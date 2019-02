DHA YURT BÜLTENİ-12

Otel sahibi, mühendisi kendisine hakaret ettiği için vurmuş

İzmit'te, mühendis Mehmet Doğan G.'yi tabancayla vurarak, bacağından yaralayan otel sahibi Cemal Cihan V.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Cemal Cihan V., yaptırdığı otelde sıkıntılar olduğunu ve bu nedenle kendisine hakaret eden mühendisi vurduğunu öne sürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Serdar Mahallesi'nde bulunan şantiyede meydana geldi. Mühendis olarak çalışan Mehmet Doğan G. ile Yalova'dan geldiği öğrenilen Cemal Cihan V. arasında, şantiye girişinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal Cihan V., tabancayla ateş ederek, Mehmet Doğan G.'yi bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Mehmet Doğan G., hastaneye kendisi giderken, Cemal Cihan V. ise şantiyeye yakın kafeden polisi arayıp, gelen ekibe teslim oldu.

Gözaltına alınan, Yalova'nın Altınova'nın ilçesinde otel sahibi olduğu belirtilen Cemal Cihan V.'nin, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Cemal Cihan V.'nin, otelinde Mehmet Doğan G.'ye 450 bin TL'lik iş yaptırdığını ve işle ilgili sıkıntılar olduğunu öne sürüp, mühendisi bu nedenle telefonda kendisine ağır hakaret ve küfürler edince vurduğunu iddia etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Cemal Cihan V., adliyeye sevk edildi.

Tespit havadan, ceza karadan

Denizli'de trafik polisleri, havadan drone destekli trafik uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücüler, havadan tespit edilip, oluşturulan kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı. 16 sürücüye toplam 2 bin 490 lira para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan Ulus Caddesi'nde drone uçuran polis ekipleri, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit etti. Pamukkale Üniversitesi Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasında trafik kurallarını ihlal eden sürücüler durduruldu. Yaklaşık yarım saat süren denetim kapsamında, emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 108'er lira, telefonla konuşan 6 kişiye ise 235'er lira para cezası kesildi.

HAVADAN DENETİMLER ARTACAK

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, trafikte yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Şehir içinde yapılan denetimlerde drone kullanımını arttırdıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Han, "Trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerimiz devam ediyor. Drone ile şehir içinde de sürücü hataları, özellikle emniyet kemeri ve telefon kullanımı gibi trafik ihlallerini tespit ediyoruz. Bu denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Şehir içinde drone uçuşuna müsait olan her alanda drone ile denetimlerimiz olacak. Bununla birlikte bizim sivil görevlilerimiz de var drone olmadığı yerlerde sivil ihbarlı denetimlerimiz devreye giriyor. Bu görevlilerimiz, çeşitli kavşaklarda, caddelerde görev alıyor ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ediyor" diye konuştu.

14'üncü AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı

Bakan Pakdemirli: Dünyayı doyuran ülke lider ülke olacak

Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise ilk dört büyük tarım fuarı arasında yer alan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını 14'üncü kez açtı. Fuarın açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak stantları gezdi, burada yeni üretilen tarım malzemelerini inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Stantta bir traktöre de bindi. Bakan Pakdemirli yaptığı açılış konuşmasında, "Küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün, giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse, o devlet için tarım da o nispette öneme sahiptir. Yakın gelecekte hep beraber göreceğiz. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer" dedi.

İzmir, 14'üncü AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapmaya başladı. Fuarın açılıştan önceki ilk ziyaretçisi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Bakan Pakdemirli, açılış töreninden önce tarım araçlarının sergilendiği stantları gezdi. Kendisi de çiftçilikle uğraşan Bekir Pakdemirli, burada tarım araçları hakkında yetkililerden bilgi aldı, onları yakından inceledi. Bunun yanı sıra bir traktör markasının standında yeni üretilen traktörünün lansmanına da katıldı. Furanın konukları arasında yer alan yabancı bakanlarla birlikte, kurdeleyi kesti, traktöre binip yakından inceledi.

