DHA YURT BÜLTENİ-12

1)HASAR TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında tespit edilen mayının kontrollü imhası sırasında meydana gelen patlama sonrası hasar tespiti için çalışma başlatıldı. Gümrük kapısı ile bazı iş yerlerinin kırılan camları ise temizlenerek, onarılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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- Kırılan camlar

- Camların temizlenmesi

- Bir vatandaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-KARKAMIŞ-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 233 MB

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2)MAHALLEDE YANGIN VE HIRSIZ NÖBETİ

ANTALYA'nın Haşim İşcan Mahallesi'ndeki metruk binalarda çıkan yangınlar ve hırsızlık olayları nedeniyle mahalleli, yangın ve hırsız nöbeti tutuyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşim İşcan Mahallesi'ndeki ahşap metruk binalarda geçen ay iki hafta arayla yangın çıktı. Yangınların ilkinde, 1306 Sokak'taki 3 ev zarar gördü. O sırada evinde bulunan yaşlı bir kadın son anda kurtarıldı. 30 Temmuz tarihinde de 1303 Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Bitişiğindeki evleri tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Üst üste çıkan yangınlar mahalle sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Sokakların dar, otomobillerin gelişigüzel park etmesinden dolayı itfaiyenin gecikme ihtimaline karşı kişisel tedbir almaya başlayan mahalle sakinleri, suyla doldurdukları kova, pet şişe ve bidonları evlerinin önünde hazır bulunduruyor. Mahalleli, metruk binaların kasıtlı yakıldığını iddia ederken, son aylarda artan hırsızlık olaylarından dolayı can ve mal güvenliklerinin olmadığını söylüyor. Mahalleli, sit alanı içerisinde yer alan tarihi binaların yıkılması için yetkililerden yardım talep ediyor. Yanan metruk evlerin birinin bitişiğindeki binada kızı ve torunuyla oturan Naciye Kaya (72), yangın ve hırsızlık olaylarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, “Evimizi yakıp terk etmemizi mi istiyorlar. Biz burayı terk etmeyiz. Biz burada rezillik çekiyoruz. Evimizde uyuyamıyoruz. Evimin önünde yangın çıkar korkusuyla hortumla nöbet tutuyorum. İki kez yangın çıktı. Üçüncü şansımız yok. Geçen yangında kızım ve torunumu aşağıya attım. Onlar kurtulsun. Ben ölürsem öleyim dedim. Böyle yaşanır mı? Şehrin göbeğindeyim. Bu kadar sahipsiz miyiz" dedi.

5 kiloluk pet şişelerle evlerinin önünde nöbet tuttuklarını söyleyen Ayfer Kaya “15 Temmuz'dan beri hiç uyku uyuyamıyoruz. Bu bir acizlik. Binama zarar verdiler. 90 kiloluk bacam gitti. Bunu kim karşılayacak" diyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı. Mahalleli Ercan Çapar ise yaklaşık 2 yıl önce aynı şekilde yangın çıktığını belirterek, “Geçen 15 Temmuz'da tekrar yandı. Hatta yaktırıldığını düşünüyoruz. Önlem alınmadığı için 2 hafta sonra tekrar yangın çıktı. Biz sürekli yangınlarla yaşamak zorunda kaldık" dedi. Gülay Çapar da yangının evlerine sıçramasına 1 metre kaldığını belirterek, küçük bebekleri olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise geçen ay 2 yangın yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Komşularım sokakta yangın çıkar, hırsızlık olur endişesi ile nöbet tutuyor. Ben de azalarımla nöbetteyim. Dün akşam metruk eve 2 kişi girmişti. Koşarak geldik ama gitmişlerdi. Bu insanlar evinden yurdundan oluyor. Dün Anıtlar Kurulu'na gittik. Kurul yıkmak için itfaiyeden rapor bekliyor. Artık çocuklarımız, yaşlılarımız korkarak yaşıyorlar. Güvenliğimiz yok diyerek imza toplandı. Bugün bu imzaları emniyete vereceğiz. Emniyetimiz inşallah güvenliğimizi sağlar. Çünkü bu insanlarla biz uğraşamıyoruz."

Görüntü Dökümü

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Yangında zarar gören evin görüntüsü

Mahallelinin toplu görüntüsü

Mahalleli ellerinde su bidonlarını evlerinin önüne koyarken görüntüsü

RÖP 1: Halil Ay ( Mahalle Muhtarı )

RÖP 2: Ayfer Kaya

RÖP 3: Naciye Kaya

RÖP 4: Ercan Çapar

Yangında zarar gören evlerin içinden görüntü

Evin kapısına asılan uyarı yazısından görüntü

RÖP 5: Gülay Çapar

Detaylar

586 MB -- 04.52 // HD

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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3)ŞANLIURFA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek- Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığını yapan Engin Karaburç yönetimindeki 63 N 6023 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 13 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan minibüs

- Yoldan geçen araçlar

- Camları kırılan minibüs

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

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4)MOTOSİKLET BİSİKLETE ÇARPTI:1 YARALI

DÜZCE’de motosiklet sürücüsü, önünde giden bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğlen saatlerinde Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazhane Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Cahit Sağlam idaresinde ki plakasız ve tescilsiz motosiklet, önünde seyir halinde olan bisiklet sürücüsü Selami Sert’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Görüntüde güvenlik kamerası görüntüsü motosikletin bisiklete çarparken

Yaralı bisiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin müdahale ederken

Yaralı bisiklet sürücüsünün ambulansa alınırken görüntüsü

Haber-Kamera:TECZAN SOLMAZ-DUZCE-

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5)ÇANAKKALE’DE ZEYTİNLİKLERDE 45 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Eşmece Burnu sahilinde zeytinlik alanların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, iki minibüs ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), ()