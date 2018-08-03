DHA YURT BÜLTENİ 12

Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor (2)

KUYUDA CESEDİ BULUNDU

Gaziantep'te 2 gündür haber alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) cesedi, mevsimlik tarım işçiliği yapan ailesinin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda bulundu. Çocuğun cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği belirtildi. Ölüm haberiyle aile sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ailenin kaldığı çadır bölgesi ve toplanan kalabalık

- Jandarma ekipleri

- Aile üyelerinin ağlaması

- Genel ve detay

Mücahit YOLCU / Gaziantep

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KUZEY IRAK KAMPLARINDA SİLAHLI EĞİTİM ALMIŞ

SURİYE'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerine gelen ve eylem hazırlığındayken yakalanan 11'i tutuklu 15 PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan V.A., ifadesinde, "2014 yılında örgüte katıldım. Kuzey Irak'ta bulunan kamplarda silahlı eğitim aldım. Nisan 2017'de açılım grubuna dahil edildim" dedi. Mankeme heyeti, sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 4 Ekim 2017 tarihinde, yol kontrolünde PKK'lı 4 terörist ile yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 1 gün sonra ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan 2 terör örgütü üyesinden 1'i, saklandığı portakal bahçesinde çevredekiler tarafından farkedilince, üzerindeki el bombasını patlatıp, öldü. Kaçan S.Ş. de 17 Ekim günü Dalaman ilçesinde, akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken, yakalandı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yürütülen operasyonlarda, teröristlere ait çok sayıda silah, patlayıcı madde, bomba düzeneği ile paralar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Seydikemer ilçesinde yakalanan 'Gabar' kod adlı bölücü terör örgütü PKK mensubu ve Köyceğiz ilçesinde ölü ele geçirilen 'Xalit' kod adlı teröristin üzerinden çıkan tabletteki 'offline maps' isimli programda bazı noktaların işaretlendiği, güzergahların çizildiği belirlendi. Bu noktalardaki işaretlenen yerlerin emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar, AK Parti binaları ile bazı kırsal bölgelerdeki yerler olduğu, yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu ortaya çıktı.

Devam eden operasyonlar sonucu yakalanıp tutuklanan toplam 15 sanık hakkında, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama', 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, davanın 9 Mayıs 2018 tarihindeki ilk duruşmasındaki savunmaların ardından tutuklu sanıklardan A.Y., M.Y., B.Ş. ile İ.B.'nin tahliyesine karar verdi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması ise bugün görüldü. Adliye önünde Çevik Kuvvet ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ile sivil polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya, tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı. Geçen duruşmada tahliye edilen diğer 4 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ilk olarak Hakkari'de tutuklu bulunan S.Ş.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı. S.Ş., PKK/YPG/PYD ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını, parayı da örgüte yardım amacıyla göndermediğini öne sürdü.

SALON BOŞALTILDI

Daha önceki duruşmada susma hakkını kullanan tutuklu sanıklardan V.A., mahkeme başkanından salonun boşaltması halinde ifade vereceğini söyledi. Mahkeme başkanı, bunun üzerine salonu boşalttı. Diğer sanıklar ve dinleyiciler dışarı çıkarıldı. V.A. ifadesinde, "2014 yılında örgüte katıldım. Kuzey Irak'ta bulunan kamplarda silahlı eğitim aldım. Nisan 2017'de Açılım Grubu'na dahil edildim. Açılım Grubu'nun 5 timi vardı. 5 tim toplam 30 kişiden oluşuyor ve her timin bir komutanı vardı. Bizim hedefimiz Ege ve Akdeniz'e açılmaktı. 'Santo' isimli gemiyle defalarca Ege ve Akdeniz'e geldik. M.R.'nin (Muhammet Reşo) örgüt içerisinde önemli bir yönetici olduğunu o zaman öğrendim. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" dedi.

Dinlenen diğer sanıklar da ifadelerinde, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istediklerini söyledi.

POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİ

Seydikemer ilçesinde teröristleri yakalayan polis memurlardan ikisi mahkemede tanık olarak dinlendi. Polis memurları, "Şüphelilere 'Dur' ihtarında bulunduk ve havaya ateş açtık. Ancak arabayı üzerimize sürmeye devam ettiler. Bunun ardından önce arabanın lastiklerine sonra motoruna ateş açtık. Zanlıları arabadan indirdik ve bize direndiler. Üzerlerinde bomba olma ihtimaline karşı hepsini soyduk" diye ifade verdi.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Adliye binasından görüntü

-Güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, )

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BARTIN'DA SAHTE ÜRÜN OPERASYONU

