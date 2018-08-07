DHA YURT BÜLTENİ 12

1)SİMİT SATAN ÇOCUĞA OTOBÜSTE KEMERLİ DAYAK GÖRÜNTÜSÜNE TEPKİ

ŞANLIURFA'da, simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.Şanlıurfa'da, iddiaya göre, simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi.Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Halk otobüsünde çocuğa kemerle dayak atan genç

- Kemerden korunmaya çalışan çocuk

- Yediği dayak yüzünden acı çekip ağlayan çocuk

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

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2)ŞEHİT BEBEĞİN İSMİ PARKTA YAŞAYACAK

DÜZCE Belediyesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yapacağı parka meclis kararı ile 'Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya' ismini verme kararı aldı.Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ile kardeş belediye olan Düzce Belediyesi ilçeye şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın isminin verileceği bir çocuk parkı yapılması kararı aldı. Düzce Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından gündeme getirilen öneri belediye meclis üyelerince kabul edildi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yaptığı açıklamada, "Hain terör örgütünün yapmış olduğu saldırıda bir bacımızı bir de bebeğimizi kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit bebeğimizin babası ile görüştüm. Kendisine baş sağlığı diledim. Bizden isteklerini sordum ve bebeğinin isminin bu parka konmasını istedi. Bizde seve seve bunu yapmaya hazırız. Düzce Belediyesi meclisindeki arkadaşlarımız ve Hakkari Belediyesi'ndeki arkadaşlarımızla görüştük. Ortak karar vardık. En kısa zamanda Hakkari'ye gideceğiz. Parkın yapımı için ekibimizi götüreceğiz. Şehit bebeğimizin isminin sonsuza kadar anılmasını istiyoruz. Ebedi olarak parkın isminin bu şekilde kalmasını istiyoruz. Hain terör örgütü kendisini göstermiştir ki bebekleri bile öldüren vahşi bir örgüttür. Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Askerimizin, polisimizin dağlarda mücadelesi devam ediyor. İnşallah bir daha terörden bahsetmeyeceğimiz günler göreceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Düzce Belediye meclisinden görüntü

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile röp ve detaylar

Haber-Kamera Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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3)KAYALIKTA ÖLÜ BULUNAN GENÇ, TOPRAĞA VERİLDİ

SİVAS'ta, 6 gün önce evden çıkan, bir daha dönmeyince polisin arama çalışması başlattığı ve dün Hafik ilçesindeki kayalıklarda cesedi bulunan Serkan Ünlü 17), son yolculuğuna uğurlandı.

Kent merkezindeki Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Melek-Erkan Ünlü çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Serkan Ünlü, 1 Ağustos Çarşamba günü, "Çarşıya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Cep telefonunu satan çocuklarından haber alamayan aile fertleri, Serkan'ı aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca polise haber verildi. Polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışması sürerken, dün Hafik ilçesi Dışkapı köyü Hayık mevkisindeki kayalıkta köylüler tarafından ceset bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, kayıp olarak aranan Serkan Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çürümeye başladığı saptanan Serkan Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan otopsinin ardından Ünlü için bugün cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğlen namazına müteakip Altuntabak camisinde kılınan cenaze namazına Ünlü'nün ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Ünlü, cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Gencin ölüm nedeni araştırılıyor.

SİMİT SATAN ÇOCUĞA OTOBÜSTE KEMERLİ DAYAK GÖRÜNTÜSÜNE TEPKİ

ŞANLIURFA'da, simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da, iddiaya göre, simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi.

Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Halk otobüsünde çocuğa kemerle dayak atan genç

- Kemerden korunmaya çalışan çocuk

- Yediği dayak yüzünden acı çekip ağlayan çocuk

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülüşü

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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4)UYUŞTURUCUDAN YATTIĞI CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan Mustafa K.(27), aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu yaşamını yitirdi.Olay, dün akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar, yerde hareketsiz yatan birini görünce ailelerine haber verdi. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin, aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise erkek cesedinin, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan 1 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra yakın zamanda açık cezaevine nakledilen ve dün izinli çıkan hükümlü Mustafa K.'ye ait olduğunu tespit etti. Mustafa K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.ü

Görüntü Dökümü

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- Mustafa Karadağ'ın fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenaze yakınları

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 266 MB

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5)KURBAN YAKALAMA TİMİNE AT, ATV VE DRONE TAKVİYESİ

ERZİNCAN Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' hazırlıklarına başladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını aralıksız sürdüren 10 kişilik time, atlı ve ATV'li ekip ile drone da eşlik ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Erzincan Belediyesi tarafından bu yıl da oluşturulan 'kurban timi' 10 personel ile antremanlarına başladı. Belediye Temizlik İşleri bünyesinden seçilen personel, Erzincanspor tesislerinde günde iki antrenman yapıyor. Kondisyon çalışmasında ekip düz koşu yapıyor, daha sonra engeller üzerinden atlıyor. Kültür fizik hareketlerinin yanı sıra şınav çeken ekip, sahanın ortasına dikilen trafik konilerine kement atma eğitimi de alıyor. Kurban timine bu yıl atlı süvari ile birlikte iki adet ATV'nin yanı sıra havadan da drone eşlik ediyor.

Tim Şefi Ertuğrul Telli antrenmanların büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, "Bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Antremanları yakından takip eden Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise, Kurban Bayramı'nın kent genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçmesi için belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Başsoy, her yıl olduğu gibi kaçan kurbanların yakalanması için bu yıl da kurban yakalama timi oluşturduklarını ifade ederek, olası kaçma olaylarında havadan, atlı ve ATV'li olarak müdahale edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kurban timinin antremanından genel detay görüntü

-Koşmaları, parkur geçişleri

-Atlı drone ve atvli ekibin çalışması

- Kurban timinin kement atma çalışması

-Belediye başkanın kurban timi ile sohbeti

-Belediye başkanın uyuşturucu silahla atış denelemeleri

-Tim şefi Ertuğrul Telli'nin açıklaması

-Belediye başkanın açıklaması

-Kurban timi genel görüntü

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()



