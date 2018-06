DHA YURT BÜLTENİ-12

1)MERAL AKŞENER: KÖTÜYSEN NİYE SENİ SEÇELİM, İYİYSEN NİYE SEÇİME GİDİYORSUN

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Bursa mitinginde konuştu. Akşener, hükümeti eleştirerek, “Bir seçime gidiyoruz 24 Haziran’da. Süper baskın seçime gidiyoruz. Şimdi soru şu? Madem her şey çok iyiydi, niye seçime gidiyoruz? Madem her şey kötü ve seçimle düzeltilecek, o zaman niçin iktidar partisine oy verelim? Kötüyse niye seni seçelim, iyiyse niye seçime gidiyorsun. Artık yolun sonu görünüyor “ dedi. Bursa’da Gökdere Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, sözlerine “Bursa kararını vermiş; Bursa diyor ki Cumhurbaşkanı Meral Akşener diyorö diyerek başlayan Akşener, “Bursa’da olmak, sizinle beraber olmak ve bu bayram günü burasını bu şekilde doldurmanız, buraya şeref vermeniz beni tahmin edemezsiniz, yüreğimden vurdunuz. Allah razı olsun Bursa. Bayramımız mübarek olsunö dedi. Akşener, şunları söyledi:

“İşinizi gücünüzü bıraktınız, bayram günü buradasınız. Bu benim için vebaldir, Allah sizlere karşı beni utandırmasın. Hakkınızı helal edin, Allah bin kere razı olsun. Bir seçime gidiyoruz 24 Haziran’da. Süper baskın seçime gidiyoruz. Şimdi soru şu? Madem her şey çok iyiydi, biz niye seçime gidiyoruz? Madem her şey kötü ve seçimle düzeltilecek, o zaman niçin iktidar partisine oy verelim? Kötüyse niye seni seçelim, iyiyse niye seçime gidiyorsun. 16 yıldır iktidardalar. 16 yıldır Bursa iktidar partisine güvendiğini ortaya koyuyor, peki ne oldu? Bursa’nın sanayisi mi gelişti, gençlere iş mi bulundu, hala Bursa’da eğer Şırnak’ta olduğu gibi genç işsizliği birinci büyük problemse, Bursa gibi hem tarım hem sanayi şehri olan bu şehrimizde genç işsizliğinin olmaması gerekiyordu. Bursa çiftçisi arş-ı alaya mı çıktı, sanayici üretimde dünyada rekabet eder hale mi döndü? Bunların hiçbiri olmadıysa, demek ki artık yolun sonu görünüyor. İYİ Parti’yi siz kurdunuz, millet kurdu. Dediniz ki bize, yürüyün biz sizinle beraber yürüyeceğiz, biz de yola çıktık. Herkes dedi ki İYİ Parti kurulmaz, size olan inancımızla partimizi kurduk, seçime giremez denildi, herşey yapıldı, aklı, irfanı, feraseti işlettik, seçime girdik. İYİ Parti kurulmasaydı bugün bu seçim öncesinde ‘Erdoğan kaç puanla birinci turu geçiyor’un konuşulacağını söyleyen Akşener, “Bugün İYİ Parti var, herkes Sayın Erdoğan da başta olmak üzere seçmenimize proje anlatıyor, gelecekle ilgili yol haritaları sunuyor. Bu başlı başına İYİ Parti’nin, sizlerin Türkiye’ye katkısıdır. İlk defa bu seçimde çiftçiler, gençler, eğitim, sanayi ve üretim konuşuluyor. İlk defa bu seçimde memurun, öğretmenin, hemşirenin durumu konuşuluyor. İlk defa bu seçimde işsizin durumu konuşuluyorö dedi. Akşener, şöyle devam etti: “Şimdi öyle bir şey oluyor ki, çok hazırlıksızlarmış. Bir cümle söylüyorum ertesi gün herkes söylüyor, halbuki biz çok önemli bir kadroyla, ekonomide, dış politikada, gençlikle genç kardeşlerimizin oluşturduğu kadroyla, sosyal politikalar, adalet konusunda gerçekten yetkin çok hazırlıklı bir kadro ile yola çıktık. Bütün projelerimizin kaynakları hazır, projelerimizin hangi kaynaktan nasıl hayata geçeceği kuruş hesabına kadar ortaya konmuş durumda. Bunun anlamı ciddiyettir, çalışmaktır. Onların istediklerini hayata geçirmek için gayret göstermektir. Bu kadar hazırlıksız, bu kadar Türkiye ile ilgili bihaber bir seçim atmosferinde sizin desteğinizle İYİ Parti gerçekten güneş gibi doğmuştur. Biz bir proje partisiyiz. Yani projeler hazırlayan bir partiyiz. Biz milletimizin taleplerine dikkat eden, onlara yönelik çözümler üreten siyasi partiyiz. Ekonomiden başlayalım, 16 yıldır 2 trilyon dolar, hepinizin vergilerinden para toplandı. 453 milyar dolar borç alındı, 70 milyar dolara Türkiye’nin bütün varlıkları satıldı, bunun karşılığında yapılan ise sadece bölünmüş yollar. Türkiye, büyük projelerini Hazinenin garantisiyle yandaş müteahhitlere yaptırdı. Yani yollar, köprüler, tüp geçitler ve şehir hastaneleri. Vatandaşın insanın ihalede birim maliyeti olarak ortaya konduğu bir ilhale sistemiyle yandaş müteahhitler zengin edildi. Halbuki bütün büyük projeleri devlet yapmalıydı. Devlet yaptığı zaman daha ucuza daha kısa sürede sonuçlanırdı.ö

