DHA YURT BÜLTENİ - 12

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde anten ayarı yaparken 3. kattan düşen Yılmaz Ertürk'ün hayatını tente kurtardı.Olay, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde yaşandı. Televizyonun anten ayarını yapmak için 3 katlı binanın çatısına çıkan Yılmaz Ertürk, tamir sırasında dengesini kaybedip korkuluk üzerinden aşağıya düştü.Binanın yanında bulunan bir garajın üzerindeki plastik tentenin üzerine düşen tamirci, buradan da zemine düştü. Yaralanan Ertürk, vatandaşlar ve 112 ekiplerince sedyeyle ambulansa taşınan tamirci Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Düştüğü tente sayesinde ölmekten kurtulan Ertürk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-yaralıların ambulansa bindirilmesi

-vatandaşlar rop

-garajdan görüntüler

-detaylar

HABER-KAMERA:ALATTİN ONUR-AKYAZI-



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