DHA YURT BÜLTENİ 12

1- İzmir'de, zeytinlik alanda yangın

İZMİR'in Menderes ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan kül oldu.

Bugün öğle saatlerinde, Ataköy Mahallesi'ndeki zeytnilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alandan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yanıgını kısa süre içerisinde söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN Kamera: Vatandaş kamerası / İZMİR, ()

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2 - Pakdemirli: Köylümüz eskiden bir torba una kiraladıkları arazilerini değerlendirdi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, memleketi İzmir’den sonra ilk ziyaretini Yozgat’a gerçekleştirdi. Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, çiftçilerin arazilerini birleştirerek 5 bin 500 dekar alanda oluşturulan meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bu modeli ve bunun gibi yatırımları mutlaka çoğaltmamız lazımö dedi.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine helikopterle gelen, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 5 bin 500 dekar alanda oluşturulan meyve bahçesi hakkında bilgi alıp çiftçilerle sohbet etti. Meyve bahçesini gezen Bakan Pakdemirli, Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde çiftçilerin bir araya gelerek uygulamaya konulan bu modelin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Yozgat’ın Kabalı köyüne güzel bir örneği görmeye geldik. 5 bin 500 dönüm ve daha evvelden 800 küsur parselin olduğu bir yerdeyiz. Burada şunu görüyoruz. Eskiden köylünün arazilerinden elde ettiği gelir çok düşük. Şu an yüksek bir gelir elde ediyorlar. Tabi göreceli yüksek bir gelir. Dönüm başına 250-300 liraya yakın bir para alıyorlar. Eskiden 10 dönümü bir torba una kiraladıkları arazilerini normal arpa buğday ekeceklerine şimdi bir şirket vasıtasıyla tüm haklarını bu şirkete devrederek iyi gelir elde ettikleri, güzel bir örneği yerinde incelemeye geldik. Bazı ufak tefek sorunlar var ama genel itibariyle güzel bir örnek. Bir şeyler yapılmış. Burada yapılanlara bizim örnek olarak alıp bu modeli daha nasıl geliştirebiliriz. Bu modelle çalışanları Tarım ve Orman Bakanlığı olarak nasıl daha çok rahatlatabiliriz ve destekleyebiliriz. Bu proje üzerine çalışmamız lazım. Bakanlığımız burayı biliyor zaten. Ben de kendim görmek istedim. Bu ve bunun gibi projeler konusunda bakanlığımız önünü açma konusunda her türlü desteği verecek. Desteklerle ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı yaparken, bir araya gelip birlikte iş yapan işletmelerle ilgili de neler yapabiliriz onlara nasıl ekstra destek verebiliriz bunları düşünüyor olacağız, planlıyor olacağız. Bizim sosyolojik olarak köylerimizin de boşalmaması gerekiyor. Bu anlamda aslında güzel bir örnek olmuş. Aynı evden burada çalışanları gördüm. Bu burada özellikle Yozgat’ta Kabalı köyünde bu şartlarda yaşayanlar için büyük bir gelir demek. Büyük bir refah demek. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu modeli ve bunun gibileri mutlaka bizim çoğaltıyor olmamız lazım.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin helikopterinin gelişi

-Bakanın karşılanması

-Bakanın meyve bahçesini gezmesi

-Bakanın konuşması

Harun GÖKÇEOĞL/KADIŞEHRİ, (Yozgat), () -

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3 - Husumetlisine silahlı saldırıda başkasını yaraladı

ANTALYA'da cezaevinden tahliye olan husumetlisine tabancayla ateş açıp, bu sırada olay yerinde bulunan I.A.T.'yı yaralayan A.İ., adliyeye sevk edildi.

Olay, 12 Temmuz günü akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. F.T. ve A.İ., husumetli oldukları Y.K.'nın Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olacağını öğrendi. Cezaevinin önüne giden ikiliden A.İ., Y.K.'nin bindiği taksiye tabancayla ateş açtı. Bu sırada cezaevinden tahliye olacak yakının bekleyen I.A.T., isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cezaevindeki jandarma ekipleri de harekete geçti. I.A.T., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TESLİM OLUP, İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden A.İ., 16 Temmuz Pazartesi günü savcılığa giderek husumetli olduğu Y.K.'ya ateş ettiğini ancak yanlışlıkla kurşunların I.A.T'ye isabet ettiğini söyledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan A.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan F.T. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırkaıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asayiş Şube Müdürlüğü'nden dış detaylar

- Zanlının polis eşliğinde çıkarılışı

- Zanlının ekip aracına binmesi

- Ekip araçlarının hareket etmesi

92 MB///00.50 DK

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

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4 - Görme engelli 'Aşık Mustafa', darbuka çalarak ekmeğini kazanıyor

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'Aşık Mustafa' diye tanınan görme engelli Mustafa Kürcen (66), yaklaşık 30 yıldır sokaklarda darbuka çalıp türkü söyleyerek ekmek parasını kazanıyor.

