DHA YURT  BÜLTENİ-12

(YENİDEN)

1)BOYDAK HOLDİNG DAVASINDA BOYDAK KARDEŞLERE CEZA YAĞDI

KAYSERİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, eski Boydak Holding yöneticilerine ceza yağdı. Tutuklu sanıklar Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 ün, Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Byodak'a 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Diğer tutuksuz sanık Halit Bayhan ise beraat etti. Mahkeme, ceza verilen 7 sanığa ait şirket hisselerinin de müsaderesine (devlete aktarılması) karar verdi.

34 şirkete sahip, 8 ayrı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding yöneticilerine ilişkin Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan FETÖ/PDY davasının 10'uncu duruşmasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak, holding eski CEO'su Memduh Boydak, eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak, duruşmaya cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Tutuksuz sanıklar Erol, Mustafa, İlyas, Bekir Boydak ile damat Murat Bozdağ duruşmada hazır bulunurken, şirket eski insan kaynakları müdürü Halit Bayhan ise ameliyat olduğu için katılmadı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Duruşmada son savunmalarını yapan tutuklu sanıklardan Şükrü Boydak, 64 yaşında olduğunu belirterek, "Kalp ve göğüs rahatsızlığım var. 15 ayrı ilaç kullanıyorum. Bu yaptığım şeylerin suç olduğunu bilseydim yapmazdım. Daha önce de söylediğim gibi Kayseri halkından, Türk milletinden, Cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum" dedi. Hacı Boydak, sağlığının yerinde olduğunu; ancak bir hayırsever olduğu için beraat talep ettiğini belirtti. Memduh Boydak da bugüne kadar devlet ve millet için çalıştığını, bundan sonra da çalışmaya devam etmek istediğini söyleyerek beraat talep etti. Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini istedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Memduh Boydak'a, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 18 yıl, Hacı Boydak'a, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak'a da aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Erol, Mustafa, İlyas ve Bekir Boydak ile Murat Bozdağ, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Halit Bayhan ise beraat etti. Mahkeme, sanıklar için, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engel olmak' suçlarından ise beraat kararı verdi.

ŞİRKET HİSSELERİ DEVLETE AKTARILDI

Soruşturma kapsamında kayyum atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen şirket hisseleriyle ilgili de mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, kardeş olan sanıklar Hacı, Memduh, Mustafa, Bekir ile diğer aile fertleri Şükrü, Erol ve İlyas Boydak'a ait şirket hisselerinin müsaderesine (devlete aktarılması) karar verdi. Kararın açıklanması üzerine salonda bulunan sanıkların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak salondan çıkan sanık yakınlarını, diğer yakınları ve avukatları teskin etmeye çalıştı.

DİĞER DAVADA 3 SANIĞA CEZA

Aynı mahkemede sabah görülen ailenin diğer fertlerine ilişkin davada da karar çıktı. Duruşmada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek' suçlarından tutuksuz yargılanan 6 sanıktan Yusuf Boydak'a 7 yıl 6 ay, İbrahim Boydak'a 2 yıl 1 ay, Sami Boydak'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayşe Sema Boydak, Merve Boydak ve Mehmet Emin Boydak ise beraat etti.

'TÜRKİYE İYİ OLSUN'

Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Mustafa Boydak, "Hayırlısı olsun. Hukuk yolu kapalı değil. Açıklanan nihai karar değil. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Şirketlerle ilgili karara ise bir şey diyemiyorum. Mahkeme bir karar verdi. Bunun da istinaf süreci var. Sağlık olsun, vatanımız var olsun. Önemli olan Türkiye iyi olsun" dedi. Bekir Boydak da, "Yüce Türk adaleti ne diyorsa odur. Gerekli itirazlarımızı yapacağız" diye konuştu.

İDDİANAME

İddianamede Boydak ailesi, FETÖ/PDY'ye bilinçli, sistematik ve organize bir şekilde para yardımı yapmak, Asya Katılım Bankası'nın likiditesini iyileştirmek, örgüte organize ve sistematik bir çabayla mali finans sağlamakla suçlandı. Sanıkların, mevzuata aykırı şekilde holdingin kasasını beyin olarak kullanarak, paraya yön verdiği, 2008-2016 arasında örgüt ile iltisaklı dernek, vakıf ve kuruluşlara bağışta bulundukları, Türkçe Olimpiyatları'na destek verdikleri, Pensilvanya'daki villanın misafir odalarının tefrişini sağladıkları kaydedildi. Sanıkların, örgütle ilişkili 7 farklı vakıf ve kuruluşa, 2008-2016 döneminde toplamda 40 milyon 894 bin 351 lira 34 kuruş tutarında bağış ve yardım yaptığı da belirtildi.