FUARIN AÇILIŞINI YAPTI

Bakanlık stantında bir süre bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine geçti. Pakdemirli'nin yanı sıra fuara İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Etiyopya, Gürcistan, Kızgızistan, KKTC, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Somali, Katar tarım bakanları ile bakan yardımcıları, sektör temsilcileri de katıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından fuazı düzenleyen Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan konuşma yaptı. Geçen yılki fuarın çok başarılı geçmesinin kendilerini bu yıl için daha çok çalışmaya ittiğini anlatan Fatih Tan, "Bu yılm fuarımıza 15 ülkeden gelen bakan ve bakan yardımcısıyla, tarım zirvesine de ev sahipliği yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 50 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen alım heyeti programıyla, 2 bine yakın yerli ve yabancı firmanın ikili görüşmeleri gerçekleşecek" dedi.

"YAKLAŞIK 12 BİN YILLIK BİR COĞRAFYANIN ÜZERİNDESİNİZ"

Vali Erol Ayyıldız ve Sırrı Aydoğan'nın yaptıkları kısa konuşmalarla tarım ve hayvancılığın önemine değindikleri fuar açılışında, daha sonra kürsüye çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katılımcıları "Türkiye tarımının kalbinin attığı Ege'nin incisi İzmir'de, sizlere ev sahipliği yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" sözleriyle selamladı. "Burası Türkiye, toprağın ana, dağların ata bilindiği diyar, burası Türkiye, medeniyetlerin doğduğu, medeniyetlerin doyduğu bereketli topraklar" diyen Bekir Pakdemirli şöyle devam etti:

"Şu an, yaklaşık 12 bin yıllık bir coğrafyanın üzerindesiniz. Bu kadim coğrafya, bereketli toprakların, mümbit arazilerin, şifalı kaynakların, binbir çeşit suların, renk renk nebatatın yurdudur. Ve bu coğrafya dünyamızın tahıl ambarı, küremizin tarım ocağı olup geleceğin de mutfağı olacaktır. Bu toprağa çekirdek düşse boy verir, bu toprağa kazma vursan su fışkırır."

'TARIMI OLMAYAN ÜLKE, MUTFAĞI OLMAYAN EVE BENZER'

Dünyanın hızla değiştiğini ifade eden Bekir Pakdemirli, "Ülkemiz değişiyor. Teknolojik gelişme ve tüketim merakı, hızını hiç kaybetmiyor. Fakat insanların her şeyin en iyisine sahip olma merakı değişmiyor. Ülkeler arasındaki siyasi durum her ne olursa, tüketim ve ticaret engel tanımıyor. Dünya ekonomisini belirleyen en önemli faktör, tüketenlerin ihtiyaçları ve beklentileri. Değişen dünyada ülkelerin rol kapabilmeleri ve belli roller üstlenmeleri kaçınılmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde beslenme, gıda ve sağlık konuları, önem sıralamasında ilk sırayı oluşturuyor. Bu bağlamda, küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün, giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse, o devlet için tarım da o nispette öneme sahiptir. Yakın gelecekte hep beraber göreceğiz. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer" dedi.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ'

Fuarın önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fuarda yeni işbirliklerine kapı aralamış olacağız. Sektördeki firmalar bu vesileyle rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak ve bu sayede, marka bilinirliklerini arttırmış olacaklardır. Fuarda özellikle yabancı konuklar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip olacaklar" dedi. Türkiye'nin tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci olduğunu vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Tarımsal toprak varlığı olarak yine dünyada 17'nci sıradayız. Bu tablo bize, tarım arazilerimizi iyi kullandığımızı göstermesi açısından önem arz ediyor. Ayrıca, küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1'inci sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2'nci sıradayız. Biz her zaman daha ileriyi hedeflemiş bir millet olarak bugün bulunduğumuz yeri beğenecek miyiz? Elbette hayır. Her zaman daha iyiyi, her zaman en doğruyu hedefleyeceğiz" diye konuştu.

