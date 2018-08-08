DHA YURT BÜLTENİ 12

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı



Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, bu sabah açığa alındı. Bakanlıktan gönderilen görevden uzaklaştırılma yazısı, Vali Yardımcısı Adem Ergül'e tebliğ edildi.

ŞIRNAK, ()

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TÜNELDE OTOMOBİL ALEV ALDI, ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

ORDU'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın akrıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.

ORDU/

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'PAMUK ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK'

ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova'da 'beyaz altın' olarak bilinen pamuğun sembolik olan ilk kütlü satışını yeni yapılan Borsa Kompleksi binasının Elektronik alım-satım salonunda gerçekleştirdi.

Satışa Ak Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru'nun yanı sıra Adana Tarım İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukobirlik üyeleri ve üreticiler katıldı. Bilgiç, bu sene pamuk üretiminin artış gösterdiğini ve hükümetin teşvikiyle pamuktaki ithalat oranının giderek düştüğünü belirtti. İlk defa elektronik bir ortamda üreticiyle alıcının buluştuğunu dile getiren Bilgiç,ö Hayata geçirdiğimiz bu sistemle burayı gerçek borsacılığın yaşandığı bir salon haline getirdik. Pamuk bölge için çok önem arz ediyor. Ülke için de stratejik bir ürün. Bundan dolayı hükümetimiz teşvikleri arttırıyor. Bu sene 400 bin hektar alanda 200 bin tonun üzerinde pamuk elde ettik. Bu durum artarak devam edecek. Şu an 50 bin tonluk lisanslı depomuz faaliyet halinde. Bunu 2 katına çıkarma yolunda hükümetimizin desteğini bekliyoruz. Çünkü bölgenin ihtiyacı varö diye konuştu.

İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI

Pamuğun Türkiye için stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Bilgiç şöyle konuştu:

"Pamuk artık dünya ticaretinde var ve üretici bundan para kazanmaya başladı. 2 sene öncesine kadar yüzde 65 olan ithalat oranı bugün yüzde 45'e düştü. Bizim hedefimiz ise ihracat oranını yüzde 75'lere çıkartarak milli gelirimizi yükseltmektir. Adana Ticaret Odası olarak 2023 yılında 25 milyar TL işlem hacmini hedefliyoruz ve bunun önemli bir kısmını pamuk oluşturacak. Üretici gelip depolarımıza ürününü teslim ediyor. 6 ay boyunca kira vermesine gerek kalmıyor. Ürünün kalitesi düşmüyor. En önemlisi devlet üreticiden vergi almıyor. Stopaj vergisini ödemiyor. Buran tüm üreticilerimize sesleniyorum. Lisanslı depolar sizleri bekliyor.ö

Görüntü Dökümü

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- Pamuklardan genel ve detay görüntü

- ADANA Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in konuşması

- Şahin Bilgiç'in elektronik sistemi anlatması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:05'24" BOYUT:996 MB

Haber:Can ÇELİK -Kamera:Pusat Çağatay KAYA/ADANA,()

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ANTALYA PİYAZINA İLK TESCİL BELGESİ TARİHİ RESTORANA VERİLDİ

ANTALYA'nın yöresel lezzetlerinden Antalya piyazına mart ayında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ilk tescil belgesini Kalekapısı'ndaki tarihi Topçu Restoran'a verdi. 'Antalya Piyazı' adı altında tescil belgesi olmayan işletmeler artık satış yapamayacak.ATSO tarafından, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan geçen mart ayında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan Antalya'nın yüz yıllık tatlarından olan ve özel taratoruyla ünü sınırları aşan Antalya piyazı artık bu ismi kullanan işletmelerde tescil belgesi olmadan satılamayacak. ATSO'nun yetkili olduğu coğrafi işaret tescil belgesi için ise ilk başvuru, Antalya'nın tarihi işletmelerinden biri olan Kalekapısı'ndaki 133 yıllık geçmişe sahip Topçu Restoran tarafından gerçekleştirildi. Topçu Restoran'a Antalya piyazı coğrafi işaret tescil belgesi ise ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. Topçu Restoran'ın üçüncü kuşak temsilcisi Koray Gül, tescil belgesini aldıktan sonra Antalya piyazının yapılışını gösterdi.

