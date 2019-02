DHA YURT BÜLTENİ -12

Bakan Çavuşoğlu: O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan bir parti var (2)

ÇAVUŞOĞLU: OKTAY BİZİM AYNI ZAMANDA AĞABEYİMİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çavuşoğlu, Oktay'ın tüm milletin takdirini kazandığını söyledi. Oktay'ın Antalya'nın tüm taleplerine olumlu cevap verdiğini belirten Çavuşoğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü aldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Sayın Oktay, bizim için sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı değil ağabeyimizdir" dedi.

'31 AKŞAMI ANTALYA'DAN GÜZEL MÜJDEYİ VERECEĞİZ'

Antalya'da AK Parti ailesinin giderek büyüdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Teşkilatımızın fedakâr çalışmaları sayesinde Antalya'da oyumuzu ikiye katladık. Oy oranımız yüzde 43'e çıktı. Yüzde 50'nin üzerine de çıkabiliriz. Arkadaşlarımız seçim arifesinde gece gündüz çalışıyor. Seçim sonuna kadar birlikte çalışarak Büyükşehir Belediyemizi yeniden kazanacağız, her ilçede gayretle çalışacağız. 31 Mart akşamı güzel müjdeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve size ileteceğiz" diye konuştu.

PARTİLİLERDEN SÖZ ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise 31 Mart'ta Antalya'da hem Büyükşehir hem de Cumhur İttifakı ile birlikte 19 ilçede ipi en önde göğüsleyeceklerine yürekten inandığını söyledi. Bu konuda partililerden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere söz alan Fuat Oktay, AK Parti'nin yeni dönemde şehre ve şehirde yaşayanlara değer katan belediyecilik anlayışıyla öne çıkacağını söyledi. Oktay, Antalya'da son yağışlarla birlikte zarar gören TARSİM (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.) ve onun dışındaki çiftçilerin zararlarının karşılanması yönünde tüm çalışmaların yapıldığını ve sona gelindiğini belirterek, Valilik aracılığıyla bu ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

70 MİLYON TURİST VE 70 MİLYAR DOLAR GELİR

Türkiye'de turizm hedefi olarak 50 milyon konuşulurken bu rakamın bugün '70 milyon turist 70 milyar dolar gelir'e yükseltildiğini dile getiren Fuat Oktay, Antalya'nın 2018'de 13 milyonları gördüğünü, yeni hedefler doğrultusunda kentten yeniden bir hamle beklediklerini söyledi. Bu hedefte gelir olarak en çok payı Antalya'nın almasını istediklerini kaydeden Oktay, "Bu yeni hedef doğrultusunda sadece deniz, kum, görsel boyutta değil, yayla, doğa, inanç gibi birçok alanımız var ve bu yılı Göbeklitepe Yılı ilan ettik. Sadece Urfa değil etrafındaki 5 ille birlikte inanç ve tarihi turizm açısından ciddi bir gelire ulaşılmasını hedefliyoruz. O bölgelere gelen turistlerin Antalya'yı ziyareti de bekleniyor" diye konuştu.

Son günlerin en önemli tartışma konularından biri olan Hal Yasası ile tarla- tüketici arasındaki sebze ve meyve fiyatları arasındaki farka da değinen Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Antalya, tarımda da üreten, değer katan bir şehir. Ama tüketiciye yansıyan boyutuna baktığınızda buradan 50 kuruşa giden bir ürünün 5 TL'ye tüketicinin sofrasına indiğini gördüğümüzde bu bize ağır geliyor. Bunun da öncülüğünü yine Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle her fırsatta dile getiriyor, 'Buna müsaade etmeyeceğiz' diye. Yani eğer kazanacaksa iki kesim kazanması gerekiyor. Hem üreticimizin hem tüketicimizin kazanmasıdır. Bu et boyutunda da aynıdır. 50 kuruştan 5 TL'ye götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Dolayısıyla çalıştığımız Hal Yasası asla Antalya'daki üreticilerimizin veya diğer illerimizdeki üretildikten sonra hale kadar gelen boyutu etkileyecek bir çalışma değil. Üretici birliklerinin ve üreticilerimizin güçlendirilmesi önemli, üreticilerden alındıktan sonra 5 TL'yi geçmeden tüketici hallerine ulaşıyor olması önemli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Ak Parti il başkanlığı binası dış plan görüntü

- Mevlüt Çavuşoğlu, Fuat Oktay ve beraberindekilerin parti binasına gelişi

- Toplantı salonundan detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet ÇINAR- KAMERA: Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA, ()

=================================

Kumluca'da heyelan seralara zarar verdi, evleri tehdit ediyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir ay önce başlayan ve etkisi giderek artan heyelan, yaklaşık 50 dönüm seraya zarar verdi. 4 evin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bölgeye elektrik de verilemiyor.

