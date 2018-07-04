DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAKAN ÖZHASEKİ: BEN İDAMDAN YANAYIM

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İdam işi biraz daha yükselmiş görünüyor; ancak enine boyuna tartışılması lazım. 'Avrupa Birliği' diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte takip edeceğiz" dedi. Kayseri'den 24 Haziran'da yapılan genel seçimde AK Parti milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, adliyede düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene, Özhaseki ile birlikte mazbatasını alan AK Parti'nin 6 Kayseri vekilinden İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, şunları söyledi: "Zamanında, normal yapılan, kavgasız, gürültüsüz, herkesin gizli bir şekilde vicdanı ile baş başa kalarak, oy attığı yine herkesin gözü önünde açıktan sayılan ve sonuçları bağımsız irade tarafından tescillenen bir ortam, ülkede seçim güvenliğinin olduğunu gösterir. Hele hele Türkiye gibi katılımların yüzde 90'lara, Meclis'te temsillerin de yüzde 98'lere ulaşması, ülkemizin demokratik açıdan geldiği noktayı gösterir. Türkiye'yi ne kadar karalarlarsa karalasınlar, istediği siyasi emellere ulaşamayanlar, Türkiye üzerinde istedikleri gibi Batı'ya ağıtlar, şikayetlenmeler ve ülkesini kötü gösterme gayretinde olursa olsun, ülkemizin geldiği noktayı biliyoruz. Bunun için Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun; ama bunu daha iyiye götürmek için büyük bir gayret veriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu ortamlar aslında meslek değil. Siyasetin süresi, vatandaşın istemesiyle doğru orantılıdır. Yani siyaset 3 sene mi yapılır, 20 sene mi yapılır, 30 sene mi yapılır; bütün bunların süresi, vatandaşın istemesiyle oluyor. 'Vatandaş sizi ne kadar seviyor, sizi ne kadar istiyor?' onunla ilgilidir. Sizin görev sürenizi uzatırsa devam edersiniz. Vatandaş sizi istemezse görev süreniz dolmadan sizi bitirir.

'VATANDAŞ PİYASALARDAKİ RAHATLAMALARI GÖRECEK'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden geçildiğini anlatan Özhaseki, "Türkiye'deki askeri vesayet kırıldığı gibi bürokratik vesayette kırılsın, vatandaşın devlet kapılarında işleri aksamasın, yatırımlar çok hızlı bir şekilde yapılsın; diye geçtik. Türkiye içinde bulunduğu coğrafyayla ilgili zor bir bölgede. Bu zorlu coğrafyada ayakta kalmanın tek şartı, güçlü olmak. Güçlü olmak için de böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirttik. Vatandaş da bize inanarak, güvendi. Şimdi sıra bizde. İnşallah vatandaş bunun etkisini görecek. Piyasalardaki rahatlamaları, ekonomideki yükselişi görecek" dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİ, DİYE BİR ENGEL VAR'

Bakan Özhaseki, son dönemde dile getirilmeye başlanan 'idam' taleplerine ilişkin şöyle konuştu:

"Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra vatandaş, bunu yapanların idam edilmesini istedi. Bu konu Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi bir Anayasa meselesi. Anayasa da Meclis'te çoğunluğu sağladığınızda yapılacak bir şey. Özellikle son birkaç gündür gündemi meşgul eden, içimizi yakan, hepimizi öfkelendiren çocuklarla ilgili bu konularda da idam işi biraz daha yükselmiş görünüyor; ancak bunun enine boyuna tartışılması lazım. 'Avrupa Birliği' diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte takip edeceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Bakan Özhaseki'nin mazbatasını alması

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

DV 1 Dosya 6 Dakika 16 Saniye / 798 MB

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2)4 TABUTTA, 5 CENAZE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında ölen aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin cenazeleri defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Vücudunun büyük bölümü yanan sürücünün cesedi ameliyat izinden teşhis edildi. Kaza dün öğlen saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobille, Hamza Aydemir idaresindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan LPG takılı otomobilde sıkışan ve yanarak can veren Gökhan (30), annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) ile hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitiren babası Naim Özgel'in (64) cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından önce İmranlı Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.