RAKAMLARLA DESTEKLERİNİ ANLATTI

Tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda, tarımsal desteğin yüzde 700 artığını söyleyen Pakdemirli, "Böylelikle 1.8 milyar TL'den, 14.5 milyar TL'ye artış göstermiş ve bunun sonucunda, bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla, 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8.4 milyon tondan 20.7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla, 700 bin tondan 2.1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11.6 milyar adetten 19.3 milyar adede ulaşmıştır. Bitkisel ve hayvansal üretim miktarımızı daha da arttırmak için, 2019 yılında destek miktarımızı geçen seneye göre, yüzde 11 arttırarak 16.1 milyon TL'ye çıkardık. Ülkemiz, su ürünleri yetiştiricilik üretiminde, dünyada en hızlı büyüyen 3'üncü ülke konumundadır. AB ülkeleri arasında 7'nci sıradan 2'nci sıraya yükselmiştir. 2017'de 280 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik üretimimizin, 2023'te, 600 bin tona ulaşmasını hedeflemekteyiz. Tarımsal ihracatımız 3.7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

GELENEKSEL ÜRETİM KÜLTÜRÜNDE GÜÇLÜYÜZ

Biyo çeşitlilik, küçük aile işletmeciliği, dış pazarlara yakınlık, geleneksel üretim kültürü noktalarında Türkiye'nin güçlü olduğumuzu dile getiren Bekir Pakdemirli, "Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde dünya lideriyiz. Ayrıca, 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Tohum arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yerli tohum, endemik zenginliğimizi koruma ve katma değerin ülkemizde kalması adına çok önemli. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda, üretimimizi 150 bin tondan, 1 milyon tonun üzerine çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında, 750 milyon dolar ile 11'inci sıradayız. 2002 ve 2017 yılları arasında sertifikalı tohumda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 31'den yüzde 74'e çıkmıştır. Sertifikalı tohum üretici firma sayımız, 2002'de 152 iken, 2018'de 863'e yükseldi. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Orman varlığımız 1.5 milyon hektar artış gösterdi. 2023'e kadar toplamda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız" dedi. Sulamanın önemli olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli, "Su, bizler için adeta bir katalizör vazifesine sahip. 16 yıllık süreçte baraj sayımızı 276'dan 563'e, HES sayımızı 105'ten 547'e, içme suyu tesis sayımızı ise 31'den 236'a çıkardık. Şu an için 6.5 milyon hektar sulanan alanımız mevcut" dedi.

YABANCI YATIRIMCILARA SESLENDİ

Türkiye'nin özellikle yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlara sahip olduğunu da vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Türkiye, Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya ülkelerine coğrafi yakınlığından dolayı, önemli bir avantaja sahiptir. Bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak, özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkeme yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara, gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun, ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

AĞIR ABİLER OLARAK BOĞALAR YARIŞACAK

Bu yıl 70 ülkenin katılımıyla yaklaşık 600 milyon doların üzerinde iş hacminin oluşması beklenen ve 7-10 Şubat tarihleri arasında açık olan fuarda, ülke tarım hayvancılığına yenilik getirecek araçların tanıtımı yapılacak. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında forumlarda, panellerde bilgiler verilecek. Fuarda ayrıca 2019 model traktör lansmanlarının yanı sıra İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından 'ağır abiler yarışıyor' boğa yarışması, boğa ırk tanıtımı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği genç çiftçiler yarışması, tarım makinaları inovasyonları, canlı hayvan ırk tanıtımları da yapılacak.

