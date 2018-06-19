DHA YURT BÜLTENİ-12

1 - BAKAN EROĞLU: KENDİ SİLAHIMIZI YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ABD senatosunun Türkiye'ye silah satışıyla ilgili getirdiği kısıtlamaya ilişkin, "Bizde bir söz var 'kötü komşu ev sahibi yapar.' Biz artık kusura bakmasın kendi silahımızı yapıyoruz, yapacağız. Silahları vermezse verenlerden alırız. Kendimiz yaparız. Bu bizim hayrımıza" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla yakından ilgilenen Bakan Eroğlu'na toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser eşlik etti. Toplantıya Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de konuk olarak katıldı.

'TURGUT ÖZAL DA ŞEHİT OLDU'

Muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yatırım ve hizmetlere çok destek verdiğini dile getirdi. Eroğlu, "Özal gerçekten çok büyük düşünen kapasiteye sahipti. Allah rahmet eylesin. Hatta onun sözünü daima hatırlıyorum. Kendisi şunu diyordu; Ya Türkiye niye kalkınamadı. Hatta ben de sorgularım. Türkiye 1'inci Dünya Harbi'nden sonra harp görmedi. 2'nci Dünya Harbi'nde Almanya yakılıp, yıkıldı mı? Ama Almanya şu an dünyada kaçıncı sırada. Sanayisini kurmuş her şeyini kurmuş güçlü bir ülke. Ekonomisi var. Dünyada ilk 6'ya giriyor. Ama Türkiye çok daha ileride olması lazımdı. Ama olamadı. Rahmetli Turgut Özal bununla ilgili teşhisi yapmış. Aynen şöyle söylüyor; Türkiye niye kalkınamadı? Çünkü yabancılar Türkiye üzerinde çok dolaşıyor. Bizdeki üst yöneticileri çok kolay satın alıyor ve yönlendiriyorlar. Türkiye'nin bu derece kalkınmada geç kalmasındaki sebebi budur. Ben Özal'a yakın bir başbakan müşavirinden dinledim. Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar. Hayatını kaybetti. Turgut Özal da şehit oldu. Bana göre şehit oldu" dedi.

'BÜTÜN CANLILARI SEVİYORUZ'

Toplantı sonunda Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Son günlerde hayvanlarla ilgili olumsuz haberler alıyoruz. Adada faytonlar var bunların yaşam şartları bunlarla ilgili çalışmanız var mı?" sorusunu yanıtladı.

Bakanlık olarak gerek yaban hayatı gerekse diğer sokak hayvanları konusunda çok titiz olduklarını söyleyen Bakan Eroğlu, "Hakikaten bizim kültürümüzle bağdaşmayan vahşice hayvanlara eziyet yapılıyor, öldürülüyor. Bunlar doğru değil. Biz bütün canlıları seviyoruz. Bütün yaratılmışları seviyoruz Yaradan'dan ötürü. Dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın vazifesi bunları takip etmek, cezalandırmak. Son günlerde hayvanlara işkence yapılıyor. Hatta bir aracın arkasında hayvan bağlanıp sürükleniyor. Bunlar gerçekten vahşi şeyler. Bunları tespit edip gerekli cezayı veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır. Biz geçen dönem bütün hayvansever sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak bir çalışma yaptık. Bu konuda Adalet Bakanımızda bir çalışma yaptı. Kanuni açıdan kanun tasarımız hemen hemen hazır. Bir de adalarda değişik yerlerde faytonlar var. Bu atları aşırı şekilde çalıştırıyor en azından bunları yemlerinin sağlıklı şekilde verilmesi bununla ilgili kriterlerimiz var. Bunları tebliğ ettik. Ayrıca sürekli değil de en azından haftada bir gün istirahat edilmesi, günde belli saat çalıştırılması, onlar da can taşıyor. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini her zaman söyledik" diye konuştu.