“EN ÇILGIN PROJELERİ MİLLET KAHVEHANESİ OLDU

Akşener, “Bazı köprülerden geçtiğinizi biliyorum. Geçen de para ödüyor geçmeyen de para ödüyor. Müşteri garantisi verilmiş köprüler, hastaneler, hastanın ilk defa bir cumhurbaşkanı tarafından müşteri gözüyle görüldüğünü de bu ülke gördü. Sağlık sistemi, eğitim devletin görevidir. Güvenlik devletin görevidir ve adalet herkese eşit adalet devletin görevidir. Devletin bu büyük yatırımları yapması gerekirken, fabrika yapması gerekirken, eğitimi 21. Yüzyılın kurallarına uygun tanzim etmesi gerekirken, bu seçimin en flaş en çılgın projesi Millet Kahveleri oldu. Devlet kura kura kahvehane kuruyor size. Yuhalamayın, 24’ünde gereğini yapalımö dedi.

Akşener, “Eğer üretimi çiftçi için, tarım için, sanayi için merkeze koyamazsınız, gençleriniz, 4 yıllık üniversite mezunlarınız işsiz kalır; lise mezunlarını meslek sahibi edemezseniz onlar da işsiz kalırö diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz sadece üretim ekonomisinin hem tarımda, hem de sanayide öne koyacağımızı ilan ediyoruz, söz veriyoruz ve bu nedenle her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız ve gençlerimize işsizlerimize iş imkanı sağlayacağız. Devlet gencine iş üretmek zorundadır. İş üretemiyorsa biz gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız dedik. Gençlerimize ya iş vereceğiz ya maaş vereceğiz. İYİ Parti son derece ciddiye alınan bir parti. Pek çok sayın Erdoğan başta olmak üzere, adaylara vaatleriyle ilgili bir soru sorulmuyor. 4 TV kanalına çıktım sadece bana soruluyor, kaynak nerede diye soruyorlar, çünkü bizim başa geleceğimizi düşünüyorlar, onun için kaynak soruyorlar. Oralarda ve meydanlarda söylüyorum, Türkiye’nin eğitimli nüfusu, 25 milyon öğrencisi var. Pek çok dünya ülkesinin nüfusundan fazla bu genç eğitimli üretken nüfusu sadece ve sadece Türkiye’nin geleceğine tuğla koymak üzere yönetmek ve eğitim sistemini buna göre tanzim etmek lazım. Projelerimizi paylaşayarak yürümek yerine son 1 haftada görüyorsunuz ki Türkiye sanki savaşa gidiyormuş gibi bir dil kullanılıyor. Binali Yıldırım başta olmak üzere bize alçak, bize satılmış dedi. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz, bunu savaş alanına çevirmenin mantığı nedir? O mantık artık Bursa’nın AK Parti’ye kırmızı kart gösterdiğinin işaretidir.ö

