DHA YURT BÜLTENİ-12

1)POMPALI TÜFEKLE YEĞENİ ÖLDÜRÜP, AĞABEYİNİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açtığı ağabeyi İsmail Ç.'yi (Çamlıyol) (64) yaralayıp, yeğeni Yılmaz Ç.'yi (Çamlıyol) (35) öldüren, ardından da polise teslim olan M.Ç., (Mustafa Çamlıyol) (58), adliyeye sevk edildi.Turgutlu'da mobilya mağazası işleten M.Ç., dün (çarşamba) saat 18.30 sıralarında ağabeyi İ.Ç.'nin Turan Mahallesi, Kurtultay Sokak'taki ekmek fırınına gitti. Burada M.Ç., ağabeyi İsmail Ç. ve yeğeni Yılmaz Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir neden tartışma çıktı. M.Ç., yanında getirdiği pompalı tüfeği ağabeyi ve yeğenine doğrultup, peşpeşe ateşledi. Başına isabet eden saçmalarla vurulan Yılmaz Ç., olay yerinde yaşamanı yitirirken, babası İsmail Ç. ise karınından yaralandı. Kanlar içinde kalan İsmail Ç., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan İsmail Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.Ç. ise olaydan 1 saat sonra Şehit Mahmut Tuğrul Polis Merkezi'ne teslim oldu. M.Ç., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Geniş güevinlik önlemleri arasında adliyeye getirilen M.Ç.'ye polis yeleği giydirilmesi dikkati çekti.

Görüntü Dökümü

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-Zanlı M.Ç.'nin (Mustafa Çamlıyol) adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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2)MAAŞ ALAMAYAN İNŞAAT İŞÇİLERİ ÇATI VE VİNCİN TEPESİNE ÇIKTI

Denizli'de yükselen toplu konut projesinde çalışan bazı işçiler, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, işçileri ikna etmeye çalışıyor.Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde iki firmanın (Emlak Konut ve Teknik Yapı) ortak yürüttüğü toplu konut projesinde çalışan işçilerden bazıları, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle, bugün saat 14.00 sıralarında 18 katlı bir binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Durumdan haberdar olan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Ekipler binaya girerek, işçileri ikna etmeye çalıştı. Soğuk ve yağmurlu bir hava hakim olan kentte, polisin işçileri ikna çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Çatıda olan işçilerden görüntü

- Vincin üstündeki işçilerden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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3)ÖZÇELİK İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI DEĞİRMENCİ: 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BİR ASGARİ ÜCRETİN ARTIK AÇIKLANMASI LAZIM

ÖZ ÇELİK-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci enflasyonun üzerinde ve geriye dönük kayıpları telafi edecek bir asgari ücretin tespit edilmesini beklediklerini belirterek, "2 bin liranın üzerinde ve bunun üzerine enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin artık açıklanması lazım" dedi. Özçelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker ölümünün 21'inci yılında mezarı başında anıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Metin Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törene Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, futbolcular, sendika yöneticileri, işçiler ve Türker'in yakınları katıldı. Tören sonunda Metin Türker'in mezarına karanfiller bırakıldı. Tören sonunda gazetecilerin asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yöneltilen sorusunu Yunus Değirmenci, "Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini asgari ücreti tespit edecek, hükümet yetkilileri bizden daha iyi biliyor. Çünkü bu yıl bir takım sıkıntılar yaşandı. Dövizde, enflasyonda sıkıntı yaşandı, alım gücümüz düştü, hayat pahalandı. Kimse bunu evirip çevirip kıvırmasın. Türkiye'de bir gerçek var. Özellikle asgari ücretli yaşayan orta gelirin altındaki çalışanlarımız sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Hükümetimiz ve asgari ücret komisyonuna katılacak kurumlar bunları çok dikkate almalı. Biz enflasyonun üzerinde ve geriye dönük kayıpları telafi edilecek bir asgari ücretin tespit edilmesini bekliyoruz. Bunun için başta Hak İş Konfederasyonuz ve Özçelik-İş Sendikası olarak açıklamalar yapıyoruz. Biz geçim standartlarını daha iyiye getirecek günün şartlarına uygun hale gelecek, ülkede ki enflasyon ve ücret kayıplarını da dikkate alacak 2 bin liranın üzerinde ve bunun üzerine enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin artık açıklanması lazım, bunu da inşallah bekliyoruz. Beklentimiz 2 bin liranın üzerinde asgari ücret tespitinin açıklanmasını bekliyorum." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dua edilirken, karanfiller bırakılırken

-Yunus Değirmenci açıklaması

-Mehmet Yüksel açıklaması

(05.10) Boyutu:(573 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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4)İYİLİK HAREKETİ'NDEN SİLOPİLİ ÖĞRENCİLERE MONT, AYAKKABI VE OYUN SETİ

İstanbul Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği'nce Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Gazipaşa İlkokulu'ndaki 160 öğrenciye mont ve ayakkabı, 70 öğrenciye ise akıl oyunları seti gönderildi.

Silopi'deki Gazipaşa İlkokulu'nda görevli öğretmen Güllü Bildik, İstanbul'daki Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği ile irtibat kurdu. Dernek yönetimi, okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, ayakkabı ve akıl oyunları seti gönderdi. Dernek üyesi aile hekimi Dilek Avcı tarafından Silopi'ye getirilen hediye paketleri, okul idaresine teslim edildi. Okul idaresi, daha önce tespitini yaptığı 160 öğrenciye ayakkabı ve mont, 70 öğrenciye ise akıl oyunları setlerinden teslim etti. Avcı, "Bot, mont ve oyun setlerini Gazipaşa İlkokulu öğrencilerimize kardeşliğimiz bir sembolü olarak dağıttık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Onların sevinçlerine ortak olduk" dedi.

Gazipaşa İlkokulu'nun müdürü Ömer Değer ise "2 bin kilometreden gelip sırf çocuklarımızın yüzünü güldürmek iyilik hareketini yeryüzüne yaymak Silopi'yi de bu işin içine kattığı için Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Bu çalışma ile 160 öğrencimize mont ve ayakkabı, 70 öğrencimize de akıl oyunları seti dağıtıldı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okulun tabelası ve dernek afişi

- Öğrencilere yardımların dağıtılması

- Yardımları alan öğrenicler

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera - Mehmet Selim YALÇIN / SİLOPİ,(Şırnak),()

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5)DEDE TORUN, TOPLADIKLARI MAVİ KAPAKLARLA ENGELLİLERİ SEVİNDİRİYOR

Eskişehir'de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu Melike Sarıtaş (16), 11 yılda 47 ton mavi kapak topladı. Dede- torun topladıkları mavi kapaklarla aldığı 165 tekerlekli sandalyenin 12'sini bugün ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti. Sümer Mahallesi'nde oturan emekli Halit Aydoğdu ile torunu Gazi Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melike Sarıtaş, 11 yıldır engelliler için mavi plastik kapak topluyor. Aydoğdu ve torunu, topladıkları kapakları geri dönüşüm şirketine satıp engelliler için tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Halit Aydoğdu, torunu Melike Saratış ile topladıkları 47 ton mavi kapak karşılığında bugüne kadar 165 tekerlekli sandalye aldı. Bunların çoğunu Eskişehir ve çeşitli illerdeki ihtiyaç sahibi engellilere dağıtan dede, torun son olarak 12 tekerlekli sandalyeyi de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende engelli öğrencilere teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Vekili ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, okul müdürleri, engelli öğrenciler ile aileleri, dede Halil Aydoğdu ve torun Melike Sarıtaş katıldı. Vali Yardımcısı Vekili Erdinç Yılmaz, "Sizleri gönülden kutluyorum dede torun olarak. Bu kutlu, hayırlı yolunuzda size destek olmayı görevimiz olarak görüyorum. Toplum olarak, millet olarak var olmamız, mutlu olmamız, huzur içerisinde yaşamamız sizler gibi örnek insanların çok katkısı olduğunu düşünüyorum" dedi.

'DEDE VE TORUN ARTIK MARKALAŞTI'

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de "Dede ve torun artık markalaştılar. Bize ilk geldikleri zaman duyduklarıma inanamadım. Çok güzel bir amaç için yola çıkılmış ve güzel mesafe katedilmiş. Biz bir olmanın, beraber olmanın, bir arada yaşamanın mutluluğunu tatmak istiyorsak bu türden yardımlaşma duygularının sürekli ayakta tutmamız gerekli" diye konuştu.

'ARABALARI VERDİKÇE SEVİNİYORUM'

Topladıkları mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettikçe çok mutlu olduklarını ifade eden Halit Aydoğdu ise şöyle konuştu:

"Bugün 12 okula tekerlekli sandalye verdik. 12 tane kardeşim seviniyor. İnşallah nice sayısız arabalara erişeceğimize şimdiden söz veriyorum. Biz bu işi bir günlük, bir yıllık değil devamlı yapacağımıza söz verdik. Bugüne kadar 47 tondan fazla kapak topladık. Bugün 165'inci araba sahibine ulaşıyor. Arabaları verdikçe seviniyorum, mutluluktan uçuyorum."