'YABAN HAYATINI DA ÇOK SIKI TAKİP EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya işaret ettiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle ben Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürüne, ilgili bölge müdürlüklerine talimat verdim, bunları çok sıkı şekilde takip edeceğiz. Bir de insanlarda vicdan olması lazım. Neticede bu hayvan diye ölünceye kadar zorlayacak şekilde çalıştırmak da doğru değil. Hayvan hakları diye hak da söz konusu. Her canlının bir hakkı vardır. Yaşama hakkı ona göre, ona eziyet edilememe, onun özellikle son derece ağır yükler altında ezmeme gibi bir takım haklar vardır. Bunlara herkesin riayet etmesi gerekir. Bu biraz da kanunla olacak değil eğitim, gönül, vicdan işidir. Bütün herkesi bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Biz de sıkı takip edeceğiz. Aksine hareket edenler varsa gerekli cezayı da vereceğiz, kusura bakmasın kimse. Hayvanları korumak aynı zamanda bizim de vazifemiz. Sadece sokak hayvanları, atlar, faytonlar değil, şimdi biz yaban hayatını da çok sıkı takip ediyoruz ve orada da kış aylarında aç kaldıkları zaman onları besliyoruz yaz aylarında küçük göletler yapıyoruz. Bir takım suyu tedarik edecek 'yalak' tabir edilen bir takım suları oraya koyuyoruz. Susuz, yemsiz bırakmamak için bir çalışma yapıyoruz hatta kış aylarında bazen ulaşılamıyor helikopterle yem atıyoruz. Hayvanın cinsine göre bazen et atıyoruz böylece yaban hayatını da koruyoruz."

'KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPAR'

ABD Senatosu'nun Türkiye'ye silah satışına kısıtlama getirmesine ilişkin kararını da değerlendiren Bakan Eroğlu, "Bizde bir söz var 'kötü komşu ev sahibi yapar.' Biz artık kusura bakmasın kendi silahımızı yapıyoruz, yapacağız. Geçmişte hatırlarsanız başka ülkelerden çıkarma gemisi istiyorduk, vermiyorlardı ama ne oldu? 1965 yılından sonra baktık ki Kıbrıs'a çıkarma bile yapamıyoruz, ne yapıldı? 1974 yılına kadar o sürede gerçekten çok muhteşem çıkarma gemileri yaptık. Şimdi insansız hava araçlarını vermiyorlardı, ne oldu? En mükemmelini, şu anda dünyanın en ileri teknolojisini yaptık. Atak helikopterini, şimdi tankların her şeyi tamam. Silahları vermezse verenlerden alırız. Kendimiz yaparız. Bu bizim hayrımıza" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu daha sonra Dinar ilçesine hareket etti. Burada Kaymakam Mustafa Şahin ve beraberindekiler tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, seçim otobüsünün üzerinde konuşma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Eroğlu'nun salona gelişi

-Bakan Eroğlu'nun toplantıya katılan muhtarlarla tokalaşması

-Bakan Eroğlu'nun oturduğu masadan detay

-Masalardan detay

-Bakan kürsüde konuşurken

-Bakan gazetecilere açıklama yaparken

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

791.69 MB ///07.09

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2 - Akşener: Bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı

BOLU,() - İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Pensilvanya'dan talimat almadığını belirterek, "Milletimin dışında bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı. 2,5 yıldır bu kereste gibi adamlara sözünüzün gereğini yapın, yapmazsanız şerefsizsiniz dedim. Şerefsiz şerefsiz geziyorlar. Bunlara başbakan da katıldı." dedi.

İYİ Parti’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Bolu Kent Meydanı'nda halka hitap etti. Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bolu mitinginde yaptığı 'Bolu beyinin torunları' gafına itafen "Ben sözlerime Bolu beyinin torunları diye başlamayacağım. Ben sözlerime Köroğlu'nun torunları ile başlayacağım." diyerek söze başladı. Akşener'in konuşması sırasında yoğun sağanak yağış başladı. Yağmur nedeniyle sözlerini kısa tutacağını ifade eden Akşener, "Bu devletin tüm rakamlarını devletin kendi resmi sitelerinden internet sitelerinden aldık. Ekonomi ayvayı yemiş durumda, eğitim ayvayı yemiş durumda, tarım mezara gömülmüş durumda. Dış politikada en itibarsız dönemimizi yaşıyor durumdayız. Ekonomide beraber çalışacağım ekibi topladım. Onlara şu işi sordum, 'Biz iktidara geleceğiz. Bu ülkeyi toparlayabilir miyiz?' Tek tek, kalem kalem 16 yıldır bu arkadaşların yaptığı iyi kötü her şeye baktık. Bu ülkeye kalkınabilir mi? Bu ülke kurtarılabilir mi? Baktık, sorduk ortaya çıkan sonuç; Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye’nin eğitimli insan gücü ve Türkiye’nin insanlarının çalışkanlığı bu ülkeyi gerçekten kalkındırır. Devlet, işsizine iş, istihdam ortaya koyar." dedi.

