DHA YURT BÜLTENİ 12

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Bodrum'da

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı 75 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, 2 gün önce geldiği Bodrum'da tatiline başladı. Kaldığı otelin koyunda korumalarıyla denize giren Nazarbayev, 75 dakika yüzdü. Aralıklarla süren yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, otelin sahilinde yürüyüş yaparken; koruma ordusu ise dikkat çekti.

Bodrum'a 2 gün önce özel bir jetle, yakınları ve yaklaşık 25 kişilik koruma ordusuyla gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugün öğle saatlerinde, 6 korumasıyla birlikte, kaldığı otelin bulunduğu Zeytinlikahve Koyunda denize girdi. Ara ara yağan yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, tam 75 dakika yüzdü. Ardından çıktığı iskelede, jimnastik hareketleri yaptı. Nazarbayev'in yüzdüğü koyun tamamen kapatıldığı görüldü.

Bir süre sonra Nazarbayev, kısa pantolon, tişört ve şapka giydi, 20 dakika yürüyüş yaptı. Nazarbayev'i, otelin bulunduğu sahilde korumaları uzaktan takip etti. Otelde kendisini tanıyıp, selam verenlerle hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Yaklaşık 9 yıldır yaz tatillerini aynı otelin yaklaşık 300 metrekarelik özel rezidansında geçiren Nazarbayev'in, yakınlarıyla Bodrum koyları ile Yunan adalarını kapsayan 4-5 günlük mavi yoluculuğa çıkacağı öğrenildi. Kazak milyarder 64 yaşındaki Alijan İbramigov'a ait olduğu öğrenilen 101 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı 'I Dynasty' isimli yat, bu sabah Nazarbayev'in kaldığı otelin koyuna demirledi. Nazarbayev ve yakınlarının, yaklaşık 2 hafta tatil yaptıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.

Keşan’da şiddetli yağmur (2)

YILDIRIM DÜŞTÜ, EVDEKİ EŞYALAR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir evdeki elektronik eşyalar kullanılmaz hale geldi. Keşan'da etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle Yenimescit Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde bulunan Muğdat Dağ'a ait evdeki elektronik eşyalar yanarak, kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürdü. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Olay esnasında evde ve çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı.

-Yıldırımın yaktığı elektronik eşyalar

-Evin önünde toplananlar

-Ev dış genel görüntü

-Detaylar

Eskişehir susuzlukla karşı karşıya

ESKİŞEHİR Porsuk Barajı'ndaki su seviyesinin azalması nedeniyle açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Eskişehir'in önümüzdeki aylarda içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekme tehlikesi her geçen gün daha da artıyor" dedi.

Eskişehir'in en büyük su kaynağı olan ve Kütahya ile birlikte kullanılan Porsuk Çayı Barajı'nda azalan su seviyesi nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte barajda incelemelerde bulunarak, açıklama yaptı. Barajdaki suyun Polatlı'daki çiftçilere sulama amacıyla gönderilmesi sonucunda azaldığını söyleyen Büyükerşen,

"Yılda Eskişehir'e verilen 165 milyon metreküp su rezervinin bu yıl Temmuz ayı başından itibaren günde 1 milyon 100 bin metreküpü Porsuk yatağına ve oradan da Polatlı'ya verilmektedir. Vahşi sulama olarak kullanılan bu miktar her gün verilen 800 bin metreküpü ile gittikçe artmaktadır. Diğer bir deyişle Polatlı'ya Eskişehir halkını cezalandırır gibi su verilmektedir. Ayrıca içme ve kullanma amaçlı alınan suyun miktarı yanında kalitesi de oldukça önemlidir. Porsuk Baraj Gölü'nün doluluk oranı düştükçe yıllardır hunharca kirletilen Porsuk Baraj Gölü'nün tabanına daha da yaklaşılacak ve burada yıllardır biriken ağır metaller de bir problem olarak ortaya çıkacaktır. Bu gibi problemler ise Eskişehir halkının içme ve kullanma suyunu sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırmak için çalışan ESKİ Genel Müdürlüğü'nü pahalı ve zor arıtım tekniklerini uygulamaya mecbur bırakacak, aynı zamanda Eskişehirlilerin 2019 yılını halkın susuz geçirmesine sebep olacaktır. Eskişehir'in önümüzdeki aylarda içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekme tehlikesi her geçen gün daha da artıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Sulama Birliği'nin kurak geçeceği anlaşılan mevsimlerde çiftçilerin çok su gerektiren yeşil yapraklı sebzeler yerine kuru ziraate elverişli ekim yapmaları uyarılarına uymamayı alışkanlık haline getiren Polatlılı ekiciler, hükümet ve Ankara bürokrasisine yaptıkları siyasi baskı ile Eskişehir DSİ Bölge Müdürlüğü'ne verdirilen talimatlarla, sulama kanalları dışında Porsuk'un ana yatağına verilen su kapaklarını sonuna kadar açtırarak barajdaki su seviyesinin hızla düşmesine sebep olmaktadırlar."

Emekli albay, tartıştığı kişi omzundan yaraladı

Lice davası sanığı emekli Albay, yol tartışmasında üstüne sopalarla gelen 2 kişiden 1'ini yaraladı

İZMİR'in Foça ilçesinde, emekli albay 74 yaşındaki E.H. (Eşref Hatipoğlu), trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahını çıkarıp önce havaya, ardından yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen E.H., birini omzundan yaraladı. 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve İzmir'de görülen Lice davasının tutuksuz sanığı olarak yargılanması süren E.H., bu suçtan tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki İngiliz Burnu Mevkisi'nde meydana geldi. Eşiyle gezmek için İngiliz Burnu'na gelen emekli Albay E.H., aracıyla alana inerken, aynı yere Çiğli ilçesinden gezmeye geldiği öğrenilen Sinan Akbal (35) ve Bilgin Emre'nin (34) bulunduğu araçla yolda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında yol verme yüzünden başlayan sözlü tartışma, araçlardan inilince büyüdü. Sinan Akbal ve Bilgin Emre, E.H.'nin üstüne sopayla yürüdü. Bu durumu gören, uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele birimlerinde görev yapan E.H., beylik tabancasıyla önce havaya sonra yere ateş etti. Emekli albayın üstüne yürümeye devam eden Akbal, E.H. tarafından omzundan vuruldu. Akbal, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Gözaltına alınan E.H., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

LİCE DAVASINDA YARGILANIYOR

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve güvenlik nedeniyle İzmir'de görülen davada sanık olan E.H.'nin İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Savcı son duruşmada verdiği mütalaada, 'taammüden öldürme', 'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik' ve 'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan dönemin jandarma komutanı emekli albay E.H.'nin, beraatini istemişti. Dava henüz sonuçlanmadı.