ANTALYA PİYAZI NASIL YAPILIR?

Antalya piyazının en önemli özelliğinin özel tarator sosu olduğunu belirten Gül, sosun içinde sarımsak, limon, sirke ve tahin kullanıldığını kaydetti. Bu malzemelerin özellikle seçildiğini anlatan Gül, "Limon, sarımsak ve tuz ayrı bir şekilde dövülüyor. Daha sonra tahinle bunun yavaş bir şekilde yağını çıkarmak gerekiyor. Yavaşça yine sirkeyle karıştırılarak açılıyor ve yağı çıkartılıyor. Yağı çıktıktan sonra 20 saate yakın bekliyor yağın iyice çıkması için. Sonrasında bu yağ da alınıyor. Bu yağın alınması önemli, çünkü tahinin acı olmaması için çok önemli. Malzemelerin belli oranları var. Oranlarla oynandığında çok farklı tatlar ortaya çıkıyor. Ama üçüncü neslin bana verdiği oranlar var. Tabi üzerinde çalışıyoruz, değiştirebilir miyiz? İlk yapıldığı hali bugünkü hali değil. Tat olayı biraz daha geliştirilmiş" dedi.

BÜTÜN İŞLETMELMER TESCİL BELGESİ ALMAK ZORUNDA

Antalya piyazıyla ilgili ilk başvuruyu Topçu Restoran'ın yaptığı ve ilk belgeyi de onlara verdiklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin ise şunları söyledi:

"Bundan sonra Türkiye'nin tamamında menüsünde ve tabelasında Antalya piyazı olarak kullanan varsa ATSO'dan tescil belgesi almak zorundadır. Bu Antalya'daki piyazcılar için de geçerli. Zaten bunu biz kendi üyelerimize ücretsiz veriyoruz. Denetimi yapılıyor ve bilirkişi raporu alındıktan sonra eğer tarife uyuyorsa Antalya piyazı tescil belgesini veriyoruz. Üyemiz olmayan Antalya'daki işletmeler için 300 liralık bilirkişi ve belge ücreti var. Antalya dışından alacaklar için de 500 lira maliyet ücreti alınıyor. Coğrafi işaret tescil belgesi olmadan satış yapan işletmelere cezai yaptırım var."

SIRADA DÖRT ÜRÜN VAR

Dünyanın her yerinde yöresel ürünlerin artık ön plana çıkmaya başladığı ve Antalya için de çok önemli olduğuna işaret eden Davut Çetin, "Eğer coğrafi işaret alınırsa normal fiyatının üç misline satılıyor. Şimdi Antalya piyazı burada 10 lira, Avrupa'da bunu 30 liraya satıyorlar. Kent kültüründe gastronomi çok önemli. Biz bununla ilgili coğrafi işaret tescil belgeleri çalışmalarına devam ediyoruz. Zaten daha önce Antalya Ticaret Borsası, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ile bir anlaşma yaparak Antalya'nın yöresel ürünlerini paylaşmıştık. Şimdi önümüzde bergamut ve turunç kabuğu reçelleri, Antalya'ya özgü kabak tatlısı ve serpme börek var" dedi.

TÜRKİYE'DE 2 BİN 500 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET ALABİLİR

Coğrafi işaret konusuna ATB ile ilk olarak YÖREX Fuarı'nda dikkati çekmeye başladıklarını da hatırlatan Çetin, "Türkiye'de şu anda coğrafi işaretli ürünler çok önemli bir noktaya geldi. Yaptığımız araştırmalara göre 2 bin 500 civarı coğrafi işaret alabilecek ürün var. Bugüne kadar 363 ürün coğrafi işaret aldı, 408 tane de müracaatı yapılmış. İçinde Antalya ürünleri de var. Bölgeye katkı için artık hepimizin coğrafi işaret tescili için çalışmamız gerekiyor. Çünkü şehrin kimlik ve kültürünü biraz gastronomi tarafına çekmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yöresel ürünler marketi açma projemiz de var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Piyaz malzemelerinin görüntüsü

Tescil belgesinin verilmesi

RÖP 1: Koray Gül

RÖP 2: Davut Çetin ( ATSO başkanı )