BAKANA YELEK HEDİYE ETTİLER

Açılış törenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı standına yeniden uğrayan Bakan Pakdemirli'ye köylü kadınlar ördükleri yeleği hediye etti, eşi için de oyalı yazma verdi. Bakan Pakdemirli de ceketini çıkarıp, hediye edilen yeleği denedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'ya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret ederek, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘Mesleki Eğitim İş Birliği’ protokolünü imzaladı. Bakan Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitimde taleplere yetişemiyoruz. Bizim yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor, bu hikayeyi hep birlikte yazacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir takım ziyaretlerde bulunmak için Bursa’ya geldi. İlk olarak Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, burada Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir araya geldi. Daha sonra ikili basına açıklamalarda bulunurken Bakan Selçuk, “Bursa’nın eğitim kalitesinin yükselmesi, Bursa’nın uluslararası rekabete daha çok açılması için ekip arkadaşlarımızla birlikte neler yapabiliriz, mevcut problemleri nasıl çözebiliriz, daha iyiye nasıl gidebiliriz şeklinde bazı istişarelerde bulunmak üzere buradayız. Bu güzel günde bu güzel çocuklarımızla Bursa’da böyle bir güne başlamak bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah gün boyunca birçok faaliyet ile Bursa’nın eğitim kalitesinin yükselmesine ve standartının daha yukarı taşınmasına hizmet edeceğizö diyerek bugünkü faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Valisi Canbolat ise, Bakan Selçuk’a ziyareti için teşekkür ederek, bugün yapılacak olan görüşmelerin önemli katkılar sunacağını kaydetti.

"EĞİTİMDE SÜREKLİ BİR OLUMSUZ BAKIŞ AÇISI DOĞRU DEĞİL"

Daha sonra Bakan Selçuk, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Burada T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), ERMETAL Otomotiv ve Eşya Sanayi Tic. A.Ş., Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Peryön Güney Marmara Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği arasında ‘Mesleki Eğitim İş Birliği’ protokolünü imzalayan Bakan Selçuk, katılımcılara seslendi. Eğitimde sürekli bir olumsuz bakış açısının doğru olmadığını düşündüğünü kaydeden Bakan Selçuk, “Türkiye’nin eğitim sistemi sıfır noktasında, hiçbir şey yapılmıyor bu eleştirilerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye birçok iş yaptı, sadece Türkiye’nin kendi içerisinde memnun olması bizim için yeterli olmuyor. Biz Türkiye’nin küresel rekabete hazır olup olmadığını temel ölçüt olarak almak istiyoruz. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde, yeni bir mantalite ile bakmaya gayret ediyoruzö dedi.

"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Bursalılara da seslenen Bakan Selçuk, “Biz bir adım attığımızda akademik dünya ve iş adamları, meslektaşlarımız koşar adım bize geliyor, mesleki ve teknik eğitimde taleplere yetişemiyoruz. İş garantili meslek liseleri açmak istiyoruz gibi çok fazla talep var. Bizim yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor, bu hikayeyi hep birlikte yazacağız. Bu çatının sadece teknik bir çatı olduğunu düşünmüyorum, buranın manevi biraz hazzı var. Burada emek var, insnaların onlarca 100 yıldır, 150 yıldır bir ülkenin kalkınmasına nasıl yardımcı olduğunun hikayesi var. Dolayısıyla bu çatının tüm Türkiye’deki var olan motivasyonu yükseltmede önemli olacağını düşünüyorum. Burada bugün yapacağımız işlerle Türkiye’nin diğer şehirlerine de örnek olmamız söz konusu. Bursa üretim, ihracat ve mesleki teknik eğitim konusunda en önde gelen şehirlerden. Dolayısıyla buradan bizim güneş yaymamız lazım. Şehrin üretim kapasitesini, şehrin üretim gücünü büyüterek artırarak dünyaya model hale getirin, biz buna hazırız. Biz bunu yapabiliriz, bunu sımsıkı tutarak devam ediyoruzö ifadelerini kullandı.

