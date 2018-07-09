DHA YURT  BÜLTENİ-12

KIZ KARDEŞLER TREN FACİASINDA ÖLDÜ, ANNELERİ YARALANDI (EK)

1)KUZENLERİ DE ÖLMÜŞ

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölen Özgenur ile kardeşi Gülce Dikmen'in teyzesinin kızısı Sena Köse'nin (15) de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kazada ölen 3 kuzenden geriye, birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı.

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Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede (EK)

2)TEŞHİS İÇİN AYAKKABISINI GÖSTERDİLER

İzmit'te Erman Kızıltan'ın öldüren 4 kişi adliyeye sevk edilirken, Kızıltan'ın eşi Nur Sevil Kızıltan ve babası Remzi Kızıltan adliye önünde bekledi. 2 çocuk annesi Nur Sevil Kızıltan teşhis için eşinin ayakkabısının gösterildiğini belirterek, "Erman'ımı 3 yıldır sahipsiz bir şekilde dağda, ormanda yatıyor olarak bulduk. Çok acı. Rabbim kimseye vermesin. Dün ayakkabılarını gösterdiler bana teşhis etmem için. Zaten sadece kemikleri vardı. Onları da bana gösterdiler. Bir tek ayakkabıları vardı. 'Buna bak, Erman'ın mı?' dediler. Ayakkabıyı görünce zaten şuurumu kaybettim. Şu anda da ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Çok acı. Rabbim kimseye vermesin böyle bir acı. Şu an caniler içerideler. Şunu çok merak ediyorum. Bu canileri, bu katilleri hangi avukat çıkıp savunacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Böyle bir şey olursa, 2 tane yavrumu alıp götürüp o avukata diyeceğim ki; 'Bak benim evlatlarımın gözünün içine bak. Öyle savun bunları. Savunabilirsen' diyeceğim. Çünkü savunulabilecek bir şey yok. Vahşice, canice, eziyet çektirerek benim eşimi öldürdüler. Çok şükür ki bulduk. En azından bir mezarı olacak. Çocuklarımı götürebileceğim bir yeri olacak. Aslında hiçbir şey yok" dedi. Oğlunun katillerinin tutuklanmasını isteyen Remzi Kızıltan, "3 seneden beri bu dosya böyle sürükleniyordu. Ha oldu, ha olacak, ha bulundu, ha bulunacak diye. Ben yüzde 99 öldürüldüğünden zaten emindim. Fakat son olarak, son hamle yapıldığı zaman sağ olsunlar Kocaeli Emniyeti ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, üzerine çok büyük baskı yaparak bu olayı çözdüler. Hepimiz çok büyük rahatladık. Evet, çocuğumuz öldü ama zaten bunu biliyorduk. Buna zaten hazırlıklıydım. Bu suç makinelerinin zaten bir çok dosyası var. Bunlar sokakta yürümesi bile sakıncalı insanlar. Hepimizin çocukları var. Benim bir dalım vardı, onu da kırdılar. Bunların ömür boyu içeriden çıkmasını istemiyorum. İdam olsa idam cezasını bile istiyorum. Tabi ki bu burada bitmedi. Bundan sonra da en kuvvetli avukatları tutup, bu dosyadan en yüksek derecede ne kadar ceza alması için elimden gelen en büyük çabayı göstereceğim. Bu dosya benim için kapanmadı. Sonuna kadar bu mahkemelere girip, en iyi avukatlar ile bunlara en büyük cezaların verilmesi için uğraşıyorum. Ben bu konuda kendi kendime söz verdim. Benim oğlum bulunmadan önce ben sokakta gezemiyordum. İnsanlar sorduğunda utanıyordum çocuğumuzu bulamadığımız için. Şu anda en azından bu konuda rahatım. Bunları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Oğlunun bulunması için emniyetin yaptığı tüm çalışmalarda yer aldığını anlatan Remzi Kızıltan, "Tüm çalışmalarda, aramalarda, köpek aramasında hep oradaydım. Yapılmadık bir şey kalmadı zaten. İz arama köpekleri, ceset arama köpekleri, dalgıç adamlar, yapılmadık iş kalmadı. Kocaeli Emniyetimiz de çok şeyler yaşadı. Bu kişiler kendilerini çok profesyonel sanıyordu. Daha önceden de bu kişilerin cinayetleri vardı. Kendilerini çok kurnaz zannediyorlardı ama kurnazın da daha kurnazı var. Hiç kimse emniyetimizden kaçamaz. Bugün olmazsa yarın, her cani emniyetimiz tarafından bulunacaktır. Ben en son ceset tespit yerine gitmedim. O kişilerle karşılaşmamam için emniyetimiz beni uzak tuttu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Adliye önünde ailenin bekleyişi

-Baba Remzi Kızıltan ile röp.

