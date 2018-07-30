DHA YURT BÜLTENİ-12

1)CANAN KARATAY: BİR ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ İÇİN HUKUKİ YOLLAR AÇIK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde eşiyle birlikte tatilini geçiren Kalp ve İç Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Danıştay 8. Dairesi tarafından meslekten 15 gün men cezasının onandığına yönelik haberlere tepki gösterdi. Gebelere şeker yüklemesine karşı olduğunu ifade eden Karatay, kararın daha eline ulaşmadığını, bu kararların kesin olmadığını, bir üst mahkemeye itiraz etmek için hukuki yolların açık olduğunu söyledi. Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki tatil sitesinde yaz tatilini geçiren Kalp ve İç Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 3 yıl önce gebelere şeker yüklemesine karşı olduğu yönündeki açıklamasının ardından pek çok uzmanın tepkisini çekmiş, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2015 yılının Ocak ayında kendisini İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay'a, '15 gün meslekten alıkoyma' kararı verilmiş ve 3 yıllık temyiz süresi başlamıştı. Basında yer alan 'Danıştay 8. Ceza Dairesi, Karatay'a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı' yönündeki haberleri 'ya değerlendiren Prof. Dr. Karatay, adli tatil sebebiyle böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Daha üst hukuk süreci devam etmekte. Sonuç ve kesin karar yok. Fakat 3 yıldır adli tatil sırasında bunlar aynı şekilde gündeme getiriliyor. Maalesef nöbetçi hakimler tarafından gündeme getiriliyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben burada sessiz sedasız otururken kendileri benim reklamımı yapmış oluyorlar. Ceza vermelerinin biri de sık sık televizyona çıkmam ama kendileri bunu sağlıyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ADLİ TATİLDEYİZ ŞU SIRADA DAHA HİÇBİR ŞEY ELİMİZE ULAŞMIŞ DEĞİL'

Konuyla ilgili geri adım atmadığını söyleyen ve gebelere şeker yüklemesine hala karşı olduğunu ifade eden Canan Karatay, yurt dışındaki profesörlerin de açıklamalarını örnek gösterdi. Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gebelere şeker yüklemesine karşıyım ve gebelere şeker yüklemesinin çok tehlikeli olduğunu söyledim, hala da söylüyorum. Bunun için ben halkı yönlendiriyorum diye Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği suç duyurusunda bulundu. 2015 Nisan ayında Cumhuriyet Savcısı buna takipsizlik kararı verdi. Onun üzerine 'Vay efendim siz takipsizlik kararı verirsiniz ama biz ceza vermesini biliriz' diye her sene bunu yaptılar. Bunu medyaya servis ediyorlar. Bakın daha adli tatildeyiz şu sırada daha hiçbir şey elimize ulaşmış değil. Tatil bittikten sonra ulaşacak ama bunlar servis edilmiş oluyor."

'NASIL GEBELERE TÜTÜN VERMİYORSAK, GEBELERE ŞEKER DE VERİLMEYECEK'

Yaşananların kasıtlı olduğunu iddia eden Prof. Dr. Karatay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakikaten biz Danıştay'a başvurumuzu yaptık, ondan gelecek cevabı bekliyoruz. Ondan gelen cevaba göre bir üst mahkemeye ve daha bir üst mahkemeye müracaat etme yönünde hukuk yolumuz açık. Yani hukuk süreci devam ediyorken, bu haberlerin servis edilmesi manidar. Bütün mesele bu. Neden bu? Çünkü gebelere hala şeker yüklemesi yapılıyor. Mümkün olduğu kadar azaldı ama korkutarak yapıyorlar. Halbuki bakın Londralı kardiyolog diyor ki 'şeker bir tütün gibidir. Nasıl gebelere tütün vermiyorsak, gebelere şeker de verilmeyecek'. Ben de bir kardiyolog olarak bunu söylüyorum. Stanford Üniversitesi'nde yapılan çok önemli bir araştırma, bu yılın şubat ayında yayınlandı. Şeker hastası olmayan annelerin hamileliğinin ilk 3 ayında şekeri yüksekse bu bize gösterdi ki çocuklarının kalbi delik doğuyor. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz bir hamileye şeker yükleyemezsiniz lütfen zorlamayın. Bir de ülkemizde maalesef mısır şurubu şekeri yükleniyor. Bu şekerin ne kadar toksik olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi 'endotel' dediğimiz her türlü hücreyi bozmasıdır. Çocuklar bu yüzden maalesef sakat, kalbi delik, beyni gelişmemiş, bağırsağa gelişmemiş doğuyor. Ben onu söylüyorum. Bunu bütün dünya sağlık organizasyonunda gebelerin sağlığı için bu öneriliyor. Ben de bunu öneriyorum."

