DHA YURT BÜLTENİ-12

İntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kırşehir'de intihar etmek için çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken düşüp yaralanan Şeref İ., kaldırıldığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şeref İ.'nin cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

KIRŞEHİR, ()

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LOKANTADA YEMEK TARTIŞMASINDA 4 KİŞİYİ BIÇAKLADI

BURSA'da, gittiği lokantada yemekleri beğenmediği ve alkollü olduğu iddia edilen Rüstem Z. (41), tartıştığı iş yeri sahibi Hulusi Baskın (60) ile kendisine müdahale eden 3 esnafı bıçakla yaraladı. Çevre esnafın linçe kalkıştığı Rüstem Z., polisler tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Rüstem Z., sokak arasında girdiği bir lokantada, yemekleri beğenmediğini söyleyip tepki gösterdi. Bunun üzerine Rüstem Z., işyeri sahibi Hulusi Baskın tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Bu sırada Rüstem Z., üzerindeki bıçağı çekip, Baskın'ı bıçakladı. Gürültü üzerine lokantaya girip, kendisine müdahale eden 3 esnafı da bıçakla yaralayan Rüstem Z., kaçmaya çalıştı. Bölge esnafın yakalayıp, tekme tokat dövdüğü Rüstem Z., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Motosikletli Yunus timleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan Rüstem Z., emniyete götürüldü.

Karın bölgesinden yararlanan iş yeri sahibi Hulusi Baskın'a ambulansta müdahale edildiği sırada, eşi A.B., camdan bakıp gözyaşı döktü. Yaralılar, Bursa ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Yaralıdan görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

-Olay yerinden görüntüler

-Kalabalıktan görüntüler

-Yaralının eşinin gözyaşları

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, ()

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LPG DOLDURULAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI: 2 YARALI

KONYA'da Mehmet İşçi (26) yönetimindeki otomobile, LPG doldurulup akaryakıt istasyonundan ayrılmak isterken, araç aniden alev aldı. Canın zor kurtaran İşçi ve yanındaki arkadaşı, vücutlarından hafif şekilde yanık olması sonucu yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mehmet İşçi, aracına 20 liralık LPG aldıktan sonra akaryakıt istasyonundan ayrılmak üzere otomobiline bindi. İşçi, otomobiliyle yaklaşık 5 metre kadar ilerledikten sonra aracın iç kısmı aniden alev aldı. Araçtan kendilerini dışarı atan İşçi ve yanındaki arkadaşı vücutlarından hafif şekilde yanık olması sonucu yaralandı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Mustafa Avcu (50), otomobile 20 liralık LPG doldurduklarını belirterek, "Araca 20 liralık LPG koyduk. Bir süre gittikten sonra otomobil alev aldı. Araçtaki iki kişinin vücutlarında yanıklar oluştu. Biz yangın söndürme tüpleriyle hemen müdahale ettik." dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay anı güvenlik kamera kaydı

- Mustafa Avcu röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

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EGE'DE BATAN BOTTA BOĞULAN BABA VE 2 ÇOCUĞU AMASYA’DA DEFNEDİLDİ

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerini taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Yeni ve 2 çocuğu, Amasya'da toprağa verildi.

Ayvalık'ta iki gün önce kaçak yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen FETÖ üyeleri ve ailelerini taşıyan 16 kişinin içinde bulunduğu botun batması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi ise sağ kurtarıldı. Olayda yaşamını yitiren Gökhan Yeni (31) ile 2,5 yaşındaki oğlu Burhan ve 8 aylık kızı Nurbanu’nun cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Amasya'ya getirildi. Kent merkezindeki İstasyon Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, baba ve 2 çocuğu, Tekir Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Batan bottan sağ kurtulan ve yasal işlemlerin ardından serbest kalan Gülfem Yeni, törende eşinin ve çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazelerden detay

-Aileden detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 0:24 MB) -BOYUT 45.6 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

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CEYLANPINAR VE VİRANŞEHİR'DE TEFECİ OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca faizle para vererek, kendilerine borçlandırdıkları kişilere senet imzalattıran, borçlarını ödeyemeyenlerin baskı ve tehditle mal varlıklarına el koyduğu belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, polis tarafından Viranşehir ve Ceylanpınar'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç unsurlarının ele geçirildiği baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkan polis araçları

- Adreslerde yapılan arama

- Gözaltına alınan şüpheliler şubeden çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

11 MB

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