“KAYNAKLARA GELELİM

Akşener, göreve geldiğinde kaynakları nasıl bulacağını da şöyle sıraladı:

“Şimdi, Suriye7nin içişlerine elini soktu 4 milyon Suriyeli mülteci var. Bu 4 milyon mülteci için, bildiğimiz bir şey var, herkes vatanında mutlu ve özgürdür, dolayısıyla ilk iş olarak Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ile olan ilişkileri düzelteceğiz ve 4 milyon Suriyeli mültecimizi vatanlarında rahat etmeleri için memleketlerine göndereceğiz. Biz Suriye’de mültecilerle Halep’te iftar yapacağız. 150 milyar TL Suriyeli mültecilere para harcandı. Onu koyun cebinize. 8 milyar TL sadece devletin kiraya ödediği para. Bunların içinde bakanların bindiği, çoluğunun çocuğunun bindiği araçlar var. Ben diyeceğim ki, hani sayın Mehmet Şimşek’in fındık fıstık parası dediği, inin o arabalardan bakalım diyeceğim ve 8 milyar TL’yi cebimizde hesaplayın. TRT’yi satacağım dedim. 2,5 milyar TL her yıl sizin cebinizden çıkan para. Bir kamyon insan zengin oluyor orada dolayısıyla onu satacağım, her yıl 2,5 milyar TL cepte, aynı zamanda satışından elde edilen gelir de cepte. Hiç anlayamadım. Zaten hırsızlıkların önüne geçeceğiz, hırsızların da elinde ne varsa alacağız. Ve en önemlisi sayın Binali Yıldırım birden bana bağırmaya başladı. TİKA’yı satıyormuşum. Ben TİKA’yı satacağım demedim, benim söylediğim devletin kurumlarını yeniden hayata geçireceğiz. Bu satma işlemi nereden çıktı diye baktım, ben milliyetçiyim ya, aklı sıra beni TİKA ile vuracak. Öyle bir şey oldu ki TİKA’yı inceledik, TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6.5 milyar doları polisin, hemşirenin, memurun, işçinin cebinden çıkıyor, Hazineden verilen para. Nereye harcanmış diye baktığımızda da bu kadar paranın harcandığı yerleri bulamadık, çünkü Sayıştay denetiminden kaçırılmış. Kamboçya’da okul yapmışlar. Mardin, Muş, Bitlis’ten geliyorum. Kocaeli’nin köylerini biliyorum. Oralardaki ilkokullarla Kamboçya’daki ilkokulu karşılaştırdım, bu paralar haram olsun haram diyorum. Şimdi dış politikanız yerle bir olursa eğer, o ülkeyi yöneten siyasetçiler itibar kaybederlerse, biliniz ki hem paranız, hem ülkeniz itibar kaybeder. Hem ekonomide, hem dış politikada ağzımdan çıkanın kulağım tarafından duyulması gerekir, ciddi olmak gerekir, kendi bekanı, ülkenin bekasıyla eş tutmamak gerekir, kibirden uzak olmak gerekir.ö

Konuşmasının ardından Akşener milletvekili adaylarını tanıttı. Bu arada sahneye gelen küçük bir çocuk Akşener'e bayramda topladığı harçlığınıbir buket çiçekle birlikte verdi.

GAZİANTEP'TE HASTANEDE YANGIN: 2 ÖLÜ (EK)

2)BAKAN GÜL: YANGINDAN ETKİLENME ÖLÜM SÖZ KONUSU DEĞİL

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel hastanede çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen hastaları ziyaret eden Bakan Gül, şunları söyledi:

"Bugün saat 04.20 sıralarında bir özel hastanede yangın çıktı. Bunu sebebi araştırılıyor. Kamuoyu bilgilendirilecektir, soruşturma devam ediyor. Anında Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangının söndürülmesi vaktinde hızlıca yapılmıştır. Hastanede tedavisi devam eden 85 vatandaşımız da tedavileri devam etsin ve dumandan etkilenmesin diye başka hastanelere tahliye edildiler. 12 tane özel ve devlet hastanelerine tahliye edilmiştir. Biz de hastaları tedavi edip durumları hakkında bilgiler alıyoruz. Hastanedeki yangından etkilenme ölüm söz konusu olmamıştır. İdari ve adli takibat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınların baş sağlığı diliyorum. Diğer hastalara ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın eksi 3'üncü katta başlamış, neden çıktığı yönünde çalışmalar devam ediyor."

