DHA YURT BÜLTENİ -12

Baba ve oğlu aynı köye muhtar adayı oldu, aile karıştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler köyünde baba ve oğlu aynı köye muhtar adayı oldu. Aile içinde anlaşmazlıklar yaşandığını söyleyen baba Ali Sevinç, "Ona ailecek kırgınız. Bana 'aday olacağım' deseydi ben aday olmazdım" dedi. Oğlu Zafer Sevinç ise, "Ben bu köye hizmet için ailemi karşıma aldım" dedi.

Orhangazi'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan 197 seçmenli Heceler Mahallesi, 31 Mart yerel seçimlerinde ilginç bir muhtarlık seçimine sahne olacak. Mahallede halen muhtarlık görevini yürüten ve 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan Ali Sevinç'e oğlu Zafer Sevinç rakip oldu. Oğlunu evlatlıktan reddettiği haberleriyle gündeme gelen, halihazırda muhtar olan Baba Ali Sevinç, "Ben oğlumun aday olacağını 3-4 ay önceden biliyordum. Kendisini çağırıp konuşmak istedim ama 'seninle konuşacak hiçbir şeyim yok' dedi. Bana 'baba ben muhtar adayı olacağım, sen çekil' deseydi ben zaten adaylıktan çekilirdim. Baba sözü dinlemediği için kırgınım" dedi.

'ANNESİNDEN MİNİBÜS PARASI ALIYOR'

Ailecek oğlu Zafer Sevinç'e kırgın olduklarını söyleyen Ali Sevinç, "Sadece ben de değil 9 aydan beri ailecek kırgınız ona. Minibüsüne yolcu olarak binen öz annesinden para alıyor. Benim ücretsiz kartım olmasa benden de alacak. Aslında Bursa'da oturuyordu, birkaç kişinin gazına geldi. Tabii bu demokratik bir hak, çıksın istediği gibi aday olsun. Hodri meydan diyorum. Onu köyde destekleyen yok. Kendine aza bile bulamıyor, benim fazla azalarım var. Ben köyüme hizmet için geldim, koltuk için gelmedim, o yüzden beni seviyorlar. Ben parasında da değilim. Ne yapacağım parayı? 43 dul kadın var, onlara dağıtacağım. Ama bir söz var; evlat deniz suyu gibidir, ne içilir, ne bırakılır. Allah çoluğu çocuğuyla huzur içinde yaşatsın ama çok kırgınım" diye konuştu.

Öte yandan oğlunu evlatlıktan reddettiğine dair çıkan haberleri de yalanlayan baba Sevinç, "Beni bir gazeteden aradılar olayı sordular, ben de o an sinirle 'benim öyle bir oğlum yok' dedim. Gazeteler de bunu yazmış. Oğlumu reddetmedim, niye reddedeyim ki?" dedi.

'HİZMET İÇİN AİLEMİ KARŞIMA ALDIM'

Babasına aday olacağını 1 yıl önceden söylediğini belirten Zafer Sevinç ise, "11 senedir minibüsümle köye hizmet veriyorum. Muhtarlığa niyetlendim ama babama rakip değilim, bu demokratik bir haktır. Köyde herkes beni sever, kimseyle bir sorunum yok. Bu sebeple muhtarlığımı açıkladım. Ben babama 1 sene önce bu durumu açıkladım ama çekilmedi. Gazetelere evlatlıktan reddettiğini söylemiş, etsin, saygı duyuyorum edebilir. Ben bu köye hizmet için ailemi karşıma aldım. Aslında hiçbir sorunumuz yoktu ama ben adaylığımı açıklayınca benden soğumaya başladılar" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞ RAHATSIZ, BARIŞMALARI LAZIM'

Köylülerden Nuri Turan, köy seçmeninin durumdan rahatsız olduğunu belirterek, "Zafer bana aday olacağını söylediğinde 'baban varken senin aday olman yanlış' dedim. Zafer de bana babasının normalde aday olmayacağını, kendisi aday olunca karar değiştirdiğini söyledi. Zaten köyümüzde 100 hane var 7 tane aday var neden böyle hiç bilmiyorum. Vatandaşımız baba-oğlun birbirine rakip olmasından dolayı çok rahatsız. Onları barıştırmamız, bu işe bir çözüm getirmemiz lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Heceler köyünden görüntüler

-Baba Ali Sevinç röportaj

-Oğul Zafer Sevinç röportaj

-Köy sakini Nuri Turan ile röportaj

-Detay ve aktüel görüntüler

Süre: 5.21 Boyut: 599 MB

Haber: Hasan BOZBEY-Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/ORHANGAZİ (Bursa),()

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İnşaattan hırsızlıkla suçlanınca testere ve demir çubuklarla saldırdılar

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kamu kurumu inşaatından tuğla ve kum çaldığı iddia edilen S.B. (70) ve ailesi inşaat firması çalışanlarını demir çubuklarla dövdü. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Ocak günü Geyve Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerine hizmet vermek için yapılan Geyve Sosyal Hizmet Merkezi'nin yapımına bir süre önce başlandı. İnşaattaki tuğla, kum, paletlerin çalındığını fark eden inşaat firması çalışanları olayın peşine düştü. Malzemeleri kurumun arkasında bulunan S.B.'nin çaldığını öne süren çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalınan malzemeleri almak için S.B.'nin evine giden firma görevlileri, evin önündeki malzemenin bir kısmını geri aldı. Aradan sadece dakikalar geçmesinden sonra S.B. ve ailesi, inşaat alanına giderek çalışanlara saldırdı. Şantiye sorumlusu M.İ. ve yanındaki çalışanı inşaattaki bir odaya sokan saldırganlar, ellerindeki demir çubuklarla onlara vurdu. Saldırganlardan birinin elinde testere bulunması dikkat çekti. Firma çalışanlarını burada döven saldırganlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bu anlar inşaattaki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Darp edilen çalışanlar polise giderek şikayetçi oldu. Polis tarafların ifadelerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA; ()

