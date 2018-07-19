DHA YURT BÜLTENİ 12

ESKİŞEHİR'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 820 paket sigara, güneş gözlükleri ve 71 kilogram tütün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, özel bir düzenek yardımıyla açılan odada gümrük kaçağı 820 paket sarılmış sigara, 51 adet güneş gözlüğü, 71 kilo tütün, 4 sigara sarma makinesi ile 117 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan H.K'nın (55) emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(Görüntü dökümü:

-Polis kamerası tarafından operasyon sırasında çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR /

=====================

7 - Ünlü pizzacıdan, Tuncelili yetim ve öksüz çocuklara pizza

Ferit DEMİR/TUNCELİ,() - KANADA'nın Toronto kentinde yaşayan, Tuncelili dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, tatilini geçirmek için geldiği memleketinde, yetim ve öksüz çocuklara elleriyle pizza yaparak ikram etti..

Tatilini geçirmek için Kanada'dan memleketi Tunceli'ye gelen dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in teklifi üzerine yetim ve öksüz çocuklara, kendi elleriyle pizza yaptı. İş yerinin bulunduğu Toronto'da dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve bir çok Holywood yıldızına pizza yapan pizzacı Zeynal Arı, tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Tunceli'de yetim ve öksüzlere pizza yaparak, çocuklara sevindirdi. Arı'nın yaptığı pizzaları keyifle yiyen çocuklar, tekne keyfiyle güzel bir gün geçirmiş oldu. Zeynel Arı, Tunceli'deki bir lokantada düzenlenen organizasyonda, çocuklara nasıl pizza yapılacağı konusunda bilgiler vererek, lezzetli pizza yapmanın yollarını uygulamalı olarak gösterdi.

Daha sonra taş fırının başına geçerek, malzemelerini hazırladığı pizzaları pişiren Arı, pişirdiği pizzaları çocuklara ikram etti.

Yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen tekne gezisine Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, ve ünlü pizzacı Zeynel Arı da katıldı. Tekne gezisi sırasında bir konuşma yapan Vali Sonel, "Zeynel Bey, Tuncelili iş adamımız. Kanada, Toronto’nun en büyük pizzacısı. Kendisi Toronto’da Tunceli ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil ediyor. Çocuklarımızı sevindirip, mutlu ettiği için kendisini kutluyoruz." dedi.

Ünlü Pizzacı Zeynel Arı ise, Tunceli'de geçen yıldan bu güne ok büyük farklılıklar gördüğünü belirterek, "Kendimi İtalya’nın Venedik şehrinde hissetim."dedi.



Görüntü Dökümü:

----------------------

- Etkinlikten görüntüler

Haber:Ferit DEMİR/TUNCELİ,() -

================

8 - Nazilli'de yanan orman ve zeytinlik alan gündüz görüntülendi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, 9 hektar çam ormanı ile zeytinlik alan yandı. Gündüz görüntülenen bölgede, yangının verdiği zarar daha net görüldü.

Kırsal Yalınkuyu Mahallesi'nde trafodan çıkan kıvılcımla başlayan yangın zeytin ve çam ağaçlarına büyük zarar verdi. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bölgedeki yangın için orman ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, havadan ve karadan yapılan 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yalınkuyu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çırık, "Evlerimizin çok yakınına kadar geldi. İlk ev de bizim evdi. Allah korudu. Ramak kala orman yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürüldü" dedi. Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca ise, "İlk belirlemelere göre 5 hektar zeytinlik alan ve 4 hektar çam ormanı olmak üzere toplam 9 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarımız tamamlandı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangın bölgesinden ve yanan yerlerden detay görüntüler

- Yalınkuyu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çırık isimli vatandaşın açıklamaları

- Çıkan orman yangını sonrasında yanan bölgelerden ve soğutma çalışmaları tamamlanan yerlerden görüntüler

- Yalınkuyu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çırık isimli şahsın kendi evlerinin de yanmaktan son anda kurtulduğunu belirtti.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

===========

9 - Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

VAN,