SAVCILIK: 3 KİŞİLİK HEYET OLUŞTURULDU

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki özel bir hastanede çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili 3 kişilik heyet oluşturulduğu belirtilerek, "Gaziantep il merkezinde faaliyet gösteren özel bir hastahanede sabaha karşı meydana gelen yangın sonucunda hayatını kaybeden iki hasta ile ilgili adli soruşturmaya başlanılmıştır. Ölenlerin otopsi işlemleri tamamlanmış, yangının çıkış sebebinin tespiti amacıyla üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

3)SURUÇ'TA AK PARTİLİ YILDIZ, TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada ağabeyi ölen AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, seçim bürosunda taziyeleri kabul ediyor.

Arife akşamı seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretine çıkan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları ile çarşı esnafı arasında çıkan silahlı kavgada Şenyaşar ailesinden 3 kişi ile milletvekili Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaşanan olay nedeniyle bayram gününü gergin geçiren Suruç ilçesinde sessizlik hakim. Silahlı kavgada ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, ilçe merkezinde bulunan seçim bürosunda taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.

4 KİŞİ SERBEST

Öte yandan ilçede yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişiden Müslüm Canpolat, Avni Aydeniz, Nazli Binici ve Asiye Kaplan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Rojda Binici, HDP'nin Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan, Mehmet Kaplan, Mehmet Polat, Halil Mevlüt Karataş ve Salih Şahin, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Gözaltındaki Belediye Meclis Üyesi Fethi Yavuzel, Mehmet Türkmen, Mehmet Ali Gündüzalp, Salih Olcay, Abdulkadir Gündüzalp, Mahir Aydeniz ve ismi öğrenilemeyen 3 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ise devam ediyor.

4)AĞRI, 4 YAŞINDAKİ LEYLA'YI ARIYOR

AĞRI'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i bulmak için jandarma, AFAD ve köy korucuları seferber oldu. Küçük Leyla'nın anne ve babası, kızlarının bir an önce bulunması için yardım istiyor.

Ağrı'da yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çifti, geçen 15 Haziran sabahı, bayram ziyareti için merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti. Aydemir çiftinin akrabalarına hem bayram hem de taziye ziyaretinde bulundukları sırada evin önünde oynayan kızları Leyla kayıplara karıştı. Bir süre kızlarını arayan aile, küçük Leyla'ya ulaşamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri kısa süre içerisinde çocuğu aramak için köye ulaştı. 3 gün boyunca kaybolan çocuğu bulabilmek için köy çevresi ve dere yataklarını didik didik arayan jandarma, köy korucuları AFAD ekipleri Leyla'yı bulamadı.

Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ile köylüler, bugün sabah erken saatlerinde Leyla'yı aramak için çalışmalara başladı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı aramalarda köyde küçük kızın düşme ihtimali nedeniyle derenin suyu kesildi. Ekipler, dere boyunca ellerinde küreklerle küçük kızdan bir iz aradı. Kızının arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde izleyen anne Şükran Aydemir, "Bayrama kayınpederime gelmiştik. Çocuk amcasının yanında bir anda kayboldu. Kim götürdüyse getirsin şikayetçi olmayacağız. Yeterki kızımı sağ salim kucağıma alabileyim" dedi.

Kızını bulup, görenlerin kendilerine veya jandarmaya ulaşmalarını isteyen Baba Nihat Aydemir ise "Babamın evine gelişimizin ardından 15 dakika geçmedi, kızım kayboldu. Köylülerle aradık ama bulamadık. Jandarma ve AFAD burada kızımı arıyor. Kızımı gören, nerede olduğunu bilenlerin Allah rızası için bize bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan sosyal medyada da Leyla Aydemir'in bulunması için destek kampanyası başlatıldı.

