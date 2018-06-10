DHA YURT BÜLTENİ - 12

1 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yazıklar olsun, hangi delilin var terbiyesiz



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim çalışmasi için geldiği Denizli'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Kadıköy mitinginden dolayı sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, İşte çıkmışlar Kadıköy'de bağırtıyorlar. Bunlar terbiyesiz. 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor tabanına. Bu Bay Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var terbiyesiz. 'Man Adaları' dediniz, sizleri yargı mahkum etti. 179 bin TL tazminata mahkum etti. Bunlar terbiyesiz. Ahlak diye bir şey yok. 24 Haziran'da sizleri benim milletim inşallah sandığa gömecek dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı üzerindeki Özay Gönlüm Meydanı'ndak miting yaptı. Alanın çevresi pankartlarla5 süslendi. Ayrıca dev Türk bayrağı, Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Alanda yine, Sen bizi unutmadın, biz de seni unutmuyoruz, Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek, Sayın Cumhurbaşkanım Denizli'ye hoş geldiniz, Yaparsa yine Ak Parti yapar', Kudüs bizler için Selahattin'in rüyası, Kanuni'nin mirası, Abdülhamit'in davasıdır, Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin lideri, yazılı pankartlar açıldı.

Erken saatlerden itibaren dolduran vatandaşların serinlemesi için meydana su buharı fışkırtan borular döşendi, şapka dağıtıldı. Birçok vatandaş da güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bu yıl içerisinde üçüncü kez Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Çardak Havalimanı'na indi, miting alanına gelirken yol boyunca vatandaşları selamladı. Konuşmasında vatandaşları merhum Özay Gönlüm'ün Denizli tarih kültür medeniyet şehri Denizli. Beri bak nasılsın bakem iyimin selamladı. Erdoğan, sözlerini yöresel şive ile sürdürerek, İki aylık aranın ardından yine buradayız. Siz diğerlerini buralarda görüyon mu Biz sürekli buralardayız. Her fırsatta Denizli'ye geliyoruz. Bizim bu şehirle aramızla gönülden gönül giden bir yol var. Denizli üretimin, istikrarın kıymetini bilir. Denizli huzurun geleceğe güvenle bakmanın kıymetini çok iyi bilir. Yeri geldi vesayetin, yeri geldi terör örgütlerinin, darbecilerin saldırılarına maruz kaldık. Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele sözü duydunuz mu Onların böyle bir derdi yok ki. Ankara'dan İstanbul'a terör yandaşlarıyla birlikte yürümediler mi Edirne'ne cezaevinde ziyaret etmediler mi 53 Kürt kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne neden olan bu değil mi Bunları ziyaret ediyor ya. Zaten PKK bunların örgütü değil mi Onu gidip Edirne'de ziyaret eden Bay Muharrem ne yüzle geliyor Onlara 24 Haziran'da derslerini vermeye hazır mıyız diye konuştu. Erdoğan, seçmenleden oy isteyerek, Şimdi birileri çıktı ülkemizin Denizli'nin ne kadar kazanımı varsa hepsine göz dikti. Denizli buna izin verir mi Şimdi soruyorum Denizli, biliyorum şu güneşte çok yandınız ama bu tahammülünüz var ya 24 Haziran'da bahar ferahlığına dönüşecek. Denizli bu seçimlerde tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste Ak Parti'yi desteklemeye hazır mıyız Vakit Denizli vakit birlik vakti diyor muyuz Vakit Denizli vakti diyor muyuz Vakit Türkiye vakti diyor muyuz İnşallah sizlerin desteğiyle Türkiye şahlanacak. Ak Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece hizmet getirdi. Biz eski dönemlerde olduğu gibi ülkemizi koalisyonlara belirsizliklere kaoslara emanet eder miyiz dedi.

