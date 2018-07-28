DHA YURT BÜLTENİ 12

GÖLDEN BİLİNCİ KAPALI ÇIKARILAN GENÇ, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

ADANA’da ailesiyle gittiği piknikte serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan Erdem Gürgür (16), sualtı polisi tarafından bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata döndürülen genç, hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’ndeki Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. Annesi Tütüye, babası Süleyman Gürgür ve yakın akrabalarıyla pikniğe gelen Erdem Gürgür, serinlemek için baraj gölüne girdi. Gürgür, bir süre sonra gözdan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri ve su altı polisi, Gürgür’ü bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada yakınları sinir krizi geçirirken, anne Tütüye Gürgür ise, “Ne olur oğlumu bulunö diye feryat etti.

Yapılan kısa süreli çalışmayla Gürgür, kıyıya yakın bir bölgede bilinci kapalı bulundu. Sudan çıkarılan, çok miktarda su yuttuğu belirlenen Erdem Gürgür, kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Gürgür’ün durumunun kritik olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Sudaki arama çalışmaları

- Göl kenarında bekleyen annenin ağlayarak kardeşine sarılması

- Feryat etmesi

- Dalgıçların suya girmesi

- Sudan çıkarılan şahsa sağlık ekibinin kalp masajı yapması

- Şahsın ambulansa alınması

- Şahsın yakınlarının görüntüsü

- Arama kurtarma aracının görüntüsü

SÜRE: 01'54" BOYUT: 352 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (2)

"GAYRİMENKÜLDEKİ FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ÜZERİNDE"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün bulunduğu ziyarette çok sayıda partili yer aldı. İzmir'e sorunları yerinde görmek için geldiğini söyleyen Bakan Murat Kurum, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk çevre ve şehircilik bakanı olduğunu söyleyerek, bakanlığa yeni genel müdürlükler bağlandığını bildirdi. Şehirle ilgili yapılabilecekleri istişare etmek istediklerini kaydeden Kurum, şunları söyledi:

"İzmir çok değerli bir şehir. Gayrimenküldeki fiyat artışına baktığımızda şuan Türkiye'deki enflasyonun üstünde bir artış var. 2.5 milyon binanın yüzde 65'i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması bozuk. Biz belediyeler ve teşkilatlarla inşallah el birliğiyle bu oranları aşağı çekeceğiz. Bu bizim büyük bir problemimiz. İzmir'i bir turizm ve sanayi şehri olarak hak ettiği noktaya getirmek için elimizden gelen yapacağız. "

DENİZ ULAŞIMINA YATIRIM

100 günlük program hazırlayıp şehirlerdeki sorunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurum, şehirlerin dönüşümü noktasında ciddi kararlar aldıklarını belirtti. İzmir'deki imar barışı başvurusunun 275 bin olduğunu anlatan Kurum, bunun Türkiye'deki toplam başvurunun yüzde 10'una tekabül ettiğini dile getirdi. Bu rakamların kentte yapılaşmanın sıkıntılı olduğunun göstergesi olduğunu belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm için alanları ziyaret edecek ve hızlı kararlar alacağız. Şehirlere değer katacak projeler için karar alacağız. İzmir bir deniz şehri. Deniz ulaşımını hızlandırmak için yapılması gerekenleri yapacağız. Bugün katı atık tesisi sorununu görüştük. Tesisin yapımını hızlandıracağız. Bu tesisi inşa etmemiz gerekiyor. 21 Yüzyılda bu sorunu çözmek gerek" diye konuştu.

İzmir'de millet bahçesi için yer araştırması yapacaklarını aktaran Bakan Murat Kurum, vatandaşların nefes alıp gezeceği, herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar üreterek kenti şaha kaldıracaklarını söyledi. İzmir'in kaynaklarının yeterli olduğunu vurgulayan Kurum, istihdam noktasında ülkeye büyük katma değer sağlanabileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki ziyaretten detay görüntü,

-Bakan Murat Kurum'un konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN ASKIDA EKMEK KAMPANYASI

BURDUR Ülkü Ocakları tarafından askıda ekmek kampanyası başlatıldı.

Burdur Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Mete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine Burdur'da da askıda ekmek kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Ayhan Mete, "Milletimizin arasında birlik ve dayanışma kültürünün artırılması için liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatıyla askıda ekmek kampanyasını il merkezi ve ilçelerimizde başlattık. Tüm vatandaşlarımızı bir ekmek kendisine alırken bir ekmek de askıya bırakmasına davet ediyoruz" dedi.

Fırıncı İlkay Öğütcü de "Fırıncı olarak Ülkü Ocaklarının askıda ekmek kampanyasını destekliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşımızı fırınımıza bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ayhan Mete ekmek poşetlerken

- Ayhan Mete'nin açıklaması

- İlkay Öğütcü ile röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Kasapçayırı Mahallesi Vefa Tepesi mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına, helikopter, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ekipleri, 10 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi'nde görevli 5 itfaiye aracı müdahale etti. Çıkış nedeni belli olmayan yangın Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu bahçesine kadar yaklaştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaymakam Hakkı Uzun da yangın alanına gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında 1 hektar arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, "Yangını ekiplerimizin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Helikopterin su atması

Ekiplerin soğutma çalışması yapması

Kaset Durumu: Link geçiliyor

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () -

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