'ONLAR MUTLU OLDUKÇA BİZ DAHA MUTLU OLUYORUZ'

Melike Sarıtaş da "Dedemle birlikte 150 tekerlekli sandalye alabilme hedefimiz vardı. Bu hedefimize ulaştık, kardeşlerimizin yüzündeki mutluluğa sebep olduk. Onlar mutlu oldukça biz daha mutlu oluyoruz. Sosyal medyada açtığımız hesap sayesinde çok fazla destek görüyoruz. Artık sosyal medyada kötü haberlerin değil iyiliklerin yayılmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende tekerlekli sandalyelerin teslim edilmesi,

-Mavi kapak toplayan Melike Sarıtaş'ın konuşması,

-Melike'nin dedesi Halit Aydoğdu'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/

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6)İZMİR’DE PKK PROPAGANDASINA 11 GÖZALTI



İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilen kişilere yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda, PKK'yı öven paylaşımlarda bulunmakla suçlanan 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülüşlerinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Polis Kamerası / İZMİR, ()

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7)ŞIRNAK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KIŞA HAZIR

ŞIRNAK İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, acil sağlık hizmetlerinde 6 doktor, 78 paramedik, 42 acil tıp teknisyeni ve 75 şoför ve 45 ambulans ile kışa hazır olduklarını söyledi. Başıbüyük, Şırnak 2018 yılı içerisinde helikopter ambulans ile 3, uçak ambulans ile 54 ve askeri helikopterle 101 hastanın üst sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini belirtti.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, acil sağlık hizmetleri haftası nedeniyle Şırnak 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek, kış hazırlıklarını denetledi. Yapılan denetimden sonra kışa hazır olduklarını belirten Op. Dr. Başıbüyük, "Şırnak'ta 20 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu var. Acil istasyonlarının temel görevi, buradan çıkan 112’ye düşen acil çağrılar noktasında 1 şoför ve 2 sağlık personeli ile beraber bölgeye hizmet etmek ve o bölgeye ulaşmak ve o hastalarımızı eğer orda değerlendirebiliyorlarsa orda değerlendirip, kendi imkanlarının dışına çıkıyorsa hastanelere ulaştırmak. Bu iş için 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarında 6 doktor, 78 paramedik, 42 acil tıp teknisyeni ve 75 şoför ile hizmet yürütülmektedir. Acil sağlık hizmetlerinde 45 aktif halde görev yapan ambulansımız var. Bunlardan 5 tanesi paletli. Çok zor doğa şartlarında, karlı kış yollarında normal ambulansın gidemeyeceği zeminlerde çok daha iyi hareket etme imkanı sağlıyor. Paletli ambulanslardan bir tanesi Beytüşşebap’ta 1 tanesi Uludere’de 7/24 hazır beklemekte. 3 tanesi de Şırnak merkezde bunlarda diğer bölgelerde ihtiyaç olması halinde harekete hazır olarak bulundurulmakta. 2 tane zırhlı ambulansımız var. 1 adet çok yataklı ambulans, 1 adet obez yoğun bakım ambulansı var.Biz şuan ki yaptığımız çalışmalarda tüm kış şartlarında kesintisiz hizmeti sağlayabilmek için 7/24 hali hazırda hem personel olarak hem donanım olarak hemde araçlarımız olarak bekliyoruz. Gelecek en ufak bir çağrıda çok hızlı bir şekilde olay yerinde olabilecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'200 HASTA HAVA AMBULANSI İLE SEVK EDİLDİ"

2018 yılı içerisinde yaklaşık 200 hastanın hava ambulanslarıyla başka sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini anlatan Başıbüyük, şöyle konuştu:

"Biz 2018 yıllı içerisinde toplamda yaklaşık 200 hastayı hava ambulansı ile bir şekilde sağlık merkezlerine ulaşımı sağladık. Bu hasta sevki noktasında da olur veya Beytüşşebap gibi ulaşımı zor olan bölgelerden hastaların hastanemize ulaşabilmesi içinde gerekli görülen hallerde askeriyenin sahip olduğu helikopterlerden destek alabiliyoruz. Acil sağlık hizmetlerimizde hava ambulansı hizmetleri olarak Diyarbakır ilimizde bölgemizin acil vakalarına bakan 1 helikopter ambulans bulunmakta olup, 2018 yılı içerisinde helikopter ambulans ile 3, uçak ambulans ile 54 ve askeri helikopterle de 101 hasta üst sağlık kuruluşuna nakilleri yapılmıştır. Beytüşşebap ve Uludere bizim için ulaşması zor bölgeler olarak görülüyor. Helikopterler ile buralara ulaşım sağlanıyor. Fakat o bölgelerde 7/24 hizmet yapan bizim paletli ambulanslarımız var. Zor doğa koşulları ile mücadele noktasında gerek gördüğümüzde bu ambulanslarımızı kullanabiliyoruz."

Görüntü Dökümü:

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- 112 Komuta Kontrol Merkezi

- Ambulanslardan görüntü

- İsmail Başıbüyük'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK-()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 336 MB