-Eşi Nur Sevil Kızıltan ile röp.

-Detay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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3)DAVUTOĞLU VE BABACAN'DAN ERMENEK ZİYARETİ

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.Ermenek ilçesine eşleri Sare Davutoğlu ve Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami'yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, Ermenek'ten Konya'nın Taşkent ilçesine geçerek ziyaretlerini sürdürdü.

Görüntü dökümü:

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-Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ziyaretleri

-Vatandaşlarla bir araya gelmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera:Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(dha))

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4)EŞİ VE OĞLU İÇİN MARKETİ SOYMUŞ

ANTALYA'da bir marketler zincirinin 2 şubesini soyan B.S.E. (28) ile kardeşi O.S.E. (19) yakalandı. Cezaevinden kısa süre önce tahliye olan B.S.E. ifadesinde, Çorum'daki eşini ve 8 yaşındaki oğlunu Antalya'ya getirmek için soygun yaptıklarını söyledi.

Bir zincir marketin Kepez ilçesindeki 2 şubesinin 6 Temmuz günü soyulması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin B.S.E. ve O.S.E. kardeşler olduğunu belirleyip operasyon düzenledi. Polis, marketlerden 2 bin 426 lira çalan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüphelilerden B.S.E.'nin cezaevinden kısa süre önce tahliye olduğu ortaya çıktı. B.S.E. polisteki ifadesinde, Çorum'da bulunan eşi ve 8 yaşındaki oğlunu çok özlediğini, bu nedenle kardeşi O.S.E. ile soygunları gerçekleştirdiklerini söyledi. Çeşitli suç kayıtları bulunan kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışı

- Araçların adliyeye gidişi

- Şüphelilerin market soyarken güvenlik kamera görüntüsü

150 MB /// 01.22ö (HD)

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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5)ADLİYEDE 327 KİŞİLİK KADRO İÇİN 2 BİN 67 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ

ADALET Bakanlığı, bu yıl adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında görevlendirmek üzere yeni personel alımını sürdürürken, Antalya Adliyesi'nde 327 kişilik kadro için 2 bin 67 kişi müracaat etti.Bu yılın ilk 4 ayında adliyelere 2 bin 800 personel alan bakanlık, ek olarak 500 personel alımı için harekete geçti. Bu personelden 327'si Antalya Adliyesi'nde istihdam edilecek. İş başvurusu için sabah erken saatlerde Antalya Adliyesi'ne gelen yüzlerce kişi, sıcak havada uzun kuyruklar oluşturdu. 327 kişinin alınacağı kadro için 2 bin 67 kişi uygulamalı ve sözlü mülakat için kayıt yaptırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda ve yolda kendilerine sıra gelmesini bekleyenleri aileleri de yalnız bırakmadı. Kimisi adliye önünde dua ederken, kimisi de kaldırımda klavye ile yazım tekniğini geliştirmeye çalıştı.

Antalya ve ilçelerdeki adliyelere 327 kişinin alınacağını söyleyen Başsavcı Ramazan Solmaz, “Antalya Adliyesi'ne 163, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) 17, Alanya'ya 26, Elmalı'ya 14, Manavgat'a 20, Kemer'e ise 1 zabıt katibi alıyoruz. Ayrıca, Antalya İcra Katipliği'ne 43, Alanya İcra Katipliği'ne 10, Manavgat İcra Katipliği'ne 3, Elmalı İcra Katipliği'ne ise 1 personel istihdam edeceğiz. Antalya, Manavgat ve BAM'a aşçı kadrosu ile 3 kişi alacağız" dedi.

