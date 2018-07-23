DHA YURT BÜLTENİ 12

1 - ANTALYA OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (2)

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) dekorasyon ve izolasyon ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Fabrika çalışanları kısa sürede tahliye edilirken, yangının diğer fabrikalara sıçramaması için önlem alındı.

Antalya OSB ikinci kısımda bulunan Kar-Yapı adlı dekorasyon ve izolasyon malzeme üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak OSB'nin itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, 1 uçak ve 2 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Fabrikada kmimyasal malzemeler olduğu için çalışanlar hızla tahliye edildi. İçerdeki otomobiller ise forklift yardımıyla fabrikadan çıkartıldı.

Ana fabrikada başlayan yangın, yaklaşık bir saat sonra depolama alanı ve ikinci ek binaya sıçradı. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Kimyasal maddelerden dolayı, zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Sonrasında fabrika içindeki itfaiye ekipleri de dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri fabrika dışından yangına müdahale etti. Çevredeki fabrikalarda çalışanlar da yangının sıçrama riskine karşı tahliye edildi.

Nasıl başladığı henüz bilinmeyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Forkliftle araç kaldırması

- Helikopterin söndürme çalışması

- Yangının diğer binaya sıçraması

- Detay

- Yanan fabrikanın arka kısmından görüntü

- Çöken binadan detay

- Helikopter ve yanan bina detayı

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI- İbrahim LALELİ- Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()



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2 - Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 3 ölü

TEKİRDAĞ'ın Kumbağ Mahallesi'nde hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği bertilen trafik kazasında biri kadın 3 kişi öldü.

Kaza, Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik Kumbağ Mahallesi'nde bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yavuz Çolak'ın kullandığı 34 YR 9901 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne ait Raşit Ersin yönetimindeki 41 AJ 276 kamyona çarptı. Şiddetle çarpışmada otomobilde bulunan Yavuz Çolak, Buse Nur Gürbüz(20) ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde öldü.

Olay yerine sağlık ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön tarafı hurdaya dönen araçtan cesetleri çıkararak, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Jandarma, kamyon sürücüsü Raşit Ergin'i gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detaylar

Ekiplerin çalışması

Cesetlerin çıkarılması

Savcının incelemesi

Kazaya karışan araçlar

Ölenlerin yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Ağlayanlar

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

Görüntüler Tekirdağ dosyasında



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3 - Karaman'da işçi servisi ile cip çarpıştı: 8 yaralı

KARAMAN'da işçi servis minibüsü ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet Ali İnanç idaresindeki 70 FD 118 plakalı servis minibüsü ile Perihan Küçükaladağ idaresindeki 70 ET 352 plakalı cip çarpıştı. Çarpışma sonrası her iki aracın sürücüsü ile serviste bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detaylar

- Yaralıların refüjde yatması

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Kaza yapan araçlardan detay

(KJ:Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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4 - 1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi açılışa hazır

Eskişehir'de, Akfen İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi'nin açılışı için gün sayılıyor. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Ağustos’un ilk haftasında hastanenin açılıp Eskişehirlilere hizmet vermesini bekliyoruz" dedi.

Kamu- Özel İşbirliği modeliyle yapımı üstlenilen 1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor. Şehir Hastanesi 341 bin 287 metrekarelik inşaat alanına yapılan ve 1 milyar 678 milyon liraya mal olan hastanede sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da bin 361 kişiye istihdam sağlanacak.

AĞUSTOS AYININ İLK HAFTALARINDA AÇILABİLİR

Hastanenin tanıtım toplantısına katılan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Çalışmaların sonuna geldik. Sağlık Bakanlığı’nın kabul süreci devam ediyor, onu bekliyoruz. O da önümüzdeki hafta biter diye tahmin ediyoruz. Böylelikle Ağustos’un ilk haftasında hastanenin açılıp Eskişehirlilere hizmet vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

254 POLİKLİNİK, 35 AMELİYATHANESİ VAR

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 254 poliklinik, 35 ameliyathane ve 131 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 622 genel hastane yatak kapasitesine sahip hastanede, 90 yatak ruh sağlığı bölümüne ayrıldı. 122 yatakta ise kanser hastalarına yönelik onkoloji yoğun bakım ünitesi yer alacak. Hastanede bir de 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi de bulunacak.

Görüntü dökümü:

-Hastanenin içerisinden ve dışından (Akfen tarafından çekilen)

-Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın'ın konuşmasından çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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5 - İki gündür çamura saplı kalan köpeği itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, ayakları çamura saplanınca kıpırdayamayarak sıcakta 2 gün boyunca mahsur kaldığı anlaşılan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde bir köpeğin çamura saplanıp, mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, ihbar üzerine kanala gitti. İki gün önce su kanalı yanındaki çamura saplandığı anlaşılan ayrıca sıcak hava nedeniyle kötü durumda olan sokak köpeğini kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Köpeğin saplandığı çamur alana önce hortumla su tutan itfaiye ekibi, çamurun yumuşamasını sağladı. İtfaiye ekibi, kurtarma çalışması yaparken susuz kalan sokak köpeğine su verdi. İtfaiye ekibi, çamurun yumuşamasının ardından köpeğin vücuduna halat sararak onu mahsur kaldığı yerden çıkardı, sonra çamura bulanan vücudunu da suyla yıkayıp, temizledi. Yiyecek verilen köpek kendine gelince doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde

- Çamura saplanan köpekten

- Köpeğin kurtarılmasından

- Köpeğin suyla temizlenmesi

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()



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6 - Adıyaman'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

ADIYAMAN'da, dere yatağında Gökhan Katırcıbaşı'nın (24) cesedi bulundu.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan ve Gökhan Katırcıbaşı'na ait olduğu belirlenen ceset otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Gökhan Katırcıbaşı'nın ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morg önü

- Cenaze aracından ceset indirilmesi

- Yakınları

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-)

80 MB

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7 - Sulama kanalına uçan minibüsün üstünde 1 saat kurtarılmayı bekledi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, virajda yoldan çıkan minibüsüyle sulama kanalına uçan sürücü Baytekin Şenol, camdan çıkarak boğulmaktan kurtuldu. Minibüsün üzerinde suda 100 metre sürüklenen Şenol, 1 saat kurtarılmayı bekledi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çeştepe Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi karşısında meydana geldi. Efeler ilçesine doğru giden Baytekin Şenol, virajda, yönetimindeki 09 EK 374 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Sulama kanalına uçan aracının camından çıkan Şenol, boğulmaktan kurtuldu. Minibüsün tepesine tırmanan Şenol, suyun içinde kurtarılmayı bekledi. Yaklaşık 100 metre suda sürüklenen minibüsün üzerinde bekleyen Şenol'u görenler, şaşkına döndü. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzattığı Baytekin Şenol'u kurtardı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Şenol, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise kaza yerine çağrılan vinçle sulama kanalından çıkarıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kanala düşen otomobil sulara gömülürken

- Sürücü Baytekin Şenol otomobilin üstünde kurtarılmayı bekledi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()