Piyazın yapılışı

Yapılan piyazları tadımını yapanlardan görüntü

Detaylar

622 MB --- 05.10 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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KURUTMALIK SULTANİYE ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMDE HASAT BAŞLADI

Manisa'nın önemli ihraç ürünü olan sultaniye çekirdeksiz üzümünün, kurutulmak üzere hasadına başlandı. Bu yıl 15 gün önceden hasat edilen ürün, bağlarda kesimi yapıldıktan sonra kuruması için sergiye alındı.Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'nını tek başına karşılayan Manisa'da bu yıl, kurutmalık sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün hasadı başladı. 2016-2017 sezonunda yurtdışına 270 ton kuru üzüm ihraç ederek 420 milyon dolar gelir elde eden Manisa'da bu yıl, kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümü hava şartları sebebiyle önceki yıllara göre 15 gün önceden hasat edildi. Hasat edilen üzümler, kuruması için önce su, potasyum karbonat ve zeytinyağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergilere alındı. Bazı çiftçiler bağlarında tel sergileri tercih ederken, bazı çiftçiler ise ürünü yere serdi. Ürünün mevsimsel sıcaklıklara göre yaklaşık 1 hafta içerisinde kuruması bekleniyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Merkezi Müdürü Akay Ünal, bu yıl hem sofralık hem de kurutmalık üzüm hasadında erkenci bir dönem yaşadıklarını dile getirdi. Hasatta dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Ünal, "Kuru üzümde, kuruma randımanını etkileyen en önemli faktör içerisindeki suda çözülebilir kuru madde dediğimiz maddenin derecesidir. Erken hasat edersek, kuruma randımanımız daha düşük oluyor. Normalde 4 kilodan 1 kilo kuru üzüm elde ederken, bu oran 4.5-5 kilogramdan 1 kilogram kuru elde etmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Ürünün sergiye serilmeden önce yapılacak aşamalar hakkında bilgi veren Ünal, özellikle kurutmalık üzümün bandırma aşamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Merkez Müdürü Ünal, açıklamasında, kurutmalık üzümün bandırma aşamanın tamamlandıktan sonra sergi aşamasında yapılacak hususlar hakkında da bilgi verdi.

Ünal, mutlaka hastalıktan zarar görmüş salkımların ayrı bir yerde tutulması gerektiğinin altını çizdi. Üzümün kaldırılması için gerekli şartlara değinen Ünal, "Normalde üzüm yüzde 11 civarında bir nem değerindeyken, kuru üzümü kaldırmamız gerekiyor. Bu da direk dereceyi ölçemesek bile avuç içine aldığımız zaman ne bir topaklanma ne de çok fazla kurumuş olması gerekiyor" dedi.

Ünal son olarak, tel sergide kurutulan üzümlerin, yerdeki sergide naylon üzerinde kurutulan üzümlerden daha kaliteli olduğunu ifade ederek, "Tel sergideki üzümlerin kuruma zamanı 15 günü bulabiliyor. Yere serilmiş naylon üzerinde kurutulan üzümler ise bir hafta veya 10 içinde kuruyabiliyor. Ancak yere serilen üzümler tozlandığı için, tel sergide kurutulan üzümlerin kalitesi daha iyi oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bağcılık Araştırma Merkezi'ndeki bağlarda üzümün bağlardan kesilmesi görüntüsü

- Kesilen üzümlerin bandırma yapılırken ve tel sergili ile yere serilirken detay görüntüleri

- Bağcılık Araştırma Merkezi Müdürü Akay Ünal'ın açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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UYURKEN YAKALANDILAR

İzmit'te, düğünde çıkan kavgaya müdahale etmeye çalışan polislere saldıran ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar kırılarak içeri girilirken, uyudukları yataklarından kalkan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon polis kameralarınca görüntülenirken, drone ile de havadan görüntü alındı.