'EKONOMİYİ, TARIMI SANAYİLEŞTİREN BİR BAKIŞ AÇISI İLE BU ÜLKEYİ İNŞALLAH KALKINDIRACAĞIZ'

Akşener işsizliği 5,6'ya indireceklerini ifade ederek, "Tarımda 9 milyar dolarlık ithalat var. Cari açığın içinde önemli bir alan tutuyor. 9 milyar dolarlık tarım ithalatı var. Bu 1 milyon tarımda çalışan insanın işsiz olması demek. Türkiye'yi 2 kez dolaştım Muş Ovası, Bitlis Ovası, Konya Ovası hepsi bomboş. Konya buğday ithal ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tavukçuluğu bitirdiler. Hayvancılığı bitirdiler. Hem inek hem saman ithalatının yapıldığı bir ülkeyiz biz şaka gibi. Türkiye'de tarım ürünleri üretiminin 18 milyar dolar azaldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kiralık araçların sizin cebinizden çıkan yıllık parası 8 milyar dolar. Ben seçilince 'inin aşağıya inin bakayım' diyeceğim. 8 milyarı koydunuz cebinize. Suriye'nin içişlerine elini soktu. 4 milyon Suriyeli mültecimiz oldu. Ben o insanlara da çok acıyorum. Her insan ülkesinde mutlu ve özgürdür. Seçilir seçilmez onları ülkelerine döndüreceğim. Onlara da harcanan para 150 milyar lira. Ekonomiyi, tarımı sanayileştiren bir bakış açısı ile bu ülkeyi inşallah kalkındıracağız. İşsizlik oranını 5,6'ya indireceğiz. Türkiye'nin bu konuda insan gücü de kaynağı da var. İsrafı engellediğimizde neler çıkıyor. TRT yıllık 2,5 milyar lira cebinizden para alıyor. Ben TRT'yi satıyorum. Bir grup ahmak zengin oluyor. Satıştan kalan para da cepte." diye konuştu.

'ŞEREFSİZ ŞEREFSİZ GEZİYORLAR'

Pensilvanya'dan talimat almadığını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

"Ben bilmeden arı kovanına çomak sokmuşum. TİKA ile ilgili 'Büyük çiftlik olmuş, devlet kurumlarını elimize alacağız' dedim. Binali Yıldırım çıktı, Pensilvanya'dan talimat alıp TİKA'yı kapatacağımı söyledi. Koskoca Başbakan çıkıyor yalan söylüyor. Bir Başbakan söylediklerinin arkasında durur. Yalancı, iftiracı damgasını yemez. Benim dokunulmazlığım yok, gereğini yap kardeşim. Pensilvanya'dan ben talimat malimat almadım. Milletimin dışında bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı. 2,5 yıldır bu kereste gibi adamlara sözünüzün gereğini yapın, yapmazsanız şerefsizsiniz dedim. Şerefsiz şerefsiz geziyorlar. Bunlara Başbakan da katıldı. TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyormuş. 6,5 milyar doları sizin paranız. Fabrikaları yapmak yerine satmışlar ama haklarını yemeyelim Kolombiya'da okul açmışlar. Buralar hizmet beklerken bu arkadaşlar gitmişler Ekvador'un denizini temizlemişler. Sendikalara bina yapmışlar. Daha ilginci var, Mali diye bir ülkenin onların meclisini yeniden yapmışlar. Rahmetli Özal tarafından Türk Cumhuriyetleri ile köprü olsun diye kurulmuş olan TİKA'nın bugün yapmış olduğu işler hangi yandaş bedava para almış, hangi yolsuzluklar var bunların hepsine tek tek bakacağız, gereğini yapacağız. AFAD diye kurum var, onu çalışıyoruz. Çıkacak ortaya. Türkiye'nin kaynakları yeterli, israf rüşvet ve yolsuzluk her kötülüğün anasıdır. Allah nasip ederse bunları ilk günden kesmezsek Allah bize nasip etmesin. Yoksullaştırıp bunu istismar etmek, bu ülkeye ihanettir. Gelecekte iki büyük savaş çıkacak. Biri gıdadan, biri sudan. 5 yıl içinde Allah nasip ederse bu ülkeyi ithalatı kesilmiş, kendine yeten, ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mitingten detaylar