AMELİYAT İZİNDEN TEŞHİS

Olay sonrası alev alan otomobilde yanarak ölen kişilerin, kemlik tespitleri yapılmakta zorluk çekildi. Yakınları, Ankara'da bir markette çalışan sürücü Gökhan Özgel'in cesedini bacağındaki ameliyat izinden teşhis etti. Bu sabah Gökhan Özgel'e yapılan otopsinin ardından cenazeler ailenin yaşadığı Ankara'ya gönderildi. Filiz Özgel ve oğlu Kağan aynı tabuta konuldu. Cenazelerin yarın öğlen namazı sonrası Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kazada diğer otomobilde bulunan ve yaralanan 5 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Kazanın Gökhan Özgel'in kullandığı otomobilin ilçe çıkışında refüje dikkat etmeyerek, ters yöne girmesi sonucunda yaşandığı saptandı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane önünden görüntü

-Morgtan alınan cenazelerin araca yüklenmesi

-Cenaze aracının gidişi

-Ölenlerin fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(338 mb)

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3)UYARI LEVHALARINA RAĞMEN GİRDİĞİ KANALDA KAYBOLDU

ADANA'da uyarı levhalarına rağmen serinlemek için sulama kanalına giren kimliği öğrenilemeyen genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Mersin'de oturduğu belirtilen 22 yaşlarındaki erkek, gezmek için geldiği Adana'nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde kuzeniyle birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç, akıntıya kapılıp sürüklenirken, kuzeni ise, kanaldan güçlükle çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sualtı ekipleri kanalda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.

Gencin kuzeni ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sulama kanalı boyunca konulan 'Yüzmek Tehlikeli ve Yasaktır' yazılı uyarı levhaları dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Kanalın görüntüsü

- Sağlık ekibinin görüntüsü

- Sualtı polisinin hazırlanması

- Suya dalmaları

- Arama çalışmaları

- Kanal çevresinde arama çalışmasını izleyen vatandaşlar

- Çocukların görüntüsü

- Detaylar

SÜRE:01'16" BOYUT:78 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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4)KADINLARDAN 'BİR BEBEK HİKAYESİ' SERGİSİ

ESKİŞEHİR'de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen bebek yapım kursuna katılan 35 kadın, 6 ay süreli kursta yaptıkları 1150 bebekle sergi açtı. Kurs eğitmeni Arzu Özer, 4 yılda 500'ü aşkın kadına bez bebek eğitimi verdiklerini belirterek kumaş, elyaf ve yün keçelerle bebekler yaptıklarını söyledi. Bir bebek hikayesi sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açılışını yaptığı sergide yaptığı konuşmada "bu sergide bulunan eserler hanımlarımızın kendilerine yol gösterilince, bez parçalarından ne denli orijinal ve espri dolu turistik eşyalar üretebilme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Her Ev Bir Atölye Projesi'nde el yapımı karakteristik bebek üretimi, çok sayıda ev hanımı için bir okul oldu" dedi.

MASAL VE ÇİZGİ FİLM KAREKTERİ BEBEKLER

Asıl mesleği inşaat mühendisi olan kurs eğitmeni Arzu Özer de, 4 yıldır Art Doll (bebek sanatı) alanında birbirinden değişik bebekler yaptıklarını söyledi. Özer şu bilgileri verdi:

"4 yıl önce başladık eğitimlerimize. 4 yılda 500'ü aşkın kadına eğitim verdik. Bu sergiyi 35 kadının yaptığı 1150 tane bebekle açtık. Bunlar 6 ay sürede yapıldı. Daha çok kumaş, elyaf, yün keçeler kullanıldı, tamamen sağlıklı ve doğal. Çocuklarlar çok güvenli bir şekilde oynayabilirler. 15 santimden başlan 50 santimetreye yükselen, aralarında masal kahramanları, çizgi film karakterleri bebekler de var."

AİLE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORLAR

Sergide yaptığı bebekleri bulunan ve kendisi de 2 yıldır eğitmen olan Saliha Demiral da "3 yıldır Arzu Özer ile birlikte çalışıyorum. 2 yıldan buyana halk merkezlerinde eğitmenlik yapıyorum. Evde kullanmadığımız kumaşları değerlendiriyoruz, elyaftan yüzleri yapıyoruz. Evdeki bütün atıkları değerlendiriyoruz. Kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Kursiyerlerden Sezin İşcan da "3 yıldır kursiyerim. Bez bebekler yapıyoruz. Bunları internet üzerinden de satmaya çalışıyoruz. Bu bebekler Türkiye'de bir marka oldu, inşallah dünyaya açılacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açılışını yaptığı sergiyi gezdi. Bir bebek hikayesi sergisi, 30 Temmuz'a kadar izleyicilere açık tutulacak.