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi Aktaş Mevkii'nde yaklaşık bir ay önce başlayan heyelan giderek büyüdü ve bölgedeki seralar ile evlere zarar vermeye başladı. Heyelan nedeniyle seralara giden elektrik direkleri yıkıldı, yollar kapandı. Bölgedeki çiftçiler elektriksiz kalırken, yaklaşık 50 dönüm sera zarar gördü. Biri kullanılmayan 4 ev de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "Bir aydan beri devam eden heyelan giderek ilerliyor. Başladığı yerde ve ilerlediği alanda evler var. Evlerin yıkılmasından korkuyoruz. Elektrik direklerinin yıkılmasından dolayı çiftçilerimiz elektriksiz kaldı. Seralarına su veremiyorlar. Evlere ve seralara giden yollar kapandı. İnşallah daha fazla zarar görmeyiz" dedi. Seraları zarar gören Yakup Akbaba(60) da "Heyelan seralarıma zarar verdi. Evimi de yıkacak diye korkuyorum" diye konuştu. Üretici Alper Kelleci(35) ise şöyle konuştu:

"Yaz mevsiminde meydana gelen Mavikent yangınında seralarımın örtüsü, damlama hortumlarım ve tüm tarım malzemelerim yandı. Yanan çam ağaçları yağmur sularını tutmayınca heyelan meydana geldi. Şimdi de seralarıma heyelan zarar verdi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Heyelanın zarar gördüğü seralardan görüntü

- Heyelan alanı genel görüntü

- Çiftçi Yakup Akbaba ile röportaj

- Mavikent Muhtarı Adem Karataç ile röportaj

- Çiftçi Alper Kelleci ile röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

=======================

Aydın Büyükşehir'den Kuşadası Belediyesi'ne haciz

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminali gelirleri nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü Kuşadası Belediyesi'nin mülkleri ve gelirlerine mahkeme kararıyla haciz koydurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, otobüs terminali gelirleri nedeniyle anlaşmazlığa düştü. Büyükşehir Belediyesi avukatları, 2 yıl önce, otobüs terminalinden elde edilen tüm gelirlerden ve mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan terminaldeki işyerlerinden elde edilen kira gelirlerini kapsayan 811 bin 589 lira için icra takibi başlattı. Kuşadası Belediyesi'nin avukatları ise, Büyükşehir Belediyesi'nin sadece şehir içi ve şehirlerarası yolcu araçları, taksilerin otogara giriş- çıkış ücret gelirlerini alabileceğini belirterek, itirazda bulundu. Konunun taşındığı Aydın 2. İdare Mahkemesi, dükkan gelirleri dışındaki gelirler için icra takibi yapılabileceği yönünde karar verdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi avukatları, dükkan gelirleri dışındaki 472 bin 400 liralık otogar giriş- çıkış gelirini yasal faizin de eklenmesiyle, toplam 748 bin 288 lira olarak tahsil etmek için harekete geçti. Aralarında tarihi Güvercinada, çarşı merkezindeki 100'e yakın dükkan ve işyerinin de bulunduğu Kuşadası Belediyesi'nin taşınmazlarına, İller Bankası dahil tüm gelirlerine haciz koyduruldu. Haciz işleminin başlatılmasıyla ilgili Kuşadası İcra Dairesi'nin 2017/7967 sayı ve 6 Şubat 2019 tarihli yazısı Kuşadası Belediyesi'ne ulaştı.

Her ikisi de CHP'li başkanlar tarafından yönetilen belediyelerle ilgili yaşananlar, yerel seçimler öncesi dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kuşadası görüntüsü

- Güvercinada'nın çeşitli açılardan görüntüsü

- Kuşadası Belediyesi dış görüntüleri

- Otogardan görüntüler

- Drone ile Güvercinada görüntüsü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

==============================

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: Gülmeyi unuttuk

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, "Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" dedi.

Acılı baba Aslan, Özgecan'ın katledilişinin 4'üncü yıl dönümünü doldurmaya 2 gün kala hislerini paylaştı. Ailece zor günler geçirdiklerini dile getiren Baba Aslan, "Dile kolay, 4 yıl geçmiş. Her gün o acının, o ızdırabın, o kötü günün acısı katlanarak geçti. Onu düşünmediğim, aklıma gelmediği bir an bile yok. Sürekli, 'Ya sabır' diyorum. İlaç desteği ile ben de eşim de ayakta duruyoruz. Çünkü, 'Zaman her şeyin ilacı derler' fakat bu süreçte zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Hayat malum devam ediyor. Fakat bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Çünkü, çevrede de gülen insanları gördüğüm zaman buruk bir acı aklıma geliyor. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" diye konuştu.