İvrindi ilçesi kırsal Kocaoba Mahallesi'nde oturan Mustafa Kürcen, gençliğinde gece körlüğü yaşadı. Sonradan görme yetisini tamamen kaybeden Kürcen, 30 yıldır ise hiç görmüyor. Gençlik yıllarından bu yana darbuka çalıp türküler söyleyen ve bölge halkı tarafından 'Aşık Mustafa' diye tanına Mustafa Kürcen, her gün köyünden Burhaniye ve çevre ilçelere gelerek, sokak sokak geziyor ve çaldığı darbukası ile türküler söylüyor.

30 YILDIR KÖRFEZDE SOKAK SOKAK DOLAŞIYOR

Evli ve iki çocuk babası Kürcen, çocuklarını sokak sokak gezerek darbuka çalıp kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi. Hergün İvrindi'den Edremit, Burhaniye ve Havran'a geldiğini belirten Mustafa Kürcen, "Bana Aşık Mustafa derler. Yıllardır bu darbukayı çalar söylerim. Balıkesir ve Edremit çevresinde dolaşır, darbuka çalar söylerim. Böylelikle kendi ihtiyacımı karşılarım. Gençliğimde gece körlüğüm vardı. Sonraları hiç görmez oldum. Ama ne yapacağız. Allah'ın yazısıdır bu. Allah hayırlısını versin. Biz Allah kuluyuz" dedi.

Kürcen'i Burhaniye'de 10 yıldır dinlediğini belirten ilçe sakinlerinden Selahattin Korkmaz, "Ben Mustafa ağabeyi pazarlarda görüyorum. Burada körfez pazarlarında görüyorum. Aşağı yukarı 10 yıldır tanıyorum. Kendi ekmeğinin peşinde. Güzel darbuka çalıyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Pazarın gülü gibi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Görme engelli Mustafa Kürcen’in darbuka çalıp türkü söylemesi,

- Kürcen’i izleyenler ve oynayanlardan görüntüler

- Mustafa Kürcen röportaj

- Pazarcı esnafı Selahattin Korkmaz ile röportaj

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

Görüntü: Süresi: 5 dakika, 2 saniye. Boyutu: 160 MB.

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5 - Bayındır'da ormanı yangını

İZMİR'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Geçen yıl aynı bölgede yaklaşık 1000 hektarlık orman ve tarım arazisi alanı yanmıştı.

Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler bölgedeki ormanlık alana yaklaşınca halk tedirgin oldu. Yangın bir süre sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter ve 2 uçak havadan, 20 arazöz ve 3 dozer ile yer ekipleri karadan müdahaleye başladı.

Geçen yıl aynı bölgede yangın çıkmış, yaklaşık 1000 hektarlık tarım arazisi ve ormanlık alan zarar görmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Not: İzmir klasörüne geçildi, görüntü)

- Yangın çıkan bölgeden görüntü

Haber- Kamera: BAYINDIR (İzmir), )

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6 - Havuzda kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle sevk edildi

MALATYA'nın Darende ilçesinde yüzme havuzuna girdiği sırada kalp krizi geçiren Memiş Gürbüz (63), ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Somuncu Baba Külliyesi havuzunda meydana geldi. Memiş Gürbüz, yüzme havuzuna girdiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürbüz, ilk olarak Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Memiş Gürbüz için 112 komuta merkezinden ambulans helikopter talep edildi. Durumu ağır olan Memiş Gürbüz, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gürbüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Gürbüz'ün helikoptere konulması

- Hava ambulansının havalanıp gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

80 MB

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7 - Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Mehmet Tuzcu (67), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, kırsal Orhaniye Mahallesi Akköyaltı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tuzcu, tarlasına zirai ilaç attıktan sonra evine dönmek üzere 16 H 2928 plakalı traktörüyle yola çıktı. Tuzcu yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Traktörün altında kalan 3 çocuk sahibi Tuzcu, yaşamını yitirdi. Mehmet Tuzcu'nun cansız bedeni, kepçeyle traktörün altından çıkarılarak, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden detaylar

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8 - Ardiyeye giren yılanı itfaiye çıkardı

ISPARTA'da ardiyeye girerek kiremitlerin altına gizlenen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Isparta'nın merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde bahçe arasındaki müstakil evin yanında bulunan ardiyeye yılan girdiğini fark eden ev sahipleri Isparta Belediyesi'nden yardım istedi. İhbar üzerine belediye bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kiremitlerin altına gizlendiği belirlenen yılan itfaiye ekiplerinin özel aparat yardımıyla çıkarılabildi. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan daha sonra doğal ortamına salındı.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Şenol Dede, yaz sıcaklarında yılan vakalarına rastlandığını ve bugüne kadar yakalanan yılanların yerleşim alanı dışarısına götürülerek zarar verilmeden doğal ortama bırakıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin yılanı bulunduğu yerden çıkarması

- Yılanın torbaya konulması

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: ISPARTA, ()