HOLDİNG CEO'SU ERTEKİN: KARARA SAYGI DUYUYORUZ

TMSF tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, mahkemenin holdingle ilgili verdiği müsadere kararına ilişkini, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Mahkeme kararları hepimiz için geçerlidir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN/KAYSERİ ()-

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2)ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARINA ZİYARETÇİ AKINI

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki bayraklarla donatılan kabri, vefatının 2'nci yılında ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okuyor. Ziyarete gelen çocuklar ise Ömer Halisdemir'e asker selamı veriyor.

3 MİLYONU BULDU

Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, 2 yılda yaklaşık 3 milyon kişinin Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini belirterek, "Ömer Halisdemir'i insanlar unutmadı. Onurunu dik duruşunu unutmadılar. 2 yıldır ziyaretler aralıksız devam ediyor. Özellikle hafta sonları gelenler fazla oluyor. Bu anlamda da herkese çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız geliyor dualarını ediyorlar. İlk senesinde 2 milyona yakın ziyaretçi gelmişti. Bu yıl da şu ana kadar gelenlerle bu sayı 3 milyonu buldu. Çünkü vatandaşlarımız akın akın geliyor. Biz de ona yakışır bir şekilde onurlu ve dik duruşumuzu elimizden geldiği kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Onun başını öne eğdirmeyeceğiz" dedi.

ONUN KAHRAMANLIĞINI HERKES YAPAMAZ

Ömer Halisdemir'in yaptığı şeyin ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hain FETÖ darbesinin ülkemize getireceği durum belliydi. Ömer Halisdemir burada kritik bir rol oynadı. Ben soruyorum 'siz böyle şey yapabilir misiniz' yapamayız diyorlar. Herkesin yapabileceği bir hareket değil. O anda anlık karar ve anlık şeyler. Kararını veriyor ve o haini öldürüyor ve buda darbenin kaderini tamamen değiştiriyor. Biz minnettarız. Çukurkuyu halkı olarakta onun onurunu taşıdığımıza inanıyorum. Gereksiz hiçbir istekte bulunmadık. Sırf onuru, gururu rencide olmasın yattığı yerde rahat uyusun diye."

365 GÜN ZİYARETÇİ EKSİK OLMUYOR

Özellikle kış dönemlerinde Türkiye'nin her yerinden vatandaşların geldiğini belirten Koçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurtdışından da ziyaretçilerimiz geliyor. Özellikle yaz dönemlerinde sıla-i rahim yaptıklarında Ömer Halisdemir'in kabrine, diğer şehitlerimizin kabrine de geliyorlar. 2 yıldır Ömer Halisdemir'in kabrini vatandaşlarımız yalnız bırakmıyor."

Görüntü dökümü

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- Mezarlığa gelen vatandaşlardan görüntü

- Dua eden vatandaşlardan görüntü

- Kabri başında ağlayan vatandaştan görüntü

- Mezardan detay görüntü

- Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak ile röp.

-Ziyarete gelen vatandaşlarla röp.

-Detay görüntüler

SÜRE: 06'48" BOYUT: 447 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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YENİDEN

3)SİLVAN'DA KAYBOLAN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Fırat (40) ile kardeşi Yılmaz Kızılçiçek'i (18) dün gece arama çalışmaları sırasında, 1 Temmuz'dan beri kayıp Yusuf Yılmaz'ın (15) cansız bedeni bulundu. Fırat Kızılçiçek'in de gece saatlerinde cesedine ulaşılırken, kardeşi Yılmaz'ın cansız bedeni ise bu sabah bulundu. Ekipler, Yılmaz Kızılçiçek'in cesedini kanaldaki 680 metrelik tünele girip, çıkardı.

Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyündeki tarlalarını sulamak isteyen Fırat ile kardeşi Yılmaz Kızılçiçek, dün akşam saatlerinde, DSİ'nin sulama kanalına geldi. Yılmaz Kızılçiçek, iddiaya göre, dengesini kaybedip, kanala düştü. Kardeşinin kanalda sürüklendiğini fark eden Fırat Kızılçiçek de hemen suya atladı. Bu anları görenlerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de gelerek, bölgede güvenlik önlemi alırken, arama- kurtarma çalışması için DSİ tarafından su kanallarının kapakları kapatıldı. Gece saatlerine kadar sürdürülen çalışmalarda, önce Fırat Kızılçiçek'in sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kızılçiçek'in cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

11 GÜNDÜR ARANAN YUSUF'UN DA CESEDİ BULUNDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, sulama kanalında Yılmaz Kızılçiçek'i ararken, çocuk cesedi buldu. Sudan çıkarılan cansız bedenin, 1 Temmuz'da Çatakköprü köyünde hayvan otlatmaya giden ve bir daha haber alınamayan Yusuf Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Kaybolduğu gün başlatılan Yusuf'u arama çalışmaları, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde olduğu öne sürülerek, bazı görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla 4 Temmuz'da durdurulmuştu. Yusuf'un ailesinin, görüntülerdeki kişinin oğulları olmadığını söylemesi üzerine arama çalışmalarına 3 gün önce yeniden başlanmıştı.

