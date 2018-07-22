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DHA YURT BÜLTENİ 12

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, oyun oynarken 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Sena Orhan, ağır yaralandı. Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Taner ile Nurcan...

DHA YURT BÜLTENİ 12
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, oyun oynarken 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Sena Orhan, ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Taner ile Nurcan Orhan çiftinin 1 yaşındaki kızları Sena, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynamaya başladı. Annesinin mutfaktayken balkon demirlerinin arasından geçen Sena bebek, beton zemine düştü. Yaralanan minik Sena, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Sena bebek, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Binadan görüntü
Bebeğin fotoğrafı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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5 - Manisa'da orman yangını
 
MANİSA'da ormanlık bir bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangında 50 dönümlük ormanlık alan zarar gördü
Yunusemre'nin Osmançalı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler yangına 4 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan, 20 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahaleye başladı. Yaklaşık 3 saat süren ve kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 50 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yanan bölgeden görüntü
- Soğutma çalışmaları 
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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