DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BODRUM'DA OTLUK VE MAKİLİK ALANDA KORKUTAN YANGIN

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bugün saat 14.40 sıralarında Ortakent-Yalıkavak Karayolu kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevler, korkuttu. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 28 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşlar da evlerinin bahçesindeki hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri'nden de söndürme çalışmaları için hava desteği istendiği belirtildi. Yangının ilk belirlemelere göre 20 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Şu an yeteri kadar arazöz ve orman ekibimiz var. Yangını, bir an önce kontrol altına alabilmek için çalışıyoruz" dedi.

İNCE: İMZA TOPLUYORLAR, TOPLASINLAR, SAĞ OLSUN ARKADAŞLAR(ek)

2)QUANTUM, UZAY BİLGİSAYAR, KEKE YENİLMEZ

Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerinin ikincisini yaptığı Kırklareli'nde Babaeski ilçesine bağlı 300 nüfuslu Karacaoğlan köyüne gitti. Burada emekli gazeteci olan Rıdvan Günel'in 24 Haziran seçim gecesi kendine has seçim sonuçlarını yazdığı kağıdın fotoğrafını sosyal medyada gördüğünü ve mutlaka köye gelmek istediğini söyleyen İnce, köylüler tarafından karşılandı. Rıdvan Günel ile birlikte köy kahvehanesine oturan İnce, Rıdvan Günel'in seçim gecesi yazdığı ve sonradan tablo haline getirilen not okuyayarak, "Ya bu köye çok güldüm, koptum ona ben ya. Babaeski Karacaoğlan köyü seçim sonucu Cumhurbaşkanlığı Muharrem abi 127, badem abi 28, Meral ablası 8, Doğu şeysi 3, Temel dede 2. diyor. Bunu görünce koptum. Dedim ki bu köye mutlaka gideceğim" diye konuştu.

'DAHA FAZLA AZİMLİYİM'

Köy kahvesinde ikram edilen ikram edilen pilavı yiyerek ayran içen İnce, Atatürk'ün kaybettiği savaşların ardından yaptığı 'geri çekilme' hazırlıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Seçim bir savaştır demiyorum, seçim bir rekabettir. Ama hazırlığı lazım. Bu hazırlıkları ne iyi şekilde yapacağız. 'çalıyorlar şu ilde' diyorlar, çaldırmayacaksın. Çalıyorlar diye şikayet olmaz, sen görevini yaparsan çalamazlar. Sandık başına 180 bin asker lazım değil mi? Hemen, şimdiden 180 bin sandık başına asker bulacağız, 1 milyon 250 bin genci bulacağız. O gençlere anlatacağız. İddia edeceğiz, ikna edeceğiz. Hiç oy alamadığımız yerlerden 2-3 katına çıkarmışız. Doğu'da, Güneydoğu'da dünyanın oyunu almışız. Almışız, başarıyoruz, 30'u geçtiysek, 40'ı da geçeriz, 50'yi de geçeriz. Ben bu inanç ve kararlılıktayım. Mücadele azmimden zerre yitirmedim, daha fazla azimliyim. Ben şunu bekliyordum, diğer muhalefet partilerinin biraz daha alacaklarını ve ikinci tura kalacak, ikinci turda da seçimi alacağız diyordum. Buna inanıyordum. Şimdi birinci turda alacağız. Moralinizi bozmayın çünkü ben quantum dedim o kıraathane dedi. Quantum'un kıraathaneye yenilme şansı yoktur. Eninde sonunda sonunda quantum kazanacak. Bak kıraathanedeyiz, ama bu telefonlar quantum sayesinde, kekler işe yaramıyor burada. Bu kullandığınız telefonları 2020 yılında kullanamayacaksınız. Çünkü bunlar silikon yazılık, quantum geliyor. Adam uzaydan maden toplamayı konuşuyor, biz bedava keki konuşuyoruz. Quantum, uzay bilgisayar, keke yenilmez. Sonunda hep o kazanır, gelecek kazanır, bilim kazanır. Bu teknoloji olmadan fakir olursun. Ekersin 50 dönüm buğday, gidersin gavurun telefonuna ödersin parayı, bir kamyonla telefon alırsın. Ona çalışırsın."

Köydeki yaşlı kadınlarla sohbet eden İnce, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent merkezinde Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile basına kapalı görüşen İnce, beraberindeki bölge milletvekilleriyle birlikte CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nı ve belediye tarafından yapılan Atatürk'ü evini ziyaret etti. İnce, daha sonra sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geleceği kafeye geçti.