BARTIN’da düzenlenen operasyonda ev araç ve gereçlerinden oluşan 100 adet sahte ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hasankadı Beldesinde “Marka ürünlerin ismini taklit edip, orijinal gibi satışa sunan ve vatandaşlara bu ürünleri satarak dolandıranö suç şebekesine operasyon düzenledi. Aldıkları ihbarın ardından 4 kişiyi 2 hafta teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri 2 kişi Kozcağız Beldesinde 2 kişi ise Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobillerinin içinde gözaltına alındı. Şahısların otomobillerinde yapılan aramalarda imitasyon ürünler ve bir miktar uyuşturucu madde ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Jandarma karakolunda ifadeleri alınan 4 şüpheli Adliye'ye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahte ürünlerin detay görüntüleri

Süre: 1.07 Boyut: 132 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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DERE TAŞTI, KÖYDEKİ EVLERİ SU BASTI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Yeşilköy'de yağmurun neden olduğu selde, evler, ahırlar ve kümesler zarar gördü.

İlçeye bağlı Yeşilköy'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bölgeden geçen dere taştı. Sel suları köyde 10 kişiye ait ev, ahır, kümes, bahçe ve tarlalara zarar verdi. Evi ve bahçesi zarar gören Münevver Bilgili (81), "Bayram için hazırlıklarımı yapmıştım. Yatak, yorgan, halılar sular altında kaldı" dedi.

Yeşilköy Muhtarı Yaşar Bahadır da, "1995 yılında iki kez sel geldi. O zamanki selde 20-30 hane etkilenmişti. Dün akşam yine dağdan sel geldi. Dere üzerindeki köprünün tabanı alçak olduğu için ağaçlar tıkandı. Ağaçların tıkanmasıyla 10 hane mağdur duruma düştü. Bu köprünün sökülüp yeniden yapılmasını isteyeceğiz. Vatandaş mağdur, 10 hane mağdur. Devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

(Görüntü dökümü:

-Su basan evlerin,

-Köylülerin görüntüsü,

-Vatandaşların konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT- DOMANİÇ,(Kütahya),()

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BURSA'DA SURİYELİLER İÇİN SAĞLIK MERKEZİ AÇILACAK

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan yaklaşık 2 bin 400 Suriyeliye hizmet verecek Göçmen Sağlığı Merkezi, açılışa hazır hale getirildi. Karacabey Devlet Hastanesi'nin yükünü azaltacak merkezde Suriyeli doktor ve hemşireler görev yapacak.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in desteklediği proje kapsamında, Tavşanlı Mahallesi'ndeki bir bina tadilattan geçirilerek Karacabey Göçmen Sağlığı Merkezi olarak düzenlendi. Gelecek hafta açılması planlanan merkezde, Suriyeli hastalarla yaşanan dil sorunu nedeniyle Suriye uyruklu doktor ile hemşireler görev yapacak. İlçede yaşayan yaklaşık 2 bin 400 Suriyeliye hizmet verilecek merkezin açılmasıyla, Karacabey Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk da hafifleyecek.

Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, 2 bin 400 Suriyelinin yaşadığı ilçeye mevsimlik işçilerle birlikte 2 bin kadar daha Suriyeli geldiğini söyledi. Suriyeli hastaların, hastanede dil konusunda sorun yaşadığına dikkat çeken Çiğdem, şöyle konuştu:

"Suriyeli hastalarla sadece bir doktorumuz yabancı dilde anlaşıyordu. Bu doktorumuzda da yoğunlaşmalar yaşanıyordu. Hem Suriyeliler hizmet alamıyordu hem de doktor arkadaşlarımız onların dilinden anlamadığı için sıkıntılar yaşıyordu. Bu şekilde zaman kaybı yaşanıyordu. Belediyemiz buranın tadilatını sağladı. Sarf malzemesini de tamamlayarak, önümüzdeki hafta açılışa hazır hale getireceğiz" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da "Karacabey Devlet Hastanemizde yoğunluk yaşanıyordu. İletişim ve tercümanlık alanında sıkıntılar yaşanıyordu. Buradaki hekim arkadaşlarımız açısından zaman kaybı oluşuyordu. Bunları ortadan kaldırabilmek adına devletimiz burada Göçmen Sağlığı Merkezi'ni oluşturdu. Burası göçmenlerimize sağlık hizmeti verecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göçmen sağlık merkezi detay

Açıklamalar

Boyut: 138 mb, Süre:2,43

HABER/KAMERA: Yasin KESKİN/ KARACABEY/BURSA ()

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DEFİNECİLERİN SUÇÜSTÜ YAKALANMASI KAMERADA

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanma anı kameraya yansıdı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkesti beldesine bağlı Karacasu Mandıra köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan, O.U, O.G, Ö.E ve Ş.U.'yu kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken, yakalanma anı ise kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin yakalanma anı

-Üstlerinin aranması

Haber: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),()