Baba Nihat Aydemir'in konuşması

Anne Şükran Aydemir'in konuşması

Amca Zeki Aydemir'in konuşması

Arama Kurtarma Derneği Başkanı'nın konuşması

Genel görüntüler

Derede suyun kesilmesi

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI

5)SÜLEYMAN DEMİREL ÖLÜMÜNÜN ÜÇÜNCÜ YILINDA ANILDI

DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün üçüncü yıldönümünde Isparta'daki mezarı başında törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mezarının bulunduğu Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe'de, Isparta Valiliği koordinesinde anma programı düzenlendi. Anıt mezar çalışmalarının yapılması dolayısıyla anma programı Demirel'in mezarının yaklaşık 5 metre önündeki alanda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Garnizon Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Yaşar Topçu, Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Süleyman Demirel'in kardeşi merhum Şevket Demirel'in eşi Sezen Demirel, kızları Nihan Atasagun Demirel ve Nihan Demirel, Demirel'in doktorluğu ve başdanışmanlığını da yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili adayı Aylin Cesur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından anıt mezarın ön tarafına konulan platformun üzerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından askeri törenle Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Daha sonra aynı platforma Başbakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi çelenkleri de konuldu. Çelenk töreni sonrası saygı duruşunda bulunuldu. Dua edilmesinin ardından da Demirel ailesi taziyeleri kabul etti.

ANIT MEZAR ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Diğer yandan Süleyman Demirel'in anıt mezarının yapım çalışmalarının da devam ettiği görüldü. Toplam 68 dönüm inşaat alanına sahip anıt mezarda 4 dönüm üzerine kurulacak 27 metre yüksekliğinde kule ve 9 baraj minyatürü de yer alacak.

- Demirel'in özgeçmişinin okunması

- Fatih Kasırga'nın çelenk koyması

- Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA

6=ÇEŞME'DE YAĞMUR PLAJLARI ERKEN BOŞALTTI

İZMİR'in turizm cenneti Çeşme'nin plajlarında Ramazan Bayramı'nda yaşanan yoğunluk, hem tatilin son gününde yaşanan dönüş teşalı hem de yağmur sürpriziyle erken boşaldı. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Bayram tatilinde Çeşme dolu dolu bir bayram geçirdi" dedi.

Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin adreslerinden biri de İzmir'in turistik ilçesi Çeşme oldu. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Çeşme'de tatilin son gününde hem havanın yağmurlu olması hem de dönüş telaşı nedeniyle plajlar erken boşaldı. Plajları dolduran tatilciler, yağmur nedeniyle tatilin son gününü değerlendiremedi. Bayramın güneşli geçen ilk iki günü dolu olan plajlar son günkü yağmur nedeniyle bir anda boşaldı. Yağmura rağmen bayram tatili esnafın yüzünü güldürdü. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç da Çeşme'nin bayramda yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çeşme'de dolu dolu bir bayram yaşıyoruz. Bütün kafelerimiz, restoranlarımız, otellerimiz, yazlıklarımız hepsi dolu durumda. Sezon resmen başlamış oldu. Belediye olarak bayramdan önce tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yoğun bir bayram geçirdik, bugün de kazasız belasız yoğunluğu atlattık. Ayrıca 24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli. Bizler de birçok belediyenin yaptığı gibi kampanya seçimde plajları kapalı tutalım dedik. İnsanlarımızın bu duyarlılık içinde davranacağını ve her düşünceye de saygı duyacağını düşünüyoruz. Tabii ki geleceğimiz için ülkemiz için herkes kayıtlı olduğu yerde oyunu kullansın. Ondan sonra Çeşme'de dolu dolu bir sezon geçiririz. Seçimden sonra tekrar herkesi Çeşme'ye bekliyoruz."

Ilıca Plajı'nda işletmecilik yapan Ergin Yıldız da yağmurun son günkü işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bayram tatilinde işlerimiz güzeldi. Güzel iş yaptık, ancak son gün yağmurun yağması tatilcileri erken kaçırdı" dedi.

Belediye başkanı ile röportaj

Sahilden görüntüler

Drone çekimleri

Röportajlar

Genel ve detay görüntü

Haber- Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR