DHA YURT BÜLTENİ 12

1 - Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, Hatay'da toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İzzet Ak (28) Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak'ın cenazesi ilk olarak ailesinin oturduğu Yeşilköy Mahallesi'ndeki annesi Ayşe Ak'ın oturduğu evin önüne getirilerek helallik alındı. 5 yıldır görev yapan şehidin cenazesi daha sonra uğurlama töreni için Şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Olgay, çevre ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi Ayşe Ak ve eşi Kübra Ak, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Babasını daha önce kaybeden Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şehit cenazesinin tören alanına getirilmesi

- Ambulansa bindirilmesi

- Ambulanstan indirilmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Dua edilmesi

- Cenazenin defin için mezarlığa götürülmesi

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU-Kamera: Ufuk AKTUĞ/DÖRTYOL(Hatay), ()

====================

2 - Torbalılılar şehidini son yolculuğuna uğurladı

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç (20), memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'taki Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Güçlükonak ilçesinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Torbalılı Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu. İki erkek kardeşin küçüğü olan Dinç'in naaşı bugün Torbalı Devlet Hastanesi'nden alınarak önce baba ocağına, sonra da törenin yapılacağı Yazıbaşı Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin çiftçilik yapan babası Erkan Dinç, fabrika işçisi annesi Dilek Dinç, kardeşi Cansın Dinç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Atila Sertel, Ali Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLENİN İSTEĞİ ÜZERİNE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Öğle namazının ardından şehit Dinç için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında şehidin annesi de en ön safta yer aldı. Ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi eşinin, koluna tutundu. Namazın ardından helallik alınırken, dua okunurken imamın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı sırada cenazeye katılanlar hep birlikte alkışlamaya başladı. Duadan sonra anne, baba ve şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, öptü. Şehidin cenazesi top arabasına konulduğunda ise ailenin isteği üzerine bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Şehidin cenazesi "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ve tekbirler eşliğinde top arabasından cenaze aracına alındı. Şehidi uğurlayan vatandaşların birçoğu gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı mezarlığa doğru ilerlerken, anne Dilek Dinç, diğer oğluna sarılıp, "Kardeşine kıydılar oğlum, o bir daha gelmeyecek. Bak gidiyor kardeşin" diyerek feryat etti. Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, Yazıbaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeye katılanlardan görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

============

3 - Şehit Uzman Çavuş Baştan, Trabzon’da toprağa verildi

SİİRT’in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın (26) cenazesi, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan için Düzköy Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Emine ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, silah arkadaşları, askerler ile binlerce kişi katıldı. Bazı vatandaşlar töreni çevredeki binaların üzerinden izledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

‘KURBAN OLAYIM O GÖZLERİNE’

Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilen şehidin annesi Emine ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutu başına gelen ve fotoğrafına bakan acılı anne, ‘Kurban olayım senin o gözlerine oğlum’ diyerek ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri askeri selamı verdikleri tabutu sarılarak öptü. Tabuta sarılan şehidin yeğeni Havva Uzun da ‘Seni hiç unutmayacağız’ diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yeğeni 9 yaşındaki Levent Baştan’ da tabutun başından ayrılmadı.

Törende, şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. İl Müftüsü Osman Aydın'ın öğlen vakti kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın tabutu askerlerin omzunda tekbirler eşliğinde araca taşındı. Şehit Baştan’ın cenazesi Taşocağı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

SON MESAJI YÜREK BURKMUŞTU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, operasyon öncesi, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesaj yürekleri burktu. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği duyuldu. Şehit Baştan'ın, yine sosyal medyadan, Türk bayrağını öptüğü fotoğrafını 'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin' notuyla paylaştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

DRONE ile cenaze alanı detayı

Şehidin annesinin tabut başına gelmesi

Bakan'ın taziyeleri sunması

Cenaze namazı detayı

Tabutun taşınması

Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR Kamera: Uğur AYDIN-Emre KOLTUK TRABZON-

==========

4 - Kılıçdaroğlu: Yakın bir zamanda fındık ithal edersek hiç şaşırmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarım alanında Türkiye'nin kendi kendine yeten ülkelerden birisiyken bugün buğday, arpa, mercimek, canlı hayvan gibi ithalatlar yaptığını vurgulayarak, "Yakın bir zamanda ındık ithal edersek hiç şaşırmayın. Türkiye'nin tarımı üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu egemen güçler oynuyor" dedi.

Ordu'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Konferans Salonu'nda Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlenen toplantıya katıldı. Türkiye'de ekonominin iyi olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirerek, "Ben size 10 yıl önce gelip Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir konuşma yapsaydım, "Arkadaşlar yakın bir zamanda Türkiye saman ithal edecek" deseydim, derdiniz ki "Bu Genel başkan kafayı yemiş". Saman ithal ediyoruz, bugün geldiğimiz nokta budur. Ben size şimdi bir şey daha söylüyorum; tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik bir sektördür. Yani beslenmek zorundayız. Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden birisiydi. Ne olduda Türkiye bugün buğday, arpa, yulaf, et, fasulye, mercimek, canlı hayvan ithal ediyor. Yakın bir zamanda fındık ithal edersek hiç şaşırmayın. Türkiye'nin tarımı üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu egemen güçler oynuyor" dedi.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP BİR TERCİHTE BULUNUN

Çiftçinin elini güçlendirmek için kurulan FİSKOBİRLİK, TMO gibi kurumların giderek zayıflatıldığını ve egemen güçlere teslim olan bir siyasal anlayışında olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Yakında bu düzen bu devran böyle devam ederse, yakında bütün fındık üreticileri kendi bahçelerinde işçi konumuna gelecektir. Eğer gerçekten 'böyle olabilir' diyorsanız tavrınızı değiştireceksiniz. Fındık konusunda şunu söyleyebilirim; En tutarlı politikaları güden, en çok dillendiren, en sağlıklı çözümü üreten tek bir parti var, o partinin adı CHP'dir. Bize oy verirsiniz vermesiniz o ayrı bir şey. Sandığa giderken elinizi vicdanınıa zoyup oy verin. Fındık için miting yapan, yürüyüş yapan, parlamentoda dillendiren biz. Mademki çözüm önerileri getiren biziz, mademki yürüyüşünü yapan biziz, artık sizlerde elinizi vicdanınıza koyup bir tercihte bulunun. Artık uyanmalıyız, gerçekleri görmeliyiz. Türkiye'de eksik olan namuslu siyaset. Namuslu siyasetten düşündüğüm şudur; halkı düşünen siyaset, siyaset cebi doldurma değil. Bir adam siyasete girip zenginleşiyorsa kul hakkı yemiştir. Siyasette zenginleşme mümkün değil" şeklinde konuştu.

134 MADDEDEN OLUŞAN MUHTARLIK TEMEL KANUNU HAZIRLADIK

Muhtarlarada seslenen Kılıçdaroğlu, muhtarların kalranını verilmediğini, temel Muhtarlık Kanunu hazırladıklarını da belirterek, "Muhtarlara çok sık söyleriz. Demokrasinin temel taşı vs. Muhtarlar madem demokrasinin temel taşı niye muhtarları adam yerine koymuyorsunuz, hakkını vermiyorsunuz. Bu topraklarda T.C. topraklarında yapılan ilk yapılan seçim muhtarlık seçimidir. Sizin tarihsel bir kimliğiniz var, demokrasiden gelen güçlü bir geleneğiniz var. Yetiyormu bunu söylemek. Özel bir yasanız olması lazım. Bir temel muhtarlık kanunu olması lazım. Bunun hazırlığını yaptık, 134 maddden oluşan Muhtarlık Temel Kanunu hazırladık. Muhtarların bir binası olur. Sizi düşünmeyene niye oy veriyorsunuz. Size mutlaka kentlerde Belediye'nin kırsaldada il genel meclisinin bir eleman tahsis etmesi lazım. Bunun bir yasal zorunluluk olması lazım. Bütün sosyal yardımların muhtarlıklar aracılığıyla yapılması lazım. Bir mahallede, bir köyde kim fakir kim zengin onu en iyi muhtar bilir. Hem muhtarlık çok önemli hemde muhtarı dikkate almıyoruz. Muhtarlık konusunda palavra atanları dinlemeyin" diye konuştu.

KIRAATHANE TÜRKİYE'NİN HANGİ SORUNUNU ÇÖZECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıraathane projesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Üretim bir ülkenin uluslararası arenada saygınlığının da ölçüsüdür. Katmadeğeri yüksek ürün üretiyorsanız saygınlığınız daha fazladır. İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yılda buluyor. Bugün her saniyede bir buluş var. İktidarın ufku ne. Teknoloji konusunda bir ufku var mı?. 'Kıraathane açacağız'. Allah aşkına bir şey diyeceğimde diyemiyorum. Kıraathane Türkiye'nin hangi sorununu çözecek. İşsizlik, çiftçinin sorununumu çözecek. 'Fabrika kuracağım' niye demiyorsun. 'Şunu bunu yapacağım' de. Hepimizin oturup düşünmesi lazım" dedi.

ESNAF NE OLACAK, BUNLARI DÜŞÜNEN VAR MI?