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16 yaşındaki Zekiye Keskin cinayetinde, 3 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 yıl önce fındık bahçesinde hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan Zekiye Keskin'in (16) öldürülmesiyle ilgili, biri kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 6 Ağustos 2016'da, Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede fındık bahçesine ot biçmeye giden bir kişi, arazide parçalanmış ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, çevredeki hayvanlar tarafından parçalanmış cesedin, Gülizar Kuru'nun olaydan 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kızı Zekiye Keskin'e ait olduğu belirlendi. Zekiye Keskin'in 8 Mayıs 2016'da kayıplara karıştığı ve 3 gün sonra da annesinin kayıp başvurusu yaptığı tespit edildi. Eşinden boşandığı öğrenilen anne Gülizar Kuru'nun da kızının kaybolmasından bir süre sonra kanserden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Savcılık incelemelerinin ardından Zekiye Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ancak, ceset tamamen deforme olduğu için otopside Zekiye Keskin'in nasıl öldürüldüğü konusunda sonuca varılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından olayın aydınlatılması amacıyla özel ekip kuruldu. Yaklaşık 2,5 yıl faili meçhul olarak kalan olay, geçen yıl Ekim ayında özel ekip tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Teknik ve fiziki takip yürüten özel ekip, Zekiye Keskin'in iletişim kurduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. İfadelerden yola çıkılarak sürdürülen araştırma sonucunda, E.A. (30) adlı kadın ile Y.D. (39), F.D. (34), Y.E.I. (24) ve Ü.K. (34) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden E.A. Ordu'da, Y.D. Samsun'un Çarşamba, F.D. de Ayvacık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet büro ekipleri ayrıca, cezaevi hükümlüsü Ü.K. ve yine başka bir soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Y.E.I.'nın da olayla bağlantısı olduğunu saptadı.

Gözaltına alınanan şüpheliler E.A., Y.D. ve F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini gizleme ve bildirmeme' suçlarından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeye götürülüşü

- Emniyetten detay

- Asayiş Şubesi'nden detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()

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Diyarbakır'da 851 sikke ele geçirildi, 7 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 851 adet sikke ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Kulp ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 7 Şubat Perşembe günü düzenledikleri operasyonla, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 3 suç ortakları da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 1'i altın, 850'si bronz olmak üzere toplam 851 adet sikke ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Ele geçirilen sikkeler

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9,86 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

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Kahramanmaraş'ta 12 Şubat kutlamaları başladı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kutlamaları, kortej yürüyüşü ile başladı.

Fransızları topraklarından kovarak kendi kendini kurtaran, TBMM tarafından da 'Kahraman' unvanıyla ödüllendirilen Kahramanmaraş, 12 Şubat'ta düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlayacak. İstiklal Madalyalı şehir de kutlamalar ise bugün kortej yürüyüşüyle başladı. Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, mahalle çeteleri ve vatandaşlar katıldı.

Valilik meydanında başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Buradaki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Mehter Takımı konser verdi. Cuma Namazı öncesinde de şehitler için mevlit okutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çetelerin halay çekmesi

- Yürüyüşün başlaması

- Yürüyüşten detay

- Mehter konseri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 236 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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DSP'nin Büyükşehir adayı Reşat Oktay

DSP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mustafa Reşat Oktay oldu. Oktay'ın adaylığını, genel başkan Önder Aksakal açıkladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2009-2014 yılları arasında MHP, 2014 yerel seçimlerinde de CHP çatısı altında Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğine seçilen Mustafa Reşat Oktay, geçen ocak ayında partisinden istifa etti. DSP'ye katılan Mustafa Reşat Oktay, partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Oktay'ın adaylığını, Ankara'da DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı.

Önder Aksakal ile buluşan diğer isimler ise DSP'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan ve Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Buket Yılmaz Dağlı oldu. Oktay, Sapan ve Dağlı, adaylıklarına ilişkin belgeleri Önder Aksakal'dan teslim aldı.

ANTALYA, () -

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Tunceli CHP eski il başkanı Güder, parti üyeliğinde ihraç edildi

Tunceli CHP eski İl Başkanı Ali Rıza Güder, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yolluk ve parti teşkilatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle sevk edildiği CHP İl Disiplin Kurulu'nca parti üyeliğinden ihraç edildi.

2015- 2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nı yapan Ali Rıza Güder, 15 Ocak 2019 günü Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yolluk ile yaptığı tartışma nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Parti ile ilgili hakaret içeren sözler de sarf ettiği belirtilen Güder'in, CHP Tunceli İl Disiplin Kurulu, parti üyeliğinden kesin ihracına karar verdi.

İhraç kararının değerlendiren Güder, yerel seçimler öncesi böylesi girişimlerde bulunulmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Benim disiplin kuruluna sevk edildiğimden haberim oldu. Ancak disiplin kurulu nasıl bir karar aldı bilmiyorum. Bana tebliğ edilen bir karar yok. Dolayısıyla bu konuda bir şey söylemem doğru değil, karar elime ulaştığı zaman yorum yapabilirim. Yerel seçimler öncesi böyle bir girişimde bulunulmasını doğru bulmuyorum" dedi.

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE YAPTIĞI KONUŞMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ali Rıza Güder, Tunceli Valiliği tarafından 2017 yılında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlen programda yaptığı konuşmayla Türkiye gündemine gelmişti. Güder, PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz ilgili yaptığı konuşmasında, terör örgütü PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak, bu toprakları terk etmelerini istemişti.

TUNCELİ,()-

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