23 Haziran tarihinde İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde kavga çıktı. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, kavga eden iki grup birleşerek polise taş ve sopalarla saldırdı. 3 polis memuru yaralanırken, çok sayıda polis olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Polise mukavemette bulunan firari kişiler ile çeşitli suçlardan aranan kişilerin mahalle sakinleri üzerinde baskı kurması üzerine bu sabah saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik şube müdürlükleri ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinden oluşan çok sayıda polis ile 20 kişinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

Özel Harekat polisleri kapıları kırıp açarak içeri girerken, uyudukları yataklarından kalkanlar tek tek gözaltına alındı. 16 evde ve araçlarda yapılan aramada polis her yeri didik didik aradı. Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, polise mukavemette bulunan 2 kişi ile 1 miktar uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 1 sustalı bıçak, 2 adet mermi ve 2,6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polisin operasyonu ile polis kameralarınca kaydedilirken, drone ile de havadan görüntü alındı. Özel Harekat polislerinin evleri girişi ve yataklarından kalkanların gözaltına alınışı, evlerde yapılan aramalar görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin görüntüsü

Araçların mahalleye girişinin drone ile çekilen görüntüsü

Özel Harekat polislerinin kapıları kırarak evlere girmesi, yere yatırılan kişilerin kelepçelenmesi

Gözaltındaki kişilerin hastanede görüntüsü

Mahallenin drone ile havadan çekilen görüntüsü

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Belediyeden 20 dönüm arazi üzerine Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi

Bolu Belediyesi tarafından birçok tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesine uygun koşullar bulunan kentte 20 dönüm arazi üzerine ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ oluşturarak, lavanta, kekik, lavantin gibi bitkiler üretiliyor.

Bolu Belediyesi 'İyi Tarım' projesi kapsamında Ar-Ge çalışmaları ile Bolulu çiftçilere örnek olmasını amaçladıkları proje ile Berk köyünde 20 dönüm arazi üzerine 'Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi' oluşturdu. 2017 Mart ayında başlayan proje kapsamında toplamda 10 bin fide lavanta, biberiye, kekik, nane, lavantin, ıtır bitkilerinin dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 18 ayın ardından dikilen fidelerin adaptasyon süreci başarıyla tamamlandı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, "Türkiye florasında yetişen bitkilerin çeşitli baskılar altında ve birçok türün neslinin devam ettirmekte zorluklarla karşılaşmaktayız. Bu türleri koruma altına alarak ticari değerinin yüksek olduğunu çiftçimizle paylaşarak tıbbi aromatik bitki tarımını tanıtmayı amaçlıyoruz." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bahçeden görüntüler

-Çiçeklerin görüntüsü

-Detaylar

Süre: 01.37/Boyut: 135 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı



Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törene, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar, Vahit Kiler, kurum amirleri, öğrenciler ve Vangölü Aktivistleri katıldı. Program çelenklerin Atatürk anıtına konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, “Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlisimiz de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, Bitlis halkının saygı değer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştirö dedi.

Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içinde olduklarını da belirten Vali Ustaoğlu, "3 Mart 1916 günü Bitlis Deresi'nden su yerine kan akıyordu. Bitlis’te bulunan piyade alayının ve tüm Bitlis halkının mücadelesine rağmen Bitlis işgal edilmişti. Rus askeri ve Ermeni çetecileri tarafından işgal edilen Bitlis, yaşlısıyla, genciyle, eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katılmış ve kanlı bir süreç başlamıştı. 16’ncı Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır’a atanan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Bitlis’e gelişi, askerin ve bölge halkının moralini çok yükseltmişti. Çünkü O, 'Anafartalar Kahramanı' olarak isim yapmış, ünü bütün orduya ve Anadolu’ya yayılmış 35 yaşında genç bir generaldi. Bitlis bölgesini inatla savunan düşmana, 6 Ağustos 1916 günü yaptığı taarruzla Bitlis’in Nebat Dağı batı yamaçlarındaki düşman siperleri tamamen ele geçirilmiş, taarruz başarıyla ilerlemişti. Bu sürede Ruslardan 350 üzerinde asker esir alındı. Bütün birlikler Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında kahramanca vuruşmuşlardır. Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz" dedi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması ve halkoyunları gösterileri ve katılımcıların çektiği halayların ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törene katılanlardan detaylar

-Çelenklerin Atatrük Anıtına sunulması

-İstiklal Marşının okunması

-Günün anlam ve önemini belirten Konuşmanın Bitlis Valisiİsmail Ustaoğlu tarafından yapılması

-Vangölü aktivistlerinden detaylar

-Halkoyunları gösterileri

-Vatandaşların halay çekmeleri

-Vali İsmail Ustaoğlu'nun Vangölü Aktivistleri ile sohbetinden detaylar

Görüntü Süresi:04:07 Dk.