Organize Sanayi bölgelerine Teknoloji Liseleri, İnsan Kaynakları Bakanlığı, Esnaf Bakanlığı da kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Her organize sanayi bölgesinde kesinlikle yatılı teknoloji liseleri kuracağız. Hangi bölgeye gitsem ilk söylenen söz şu; 'Nitelikli eleman bulamıyoruz'. Nasıl sağlayacağız teknoloji liseleri kurarak. Alanı herkese, düşünen insanlara açacağız. Bu aynı zamanda iş garantili eğitim demek. İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracağız, ömür boyu eğitim olacak. Türkiye'nin büyük değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Dünyayı iyi okumaya ihtiyacı var. Fındık konusunu siz benden dah aiyi bilirsiniz. Elimizde bir altın var, elimizde fındık altın aslında. Bütün dünyaya satıyoruz. Herkesin bizden yalvarıp fındık almasını beklerken fiyatı onlar belirliyorlar. Esnaf Bakanlığı kuracağız, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde esnaf vardır. Ama var olan siyasal iktidar esnafı tamamen gözden çıkarmıştır. Zincir mağazalara var artık. 7 bin zincir mağaza ile hangi esnaf rekabet edebilir. Ordu'da, Trabzon'da ki esnaf ne olacak, bunları düşünen var mı? Dünyanın bütün ülkelerinde esnaf vardır ve devlet esnafı korur. Ayın 24'ünde sandığa gideceğiz. Elinizi vicdanınıza koyarak gidin oy kullanın. Bir uyanmaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Kendi tercihlerimizle demokrasiyi getirmiş olacağız. Siyasi rakibimize 15 milletvekili verdik. İYİ Parti bizim siyasi rakibimiz. Demokrasiye kurulan kumpası kurduk. Hiçbir emekli aylığı 1500 TL'nin altında olmamalı. Türkiye ekonomisi tefecilere teslim edilmiş durumda. Tefeciler ekonomik kararları büyük ölçüde alıyorlar. 151 milyar dolar faizi kim ödedi. Hepimiz ödedik. Kime ödedik Londra'da ki bir avuç tefeciye ödedik. Dolar yerinde duruyor. Kaybeden TL. Bu gerçeği de görmemiz lazım. Birde içeriye ödenen faiz var. Bu tablo hayırlı bir tablo değildir. Osmanlı'nın batışını kimse unutmasın. Borçlanan Osmanlı'nın talimat aldığını kimse unutmasın. Borç alan emir alır. Bir yıl içinde 240 milyar dolar borç ödenecek. Nereden bulacaklar, bu kafayla bulunmaz."

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının basına kapalı bölümünde Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından kentte ziyaretlerini sürdürdü.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Toplantıdan detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-

===========

5 - Kaza sonrası baba ve oğlunun darp edilip, bıçaklandığı anlar kamerada



Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaydedilen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürüyor. İddiaya göre olay, baba ve oğulun kullandığı bordo renkli otomobil ile içinde gençlerin bulunduğu beyaz renkli BMW marka aracın kazasının ardından gelişti. Kaza sonrası beyaz otomobilden inen kişiler yaşanan tartışma sırasında baba ve oğulu darp etti. Öfkeleri dinmeyen saldırganlar araya girenlere rağmen baba ve oğulu darp etmeye devam etti. Amatör kamera tarafından an be an keydedilen olayda saldırganlardan biri elindeki bıçakla yerdeki baba ve oğulu bıçakladı. Saldırganlar ardından araçlarına binerek kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Yaşanan saldırı anlarının görüntüleri

BALIKESİR ()

===========

6 - Eski Bakan Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi

ANKARA'da, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, 99 yaşında yaşamını yitiren eski senatör, Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Bakan olarak görev yaptığı dönemde, Muğla'nın Yatağan ilçesinde yem ve süt sanayi fabrikaları ile Muğla İşletmecilik Yüksekokulu'nun kurulması; ortaokul, içme suyu, yol ve köprü yapımına yönelik hizmetleriyle tanınan Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle geçen 15 Haziran'da, tedavi gördüğü Ankara'daki bir özel hastane yaşamını yitirdi. Karöz'ün cenazesi, memleketi Muğla'ya getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Karaöz için bugün öğlende Kurşunlu Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Karaöz'ün eşi Reyhan Karaöz, çocukları Aydın Karaöz ve Esat Karaöz, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman da çelenk gönderdi. Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, eski bakan Karaöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Karaöz'ün cenazesi Muğla Eski Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eski bakan İlyas karaöz'ün fotoğrafı

-Türk bayrağına sarılı cenazenin görüntüsü

-Törene katılanların görüntüsü

-Cenaze namazının kıldırılışı

-Tören mangası tarafından cenazenin taşınması ve cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

============

7 - Ayağı kırık kedi mahsur kaldığı dereden kurtarıldı

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde ayağı kırık bir halde dereye düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Derviş Paşa Mahallesi Bülbül Deresi'nde ayağı kırık bir kedi yavrusunun dere içerisinde mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bülbül deresinin 5 metrelik duvarlarından aşağı inen ekipler su içerisinde bulunan ve ayağı kırılmış olan kediyi alarak çıkardılar. Yavru kedi kutu içerisine konarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı Veterineri Murat Tıraş'a teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- İtfaiye kurtarma aracının çıkışı

- Olay yerinde merdivenin itfaiyeden indirilmesi

- İtfaiye erinin yavru kediyi su içerisinde yakalaması

- Merdivenlerden elinde kediyle çıkması

- Hayvan barınağı yetkililerine kutu içerisinde teslim edilmesi

- Hayvan baranığı yetkilisi veterinerin konuşması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ,(Osmaniye),()

SÜRE: 01'34" BOYUT: 176 MB