Dosya adı: blmeralaksener/Süre: 01.24-Boyut: 159 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

GÖRÜNTÜLER "BOLU İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER BOLU'DA KONUŞTU" BAŞLIĞI İLE SİSTEMDE

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3 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş işçilerle birlikte yemek yedi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir tekstil fabrikasında işçilerle bir araya gelerek yemek yedi. Başkan Aktaş, Bursa'nın Büyükşehir Belediye oluşunun 31'inci yılını da pasta keserek kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nin davetlisi olarak gelen Belediye Başkanı Aktaş, aynı zamanda Bursa’nın Büyükşehir Belediyesi oluşunun 31’inci yılını, özel hazırlanan pasta ile kutladı. Pastayı Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tesktil fabrikasının sahibi de olan Bursaspor Başkanı Ali Ay ile birlikte kesti. Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aktaş, "24 Haziran seçimlerine hızlı bir şekilde ilerlerken artık son düzlüğe girdik. Bugün Uludağ Organize Sanayi Bölgemizin önemli yatırımcılarından biri olan İlay Tekstil’deyiz. Aynı zamanda çok sevdiğimiz değerli bir büyüğümüz Bursaspor Başkanımız Ali Ay ve diğer iş adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorrum. Bugün işçi kardeşlerimizle birlikte öğle yemeği imkanına sahip olduk. Beraberinde bize bir sürpriz de hazırladılar, Bursa’nın Büyükşehir Belediyesi oluşunun 31’inci yılı. Aynı zamanda Gürsu ve Kestel de Bursa’nın en genç ilçeleri. 1990’dan itibaren onlar da ilçe belediyelerine dönüştüler. Mutlu Çınar bey önderliğinde de böyle bir pasta kesmiş olduk. Daha nice, 30 yıllara 40 yıllara diyoruz. Bursa sanayisiyle, ticariyle, nüfus popülasyonuyla, sosyal ve kültürel değerleriyle çok daha fazla güzellikleri hak eden bir şehir. Tabii inşallah biz de Büyükşehir Belediyesi olarak biz de buna daha da katkı verecek kurumlardan birtanesiyiz" ifadelerini kullandı.

Ardından işçilerle konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçim sürecine dair bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alinur Aktaş

konuşmalar

pasta kesimi

yemekhaneden işçilerle birlikte detaylar

Gürkan DURAL/BURSA,()

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4 - KAMYON 6 ARACA ÇARPTI: 3 YARALI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon ardı ardına araçlara çarptı. 7 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Dilovası rampası Ankara istikametinde meydana geldi. Erdoğan Ejder yönetimindeki 41 RE 770 plakalı künk yüklü kamyon kontrolden çıkarak önce önünde ilerleyen Oğuzhan Keskin idaresindeki 14 GH 061 plakalı otomobile ardından da Abdülbaki Keskin yönetimindeki 34 HC 7478 plakalı otomobile, Emrah Taşçı yönetimindeki 34 NU 6810 plakalı otomobile, Cem Beyazıt yönetimindeki 34 AIB 594 plakalı otomobile, Mustafa Kemal Işık yönetimindeki 34 SR 3506 plakalı otomobile ve sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 41 FF 590 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerlere girerek durdu. Kazada bazı araçlar çarpışmanın şiddetiyle ters döndü. Kazada Emrah Taşçı, Zülfü Gök ve Merter Çetiner yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otoyolda kaza yapan araçlar

-Yaralıların ambulansta görüntüleri

-Polis ve biriken trafik detayları

HABER:Ergün AYAZ-Nabi YAZICI-KAMERA: Ergün AYAZ-DİLOVASI-

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5 - KAMYONET TAKLA ATTI: 4 YARALI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin takla atarak karşı yola geçtiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-400 karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine giden Mustafa Arslan'ın (25) kullandığı 07 E 6616 plakalı inşaat malzemesi taşıyan kamyonet sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak refüjdeki korkulukları yıkan kamyonet karşı yola geçerek, yan yattı.