Görüntü Boyutu:462 KB

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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Yediemin otoparkındaki yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, özel yediemin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında 4 otomobil kullanılmaz hale gelirken, 3 araç da zarar gördü.

Olay, öğle saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolundaki Arfalı Mahallesi yakınlarında bulunan özel yediemin otoparkında meydana geldi. Özel yediemin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine otoparka, polis ve itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi. Alevlerin araçlara sıçramasıyla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 4 otomobil tamamen yanarken, 1 kamyon, 1 TIR ve 1 tanker zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın alanı

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9,34 MB

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Freni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yokuş aşağı inerken freni boşaldığı iddia edilen kırmızı biber yüklü kamyonet, dolmuş durağına çarptı, ardından da mezarlık duvarını yıkıp, ağaca çarparak durdu.

Kaza, Cevdetpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde Sait Y. (49) yönetimindeki 31 SH 585 plakalı 1 ton kırımızı biber yüklü kamyonet, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, dolmuş durağına çarptı, ardından da Asri Mezarlığın ihata duvarını yıkıp, mezarlara zarar verdikten sonra bir ağaca çarparak durdu. Bazı mezar taşları kırılırken, kamyonetteki kırmızı biber çuvalları mezarlığa savruldu. Mezarlar kırmızıya bürünürken, dolmuş durağında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Sürücü Sait D. kısa süreli şok yaşarken, kamyonet kurtarıcı yardımıyla mezarlıkta çıkarıldı. Biber çuvalları ise bir başka kamyonete yüklendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kamyonetin kurtarılma çalışmaları

- Mezarlık ve çuvallar

- Görü tanığının anlatması

- Kamyonetin son hali

- Sürücü Sait D'nin anlatımı

- Kırımızı biber dolu çuvalların taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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İvrindi Millet Parkı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İvrindi ilçesine yapılması planlanan İvrindi Millet Parkı'nın temel atma töreni yapıldı.

İvrindi’de Okullar Bölgesi olarak adlandırılan bölgeye yapılacak olan Millet Parkı’nın temel atma töreni yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İvrindi Belediye Başkanı Ak Partili Recai Baytar, Millet Parkı için Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde ‘İnsanların gönüllerine dokunmak lazım’ sözlerini hatırlattı. Belediyeciliğinde artık insanın doğumundan ölümüne kadar her türlü ihtiyacı ile ilgilenmek olduğunu belirten Kafaoğlu, “Belediyecilik insanların hayatını kolaylaştırmak için her türlü işin altına imzamızı atmamız lazım. Trend gittikçe bu tarafa gidiyor, doğru olanda bu. Tabi ki asli işlerimiz var. Onlar mutlaka yapılacak. Ama artık insanlarımızı hayatını kolaylaştıran, onların hayat ve refah seviyesini yükselten işlere daha fazla önem vermeye başladık. İşte bunlardan birisi de Millet bahçeleri. İnsanlarımız artık daha fazla yeşil alan istiyor. Yürüyüş yolları istiyor. Bisiklet yolları istiyor. Fitness alanları ve piknik yapabileceği alanlar istiyor. Kahvesini içebileceği kafeteryalar istiyor. Yanında kütüphanesi ve oyun salonlarıyla beraber donanımlı yerler istiyor. İşte Millet Bahçeleri fikri insanların bu asli ihtiyaçları; sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verebilecek önemli bir projedir" dedi.