Mardin'de HDP İl Eş Başkanı ile birlikte 11 gözaltı



Mardin'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de 30 Ocak'ta HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı' iddiası ve 'terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması marşının okunması'yla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin merkez ve ilçelerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan bazı kişilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARDİN, ()

==============================

İslahiye'de 11 kişilik ailenin yaşadığı ev yenilenmek üzere yıkıldı



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 11 kişilik Göçer ailesinin yaşadığı 2 odalı ev riskli yapı olduğu için belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye yıkılan evin yerine aileye yenisini yapacak.

İlçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, İbrahim Göçer (71)'in eşi ve 9 çocuğu ile birlikte yaşadığı 2 odalı toprak ev riskli durumda olduğu için İslahiye Belediyesi tarafından kontrollü olarak yıkıldı. 11 kişilim aile ise kirası belediye tarafından ödenmek üzere geçici olarak başka bir eve taşındı. Belediye yıkılan evin yerine yeni birini yaparak aileye verecek.

Ailenin kızlarından Fatma Göçer, "Burada doğduk, çocukluğumuz bu toprak evde geçti. Bize yardım elini uzatarak yeni ev yapacak olan Belediye Başkanımız Kemal Vural'dan Allah razı olsun" dedi. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise "Sosyal Belediyecilik anlayışımızla 5 yılda 15 yoksul vatandaşımıza yeni ev yaptık. İnsanların yaşamlarını sürdürmesi için temel ihtiyaçları var beslenme, barınma gibi. Bizde 11 kişinin yaşadığı, yıkılmak üzere olan toprak evi yıkarak ailemize inşallah daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürecekleri ev yapacağız. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Efsane güreşçi Ahmet Taşçı'nın hayatı sinemaya taşınıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan efsane başpehlivan 59 yaşındaki Ahmet Taşçı'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 'Taşçı' adının verileceği filmin ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Kırkpınar'da 9 kez başpehlivanlık kürsüsüne çıkan Ahmet Taşçı'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Nisan ayının ilk haftasında Karamürsel'de başlayacak olan çekimler için bugün protokol imzalandı. Düzenlenen imza törenine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, filmin yapımcısı Bilal Savdert, Ahmet Taşçı ve dizi oyuncusu Esin Civangil katıldı. Yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olması tahmin edilen sinema filminin Ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin yapımcısı Bilal Savdert, ülkemize mal olmuş bu tür değerlerin beyaz perdeye aktaracak olmalarından dolayı heyecan duyduklarını belirterek, "Bilindiği üzere son zamanlarda sinemada yeni bir akım başladı. Bu akım geçmişte özlem duyulan sanatçılar, sporcular ve hatta bir yarış atı gibi ünlü kişilerin hayatları sinema filmi olarak hayata geçirildi. Bizler de bu projelerin tuttuğunu gördük. Bu anlamda biz de yeni bir film çıkarıp yaşayan efsane Ahmet Taşçı ağabeyimizin hayatını çekelim istedik. Bizim bu teklifimizi kabul edip bizi kırmayan Ahmet Taşçı ağabeyimize teşekkür ederiz." dedi.

'İYİ HİKAYE GERÇEK OLANDIR'

Ata sporu olan güreşle ilgili yapılan filme kendisinin seçildiğini söyleyen Ahmet Taşçı, "Tarihe ve kültüre hizmet etmek amacıyla yaşayan başarılı sporcuların hayatlarını sinemaya taşıyor. Bunların içerisinden seçip ata sporumuzun tarihe geçmiş bir sporcusu olarak da beni seçtiler. Bu projeden dolayı son derece memnun oldum. İyi hikaye gerçek olandır. Bu hikayenin de başlangıcını inşallah hep beraber yapıp filmimizi sinemaya taşıyacağız." diye konuştu.