Kazada sürücü Mustafa Arslan ile aynı araçtaki Hasan Arslan (62), Ali Arslan (46) ve Emre Gökmen (18) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

- Ambulansın kaza yerinden gidişi

- Genel ve detay görüntü

- Kaza yapan aracın vinç yardımıyla kaldırılması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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6 - Bülent Ersoy Bodrum'da tatilde

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine tatile gelen ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, bir arkadaşının kafeteryasında kahvaltı yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı kahvaltı sonrasında elektrikli bisiklete de binen Ersoy, seçimle ilgili sorular üzerine kahkaha atıp, "Cumhurbaşkanı ben olacağım" yanıtını verdi.

Çarşı Mahallesi Kale Caddesi'nde Serpil Benay'a ait kafeteryada şarkıcı Gökhan Sezen'in de aralarında bulunduğu dostlarıyla birlikte kahvaltı yapan Bülent Ersoy, esprileri ve şakalarıyla yerli ve yabancı turistleri güldürdü. Torba Mahallesi'ndeki işadamı Murat Onat'a ait villada tatil yaptığı öğrenilen Ersoy, ilgi odağı oldu. Yeşil ojeleri ve takılarıyla renkli bir görüntü ortaya koyan Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANI BEN OLACAĞIM"

Seçimle ilgili sorulara kahkahalarla yanıt veren Ersoy, "Cumhurbaşkanlığına ben adayım. Tabii ki ben olacağım. Hayırlısı olsun" diyerek espri yaptı. Ersoy, 4 ya da 5 gün tatil yaptıktan sonra oyunu kullanmak üzere İstanbul Suadiye'ye gideceğini belirterek, kendisini tanıyan yerli turistlerle de sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

MAVİ YOLCULUĞA ÇIKACAK

Ersoy, bugün arkadaşları ile birlikte tekneyle mavi yolculuğa çıkacağını belirterek, "Ben Bodrum'a, gördüğünüz gibi Bodrumdakiler de bana hayran. 4-5 günlük tatil bana çok iyi gelecek. Tekne ile cennet adaları ve koyları gezerek denize gireceğim" dedi.

Basın mensuplarının çekim yaptığı sırada modacı Nur Yerlitaş ile telefonla konuşan Bülent Ersoy, "Zatıaliniz ile bir daha görüşmeyeceğim. Bugünden itibaren irtibatımı kesiyorum. Konuşmak istemiyorum. Lütfen beni bir daha aramayın" diyerek şaka yaptı ve telefon konuşmasını sürdürdü.

ÇARŞIYI KARIŞTIRDI

Arkadaşı Serpil Benay'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin arkasına oturan Bülent Ersoy, Bodrum Çarşısı'nda gezdi. Motosikletin kalkışı sırasında çığlık atınca, kendisini izleyenler kahkahaya boğuldu. Motosikletle gezerken, kendisini tanıyanlara en sallayan Ersoy, "Ay çok heyecanlandım. Bu gerçekten çok güzelmiş" dedi. Yaklaşık 10 dakika Bodrum Çarşısı'nda elektrikli motosiklet ile gezen Bülent Ersoy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çok sayıda basın mensubunu bur arada gören yabancı turistler ise Bülent Ersoy'un kim olduğunu sorup, öğrendu, sonra da hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bülent Ersoy'un kahvaltı yapması

- Arkadaşları ile sohbet etmesi

- Basın mensupları ile röp.

- Cumhurbaşkanı ben olacağım demesi.

- Elektrikli motosiklet ile çarşı da gezmesi

- Hayranlarının fotoğraf çekilmesi

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