Görüntü Dökümü

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- Canan Karatay ile genel detay görüntüler,

- Canan Karatay ile röp.

( Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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2)AK PARTİ'Lİ DİNÇ'İN KORUMASININ KAMYONETİ KUNDAKLANDI



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in koruması Seyyar Yalçın'ın kamyoneti, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kundaklamaya ilişkin AK Parti'li Dinç, "Olayı gerçekleştirenler, PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir; ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır" dedi.

Hakkari'den 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde AK Parti vekili olan Husret Dinç'e, kente geldiği zaman korumalık yapan Seyyar Yalçın'ın kamyoneti, Şemdinli'de kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Yalçın'ın Derecek beldesinin Samanlı köyündeki evinin önünde park halindeki kamyonetinin dün gece saatlerinde kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin üzerindeki battaniyeyle yaklaştığı aracın altına ot bırakıp, ateşe vererek, kaçtığı görülüyor.

Jandarma ekipleri, kundaklamaya ilişkin çalışma başlatırken, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de açıklama yaptı. Dinç, "Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde biri, üzerine battaniye gibi bir şey örterek, aracın yanına geliyor. Sonra aracın altına ot bırakıp, aracı ateşe vererek, koşarak, kaçıyor. PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir; ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır. Bu bölgede onlar çok zayıfladı, başka bir şey beceremiyorlar. Bu tür yollara başvuruyorlar. Bu olayı kınıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Milletvekilin korumasına ait evin güvenlik kamerasından saldırganın aracı yakma anı

- Saldırganın Olay yerinden kaçma anı

- Olay sabahında yakılan aracın görüntüsü

- Genel Detay

BOYUT: 140 MB

SÜRE: 1 DAKİKA 15 SANİYE

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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3)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

ISPARTA'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 U 9275 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

------------------------------ (Vatandaş kamerası)

- Yanan araçtan görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

32.7 MB /// 01.00"

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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4)EVİN BAHÇESİNDE 13 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

AFYONKARAHİSAR'da polisin bir eve yaptığı operasyonda 13 bin 653 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi tutuklandı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çobanlar ilçesinde S.Ç.'ye ait evin bahçesinde Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği yönünde istihbarat aldı. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Ç.'nin evinde ve bahçesinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arama bahçede boyları 30 santimetre ile 3.5 metre arasında değişen toplamda 13 bin 653 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 24.50 gram kubar esrar, 131.75 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 167 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Kenevir ağaçlarından detay

-Polisler kenevir ağaçlarını çıkartırken

-çıkartılan kenevirlerden detay

-ele geçirilen silahlardan detay

(Görüntüler polis kamerasından)

MB 95.08///00.51

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

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5)KIZINI EVİNDE ÖLÜ BULDU

KARAMAN'da anne Havva Sert, 3 gündür haber alamadığı kızı Fatma Sert'i (24) evinde ölü buldu. Kızının daha önce dövüldüğünü belirten Sert, "İki hafta önce de birileri kızımı dövmüş, burnunu falan kırmış. Polise şikayette bulunmuştu" dedi. 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan, eşinden boşanan Fatma Sert'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Sert, yalnız yaşayan kızı Fatma Sert'ten 3 gündür haber alamayınca evine gitti. Kapı açılmayınca, çilingir çağıran Havva Sert, eve girdiğinde kızını hareketsiz halde buldu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri Fatma Sert'in öldüğünü belirledi. Fatma Sert'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan ve şiddetli geçimsizlik sonucu boşandığı belirtilen Sert'in kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Evde çok sayıda hap ve alkol şişesi bulan polis, Fatma Sert'in ölüm nedenini araştırıyor.

Kızının daha önce dayak yediğini belirten Sert, "Kızıma 3 gündür ulaşamıyordum. Çilingir yardımıyla eve girdim. İki hafta önce de birileri kızımı dövmüş, burnunu falan kırmış. Polise şikayette bulunmuştu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin inceleme yapması

- Anne'nin polise bilgi vermesi

- Cesetin çıkartılması

- Gnel ve detay

- Fatma Sert'ın vesikalık fotoğrafları

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

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6)KULLANILMAYAN EVİN BAHÇESİNDE ERKEK CESEDİ

ANTALYA'da kullanılmayan bir evin bahçesinde 35- 40 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 Sokak üzerinde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan bir evden kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu mahalle muhtarına iletti. İhbarın ardından belirtilen adrese gelen mahalle muhtarı, evin hemen yanındaki çalılık alanda yüz üstü vaziyette erkek cesedi olduğunu gördü. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kimliği belirsiz erkeğin yaklaşık 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinde bir miktar uyuşturucu, 100 Amerikan Doları, 100 Türk Lirası ile kaldığı otele ait bileklik bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Polisin çalışması

- Evden detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()