3)KAZADA YARALANAN KOAH HASTASI SÜRÜCÜNÜN İLAÇLARINI BULMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, kontrolden çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Jandarma, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri, KOAH hastası olan yaralı sürücünün ilaçlarını hurdaya dönen otomobilin içinde aradı. Kaza, saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Yeniçağa ilçesi Ibrıcak Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Sami Akgül(46) yönetimindeki 81 EV 749 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Otomobil sürücüsü Sami Akgül, kaza yapan aracın içinde sıkıştı. Otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Sami Akgül olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan Sami Akgül, KOAH hastası olduğunu ve otomobilde ilaçlarının olduğunu söyledi. Jandarma, itfaiye, 112 Acil ve UMKE ekipleri dakikalarca araç içinde ilaç aradı. Ancak ilaçlar bulunamadı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilde bulunan LPG tankının patlamaması olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)TİM BAŞKANI GÜLLE: CUMHURBAŞKANI'MIZA İHRACAT AİLESİ OLARAK GİDİP, DESTEKLERİNİ İSTEYECEĞİZ

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın artması için önemli projeler olduğunu belirterek, "İhracatçı sayısının artırılması, e-ticaretin kayıt altına alınıp, büyümesi, bu konuda Ar-Ge'li ve inovasyonlu ihracatın yoğunlaştırılması, pazarlarda daha yoğun çalışmalar, finansman destekleri gibi pek çok konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gideceğiz, desteklerini isteyeceğiz" dedi.

TİM Başkanlığı'na 30 Haziran günü yapılan olağan genel kurulda seçilerek, görevi Mehmet Büyükekşi'den devralan İsmail Gülle, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nce (ATHİB) Kahramanmaraş'ta düzenlenen 7'nci Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Ön Jüri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Gülle, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantı öncesi ihracattaki 2023 hedefi ile yeni projelerini Demirören Haber Ajansı () muhabirine anlattı.

'SENE SONUNDA 170 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT HEDEFLİYORUZ'

Olağan kongrenin, delegelerin huzurunda, demokratik ortamda gerçekleştiğini kaydeden TİM Başkanı Gülle, kongre sonunda kazananın, Türkiye ihracat ailesi olduğunu söyledi. İhracat ailesini ve bütün sektörleri temsilen bu görevi yürütüp, teslim aldıkları bayrağı daha ileri taşımak için çaba göstereceklerini kaydeden Gülle, "İhracat ailesi bugüne hep rekorlar kırarak, geldi. İhracatçı için rekor kırıp, önüne bakmak ve şu anda da bir rekor üzerinde gidiyor. İnşallah, bu sene 170 milyar doların üstünde ihracat bir hedefiyle gidiyoruz. Bunları gerçekleştireceğiz. Yeni ihracatçılar birliğimiz devreye girdi, onların ihracata katkısı olacak ve inşallah ümit ediyoruz ki Türkiye'nin muasır medeniyete ulaşmasındaki en büyük misyonu ve en önemli vizyonu olan bir kurum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bu konudaki güveni, desteği, ihracatçılardan beklentisi de bu yönde" diye konuştu.

'DÜNYA TİCARETİNDE SÖYLEYECEK SÖZLERİMİZ OLACAK'

İhracatçıların önünü açacak, ihracat rakamlarını yukarı çıkaracak, yeni projelerinin olup olmadığı sorulan Gülle, şunları söyledi:

"Bu konuda önemli projelerimiz var. İhracatçı sayısının artırılması, e-ticaretin kayıt altına alınıp, büyümesi, bu konuda Ar-Ge'li ve inovasyonlu ihracatın yoğunlaştırılması, pazarlarda daha yoğun çalışmalar, finansman destekleri gibi pek çok konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gideceğiz, desteklerini isteyeceğiz. Bugüne kadar ihracatçıların her türlü sorunun da yanında oldu Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Her türlü desteği, cesaretlendirmeyi her şekilde bize verdi. Bundan sonraki süreçte de biliyoruz ki dünya ticaretinde sıkıntılı bir dönem var. Dünya ticaretinde mantık değişiyor, şekil değişiyor, ticaret değişiyor. O açıdan bizim de bu konuda yapacak çalışmalarımız, söyleyecek sözlerimiz olacak. O açıdan bunların hepsini arz edeceğiz ve bu çalışmaların akabinde ihracatçılarımızı hedefleri bazında daha da yükseklere koymak, daha da birim fiyatı yüksek bir ihracat rakamına ulaştırmak. Bizim hedefimiz, Türkiye'nin en önemli ihracat değerini artırmak ve dünya ticaretinden önemli miktarda pay almak. Bu pay da inşallah 2023'te yüzde 1,5'lik bir dünya ticareti payı. Bu hedef de önemli bir hedef, dünya ticaretinden böyle bir pay almak."