'ONUN ÖLMESİ İYİ OLDU'

Aslan, kızını katleden Ahmet Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürülmesine ilişkin de, "Ben hiçbirşey hissetmemiştim ama onun ölmesi iyi oldu. Fakat öbür ikisi içeride hala devlet tarafından besleniyor" dedi.

Özgecan Aslan, toprağa verildiği 14 Şubat Perşembe günü mezarı başında anılacak.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Özgecan'ın evinden genel ve detay görüntüler

- Özgecan'ın fotoğraflarının görüntüleri

- Baba Mehmet Aslan ile röportaj

SÜRE: 02'11" BOYUT: 240 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

=================

Göbeklitepe’de vefa etkinliği

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile Beslenme Eğitimi ve Vakfının (BESVAK) iş birliğiyle, 'Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe' başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Turizm’de 2019 yılının Göbeklitepe yılı olması, ardından Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile Beslenme Eğitimi ve Vakfının (BESVAK) iş birliğiyle, buğdayın anavatanı olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de 'Medeniyetin Başladığı Yer: Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri katıldı. Buğdayın ilk yetiştirildiği ve una dönüştürülerek ekmek yapıldığı yer olan Göbeklitepe'ye vefa amacıyla Göbeklitepe Ören Yeri'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, tarımın, insanın yaratılışı ile başladığını söyledi.

Tarımın insanlığı, insanlığın da tarımı geliştirdiğini dile getiren Taşpınar, su ve tarımın medeniyetler inşa edip, medeniyetler yıktığını, bunu, geçmişi milattan 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe'de açıkça gördüklerini belirtti. Göbeklitepe’de olmaktan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Taşpınar şunları söyledi:

"Avrupa'da birinci, dünyada yedinci büyük tarım ekonomisi olan Türkiye, tarımsal toprak kaynakları olarak da dünyada 17'nci sıradadır. Un sanayisi başta olmak üzere gıdada net ihracatçı bir ülkeyiz. Bundan gurur duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya bizlere sorun yaşattığı kadar önemli fırsatlar da sunmaktadır. Bu açıdan diğerleri yürürken bizi koşturacak politikalar ve stratejileri hızla üretmemiz hayati önem arz etmektedir. Bu anlayışla tarımda dünyada ilk 5 ülke arasına girmek hiç zor olmayacaktır."

Buğday ekim alanlarının kritik seviyeye geldiğini vurgulayan Taşpınar, "Bu durum un sanayisi ile yem, makarna ve bisküvi sanayisinin ham madde teminindeki belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Tüketiciyi korumak üreticiyi korumaktan başlar. Arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemez. Buğday ekim alanlarında görülen düşüş, gıda güvenliği açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi ve üreticiyi koruma rolünün dengelenmesi ve psikolojik sınırların ötesinde gerçekçi yaklaşımlar ortaya konulması gerekmektedir. Özellikle buğday ve ekmek üzerinden yapılan spekülasyonların önüne geçilmelidir" dedi.

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettiğini hatırlatarak, bölgeye verilen önemin un sektörü olarak kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi. Son yıllarda buğdayın ekim alanlarının azalmasına dikkati çeken Ulusoy, Türkiye'nin normalde buğday üretiminde kendisine yettiğini, ekim alanlarının azalmasıyla ortaya çıkan açığı verimdeki artışla kapattıklarını, ancak bu durumun ileride sorun oluşturabileceğini belirtti.

Programda açıklamada bulunan Beslenme Eğitimi ve Vakfı (BESVAK ) Başkanı Selahattin Dönmez de, halihazırda tüm bilimsel kanıtların, insan sağlığının temelinde buğdayın ve ekmeğin vazgeçilmez bir besin olduğunu gösterdiğini belirterek, "Buğday vücudumuz için temel enerji kaynağı. Toplam karbonhidrat miktarının en önemli kısmını ekmekten alıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Göbeklitepe’yi gezen heyet

- Göbeklitepe’de düzenlenen etkinlikte konuşan katılımcılar

- Ödül töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-)

======================

Donan göl üzerinde muhteşem şölen

ARDAHAN’ın Çıldır ilçesinde yaklaşık 123 kilometrekare yüzölçümü buzla kaplı Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölünde bu yıl 6'ıncısı yapılan Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Ardahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin tanıtılması amaçlanan şölen Çıldır Gölü Belediye Sosyal Tesisleri mevkiinde yapıldı.