'ŞİMDİ BAY MUHARREM SEN BİRİNCİ ÇIKAMAZSAN İSTİFA EDECEK MİSİN'

Konuşmasını bölerek CHP'nin cummurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parti içi muhalefet konuşmasını sinevizyondan vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü

Kendi içlerinde ne diyorlar. Dinle dinle 'yenildin de yenildin'. Muharrem böyle söylüyorsa doğrudur. Doğru konuşuyor ha. Şimdi Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin Ama benim milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy, klavuz ister mi İstemez. Benim milletim hizmet siyesetinden yana Bay Muharrem, daha çırak bile değil. Buna çok kızıyor ha! Senin genel başkanın bile daha onu atlatmadı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında çıraklığı atlattık. Başbakanlık'ta ustalık şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyorum. Var mıyız Var mıyız Biz uluslararası camiada elhamdülillah Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta 'one minute' dedik, işi bitirdik. Bu liderlik işidir liderlik. Bu çıraklık işi değil. Soruyorum bakkal dükkanınız var. Çırağa teslim eder misin Yav! Bunlara 5 koyun verin yarısını kaybeder.

DENİZLİ YATIRIMLARI

Ak Parti hükümetlerinin Denizli'ye yaptığı yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda Denizli'ye 22.5 katrilyon yatırım yapıldığını belirterek, Ak parti bu ya. Erdoğan bu. Çok çalıştık. Daha başbakan değilim Aydın- Denizli arası 125 kilometre yol berbat hatırlayın o günleri. Dedim ki şu zamanda bölünmüş yol yapacağız. Yaptık mı Biz buyuz Bay Muharrem. Bu iş laf ola beri gele değil, adam gibi adam olacaksın. Yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin 90 yataklı yurt binaları açtık. 2 bin 300 kişilik yeni yurt binalarını yeniden açacağız. Denizli'ye şanına uygun yeni bir stadyum yapıyoruz ama bunun karşılığında Denizli'yi birinci ligde görmek istiyoruz. Eski stadyumun yerine de millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu al yanına git, yat, uyu, koş. İngilizin Hyde Parkı varsa bizim de millet parkımız var. Sağlıkta 28 tesisi Denizli'ye kazandırdık. Pamukkale Üniversitesi'ni, ikiye bölelim diyoruz. Honaz tarafında da ikinci üniversiteyi kuralım diyoruz. Arkadaşlar bu işler çalışma işi dedi.

'BAY MUHARREM KIRAATHANENİN MANASI ŞUDUR, OKUMA EVİ'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Murahhem İnce'yi Kadıköy mitinginden dolayı eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşte çıkmışlar Kadıköy'de bağırtıyorlar. Bunlar terbiyesiz. 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor tabanına. Bu Bay Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var, terbiyesiz. 'Man Adaları' dediniz sizleri yargı mahkum etti. 179 bin TL tazminata mahkum etti. Bunlar terbiyesiz. Ahlak diye bir şey yok. 24 Haziran'da sizleri benim milletim inşallah sandığa gömecek dedi. Millet kıraathanelerini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü

Biliyorum yoruldunuz. Hanım kardeşleriM, sizin yol arkadaşlığınız takdir edilmeyecek gibi bir şey değil. Takdirin çok üzerinde. Biliyorum yoruldunuz. Gençler, bir şeyler söyleyeceğim Bay Kemal, Bay Muharrem. Biz millet kıraathaneleri diyoruz ya. Millet kıraathanelerini bu adam öğrenememiş cello cello. 'Onlar size kek versin ben de size fabrikalarda iş vereceğim' diyor. Yav bunların hayatı yalan zaten. Bu kıraathanenin ne olduğundan haberi yok. Eskiden buralarda iskambil oynanırdı. Adete kumar oynarlardı. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde kitap olacak Bay Muharrem. Kitap olacak Bay Muharrem. Kek, kahve bunlar da olacak. Bak Bay Muharrem orada senin gibi iskambil atmayacaklar, okey taşları sallamayacaklar. Sen ne konuşuyorsun. (Bu sırada Zeytinburnu Belediyesi'nin yaptırdığı kıraathanenin filmi sinevizyondan gösterildi) Yaparsa Ak Parti yapar ama Bay Muharrem bundan anlamaz. Şu güzelliği görüyorsunuz. Şimdi bunları Denizli'ye de yapacağız inşallah, ilçelerine de yapacağız millet kıraathanelerinden. Yavrularımız o kötü alışkanlıklarından kurtulacaklar. Şurada kitapları görüyorsunuz değil mi İskambil kağıtları, okey taşları yok.

Sen iskambile devam et. Okeye devam et Bay Muharrem. Biz istiyoruz ki gençlerimizin okuma kültürünü geliştirelim.

'O YAKASINDAN PARTİSİNİN ROZETİNİ ÇIKARMADI PARTİSİ ONU BAŞINDAN SAVMAK İÇİN MEYDANA ÇIKARDI'

CHP'li Muharrem İnce'nin aday olduktan sonra yakasındaki parti rozetini çıkardığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parti rozetini çıkartmakla tarafsız olduğunu sanıyor o yakasından partisinin rozetini çıkarmadı partisi onu başından savmak için meydana çıkardı. Kırk yıllık Kani olur mu yani Adı halk olan ancak halka tepeden bakan anlayıştan başka aday da çıkmaz. Her seçimde karşımıza Kemal Kılıçdaroğlu çıkardı şimdi yanında oturuyor. 'Gel bakalım Muharrem' diyor. Muharrem başımıza kesildi bir Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu çakma Kılıçdaroğlu oldu. Aslı bir yanda çakması bir yanda bırakın bunların cumhurbaşkanı olma derdi falan yok. Seçimden daha çok CHP genel başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı tüm mücadeleleri koltuk için. Ülkemizin bütün sorunları için çözümleri bulunmayan tek yaptıkları Tayyip Erdoğan'a sataşarak kendi partileri içindeki konumlarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlar dedi.

'KARŞIMIZDA YIKIM EKİBİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı

Bu millet size ana muhalefet sorumluluğunu milletvekillerinizi sağa sola paket yapasınız diye mi verdi Oy namustur. CHP milletvekillerini sağa sola peşkeş çekerek ihanet ediyor. Sadece Denizli'de değil, Denizli dışındaki akrabalarınızı da arayın. Aman sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. Demokrasiye sahip çıkın. 24 Haziran'da mesele Türkeye'nin istikbali meselesidir. Miting meydanlarına bir bakın karşınızda bir yıkım ekibi var. Bir de bizim gibi inşa ekibi var.

Başındakini 16 yıldır tanıyorsunuz. Yıkım ekibindeki en azından bir buçuk ayda bir parça tanıma fırsatını buldunuz. Kimi satarım, kimi yıkarım, kimisi kapatırım diyor. Senin yapacak neyin var ya Şimdi yıkım ekibinden herhangi birisini dükkanınız olsa yanınıza çırak alır mısınız Dükkanınıza almayacağınız bu kişilere ülkenizin geleceğini emanet eder misiniz Sakın öyle bayram tatiline gidip dönmemezlik yapmayın. Nasıl olsa okullar tatil oldu demeyin. Tatilin telafisi olur ama sandığın telafisi olamaz. Oyunuza sahip çıkın dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Denizli'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

- Alandan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

- Pankartlardan görüntü.

- Konuşmadan görüntü.

Haber Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN, kamera Tekin GÜRBULAK DENİZLİ ()

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2 - Bakan Arslan: Projeleri olmadığı için 'Cumhur İttifakı' karşıtlığı yapıyorlar

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, muhalefetin, projesi olmadığı için Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı yaptıklarını söyledi.

Gaziantep'te, havalimanına yapılacak yeni terminal binası ile apronun temel atma törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile davetliler katıldı.

600 günde tamamlanacak projeyle ilgili bilgi veren Bakan Arslan, Türkiye'nin hedeflerinin önemini anlattı. Birçok alanda proje yaptıklarını ifade eden Bakan Aslan, şöyle konuştu:

"2023 ve 2053 hedefleri var. Bu hedefler seçim beyannamesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bize sunduğu hedeflerimiz yakalanabilecek hedefler. Özellikle seçim beyannamesinde Sayın Cumhurbaşkanımız 'Proje, proje, proje' diyerek sizlere bir beyanname sundu. Bu proje sadece ulaştırma alanında değil, milli eğitimde, sağlıkta, adalette, milli savunmada yaptıklarımızın üzerine yenilerini koyarak inşallah ülkemizi dünyanın ilk ekonomisinden biri yapma projesidir. Birileri de çıktı yine seçim beyannamesini açıkladılar. Elbette Ak Parti'nin 'Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu seçim beyannamesine karşı bir beyannameyle çıkarmaları lazımdı. Doğru, çıkardılar. Projeleri olmadığı için başka bir söyleme sarıldılar. O da Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve 'Cumhur İttifakı' karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan ne söylüyorsa, ne yapıyorsa tersini söylemek. Böyle olunca da söyleyebilecekleri tek şey var. O da 'Biz bu projeleri yaptırmayacağız.' Ellerinde başka argüman yok. Kusura bakmasınlar, insanımız son 15 yılda yapılanlarla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyor. İnşallah seçim beyannamemizdeki projelerle de 2023'e, 2053'e kutlu davaya, kutlu yürüyüşe gideceğimizi de biliyor."

Türkiye'nin büyüdükçe, güçlendikçe, önüne set koymak, engel çıkarmak isteyen dış güçleri anlayışla karşıladıklarını belirten Bakan Ahmet Arslan, "Çünkü onların kendi aralarında paylaşmaya alıştıkları pastadan Türkiye büyük pay alacak. Bugüne kadar dünyanın mazlumlarının, mağdurlarının ensesine vurup ellerinden aldıkları lokmalara Türkiye artık dur diyor, dur diyecek. O yüzden dış güçlerin Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istememelerini, engellemelerini doğrusu anlayışla karşılıyoruz. Onlar bunu yapacaklar, biz güçlü bir şekilde bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Ama içimizdeki hainleri, içimizdeki maşaları, içimizdeki 'istemezikçileri' anlamak mümkün değil. Ecdadın yaptığı gibi güvenlik güçlerimiz ister içeride, ister dışarıda, ülkemizin istiklali, bekası için mücadele veriyorlar. Biz de sorumluluk alanlar, milletvekilleri, bakanlar olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gecemizi gündüzümüze katacağız."

BAKAN GÜL: TÜRKİYE UÇUŞA GEÇTİ

Gaziantep'in 10 milyon yolcu sayısına ulaşarak Türkiye'nin sanayide, ulaşımda, kargoda, transit geçişte de yıldızı olduğunu ifade eden Bakan Abdulhamit Gül ise, "Çok önemli bir yatırım için bir aradayız. Gaziantep'in 10 milyon yolcu sayısına ulaşarak Türkiye'nin sanayide, ulaşımda, kargoda, transit geçişte de yıldızı olmaya devam edecek. 600 milyon dolarlık ihracattan, 16 yılda 7 milyar dolarlık bir ihracata geldi. Türkiye büyürken, Gaziantep'in de büyüdü ve kalkındı, ancak bu yeterli değil, daha da fazla büyüme, daha fazla istihdam oluşturmak istiyoruz. Gaziantep uçuşa geçti. Türkiye'nin uçakları havada. Türkiye uçuşa geçti" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar Arslan ve Gül ile beraberindekiler Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apronunun temelinin atılması için butonlara bastı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Ahmet Arslan'ın konuşması

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-()

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3 - Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

MALATYA'da İbrahim Dikmen (17), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan Orduzu Baraj göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezmek için baraj gölü kıyısına giden İbrahim Dikmen, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Dikmen, suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Dikmen'in cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.

İbrahim Dikmen'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baraj gölünden görüntü

- Boğulan gencin sudan çıkarılması

- Dalgıçlar

- Boğulan gençten detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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4 - 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı 3 komşusunu tüfekle yaraladı

KONYA'da İ.T.Z. (15) iddiaya göre apartmanda faturaların konulacağı yer ve kapının sert kapanması nedeniyle tartıştığı komşunun eşi Esra Koç (35) ile Koç'un ağabeyleri Şaban Süslü ve Sami Süslü'yü pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Polis, kaçan İ.T.Z.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Fahri Efendi Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. İ.T.Z., iddiaya göre dün apartmanda faturaların konulacağı yer ve kapının sert kapanması nedeniyle komşusu ve komşusunun eşi Esra Koç ile tartıştı. İ.T.Z., bugün Esra Koç'u evden çıkarken görünce, babasının pompalı tüfeğini kapıp, peşinden gelerek ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Koç ile yanında bulunan ağabeyleri Şaban Süslü ve Sami Süslü'nün vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Hafif şekilde yaralanan 3 kardeş, otomobilleriyle Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne gitti. 3 kardeş tedavi altına alınırken polis kaçan İ.T.Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Binan dışından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ()