DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BESNİ’DE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde bir inşaatın asansör boşyuğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı. Yenikent Mahllesinde bir inşaatın asansör boşluğuna köpek düştü. Köpeğin sesini duyan inşaat çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan köpeği düştüğü asansör boşluğundan çıkartarak doğaya saldı.

Görüntü Dökümü

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- Asansör boşluğuna düşen köpek

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

- Köpeğin kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

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2)REKTÖRLÜK ÖNÜNDE İHRAÇLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

İZMİR'de biraraya gelen bazı siyasi parti, sendika ve odaların üyeleri, kanun hükmünde kararnameler ile keyfi olarak görevlerinden ihraç edilenlerin olduğunu öne sürerek, tepki gösterdi. Grup demokrasi için mücadele çağrısı yaptı. Türk Tabipleri Birliği, İzmir Tabip Odası, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri, son kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlere destek olmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük önünde ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP eski milletvekili Musa Çam, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. AK Parti iktidarının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve peş peşe çıkarılan KHK'ler ile kendisine muhalif olanları susturmaya çalıştığını ileri süren grup, 24 Haziran seçimlerinden sonra parlamentoda salt çoğunluğu elde edememesine rağmen, partili cumhurbaşkanının KHK'ler ile tüm yetkileri kendisine bağlayarak gücü elinde tutttuğunu savundu. Gruptakiler sık sık "Faşizme karşı omuz omuza", "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Barış isteyen hocalara dokunma" sloganları attı. Ortak açıklamada 7 Temmuz'da 701 sayılı KHK ile çoğu akademisyen, sağlık çalışanları, öğretmen, polis olmak üzere toplam 18 bin 632 kamu personelinin daha memuriyetten çıkarıldığı hatırlatıldı. 21 Temmuz 2016 tarihinden beri 7 kez uzatılan OHAL ve KHK'lar sonucunda toplam 3 bin 162 KESK üyesiyle birlikte 701 nolu ihraç KHK'si ile İzmir özelinde Dokuz Eylül Üniversitesi'nden daha önce açığa alınmış olan barış bildirisi imzacısı 9 akademisyen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi 4 sağlık çalışanının ihraç edildiği belirtildi.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Şenay Akyol, 698, 699, 700 sayılı KHK'ler ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlamak amacıyla ardı ardına uyum KHK'leri yayımlandığını belirterek, "Bu KHK'lar ile başbakan ve bakanlar kurulu ifadeleri çıkarılarak yerine cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcıları ifadeleri konuldu. Bakanlar kurulu, hükümet, başbakanlık ifadeleri cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığınca şeklinde değiştirilerek, bakanlar kurulu cumhurbaşkanlığına devredilmiş oldu. Tüzükler yönetmelik, kararnameler artık karar haline dönüştü. Bu çıkan kararnameler 9 Temmuz'da cumhurbaşkanının yemin töreninden sonra tek yetkinin cumhurbaşkanında olduğu kararlar olarak hayatımıza girmiş oldu. Bakanlar kurulu ve parlamentonun fiilen ortadan kalktığı, tek yetkinin cumhurbaşkanında olduğu yeni bir sistem ile karşı karşıyayız. 2 yıl önce, üniversitelerde bir cadı avının fitili ateşlendi. 15 Ocak 2016'da barış akademisyenleri diye bilinen öğretim elemanları hakkında soruşturma başlatıldı. 2 bin 212 akademisyen barış talep eden bir metne imza attılar. Birlikte yaşamı savunan, devletin tüm yurttaşlarına eşit davranması gerektiğini belirten ve çatışmacı yollar yerine barış seçeneğini hatırlatan kısa bir metne imza attılar diye, devletin en tepesinden yan odalarımızda oturan kimi meslektaşlarımıza kadar ihbarcılık yayıldı" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 2 yıldır haklarında soruşturma açılan 12 akademisyenden dördünün emekli olmak zorunda kaldığını ifade eden Akyol, 8 akademisyenin ise 1 yıl açıkta bekletilip, sonrasında ihraç edildiğini söyledi. Akyol, konuşmasının sonunda herkesi demokrasi için mücadeleye çağırdı.

"ÜNİVERSİTEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

İhraç edilenler adına konuşan Eğitim Sen 3 Nolu Şube Sekreteri Nuri Erkin Başer, 375 gün önce açığa alındığını söyleyerek, "Barış için imza attığımız günden bu yana 910 gün geçti. 3 rektör gördük, 12 soruşturmacı tespit ettik. Mahkeme kararı olmadan pasaportlarımız engellendi. Yetmedi hepimizi ihraç ettiler. Açığa alınan kadın arkadaşlarımıza 8 Mart'ta çiçek verildiği için soruşturma açıldı. Bugün üniversite diye bir kurumdan bahsedemiyoruz. Bilim, ifade özgürlüğü ve akademik özerklik bir bir ufalandı. Ama bugünler geçecek. Üniversiteyi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"İHRAÇ EDİLENLER OMUZLARINA ŞEREF MADALYASI ASTILAR"

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök de yaptığı konuşmada, "Tek adamlık, KHK'lık ve OHAL sağlığa zararlıdır. Bu ülkede barış içinde bir arada yaşamak isteyen üniversite hocaları öğrencilerine 'bilimden yana özerklikten yana olmak zorundasınız' demeyi öğrettiler. Ama rektör öğrenemedi. Onlar çocuklarının suratına nasıl bakacak 'ben ihbarcıyım o hocalar barış istedikleri için ihraç edilmelerini sağladım' mı diyecekler, bilmiyorum. 701 nolu KHK ile ihraç edilenler omuzlarına şeref madalyası astılar" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sloganlardan görüntü,

- Nuri Erkin Baser'in konuşmasından görüntü

- Fatih Sürenkök'un konuşmasından görüntü,

- Diğer konuşmacılardan detay görüntü,

- Gruptan detay görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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3)ÖRTÜ YANGININDA ÇAM AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesine bağlı Evrenbey mahallesindeki piknik alanında çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan örtüsü ile 100 çam ağacı zarar gördü.

Olay, Karaidemir Baraj sahası Evrenbey piknik alanında meydana geldi. Evrenbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık alan örtüsü ile 100 çam ağacı zarar gördü.

Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Burası devlet su işlerine ait olan baraj sahası piknik alanı mevki. Yangının neden çıktığı henüz belirsiz. Yangının çevreye atılan sigara izmaritinden çıktığını düşünüyoruz. Yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan örtüsü ile alanda bulunan 100 çam ağacı zarar gördü. Yaşanan bu olaydan dolayı üzgünüz. Vatandaşlarımızın piknik alanlarında daha dikkatli olmasını ve daha duyarlı davranmasını istiyoruzö dedi. Jandarma ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Yangına müdahalesi

-Yangın söndürme çalışmaları

-Evrenbeymah muhtarı Nurettin Çelik’in konuşması

-Mahalle sakini Naim Şirin’in olayı anlatması

-Yanan çam ağaçlarından ve ormanlık alandan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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4)ÇÖPTE POŞET İÇİNDE ÖLÜ BEBEK BULUNDU



MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, çöp konteynerinde, kız bebek ölüsü bulundu. Doğumundan hemen sonra çöpe atıldığı sanılan bebeğin annesinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Ekşiliyurt Mahallesi'nden geçen Ortaca-Dalyan karayolu üzerindeki bir çöp konteynerinde, seyyar manavlık yapan İbrahim Akman (55) tarafından poşet içinde bebek cesedi bulundu. Akman, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirenen kız bebeğin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Bebeğin cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, bebeği çöpe atan kişinin tespit edilip, annesinin bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ölü bebeği çöp konteynerinde bulan İbrahim Akman, "Çöp atmaya gelmiştim. Konteynere atılmış ekmekler gördüm. Tavuklarıma götürmek için aldım. Çöten ekmekleri koymak için bir de poşet almak istedim. Aldığım ilk poşeti açtığımda ölü bebeği gördüm, yetkililere ihbarda bulundum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çöpte ölü bulunan beğin görüntüsü

-Bebeğin bulunduğu çöp konteynerinin görüntüsü

-Polisin incelemesinden görüntü

-Bebeğin cesedini bulan İbrahim Akman ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera.: Cavit AKGÜN / ORTACA (Muğla), ()

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5)ABANT'TA YOLA ÇIKAN BİNLERCE KURBAĞA ŞAŞIRTTI

BOLU'nun doğal güzelliklerinden Abant Tabiat Parkı’nda görülen binlerce yavru kurbağa ilginç görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı’nı gölden yola çıkan kurbağalar bastı. Tatil için Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, binlerce yavru kurbağa ile karşılaştı. Ziyaretçiler, kurbağaları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İlginç görüntülerin yaşandığı parkta, vatandaşlar yavru kurbağaları cep telefonları ile kameraya çekti. Bazı vatandaşlar ise yavru kurbağaların üzerine basmamak için yoğun çaba gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Kurbağaların görüntüsü

Süre: 01.01/Boyut: 3.01 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()