Görüntü Dökümü:

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-Serginin afişi,

-Sergideki bebeklerin görüntüsü,

-Kurs eğitmeni Arzu Özer'in konuşması,

-Sergide eseri bulunan Saliha Demiral'ın konuşması,

-Kursiyerlerden Sezin İşcan'ın konuşması,

-Sergideki bebeklerin,

-Yılmaz Büyükerşen'in açılış konuşmasını yapıp sergiyi gezmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/

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5)DÜNYA KUPASI'NIN DOMATESİ FETHİYE'DEN

RUSYA'da devam eden Dünya Kupası'nda futbolseverler, Muğla'nın Fethiye ilçesinden gönderilen domatesleri yiyor. Rusya'ya domates ihracatı son bir ayda artarken, Fethiye domatesini dünyaya tanıtma fırsatı da elde edilmiş oldu.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası, Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki örtü altı seracılık yapan üreticilerin yüzlerini güldürdü. Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere dünyanın dört bir yanından Rusya'ya giden futbolseverler, Fethiyeden yapılan domates ihracatını arttırdı. 2017 yılında Rusya'ya Fethiye'den toplam 130 bin ton domates ihracat edilirken, 2018'in ilk 6 aylık döneminde 84 bin ton domatesin ihraç edildiği ve bunun büyük bölümünün son 1 aylık süreçte gerçekleştiği bildirildi.

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit bunun nedenini Dünya Kupası'na bağlarken, "Dünya Kupası için Rusya'ya gelen futbolseverler, Fethiye domatesi yiyorlar. Son 1 ayda bölgemizden büyük bir domates, yaş sebze ve meyve talebi oldu. 6 ayda yapılan ihracatın büyük bir bölümü son 1 aya yani Dünya Kupası'na denk geliyor" dedi. Futbolseverlerin Fethiye'de üretilen domatesi beğeneceğini düşündüğünü belirten Karayiğit, "Bunun bize yeni pazarlar kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılmasının Fethiye çiftçisi için bir şans olduğunu da vurgulayan Karayiğit, "Dünya Kupası'nın 20-25 günlük süre içerisinde daha büyük bir ihracatın, daha hızlı bir şekilde yapılması biz Fethiye çiftçilerini çok memnun etmiştir. Messiler, Ronaldolar domatesi Türkiye'den yedi. Türkiye'nin havası, suyu ve güneşi ile yetişen aroması ve lezzeti olan domatesleri tatmış oldular. Umarım Arjantin ve Portekiz'e de ihracat yaparız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Domateslerin kasalanmasından görüntü

-Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit ile röp.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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6)BAYBURT'UN GİZEMLİ YERALTI ŞEHRİNDE KAZI YAPILACAK



BAYBURT'un Aytıntepe ilçesinde, Roma döneminden kalma 3 bin yıllık geçmişi bulunan ve şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen yeraltı şehrinin 7,5 kilometre olduğu sanılan tamamının ortaya çıkarılması için kazı çalışması başlatılacak.

Aydıntepe ilçesinde 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan ve 1200 metre uzunluğa sahip koridorlardan oluşan yeraltı şehrinin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı. 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen keşfedilen ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında 2 metre yüksekliğinde 20 dolayında odadan oluştuğu tespit edilen yeraltı şehrinin 1200 metre uzunluğa sahip koridorları gün yüzüne çıkarıldı. Koridorların bazı bölümlerinde ise havalandırma boşluğu olarak kullanılan delikler olduğu görüldü. Geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılan yeraltı şehrinin tamamının keşfedilmesi için kazı çalışması başlatıldı. Bir ucunun Bayburt Kalesi diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin edilen yeraltı şehrinin yapılacak jeoradar taraması ve restorasyon çalışması ile tamamı keşfedilmiş olacak.

YILDA 40 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Bayburt'un önemli turizm destinasyon alanı haline gelen Aydıntepe Yeraltı şehrini geçen yıl 40 bin dolayında yerli- yabancı turist ziyaret etti. Bayburt'a gelen turistler koridor ve odalardan oluşan yeraltı şehrini gezerek alanları fotoğraflıyor. Yeraltı şehrinde yapılacak kazının ardından keşfedilecek yeni alanlarda ziyarete açılacak.

KURTOĞLU: KAZI YAPILACAK

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Roma döneminden kalma olduğu bilinen yeraltı şehrinde restorasyon çalışması yapılacağını belirterek gizemli şehrin tamamının keşfedileceğini söyledi. Kurtoğlu, "Bugüne kadar 1200 metresi keşfedilerek ziyarete açıldı. Geçen yıl 40 bin dolayında turist burayı ziyaret etti. 1200 metrelik koridorlarda 20 kiler ve yaşam odası tespit edildi. Roma döneminde geçen koloni savaşlarından kaçanların saklandığı yer olarak biliniyor. Koruma İmar Planı ve Restorasyonu için çalışma yürütüyoruz. Bayburt'ta bir şehir efsanesi olarak bilinen kale ile yeraltı şehri arasında bir geçit olduğu söylentisi yapacağımız jeoradar uygulaması ile ortaya çıkmış olacak. Kale ile yeraltı şehri 12 kilometre mesafede. Kuş uçuşu bu alanda 7,5 kilometre bir koridor olabilir. Restorasyonda bunlar ortaya çıkacak" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE (Bayburt), ()