Yusuf'un cesedine ulaşılan sulama kanalının, kaybolduğu yerden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Otopsi için dün gece Adli Tıp Kurumu'na götürülen Yusuf'un cenazesi, ailesi tarafından teşhis edildi. Yusuf Yılmaz'ın cenazesini bugün alan aile fertleri, toprağa vermek üzere Batman'ın Beşiri ilçesine götürdü.

BUGÜN DE YILMAZ'IN CESEDİ BULUNDU

Fırat Kızılçiçek'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası bugün yakınlarına teslim edildi. Boğulmak üzere olan ağabeyi Fırat'ı kurtarmak için sulama kanalına girdiği belirtilen Yılmaz Kızılçiçek'in de saat 11.30 sıralarında, suda yapılan arama çalışmalarında cesedine ulaşıldı. Yılmaz Kızılçiçek'in cansız bedenine, sulama kanalında bulunan 680 metre uzunluğundaki tünelde ulaşıldığı, su altı arama kurtarma ekibinin, tünele bellerindeki iplerle girip, cesedi çıkardığı belirtildi. Yılmaz Kızılçiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ahmet ÜN- Burak EMEK- İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () -

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4)SİİRT'TE HASADI YAPILACAK OLAN FISTIK AĞAÇLARI TEK TEK SAYILIYOR

SİİRT Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki 2018 yılı fıstık rekoltesini belirlemek amacıyla, bağ ve bahçelerde çalışma başlattı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürülüğü mühendisleri, fıstık ağaçları ve ağaçlardaki dallarda bulunan fıstıkları tek tek sayarak tüm bağın vereceği verimi çıkarmaya çalıştı. İl genelinde yapılacak çalışmadan sonra Siirt'in 2018 yılı fıstık rekoltesi çıkarılacak. Hesaplanan rekolte miktarı ise, 2-3 Ağustos'ta Gaziantep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılacak olan Türkiye geneli fıstık rekoltesi araştırmasına, Siirt fıstığı rekoltesi, rakamsal olarak sunulucak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Sabri Tan, ektikleri ve diktikleri fıstık ağaçlarının ne aşamada olduğunu ve rekoltesi ile getirisinin ne olduğu konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "İlçeden ve merkezde bulunan arkadaşlarımız ile birlikte 2018 yılına ait fıstık rekolte çalışması başlattık.Bu günde sahadayız. Fıstık rekoltesinin ilk çalışmasını Siirt merkezde yapmaya başladık, daha sonra bu çalışmamız ilçe ve köylerinde devam edecektir. Toplam 200 bağda inceleme yapacağız ve yapacağımız bu inceleme sonunda ise Gaziantep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde açıklama yapacağız, yani Siirt'in bu yıl ki fıstık hasadının ortalama rakamlarını çıkaracağız" dedi. Siirt genelinde tahmini olarak ortalama 16 bin ton fıstık beklendiğini anlatan Tan, "Merkez ve ilçelerde bulunan bağlarda çalışmalar başlattı ekipler, bu yıl Siirt fıstığının bazı bölgelerde zarar gördü. Mevsimsel değişikliklerden ötürü fıstık ağaçlarında yaprak ve salkım dökümü gerçekleşdi. Ancak bunu bazı bölgeler yaşadığından ötürü verimi ciddi bir şekilde etkilemedi buda sevindirici oldu. Bu yıl yapacağımız araştırmanın ortalama rakamı 16 bin ton üzerinde fıstık hasadı" diye konuştu.

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Murat Erkoyuncu, bağlarda eğitim vererek, fıstık ağaçlarında bulunan fıstıkları tek tek saydı. Erkoyuncu, bağın ortalama verebileceği rakamları daha sonra açıklayacaklarını ifade ederek, "Siirt'in Gökçebağ beldesinde bulunan bağlarda inceleme yaptık.Bugün burada bağların verebileceği verimleri tespit etmeye geldik. İlçe ve merkezde bulunan arkadaşlara ise bu tespit eğitimini veriyoruz. Bir fıstık ağacının kaç kilo vereceğini ortalama çıkarabiliyoruz. Şuan gördüğünüz bu fıstık ağacında yaptığım hesaba göre iki kilonun üstünde fıstık verimi vermesini bekliyoruz ve bu şekilde tüm bağın verimini açıklayabiliriz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Fıstık bağlara gelen mühendislilerin görüntüsü

-Fıstık ağaçlarında inceleme yapanların mühendislerin görüntüsü

-Bir fıstık ağacı

-İl Tarım Müdürünün açıklaması

-Fıstık ağaçlarıdan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera; Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()

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