri üretimi yapan şirkete 03 AAG 886 plakalı TIR ile gelen şüpheliler, adı öğrenilemeyen bekçiyi ağzını ve ellerini bağlayıp etkisiz hale getirerek, cep telefonunu aldı. İş yerindeki malzemeleri ve bir miktar parayı almak isteyen şüpheliler, bekçinin kaçtığını görünce paniğe kapılarak ürünleri alamadan kaçtı. Bekçinin başka bir telefonla polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Yapılan çalışmalarda aracın sahibi olduğu belirlenen İ.Y. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olaya karışanların H.A., E.Ç., H.A. ve A.D. olduğunu tespit etti. 4 şüpheli de yapılan operasyonla Çobanlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.D. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler ardından da 'nitelikli yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

İslahiye'de 'Açık Hava Kütüphanesi' projesi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulunda 'Açık Hava Kütüphanesi' projesi kapsamında öğrenciler velileri ile birlikte okul bahçesinde kitap okudular.

İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi 'Açık hava kütüphanesi' projesi başlattı. Okuma etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Akdoğan, Mustafa Özdemir, Şahin Yeter, veliler ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında öğrenciler ve veliler okul bahçesinde bir araya gelerek kitap okudu.

Projeyi desteklediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, "Çocuklarımıza ve velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasını sağlamak ve öğrenci ve veli ile birlikte daha başarılı olması amaçlamaktayız. Bu projeyle hep beraber kitap okuyoruz. Öğrencilerimizi çok seviyoruz ve çok önemsiyoruz" dedi.

Asırlık çınarlar ameliyatla sağlığına kavuştu

Finike Devlet Hastanesi'nde dizinde enfeksiyon oluşan 105 yaşındaki Meryem Keser ile kalçasını kıran 101 yaşındaki Suriye Yolaç, başarılı ameliyatla yeniden hayata tutundu.

6 çocuk ve 22 torunu bulunan Meryem Keser, Konya'da geçirdiği ameliyat sonrası dizinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Finike Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Meryem Keser, yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirilen ameliyat sonrası yeniden hayata tutunmayı başardı.

4 çocuk ve 7 torunu bulunan Suriye Yolaç da tuvalette düşerek kalçasını kırdı. Kızı İlknur İzgi (74) tarafından Kumluca Devlet Hastanesi'ne getirilen Suriye Yolaç, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Kadir Gökçe tarafından ameliyat edilerek, sağlığına kavuştu.

İlknur İzgi, İstanbul'da yaşadıklarını, yaklaşık 10 gün önce eşi İlhan İzgi'nin (84) memleketi Finike'ye geldiğini ve üç gün sonra kalp krizi geçirdiğini belirtti. İlknur İzgi, "Eşim Finike'ye geldikten 3 gün sonra kalp krizi geçirince annemle birlikte buraya geldik. Biz geldikten hemen sonra eşim öldü. İki gün sonra da annem tuvalette düşerek kalçasını en kötü yerinden kırdı. Bayağı büyük bir kırık. Mecburen acile getirdik. Ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler. Anestezi uzmanları tetkikleri yapıldıktan burada ameliyat yapılması için onay verdi. Doktorlarımıza başarılı operasyon için teşekkür ediyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok. Çok memnunuz" dedi.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, "Geçtiğimiz hafta biri 1914, diğeri de 1918 doğumlu iki hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç ve bitiş tarihlerinde doğan bu iki hastamızı ameliyata almak riskli bir durumdu. Biz C grubundan, B grubuna yeni yükselen hastanemizde bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirmekten gurur duyduk. Anestezi doktorlarımıza, ameliyatı gerçekleştiren ortopedi hekimimize ve ameliyat ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Kadir Gökçe, "Meryem teyzemiz 105 yaşında. Bir hafta önce polikliniğe başvurdu. Dizinin arkasındaki akıntılı yara nedeniyle 8 ay önce Konya'da ameliyat olmuş. Dizindeki enfeksiyon geçmemiş ve kemiğe işlemiş. Filmleri çekildikten sonra acil ameliyat olması gerektiğini aileye söyledik. Hastamızı ameliyata aldık. Hiçbir sıkıntı olmadan ameliyattan çıktı. Şu an antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Muhtemelen bugün taburcu edeceğiz. İki ay sonra da enfeksiyonu kurursa dizini donduracağız. Müdahale edilmeseydi muhtemelen yürüyemez hale gelirdi. 8 aydır yürüteçle yürüyormuş. Yürüteçten kurtaracağız. Suriye teyzemiz de 101 yaşında, kalçasını kırmış. Geçen hafta ameliyatını yaptığımız ikinci asırlık çınar. Ailesi acile başvurdu. Anestezi doktorlarımızdan da görüş alarak ameliyatını gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan yeni çıktı. İnşallah sağlıklı şekilde iki üç gün sonra evine göndereceğiz. Anestezi doktorlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anestezi doktoru Merve Aslı Yiğit de şöyle dedi:

"Yaşlı insanlarda kalça kırıkları çok sıkıntılı ameliyatlar haline gelebiliyor. Kalp ve akciğer açısından, mevcut hastalıkları olsun ya da olmasın riskleri daha yüksektir. Bu nedenle genelde belli bir yaş üstündeki vatandaşlarımızın büyük kırıkların ameliyatları 3. basamak devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Ancak diğer anestezi uzmanımızla birlikte hasta yakınlarımızı da bilgilendirdik ve spinal anestezi uyguladık. Biri 105 diğeri de 101 yaşında olmak üzere iki hastamızın ameliyat sonrası da yoğun bakım takiplerini yaparak, operasyonu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik."

Adıyaman'da köylerdeki öğrencilerin saç bakımı yapıldı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı usta öğreticiler tarafından Hasankendi Köyü Okulunda eğitim gören kız öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.

Programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.

Dezavantajlı bölgelerde oturan öğrenciler için güzel bir etkinlik olduğunu belirten Yeşim Pekmez, "Dezavantajlı bölgelerde oturan çocuklarımız için halk eğitim merkezimizin yapmış olduğu güzel bir etkinlik. Kendilerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın heyecanı da belli zaten hepsi sırasını bekliyor. Biz halk ile iç içe olmayı çok seviyoruz. Elimizden geldiği kadar halkla iç içe olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin talep ve istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ise şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda onlara saç bakım ve kesim hizmeti veriliyor. Gerçekten güzel bir hizmet, aynı zamanda köylerimizi de bu vesileyle görmüş oluyoruz, yerinde incelemiş oluyoruz. İnşallah dezavantajlı bölgelerde çeşitli etkinliklerle hep beraber ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz"

Saç kesimi ve bakımı yapılan öğrenciler ise etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

Gülşen: Şarkılarımla hepinizin içini ısıtacağım

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’da TikTok Whitefest 2019’da sahne alan Gülşen, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sahnede dinleyicileri ile sohbet eden Gülşen, "Umarım spor yapmışsınızdır, kondisyona ihtiyacınız olacak, şarkılarımla hepinizin içini ısıtacağım" dedi.

Uludağ’da düzenlenen TikTok Whitefest’te dün gece Gülşen sahne aldı. 2 saatten fazla sahnede kalan Gülşen, konserine 'Dan Dan' şarkısı ile başladı. 'Yatcaz kalkçaz hop ordayım' şarkısıyla şarkılarına devam eden Gülşen’e ikisi kadın 4 dansçı eşlik etti. Sahneye kırmızı mini bir kıyafet ile çıkan ünlü sanatçı, hareketli şarkıları ve dans şovları ile dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanını adeta dans pistine çevrien ünlü şarkıcı, gecenin finalini 'Bir ihtimal biliyorum' şarkısı ile yaptı. Hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar çıktığı sahneden 'Dan Dan' şarkısı ile bis yaptıktan sonra ayrıldı.

Gülşen, konser öncesi, "Benim için bir Uludağ klasiği. Her yıl burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bugüne özel harika bir repertuvar hazırladık. Umarım spor yapmışsınızdır, çünkü kondisyona ihtiyacınız olacak. Sesim ile hepinizin içini ısıtacağım" dedi.

Şanlıurfa’da etkinlik ve eylemler 15 gün süreyle yasaklandı

Şanlıurfa kentte her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve her halde Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci maddesine istinaden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer, illerden katılımlarla birlikte, 13 Şubat 2019 ile 27 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 (on beş) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde tüm etkinlikler yasaklanmıştır. Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak istenmeyen ve üzücü olaylara mahal vermemek adına etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir" denildi.

ŞANLIURFA, ()-