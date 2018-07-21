DHA YURT BÜLTENİ 12

KLİMASI BOZULAN UÇAKTA YOLCULAR RAHATSIZLANINCA UÇAK PİST BAŞINDAN DÖNDÜ



TRABZON-Ankara seferini yapmak üzere kalkış için pist başı yapan uçak, klimaların arızalanması ve bazı yolcuların sıcaktan fenalık geçirmesi üzerine geri döndü. Aprona gelerek tahliye edilen uçakta fenalaşan yolculara sağlık ekipleri müdahale etti.

Trabzon'dan Ankara'ya gitmek üzere Trabzon Havalimanı’na gelen yolcular işlemleri sonrasında THY’ye ait 15.40'da hareket etmesi gereken Trabzon-Ankara seferini yapan uçağa alındı. Apronda bir süre bekleyen ve ardından pist başı yaparak uçuşa hazırlanan uçaktaki yolcular, klimaların çalışmadığını belirterek, kabin görevlilerine tepki gösterdi. Yolcuların bazıları, uçakta yer alan dergi ile uyarı kartlarını sallayarak serinlemeye çalışırken, bazı yolcular ise sıcaktan bunalarak fenalık geçirdiklerini söyledi. Tepkilerin artması ve bazı yolcuların sıcaktan fenalık geçirmesi üzerine kaptan pilot uçmaya hazırlandığı uçağı geri döndürerek aprona döndü. Yaklaşık 200 yolcu uçaktan tahliye edilirken, apronda hazır bekletilen sağlık görevlileri de fenalaşan yolculara müdahalede bulundu.

Tahliye edilen uçaktaki yolcular, dış hatlar terminal binasına alındı. Teknik ekibin uçağın klima arızasını gidermek için çalışmaları sürerken, yolcuların başka bir uçakla seyahat edeceği belirtildi.

Öte yandan klimaları arızalanan uçakta yaşanan anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, yolcuların sıcaktan korunmak için uçakta yer alan dergi ile uyarı kartlarını sallayarak serinlemeye çalıştığı, tepkilerini de alkışlayarak gösterdikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçakta yaşananlar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON,()-

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KAZAĞINI ŞAFTA KAPTIRAN 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ



KONYA'da oynarken traktör ile yem karma makinesi arasındaki şafta kazağını kaptıran 4 yaşındaki Suriyeli Muhammed Ali El Muhammed hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Akasma Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir çiftlikte çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Muhammed Ali El Muhamammed, oynarken çalışan traktörün yanına geldi. Bu sırada çocuğun kazağı traktör ile yem karma makinesi arasında bulunan şafta takıldı. Kafasını şafta çarpan Ali El Muhammed ağır yaralandı. Babası İbrahim El Muhammed tarafından traktör altından çıkartılan çoçuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Muhammmed Ali El Muhammed'in öldüğünü saptadı. Çocuğunun öldüğünü öğrenen baba İbrahim ve anne Vahide El Muhammed gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin incelemeleri

- Anne ve babanın ağlaması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

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FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ AĞAÇLARI DEVİRDİ, TABEALARI YIKTI

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İlçede saat 16.00 sıralarında başlayan yağış sırasında saklanacak yer bulamayan çok sayıda kişi sırılsıklam oldu. Şiddetini arttıran yağış bazı iş yerlerinin ve evlerin çatısını uçurdu. Bir otomobilin de üzerine ağaç devrildi. Araçta kimsenin olmaması can kaybını önledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken ağaçlar ve tabelalar yollara devrildi. Yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağış, yerini sağanağa bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Caddeden geçen araçlar

- Yağış ve rüzgardan görüntü

Haber:Efendi ERKAYIRAN-Kamera: KADİRLİ,(Osmaniye),()

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TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Hereke mevkii geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Ramazan Kayacık idaresindeki 26 EJ 234 plakalı TIR, iddialara göre yanına yaklaşan bir araçtan kaçmaya çalışırken Kemal T. yönetimindeki 41 NF 303 plakalı otomobile çarptı. Ardından araçlar önlerinde seyreden Fahri Şendiç idaresindeki 34 BM 4667 Plakalı minibüse çarparken bu arada arkadan gelmekte olan Mehmet Ali Kaçmaz yönetimindeki 34 ZH 0347 plakalı otomobil ve Nevzat Duman idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsüde kaza yapan araçlara çarptı.

Kaza sonrası TIR sürücüsü Ramazan Kayacık araçta sıkıştı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiyenin kaza kırım ekibi de sevk edildi. TIR içinde sıkışan sürücü Kemal T. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilken kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma yaklaşık yarım saat kapandı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Kaza anının cep telefon görüntüsü

- Kaza sonrası görüntünün kararması ve arkadan gelen acı haykırışlar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), ()

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