'500 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ TUTTURMAKTA ZORLANIRIZ'

İktidarın 2023'teki ihracat rakamının, 500 milyar dolar olduğu hatırlatılarak, geçmiş dönemlerdeki ihracatta görülen artışlar göz önüne alındığında bu rakama ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda öngörüsü sorulan TİM Başkanı Gülle, uzun süredir ihracatın hep artıda gittiğini söyledi. Bu yılın Haziran ayı ihracat rakamlarının, 2017'nin aynı ayına oranla yüzde 9,7'lik artış gösterdiğini belirten Gülle, bu artışların gelecekteki hedefleri tutturmada kendilerini cesaretlendirdiğini vurgularak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin 100'üncü yılında 500 milyar dolar bir hedefimiz var, bu hedefi tutturmakta zorlanırız; ama önemli olan, hedef ve hedefe yönelik çalışmalar. Biz bu hedef yolunda ne kadarlık bir ihracat rakamını yakalarsak bizim için önemli olan da budur. Hedefsiz yürümek, bizi yavaşlatır; bir hedefe doğru yürümek, bizi daha çok motive eder. Bizim çalışmalarımız, 'Bu ihracat hedefi tutmaz, tutturamayız'dan ziyade 'Biz bu ihracat hedefinin ne kadarını gerçekleştirebiliriz ve ne kadarını yapabiliriz'. Önemli olan budur, önemli olan niyettir, önemli olan bu işin içerisindeki katkıdır. Önemli olan herkesin, aynı karıncanın yanına su taşıması gibi orada niyetini ve oradaki emeğini göstermesidir. Önemli olan herkesin ihracattan yana tavır almasıdır, ihracattan yana bir tavır koymasıdır. Biz bu süreç içerisinde hep dedik ki '7 gün 24 saat ihracat'. '7 gün 24 saat, gece- gündüz ihracat' mantığının sürekli her insanımıza, eğitim kurumlarımıza, kamuya sirayet edilip, herkesin bunu kabullenmesi; mantığın, felsefenin oluşması. 'Sanayi 4.0'ın ihracata uygulanması ve onun teknolojik altyapısının oluşturulması, o teknolojinin yaratılması gibi bir beklentimiz var. En önemli 3'üncü hedef de dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. Aldığımızdan daha fazla satan bir Türkiye. Şu anda alıyoruz, ondan daha az satıyoruz; arada bir açık var. Bu açığın finansmanı için de uğraşıyoruz. O açıdan inşallah Türkiye'nin önemli vizyonundan bir tanesinin de bu olması gerekiyor."

5)ALAATTİN ÇAKICI'YA SAĞLIK KURULU RAPORU VEREN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VE BAŞHEKİMİN YERİNE ATAMA

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz sağlık kurulu' raporu verildiğinin ortaya çıkmasının ardından görevden alınan il sağlık müdürü ve başhekimin yerine vekaleten atamalar yapıldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce 22 Haziran'da hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda, Alaattin Çakıcı'ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istenmişti. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı 'süresiz sağlık kurulu' raporunda Çakıcı'da 16 hastalığın olduğu, 6'sının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:

"Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir."

Raporu hazırlayan doktorların isimleri de kaydedilerek, raporun Keskin T Tipi Cezaevi Müdürlüğü ile Keskin T Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'na gönderilmesi konusunda gereğinin yapılması istendi.

Hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında düzenlenen 'süresiz sağlık raporu'nun ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı. Daha sonra raporda imzası bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça da Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

YERLERİNE ATAMALAR YAPILDI

Olayın ardından Erdoğan Bayrakdar'ı Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na tayin eden Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz'ı atadı.

Sağlık Bakanlığı da görevden alıp hakkında soruşturma başlattığı Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Tekin Akça'nın yerine vekaleten atamalar yaptı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Adem Yeni vekaleten il müdürlüğüne, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcılığı'nı yürüten Dr. İlhan Kuytak da vekaleten başhekimliğe atandı.



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

========================================================

6)İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI MOBESE'DE

OSMANİYE'de iki motosikletin çarpışma anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haziran ayı içerisinde kaydedilen görüntülerde, Atatürk Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilleri geçerek kavşağa giren motosikletin, çevre yolundan Musa Şahin Bulvarı yönünde ilerleyen diğer bir motosikletle çarpışma anı yer alıyor. Trafik ışıklarına uymayan, üzerinde kasksız iki kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsünün çevre yolundan gelen diğer motosikleti son anda fark edip aracını durmak isterken yere düştüğü ve kazanın önüne geçemediği kameralara yansırken, diğer motosikletteki sürücünün ise çarpışmanın etkisiyle havada bir takla atıp yerde yaklaşık 20 metre sürüklendiği görülüyor. Yetkililer, birçok kazanın kural ihlalleri, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirterek, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, kendi can ve mal emniyetleri açısından trafikte daha dikkatli seyretmeleri hususunda uyarıda bulundu.