Etkinliğe, Vali Mustafa Masatlı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, çok sayıda vatandaş katıldı.

Yurdun dört bir yanının birbirinden güzel olduğunu söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Çıldır’da 6'ıncı kez tamamen donmak suretiyle bize sunduğu bu eşsiz güzelliği, geleneksel sporlarımızı yaşatmakla birlikte bu şölende birleştirerek çok güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Her sene daha çok insan Çıldır’ın, Ardahan’ın dışından buralara geliyorlar. Allah’ın bu topraklara bahşettiği bu güzelliği yaşamış oluyorlar. Bugün televizyonlarının başında milyonlarca insan futbol, basketbol maçlarını izliyor. Bu sporlar elbette keyifli maddi ve manevi gelişimi için önemli. Ama bizim sporlarımızda keyifli ve değerli. Neden bizim geleneksel sporlarımızın kaybolmasını kabul edeceğiz de, tamamen batıdan gelmiş sporlarla hayatımızı devam ettireceğiz" dedi.

Şölende konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ise şunları söyledi:

"Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız maddi ve manevi kültürel öğeyi bir araya getirmiş. Kıtalararası köprü kurmuş bu coğrafya pek çok farklı sosyal yapıyı bir arada yaşatabilmiştir. Burasıda bugün ülkemizin farklı kültürel zenginliklerini bir araya getiren çok güzel bir örnektir. Çıldır gölümüz bölgemizin 2'nci büyük gölü ve ülkemizin en derin ve donan tek gölüdür. Bu haliyle çok sayıda güzelilği bize sunmaktadır."

Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleninde, buz üzerinde Ahıska folklor ekibi gösterisi, gökbörü gösterileri, atı okçuluk, atlı cirit, rahvan, dörtnala, atlı kızak, buz pateni gösterileri izleyenleri adeta büyüledi. Çıldır Belediyesi tarafından yaptırılan kardan asker, bayrak ve Türkiye haritası katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Vali Mustafa Masatlı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Atlı kızağa binerek göl üzerinde gezinti yaptılar. Bilal Erdoğan atlı kızakla gezisi sırasında canlı yayın yaparak bol bol öz çekim yaptı. Vali Mustafa Masatlı, Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri eskimo usulü balık ağını çektiler. Müsabakalarda attan düşen ciritçiler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atlı birliklerin selamlama geçişi

-Bilal Erdoğan’ın kouşması

-Vali Mustafa Masatlının Konuşması

-Buz üstünde halkoyunları gösterisi

-Gökbörü gösterisi

-Protokolün atlı kızağa binmesi

-Protokolün balık ağı çekmesi

-Atlı cirit gösterisi

-Göl üstünde halay çekenlerden görüntü

-Kardan yapılan heykellerder görüntü

-Festival alanından genel görüntü

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

========================

Uludağ'a günübirlikçi akını

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonu günübirlikçilerin akınına uğradı. Festival kapmasında gelen üniversiteli öğrenciler ise gündüz kayak yaparak, akşamları da konserlerde eğleniyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşıyor. Yoğunluk nedeniyle yaya ve araç kuyruğunun oluştuğu Uludağ'da, Jandarma ekipleri trafiğe müdahalede bulunuyor. Kar kalınlığının 1 metre 68 santimetre olarak ölçüldüğü beyaz cennette, hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 11 dereceye kadar düştü. Aileleri ile birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen tatilciler ile günübirlikçilerin Uludağ'a akın etmesiyle birlikte oluşan yoğunluk nedeniyle yaya ve araç trafiği meydana gelirken, Jandarma trafik ekipleri de trafiğin tıkanmasını önlemek için çaba gösteriyor. Festival kapsamında Uludağ’a gelen üniversiteli öğrenciler ise gündüz kayak yapıp, akşam karlar üzerinde partiye katılıyor. Vatandaşlar kiraladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarırken, zaman zaman yaşanan ufak kazalar pistlerde renkli görüntüler oluşturuyor. Vatandaşların yoğunluğu işletmecilerin de yüzünü güldürürken, kiraladıkları kızaklarla eğlenen tatilciler, Uludağ'dan mutlu şekilde ayrılıyor.

Görüntü dökümü;

-Kayan tatilcilerden detaylar

-Yoğunluktan detaylar

-Pistlerden detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()