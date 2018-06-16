DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAŞBAKAN YILDIRIM 'PRENSİBİMİZ TERÖRÜ ETKİSİZ HALE GETİRMEK'

Başbakan Binali Yıldırım belediye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tokat Kebabının tadına bakıp bakmadığı Başbakan Yıldırım "Tokat'a gelip kebabın tadına da bakmadan olmaz. Ama Tokat kebabı bir tarafa bırakalım gayet coşkulu gayet heyecanlı, müthiş bir coşku, müthiş bir katılım vardı" dedi. Kandil'e yönelik operasyonla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:"Bizim oradaki prensibimiz şu, terörü sadece kendi topraklarımızda, sınırlarımız içerisinde değil, dışarıda da etkisiz hale getirmek. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının amacı o bölgede ülkemize zarar veren terörü etkisiz hale getirmek. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e uzanan bölgede de aynı şeyi yapıyoruz. Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, terörün bölgedeki varlığını sona erdirmek." Başbakan Yıldırım kendisini belediye binası önünde bekleyen vatandaşları selamlayarak birlikte fotoğraf çektirdi. Başbakan daha sonra Sivas'ta düzenlenecek mitinge katılmak için Tokat'tan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Belediyeden çıkışı

-Yaptığı açıklamalar

-Vatandaşlarla ilgilenmesi ve fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/TOKAT, ()

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LUNAPARKTA BALERİNDEN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ (EK)

2)KÜÇÜK MURAT’A SON BAKIŞ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşerek hayatını kaybeden Murat Boz’un (13) cenazesi Çerkezköy’deki evine getirildi. Boz’un olay anında yanında olan ablası gelerek kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Annesi ve ablalarının isteği üzerine tabut açılırken, küçük Murat’ın ailesi son kez yüzünü görerek gözyaşlarına boğuldu. Duaların ardından ikindi namazında Bahçeli Camii’nde cenaze namazı kılınan Murat Boz, Bahçeli mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin gelmesi

-Ablanın tabuta dokunması

-Ablanın gözyaşları

-Dua edilmesi

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

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3)GÖLETTE BOĞULAN ARİF VE UĞUR, YAN YANA DEFNEDİLDİ

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde Porsuk Göleti'nde boğularak yaşamlarını yitiren Arif Erkmen (18) ile Uğur Subaşı (18), köylerinde yan yana açılan mezarlara defnedildi. Çok yakın iki arkadaşın ölümü sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Arkadaşları, Subaşı ve Erkmen'in en büyük hayallerinin subay olmak olduğunu belirtti. Erzincan'in Refahiye ilçesindeki Fen Lisesi'nden bu yıl mezun olan Arif Erkmen ile Uğur Subaşı birlikte köylerine döndü. Arif Erkmen ile Uğur Subaşı bayramın ilk günü köyün gençleri ile birlikte piknik yapmak üzere Porsuk Göleti'ne gitti. Burada çay içip sohbet eden gençlerden Arif Erkmen, üzerini çıkararak gölete girdi. Bir süre yüzen Erkmen tam çıkacağı sırada, "Boğuluyorum" diyerek yardım istedi. Bu sırada Ayhan ve Uğur adlı gençler suya girerek Arif'i kurtarmak istedi. Göletin dibinin, rüzgarın ve yağan yağmurun dağlardan taşıdığı toprak nedeniyle çamurla kaplı olması nedeniyle Arif'i kurtarmak için suya atlayan Uğur Subaşı da kayboldu. Ayhan ise son anda kendini kıyıya atabildi. Gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, İtafiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balık adamlarının yaptığı aramalar sonucu önce Uğur Subaşı'nın daha sonra da Arif Erkmen'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ambulanslarla Pasinler Devlet Hastanesi morguna kaldırılan her iki gencin Türk bayrağına sarılı tabutları köy meydanına getirildi. Öğlen kılınan cenaze namazına Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile birlikte çok sayıda vatandaş ve Erkmen ile Subaşı'nın okul arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından omuzlara alınan her iki gencin cenazesi köy mezarlığına taşındı. Yıllarca birlikte yaşayan iki arkadaş olan Erkmen ve Subaşı yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Mezarlarının başına söğüt ağacı diken arkadaşları birer tane de Tük bayrağı bağladı.

Olay günü pikniğe gidenlerden Sinan Suci ise şunları söyledi:

"Arif ve Uğur birkaç gün önce okullarından mezun olmuş köye gelmişti. Hep birlikte piknik yapmak için gölete gittik. Bir süre oturduktan sonra Uğur gölete girdi. Tam çıkacağı sırada, 'boğuluyorum' diyerek suya batıp çıktı. Kendisine yardım etmek için Arif ile Ayhan adlı arkadaşlarımızda suya girdi. Fakat Arif ve Uğur gözlerden kayboldu. Ayhan ise son anda kurtuldu. Çok üzgünüz. Güle oynaya başlayan pikniğimiz gözyaşı ile son buldu."

Görüntü Dökümü

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-Cami minaresinden ezan okunması

-Cenaze namazı

-Cenazelerin tanıyması

-Mezara defnedilmeleri

-Sınıf arkadaşının konuşaması

-Görgü tanığının konuşması

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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4)YARIM SAATLİK DOLU İLE KARIŞIK YAĞMUR DENİZLİ'Yİ VURDU

DENİZLİ'de öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat aralıksız dolu ile karışık yağan sağanak yağmur, şehir merkezinde etkili oldu. Yollar dereye dönerken kimi sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Köprülü kavşak suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Denizli kent merkezinde etkili olan dolu ile karşık sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklar kısa sürede dereye döndü. Biriken sular nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Fatih Köprülü Kavşağı'nın alt girişi ve çıkışı yaklaşık 1 metre suyla doldu. Köprülü kavşağın suyla dolması nedeniyle Denizli-Antalya yönü yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Araçlar suyla dolu yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı, uzun kuyruklar oluştu. Bazı araç sürücüleri suda mahsur kaldı. Sağanak yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dokuzkavaklar Mahallesi, 2082 Sokak'ta 7 evi, su bastı. Evlerdeki elektronik eşyalar başta olmak üzere tüm eşyalar sular altında kaldı. Özellikle bodrum katlar tamamen suyla doldu. Vatandaşlar yaşadıkları duruma isyan etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) araçları su basan bölgelere sevk edildi. İtfaiye ve DESKİ ekipleri iş yerlerinde ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sorun yaşayan vatandaşların 185 numaralı DESKİ hattını arayarak bildirmeleri istendi.

Görüntü Dökümü

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-Suylea dolan köprülü kavşaktan görüntü

-Yolda kalan araçlardan ve içinde mahmur kalan vatandaşlardan görüntü

-Sel suları ile dereye dönen cadde ve sokaklardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Su basan evlerden görüntü

-Evini su basan vatandaşların görüntübü

-Suda basan evlerdeki eşyalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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