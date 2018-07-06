DHA YURT BÜLTENİ 12

1 - Güneydoğu gazisi trafikte tartıştığı servis şoförü tarafından darp edildi (2)

"MOBESE KAMERALARI İNCELENDİĞİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKACAKTIR"

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Güneydoğu gazisi 40 yaşındaki Murat Çiftçi'yi, trafikte çıkan tartışma sırasında darp edip, yaraladığı ileri sürülen servis aracı şoförü F.O., (Fahrettin Oymak), önce kendisinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. F.O., "Bugüne kadar trafikte kimseyle tartışmış biri değilim. MOBESE kameraları varsa ve incelenirse zaten gerçek ortaya çıkacaktır. Zaten kendisinin engelli ve gazi olduğunu da bilmiyordum. İddia edildiği gibi olayda da elimde bıçak değil gözlük vardı. Hiç suçum olmadığı halde yine de gaziden, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

EVİNDE ZİYARET EDİP, ÇİÇEK VERDİ

Öte yandan gazi Murat Çifti'yi İnönü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden servis aracının bağlı bulunduğu firmanın sahibi Sedat Çetin, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, çiçek verdi. Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getiren Çetin, "Bu olay kamuoyunda daha gündeme gelmeden şoförün işine son verdik. Biz birilerini işe alırken sabıka kayıtlarına bakıp, gerekli araştırmaları yapıyoruz. Kendisi 30 yıllık tecrübesi olan, uzun yol şoförüydü. Böyle bir olaya karışanacağı tahmin etmezdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gazi Murat Çiftçi'yi darp ettiği ileri sürülen F.O. (Fahrettin Oymak) ile röp.

-Darp edilip, yaralanan gazi Murat Çiftçi'nin görüntüsü

-Servis aracının bağlı bulunduğu firmanın sahibi Sedat Çetin'in gazi Murat Çifti'yi ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulunup, çiçek vermesinden görüntü

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Sanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN'da, Yeni Sanayi Sitesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, minibüse sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri ve esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan- Erzurum yolundaki Yeni Sanayi Sitesi'nde, öğle saatlerinde, plastik boruların depolandığı alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle park halindeki minibüse sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Esnafın ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği sanayi sitesi ile minibüsteki alevler, kısa sürede söndürüldü. Minibüs yangın sonucu hurdaya döndü. Yeni Sanayi Sitesi'ndeki yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntü

-Aracın yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

(KJ: Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - AK Parti Çanakkale Milletvekilleri mazbatalarını aldı - HD

ÇANAKKALE'de, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu mazbatalarını aldı.

Çanakkale Adalet Sarayı'nda geçekleştirilen mazbata töreninde, 27'nci Dönem'de milletvekili olarak kenti mecliste AK Parti'den temsil edecek milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav ve komisyon üyelerinden aldı. Mazbata töreninde, partililer hazır bulundu. Mazbata töreninin ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Adliye Sarayı bahçesinde kendisini bekleyen partililerin tebriklerini kabul etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun teşekkür konuşmasının ardından partililere hitap eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Az önce Jülide hanımla beraber resmi olarak mazbatamızı aldık. Öncelikle ben şahsımıza, partimize, Çanakkale'mize bu yeni sürecin hayırlar getirmesini ümit ediyorum. Allah aldığımız işlerin hakkını vermeyi bizlere nasip etsin. Bu mazbatayı köy köy bizimle gezen ana kademe teşkilatımıza, bu mazbatayı mahalle mahalle gezen afiş asan gençlik kollarımıza, bu mazbatayı kapı kapı gezen kadın kollarımıza, kendi seçimi gibi çalışan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, her türlü derdimizi çeken ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, köy köy dolaşan il genel meclisimize, sahurunu, iftarını açan köy muhtarlarımıza, STK başkanlarımıza, bizim kadar heyecanlanan tüm Çanakkaleli hemşerilerimize hediye etmek istiyorum. Bu mazbata Bülent Turan'ın, bu mazbata Jülide hanım'ın değil, 550 bin Çanakkale'nin tümünün olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mazbata töreninden genel ve detay görüntü.

-Partililerden görüntü.

-Bülent Turan konuşma görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

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4 - Artistik Cimnastik Dünya Kupası Mersin'de başladı

MERSİN'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 16 farklı ülkeden 55 sporcunun katılımıyla başladı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporculardan Göksu Üçtaş Şanlı ile Ahmet Önder, cimnastik salonundaki organizasyon öncesinde kameraların karşısına geçti. Organizasyonun Türkiye'de yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Şanlı, "Bu tür organizasyonların bizim ülkemizde olması, uluslararası arenada bizi daha güçlü yapıyor. Sadece buradaki başarı bizim değil, tüm ekibin, geri planda kalan antrenörlerimiz, masörümüz, takım arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz bu işin bir parçası, Onun için elde edilecek başarıda da ekibin payı büyük olacak. Organizasyondaki hedefimiz tabii ki madalya almak. Umarım çok işi bir şekilde yarışmayı bitiririz" dedi.

BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEK

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın ikinci kez Mersin'de yapıldığını anımsatan Ahmet Önder ise başarılı sonuçların devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Mersin'de ikinci kez düzenlenen Dünya Kupası'nda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılarımızı burada da devam ettireceğimize inanıyorum. Her seferinde daha kaliteli bir organizasyon ve daha fazla katılım olduğu için çok mutluyuz. Bu bizim hem Türk cimnastiğinin hem de sporcuların prestijini artırıyor. Elimizden geleni gösterip İstiklal Marşımızı bol bol dinleteceğiz" diye konuştu.

Daha sonra yapılan seramonide, organizasyona katılan 16 ülkenin tanıtımı gerçekleştirildi. Isınma ve eleme oyunlarıyla da sporcuların altın madalya mücadelesi start aldı. Salonda halk oyunları gösterisi de sunuldu. Organizasyon 8 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Görüntü Dökümü

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- Basın toplantısından genel görüntü

-Milli takım sporcuları

-Göksu Üçtaş Şanlı'nın konuşması

-Ahmet Önder'in konuşması

-Salondaki izleyecilerin genel görüntüsü

-Organizasyona katılan ülkelerin tanıtımından görüntü

-İstiklal Marşı'nın okunması sırasında katılımcı ülke bayraklarının genel görüntüsü

-Halk oyunları gösterisinden genel görüntü

-Isınma ve eleme turlarından görüntüler

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

BOYUT: 263 MB SÜRE: 02.23 DK

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5 - Denizli'de eskort siteli dolandırıcılığa 26 gözaltı

DENİZLİ'de internette ve sosyal paylaşım hesaplarında açtıkları eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 10'u kadın toplam 26 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal paylaşım platformlarında eskort siteleri açarak vatandaşları dolandıran çeteyi yakalamak için 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. İnternette eskort siteleri açan kişilerin, kadın resimleri koyup, altlarına da farklı cep telefonu numaraları yazdığı tespit edildi. Polis, teknik takip sonucu, şüphelilerin belirtilen telefondan arayıp, kadınlarla konuşup, randevu almak isteyen kişilerden önce verdikleri hesap numarasına para yatırmalarını istediği, ancak daha sonra kadınları göndermeyip, dolandırdıkları belirledi. Polis, şüphelilerin bu yolla yaklaşık 300 kişiyi dolandırıldıklarını tespit etti. Dolandırılanlar arasında 60 bin lira para yatıran bir kişinin de olduğunu da ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, geçen çarşamba günü operasyonu başlattı. 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 10'u kadın toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların arasında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu, telefon görüşmelerini onların yaptıkları belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Suç dosyalarının çıkarılması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()