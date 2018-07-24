DHA YURT BÜLTENİ 12

MALKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kamyonetle, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza; Malkara-Edirne'nin Keşan ilçesi karayolu üzerindeki Küçükhıdır Mahallesi yakınlarında bugün öğleden sonra meydana geldi. Yaşar Kırglangıç'ın(58) kullandığı 59 AU 238 plakalı sabun yüklü kamyonet iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp geçtiği karşı şeritte Ayhan Cengiz(36) yönetimindeki 59 EV 036 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet ikiye ayrılırken, kasasındaki sabunlar da yola saçıldı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Cengiz, olay yerinde ölürken, kamyonet sürücüsü Yaşar Kırlangıç ile yanında bulunan Nurullah Şahin(17) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin kaza yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılması

-Kaza yapan araçlardan detay

-Kamyonun karşı şeride geçtiğini gösteren izler

-Kaza yerinde ekiplerin çalışması

-Yola saçılan sabunlardan detay

-Kamyonetin ticari aracın üstünde durması

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri üzerindeki Kargı HES Baraj Gölü'ne düşen Arda Çiçek (10) kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olay, Osmancık ilçesi Karaçay köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Arda Çiçek, ailesi ile birlikte gezmek için Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kargı HES Baraj Gölü'ne geldi. Arda, burada baraj yapılmadan önce ırmak üzerine köylüler tarafından yapılan beton bent üzerinde oturmaya başladı. Bu sırada dengesini yitiren çocuk suya düştü. Bölgede bulunan bir çoban, çocuğun düştüğünü görüp hemen yakınlarına haber verdi. Arda'nın ailesi, jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay

-Ekiplerden detay

-Ailesinden detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()

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KAYIP KADIN ARANIYOR

BURDUR'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Ot'u (59) bulmak için çalışmalar sürerken, bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi istendi.

Merkez Gökçebağ köyünde önceki geceden beri haber alınamayan Ayşe Ot'u arama çalışmaları sürüyor. Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Gökçebağ köyünden de yaklaşık 80 kişi, Ayşe Ot'u bulabilmek için 40 kilometrelik bölgede çalışma yapıyor. Ekipler bugün de Ayşe Ot'u Gökçebağ köyü yakınındaki Başakevler Sitesi içerisinde kullanılmayan evlerde aradı, ancak sonuç elde edilemedi. Bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan JAK Timi istendi.

Ayşe Ot'un yeğeni Hayrullah Yıldız, "Bakmadığımız yer kalmadı bu civarda. Dağa taşa her yere baktık. Gidebileceği yerleri arıyoruz. Aramadığımız yer kalmadı. İnşallah bulacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma ekipleri

- AFAD ekipleri

- Aramaya katılan köylüler

- Hamdullah Yıldız ile röp.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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LİSELİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ 11 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Ö.Y. (16) adlı lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'inin sorgusu sürüyor.

Çorlu'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ö.Y., ailesine mahallede bazı kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Aile, kızlarını yanlarına alarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Liseli kızın emniyetteki ifadesinin ardından polis, 4'ü 18 yaşından küçük 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, haklarındaki cinsel istismar iddialarını reddetti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. 4'ü yaşı küçük 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çorlu Emniyet Müdürlüğü

-Emniyet tabelası

-Çorlu adliyesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -

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DERİK İLÇESİNDE ŞEHİRİÇİ ÇALIŞACAK 4 HALK OTOBÜSÜ TÖRENLE HİZMETE BAŞLADI

MARDİN'in Derik ilçesinde, şehiriçi ulaşımı sağlayacak 4 halk otobüsü, Vali Mustafa Yaman'ın katıldığı resmi bir törenle hizmete başladı. Dört halk otobüsü Derik'te, şehiriçi hizmet veren ilk araçlar oldu.

Cumhuriyet tarihinden itibaren ilçe olan ve halen 25 bin nüfusu ve 8 mahalleden oluşan Derik'te şehiriçi yolcu taşıyacak 4 halk otobüsü ilk kez hizmete girdi. Derik Özel Halk Otobüsü Derneği tarafından satın alınan otobüslerin hizmete başlaması nedeniyle düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı.

Halk otobüslerinin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yaman, bu halk otobüslerde uygulanacak sistemin Türkiye genelinde kullanılan sistemle aynı olduğunu belirterek, "Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat ve şimdi de Derik'te şehiriçi ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Akıllı ulaşım sistemiyle bu otobüslere binmek için ödeme araçları, Türkiye'nin her yerinde aynı sistemle olacak. Yani ulaşım birbiriyle koordineli, konvorlu olacak. Akıllı araç bunlar. Klimalar çalışıyor, artık bundan sonra bu araçları cep telefonuna yüklenecek uygulamalarla takip edebileceksiniz. Hangi saatte, nerde olacak, hangi durakta olacak? Bunların hepsini öğrenebileceksiniz. Türkiye'nin her yerinde aynı ödemeyi yapabileceksiniz. Hayırlı olsun" dedi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas da yaptığı konuşmada, ilçe merkezinde kadın ve çocukların özellikle okul yollarında mağdur olduğunu belirterek, "Kadınlarımız, çocuklarımız okula giderken, hastaneye giderken büyük sıkıntılar yaşıyordu. Yada buralara giderken fahiş bedeller ödemek zorunda kalıyordu. Bugün Allah'a şükür bu açılışı yaparak halkımızın bir sorununu çözüme kavuşturmuş olduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Araçların hizmete girmesi için toplu açılış töreni

- Vali Mustafa Yaman'ın konuşması

- Vatandaşların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-

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ACIPAYAM'DA ORMAN YANGINI

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Alcı Mahallesi Karaismailler Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, orman ekiplerine haber verdi. Sarp bölgedeki çalışmalara havadan 2 helikopter, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve 50 orman işçisi müdahale etti.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangında 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, yangının çıkış nedenini araştırdıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşçilerin alevlere müdahale etmesi

- Helikopterin su atmasından görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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