29 EKİM'DE AÇILACAK

İvrindi’ye yapılacak olan Millet Parkı’nın daha önce planlanmış park projesi üzerine yeni alanların eklenmesi ile zenginleştirildiğini söyleyen Başkan Kafaoğlu, parka kütüphane ve kafeterya ilavesi yapıldığını belirtti. Parkın 52 bin metrekare alan içerisine inşa edileceğini anlatan Kafaoğlu, şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz alan tam 52 bin metrekare, İvrindi nüfusu, tüm mahalleleri ile 39 bin. Bütün İvrindi’yi toplasanız burada 1 metrekareden fazla yeşil alan düşüyor. İvrindi’nin merkezi ise 7 bin nüfuslu, burada sadece bu parkta İvrindi merkezde yaşayan insanlara 8 metrekare yer düşüyor. İşte Ak Parti belediyeciliğindeki fark burada. Yeşil alanları arttırma gayreti içerisindeyiz. Bu Millet Parkı içinde; 3 adet çocuk oyun parkı, survivor parkı, oturma ve dinlenme alanları, fitness aletleri gurubu, piknik alanları, 4 adet kamelyası, lavabo, mescid, yürüyüş ve bisiklet yolları ile otoparkı olacak. İvrindi’ye yakışır bir park olacak. Buranın okullar bölgesinde olması ayrı bir anlam ifade ediyor. 3-4 okul var, yenisi de yapılacak. Burası İvrindi’nin cazibe merkezi haline dönecek.ö

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise Millet bahçesinin Okullar Bölgesi olarak adlandırılan alanda yapılmasının önemine dikkat çekti. Öğrencilerin boş zamanlarını parkta geçirebileceklerini ifade eden Ersin Yazıcı, artık dünyada sadece ülkeler değil, şehirlerinde yarıştığını söyledi.

Konuşmaların ardından kürsüye parkı inşa edecek olan firma müteahhidini çağıran Vali Yazıcı ve Başkan Kafaoğlu, tesisin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetişmesi için söz aldı. Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan’ın duaları eşliğinde, Vali Yazıcı, Başkan Kafaoğlu ve Ak Partili milletvekilleri tarafından butona basılarak Millet Parkı'nın temeline ilk harç döküldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Millet Parkı alanından genel ve detay görüntü.

-Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşma görüntüsü.

-Dualar ve temel atma töreninden görüntü.

-İlk harç dökülmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,()

Görüntü: HD. Süresi: 3 Dakika 25 Saniye. Boyutu: 659 MB

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Tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasında, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, su sabah Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonunda alevler kontrol altına alınabilirken, yangında pamuk ve iplik balyaları yandı. Aynı zamanda Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, büyük çapta hasarın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Söndürme çalışmaları

- Osman Okumuş'un inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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Kilis'te kazalar mobesede

Kilis'te, midibüsün yayaya çarpması ile vincin devrilmesi, mobese kameralarına yansıdı.

Ekrem Çetin Kavşağı'nda meydana gelen ilk kazada, midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıp bir süre sürükledi. Kazada ağır yaralanan kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkinci kazada ise hareket halindeki vinç viraja girdiği sırada üzerindeki demirin savrulması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki kaza mobese kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minibüsün kadına çarpması

- Vincin devrilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,26 MB

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Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda kaza: 2 yaralı

Diyarbakır'da, Şanlıurfa karayolunda bir aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında hurdaya dönen araçlardan birinin vatandaşların desteğiyle çekiciye yüklenmesi dikkat çekti.

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu Urfa Bulvarı'nda bugün saat 14.30 sıralarında iddiaya göre 01 AFR 72 plakalı araç sürücüsü aşırı hız sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek seyir halindeki 21 BV 380 plakalı araca çarptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan 21 AH 087 plakalı bir diğer araç da demir çitlere çarparak, kaza mahaline yaklaşık 10 metre kala sürüklenerek durabildi. Olası bir faciadan dönülen kazada, 2 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

“ARAÇ HIZLIYDI"

Kazayı gören çevredeki iş yeri çalışanlarından Ahmet Ak, "Önce beyaz araç dengesini kaybederek kaldırıma çarpıyor. Arkadan da diğer araca çarpıyor. Daha sonra da midibüs hızını alamayarak karşı şeride geçiyor ve durabiliyor. Söylediklerine göre midibüs hızlıydı. Ve sürücüsünün başından kan akıyordu" dedi.

Trafiğin kısa süreliğine durdurulmasına neden olan kaza sonrası kazaya karışan ve hurdaya dönen araçlardan birinin çekiciye yüklenmesi de çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile sağlandı. Vatandaşların elleriyle ittikleri araç çekiciye yüklendikten sonra karayolu ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

- Kazaya karışan araçlardan görüntüler

- Duran trafikten görüntüler

- Araçların vatandaşların elleriyle çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Burak EMEK/Alev HAMİTOĞULLARI (Diyarbakır), ()

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