İnfaz Koruma Memuru, hayat kurtarırken zehirlenmiş



Balıkesir Adliyesi'nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren İnfaz Koruma Memuru Fikret Savaş (37) için Adliye Sarayı’nda tören düzenlendi. Savaş'ın, olayın gerçekleştiği arşiv bölümündeki kadın stajyeri kurtarmak isterken zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Merkez Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Balıkesir Adliye Sarayı’nda Pazartesi günü bodrum katındaki yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazı nedeniyle 4'ü ağır, toplam 59 kişi zehirlendi. Gaz sızıntısına maruz kalan kişilere yardım etmek isterken kendisi de etkilenen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olan Fikret Savaş, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde, dün akşam hayatını kaybetti. Fikret Savaş'ın, arşiv bölümünde görevli kadın stajyeri kurtarmak isterken, gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Savaş için bugün Adliye Sarayı’nda tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, infaz koruma memurları, vatandaşlar ve Savaş’ın yakınları katıldı. Törende Savaş’ın eşi Rukiye Savaş, oğlu Berke ve kızı Buket gözyaşı döktü. Aileyi akrabaları teselli ederken, törende mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Dua ettiren Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Savaş’ın görev şehidi sayıldığını söyledi.

Törenin ardından Savaş’ın cenazesi mesai arkadaşları tarafından cenaze arabasına taşınarak Altıeylül ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü. Savaş'ın cenazesi, Gaziosman Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Küpeler Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.

Bu arada, hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi de taburcu edildi.

Yaşanan olayla ilgili Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın açıklama yapacağı belirtildi.

Devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kazada sürücü Zülküf Gaptekin yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç karayolunda meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Zülküf Gaptekin yönetimindeki 12 AU 064 plakalı kamyonet, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araç hasar görürken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle ulaşıma tek yönlü kapanan Bingöl-Genç karayolu, kamyonetin çekiciye kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kazada yaralanan atların yürek burkan görüntüsü

Antalya'da sahipsiz iki ata kamyonet çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan, bir süre sonra yol kenarına alınan iki at, tedavi edilmek üzere hayvan ambulansıyla barınağa götürüldü.

Kaza öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sahipsiz gezen 1'i dişi iki ata, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Bulvarı üzerinde ters şeritten ilerlediği sırada, iddiaya göre önce bir kamyonet, ardından Tır çarptı. Kazada atlardan erkek olan hafif yaralanırken, diğeri çeşitli yerlerinden darbe aldı. Kaza nedeniyle tek şeridi kapan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar durumu polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, yerde uzun süre yatan atlar vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılıp yolun kenarına getirildi. Yaralı atlar daha sonra hayvan ambulansıyla hayvan barınağına götürüldü.

Olayı görenlerden Sefa Aktun, "Yolda yaralı atları görünce hemen durdum. Çeşitli kurumları arayıp yardım istedim. İnşallah bir şey olmaz" dedi.

Yaya geçinde davul zurna ile halay çekerek karşıya geçtiler

İçişleri Bakanlığının, 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan etmesi nedeniyle, Tokat Gönüllüler Grubu ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilciliği üyeleri, yaya geçinde davul zurna eşliğinde halay çekerek karşıdan karşıya geçti.

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi nedeniyle projeye destek vermek içim Tokat Gönüllüler Grubu ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilciliği üyesi 30 kişilik grup Yonca Yaprağı kavşağında toplandı. Grup trafik ışıklarında yayalara yeşil ışık yanınca davul zurna eşliğinde halay çekerek yaya geçidinden karşıya geçti. Halay çekerek karşıya geçenleri sürücüler şaşkın bakışlarla izledi. Bazı sürücüler ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

