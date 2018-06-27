DHA YURT BÜLTENİ-12

KAHRAMANMARAŞ'TA ÇATIŞMA: 1 ASKER VE 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT (2)

1)GÖREVİ BABASINDAN DEVRALMIŞ

Kahramanmaraş’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör’ün Çağlayancerit ilçesi Kale Mahallesi Cemalobası’ndaki baba ocağına ateş düştü. Geçmişte babası da güvenlik koruculuğu yapan Fatip Güngör'ün bir yıldır güvenlik korucusu olduğu ortaya çıktı. Şehit Fatih Güngör’ün sosyal medya hesabında bir paylaşımı ise duygulandırdı. Güngör, göndere çekilmiş Türk bayrağını ‘Senin gölgende doğdum, senin gölgende öleceğim’ notuyla paylaştı. Bugün şehit haberini alanlar, Güngör'ün bu paylaşımının altına çok sayıda yorum yaptı.

FOTOLAR

KAHRAMANMARAŞ/

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2)DOĞUBAYAZIT'TA 2 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU, PKK İNFAZI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, biri hastane çalışanı diğeri ise köyde bakkal işleten 2 kişi ölü bulundu. Bölgede 2 kişinin Ak Parti destekçisi oldukları için terör örgütü PKK'lılar tarafından öldürüldüğü öne sürülürken, yetkililerden, henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk olay, 25 Haziran günü Doğubayazıt ilçesine bağlı Büyük Ağrı ile Küçük Ağrı dağı arasında kalan Yaygınyurt köyünde meydana geldi. Doğubayazıt ilçesinin Türkmen köyünde bakkal dükkanı işleten 8 çocuk babası Mevlüt Bengi'nin (46), Yaygınyurt köyü mevkiinde elektrik direğine bağlı ve başından tabanca ile vuralarak öldürülmüş olarak bulundu. Bengi’nin cesedi yapılan otopsinin ardından dün Türkmen köyünde toprağa verildi. İddiaya göre, Bengi'nin üzerinde, "Bazı arkadaşlarımızın şehadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi'dir, sorgulanıp, cezası PKK'nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir" yazılı bir not çıktı.

Doğubayazıt’ın Uluyol Mahallesi'nde ise, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde görev yapan temizlik personeli Feyzi Ertik, 25 Haziran günü evinin bahçesindeki mutfakta iple asılmış halde eşi tarafından ölü bulundu. İlçede 2 kişinin Ak Partili oldukları ve PKK terör örgütü tarafından öldürüldükleri öne sürülürken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede PKK terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Türkmen, Yaygınyurt ve Güngören köylerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), ()-

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3)KIRMIZI IŞIKTA UĞRADIĞI SALDIRIDA ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Duman (47), yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Duman yönetimindeki 63 KE 426 plakalı otomobilin yanına, içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen 63 MA 1051 plakalı araç yanaştı. Bu araçtan peş peşe açılan ateşte, Mehmet Duman ağır yaralandı. Şüpheliler aracı terk edip kaçarken, Duman, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Duman, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Duman'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, terk edilen araçta yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Saldırı sonrası otomobildeki yaralıyı çıkartan vatandaşlar

- Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mehmet Duman

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30-250MB

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4)FETÖ ŞÜPHELİSİ, İTİRAFÇI OLMAMASI İÇİN TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İZMİR'de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.İ., örgüt aleyhine konuşmaması ve itirafçı olmaması için kendisini, annesi ile kızını öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın şüpheli M.İ., 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak, itirafçı oldu. M.İ., emniyetteki ifadesinde, itirafçı olması durumunda annesinin ve kızının öldürüleceği yönünde örgüt üyelerinden tehdit aldığını öne sürdü. Durumu iyi olmadığı için yurtlarda çalıştığını anlatan M.İ., yurtta adını 'Neriman' olarak bildiği bir kadının evine misafirliğe gittiğinde, kendi kotasının dolduğunu söyleyip, interneti açmasını istediğini kaydetti. Kendisinin de eşinin telefonunun internetini açtığını, örgüt mensubu kadının o sırada şifreli haberleşme programı 'ByLock'u bu telefona yüklediğini iddia etti. 'ByLock'un yüklendiğini, telefonu tamire götürdüğünde öğrendiğini öne süren M.İ., olayı anlatmak için karakola gitmek istediğini; ancak 'Neriman' adıyla bildiği kadının kendisini tehdit ettiğini söyledi. Evine, kendisini polis olarak tanıtan bir erkeğin geldiğini kaydeden M.İ., haklarında arama kararı olduğu, evi terk etmeleri gerektiği söylenerek, gözaltına alınması durumunda örgütle ilgili konuşmaması için uyarıldığını ileri sürdü. Bir süre sonra eşiyle birlikte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.İ., hamileliği dolayısıyla geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yatarken, evine gelen polisin oraya da geldiğini ve kendisine "Biz avukatlarla her dosyayı takip ediyoruz. Bu ifaden güzel eğer bunun aksine herhangi bir şey söylersen eşini cezaevinde rahatsız ederiz. Senin de rahatını bozarız. Evdeki ocağın gazını açarız, kızın ve annen ölür" diyerek tehdit edildiği iddiasında bulundu. M.İ., ayrıca örgüt üyesi 'Neriman' kod adlı kişinin polis aracıyla evine bırakıldığına da şahit olduğunu söyledi. M.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

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5)BORUYA SIKIŞAN YAVRU KEDİ, 5 SAATTE KURTARILDI

KONYA'da İŞKUR binasına ait jeneratörün elektrik hatlarının bağlı bulunduğu borunun içine sıkışan yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta bulunan İŞKUR binasına ait jeneratörün elektrik hatlarının bağlı bulunduğu boru içerisine sıkışan yavru kediyi gören çevre sakinleri, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen AFAD ekipleri, borunun içerisine uzattığı yeraltı kamerasında kedinin yaklaşık 1,5 metre derinlikte olduğunu tespit etti. Ekipler, beton zemini kırarak, 3 gündür borunun içerisinde olduğu öne sürülen yavruyu yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtardı. AFAD ekipleri tarafından süt verilen yavru kedi, gönüllü vatandaşlar tarafından tedavi için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Kediyi kurtarma çalışmaları

- Kedinin kurtarılması

- Kedinin süt içmesi

- Vatandaşların kediyi veterinere götürmesi

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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