Başsavcı Solmaz, 10 Eylül'de de Antalya Adliyesi'ne 20, Elmalı ve BAM adliyelerine ise 3'er mübaşir alımı için mülakatların yapılacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye önündeki kalabalıktan görüntü

- Çadırda bekleyenlerden görüntü

- Yerde oturanlardan görüntü

- Klavye ile mülakata hazırlanan bir kadının görüntüsü

- Kadın röp

- Sıradaki bekleyenlerden görüntü

- Kayıt yaptıranların görüntüsü

- Detay görüntüler

232 MB /// 02.04ö

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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6)'TRABZON BOTANİK' HİZMETE AÇILDI

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı süren 'Trabzon Botanik', düzenlenen tanıtım günleri etkinliğiyle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve Çamoba Mahallesi'ndeki 103 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve 194 çeşit bin 600 ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 11 bin 4 bitki dikilen Trabzon Botanik’in tanıtımı için 14 Temmuz'a kadar sürecek tanıtım günleri etkinliği düzenlendi. Trabzon Botanik’in halka tanıtılması ve kent sakinlerinin görüşlerinin toplanarak son çalışmaların şekillendirilmesi amaçlanan etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, projeye uzun zamandır emek verip, gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. Trabzon Botanik’in resmi açılışının Ağustos ayının sonunda yapılacağını aktaran Gümrükçüoğlu, "Biz burada epey zamandır gece gündüz çalışmaktayız. Çalışmalarımızı görenler 'Neden burayı tanıtmıyorsunuz?' diyip dururlardı. Bizde resmi açılıştan önce bu tanıtım günleri ile bu önemli eseri tüm dünyaya tanıtmak istedik. Burada 10 binin üzerinde ağaç dikildi. Hedefimiz 10 binin üzerinde ağaç türlerini barındırmak. Botanik çok uzun bir süreç, bütün şehri, bütün ülkeyi tanıtıyor. İşte 150 yıllık tarihi olan Batum Botanik bütün Gürcistan’ı tanıtıyor. Trabzon Botanik de bütün ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin çok önemli bir markası olacak" dedi.

11 BİNİN ÜZERİNDE BİTKİ DİKİLDİ

Proje kapsamında alana 11 bini aşkın çeşitli türlerde bitki dikimi yapıldığını da hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu “Trabzon Botanik’te ilk etapta, 194 çeşit 1600 adet ağaç ve 36 çeşit 9404 adet çalı olmak üzere 11.004 bitki dikilmiştir. Trabzon Botanik geleceğe mirastır. Bu alanda bölgemizin ürünü 21 çeşit fındığın açık alanda sergileneceği Fındık Müzesi, Trabzon Botanik Kütüphanesi, bölgenin meyve mirasına sahip çıkmak amacıyla oluşturulan kaybolmaya yüz tutmuş yöresel meyve türlerinin sergilendiği alanlar, tıbbı ve aromatik bitki bahçeleri mevcuttur. Trabzon Botanik; gezinti ve yaşam alanı olmasının yanı sıra, araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir. Her yaş ve meslekten bireyleri bitki ve çevre konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Tohum ve gen merkezi olarak da önemli bir yeri vardır. Nesli tükenmekte olan türlerin araştırılmasına ve korunmasına imkân temin eder. Endemik bitki türlerinin insanlara tanıtılmasına katkı sağlar. Alanda doğal mikro klima ortamları mevcuttur. Trabzon Botanik ve Doğal Yaşam Alanı kent merkezine 2,5 km, sahile 3,5 km uzaklıktadır. Bu kapsamda katkı ve emek veren herkese şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sadece Trabzon’umuzun değil, bütün Karadeniz’imizin yeni turizm ve yaşan alanı, Trabzon Botanik insanlığa hayırlı uğurlu olsunö diye konuştu.

'BU ESER KONUŞACAKTIR'

Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin de hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Benim konuşmamdan ziyade bu eser konuşacaktır. Trabzon'a bu eseri kazandıran Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, 'Trabzon Botanik'i gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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Tanıtım etkinliği

Konuşmalar

Trabzon Botanik'in yerden ve drone görüntüleri

Detaylar

(Haber-Kamera: Emre KOLTUK/TRABZON ()

Boyut: 539 mb