Yaya önceliği ile ilgili İçişleri Bakanlığının projesini desteklediklerini kaydeden Tokat Gönüllüler Grubu temsilcisi Fatma Esin Tuna "Bazı yayalar çok dikkatsiz. Trafik ışıklarında kırmızı da yansa yayaya, yaya geçidi var diye geçiyor. Biz de onu vurgulamak istedik. Eğer trafik ışığı varsa ışığa bağlı kalacaklar. Sadece kendilerine yeşil yandığında geçebilecekler dedik. Hatta kendilerine yeşil yandığı zaman halay bile çekebilir yayalar acele etmelerine gerek yok. Gençlerimizle bir araya geldik, halay çektik. Aynı zamanda toplumu da bilinçlendirmek istedik. Çünkü birçok sürücü bu konudan muzdarip olmaya başladı. İnsanlar bilinçsizce trafik ışıklarında yeşil bile yansa kendilerini yola atıyorlar. Akıcı bir trafikte de araçların durması kazaya sebebiyet olabiliyor" dedi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilcisi İsmail Kılıç ise, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın projesinde insana verilen değerin vurgusu vardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu yayaların kendilerine kırmızı ışık yandığında durmaları. Araçlara yeşil ışık yandığı zaman geçmemeleri. Buna dikkat ettiğimizde her şey güzel olacaktır" diye konuştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da araçları battaniyelerle sardı

Ağrı'da son günlerde etkili olan soğuklar sebebiyle dereler dondu, ağaçlar kırağı tuttu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20.5 derece ölçüldüğü kentte, sürücüler araçlarını battaniyelerle korumaya çalıştı.

Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuklar sebebiyle kent merkezi adeta buz kesti. Soğuk sebebiyle ağaçlar kırağı bağlarken dereler dondu. Gece buz kesen derelerden gündüz buz kütlelerinin akması ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, evlerinin önlerine çektikleri araçlarını battani ve naylonlarla sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Başkan Bozbey Dürdane Mahallesi sakinleriyle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi’ye bağlı Dürdane Mahallesi sakinleri ile buluştu. Burada konuşan Başkan Bozbey, mahallelinin yüksek gerilim hatlarıyla ilgili sıkıntılarını dinleyip, "Konunun takipçisi olacağız ve gereken makamlarla görüşeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi’ye bağlı Dürdane Mahallesi’ni ziyaret etti. Muhtar Muhsin Candar tarafından karşılanan Mustafa Bozbey, yoğun ilgiyle karşılandı. Mahallenin gençleriyle bir süre sohbet eden Bozbey daha sonra kıraathaneleri gezerek vatandaşlı bir araya geldi. Mahalledeki yaşadıkları en büyük sorununun yerleşim yerinden geçen yüksek gerilim hattı olduğunu ifade eden Dürdane Mahallesi sakinlerinden Mustafa Özçetin, “Bandırma’dan Orhangazi’ye giden 380 bin KW’lık iki adet yüksek gerilim hattı mahallemizin üzerinden geçiyor. Okula da çok yakın mesafede. Her gün radyasyona maruz kalıyor. Konuyla alakalı çok mücadele ettik ama bir sonuç alamadıkö diye konuştu.

BOZBEY’DEN DESTEK SÖZÜ

Kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey köylerin sorunlarını iyi bildiğini belirtti. Dürdane Mahallesi’nin yüksek gerilim hattıyla ilgili sorununun önemli olduğunu ifade eder Bozbey şöyle konuştu: “Biz Nilüfer’de yüksek gerilim hatlarıyla ilgili çok çalışma yaptık. İnsan sağlığına ne kadar zarar verdiğini iyi biliyoruz. Yapılan proje çok yanlış. Üstelik okul ve evlerin çok yakınından geçiyor. Konunun takipçisi olacağız ve gereken makamlarla görüşeceğizö diye konuştu.

Mustafa Bozbey kırsal kalkınmaya ilişkin önemli projeleri olduğunu da belirtti. Bozbey, “Kırsal mahallelerde göç var. Sebebi üretici hak ettiği karşılığı alamıyor. Kooperatifçiliğe önem vererek üretimi destekleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve gelirsek ürün çeşitliliğini geliştireceğiz. Tarımla uğraşanların yaşam standardını yükselterek daha rahat huzurlu hayat sürmelerini hedefliyoruz. Tarlalar boş kalmazsa üretim de artarö şeklinde konuştu.

