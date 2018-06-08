DHA YURT BÜLTENİ - 12

BAKAN ALBAYRAK, CUMA NAMAZI ÇIKIŞI ESNAFI GEZDİ

DİYARBAKIR'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cuma namazı sonrası, esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Diyarbakır'ın; bölgenin tarihi, kültür ve medeniyet başkenti olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Artık daha icraat odaklı, hızlı kararlar alarak, halka hizmet düstürünü güçlü devlet ve güçlü millet anlayışıyla sahada güçlü uygulayacak bir sürece gidiyoruz. Tesisler, yatırımlar, özellikle bu huzur ve güzel ortam. Bunu bundan sonra Türkiye tarihinde bozulmasını insanlar aklından bile geçiremeyecek" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Cebelinur camiinde Cuma namazını kılan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla ve AK Parti Diyarbakır milletvekili adaylarından Ebubekir Bal ile birlikte, esnafı ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnafa kırmızı karanfil hediye eden Bakan Albayrak, geçmiş yıllara oranla ticaretin nasıl gittiğini sordu. Gittiği her işyeri sahibine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Albayrak, yolda karşılaştığı Arda adlı bir öğrencinin karnesini inceledi. Öğrenciye başarılı olduğu için harçlık veren Bakan Albayrak, bir kırtasiyede de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 2 hafta boyunca şehir dışı gezilerini Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlere yaptığını belirten Bakan Albayrak, Diyarbakır'ın bölgenin tarihi, kültür ve medeniyet başkenti olduğunu ve bu yüzden çok önemli olduğunu söyledi. 24 Haziran sonrası ülkenin yeni bir sisteme geçeceğini aktaran Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi Diyarbakır'dayız. Daha da gelişen, güzelleşen şehirlerimizi yerinde görüyoruz. Tabi Diyarbakır bölgenin maddi manevi başkenti, en güzel kültür, tarihi ve medeniyet başkenti. Dolasıyla Diyarbakır daha da önemli. Açıkçası havalanı, geliş, yollar, yolların çevre düzenlemesi, binalar, bunları gördükçe bir kez daha düşündüm. Kim neyin derdinde, kim neyin derdinde? Hakikatten iktidarımız döneminde, Diyarbakır'ın hakkı olan bu süreç, yeni bir döneme gidiyor. Yani siyaset ne için yapılıyor arkadaşlar? Hizmet için. Kime hizmet yapılır? Vatandaşa, halka, halkın taleplerini yerine getirmek üzerine. Ben bir kez daha bu devletten, bu hükümetten gurur duydum. Hangi açıdan? Asli görevimiz olan, birileri var ya hani son dönem siyasette çok duyuyoruz, 'yakalım yıkalım projeleri durduralım' diye. Bu iktidar, bu devlet, her geçen gün Diyarbakır'ı güzelleştirmek adına tarihi adımlar atıyor. Bu daha da gelişecek, 24 Haziran ve sonrası. Bölge üzerinde, coğrafya üzerinde çok daha güçlü, bu ülkenin birliği adına sağlam adımlar atılacak. Çünkü, biliyorsunuz yeni bir sisteme geçiyoruz. Artık daha icraat odaklı, hızlı kararlar alarak, halka hizmet düstürünü güçlü devlet ve güçlü millet anlayışıyla sahada güçlü uygulayacak bir sürece gidiyoruz. 24 Haziran sonrası buralar daha da güzelleşecek, Doğu ve Güneydoğu. Aş iş diyoruz ya, işte bölgeye gittiğimizde istihdam sorunu, daha iyi noktaya geldi. Ama daha yeni başladık. Çok daha iyi olacak. Niye? Gezdiğim bölgedeki bütün iller turizm cenneti, muzzam yerler. Hakkari'nin dağları, yaylaları Van öyle, işte Diyarbakır. Tesisler, yatırımlar, özellikle bu huzur ve güzel ortam. Bunu bundan sonra Türkiye tarihinde bozulmasını insanlar aklından bile geçiremeyecek. Bölgeye artık bundan sonra Türkiye'ye çok daha güçlü ve güzel günlerin yakın olduğunu görmemiz lazım. Daha iyi olacak, daha güzel olacak. Ben bugün bu havayı Diyarbakır'da tenefüs ettim. Ramazan muhabetini ve huzurunu tenefüs ederken, bunu da tenefüs ettim. Elhamdullilah ülkemizin, milletimizin, bölgemizin, coğrafyamızın, ümetimizin selameti açısından inşallah daha güzel olacak. Diyarbakırımız'a Cumhurbaşkanımız'ın selamını getirdik, hayır duasını isteyeceğiz."

Bir gazetecinin, "Terörle mücadelede başarı sağlandıkça şehir merkezlerindeki yatırımlarda da artış gözlemliyoruz" yönündeki bir soruya Bakan Albayrak, "Daha da iyi olacak. Eski Türkiye dönemi bitti. Emin olun bundan sonra daha güçlü ve güzel bir süreç geliyor. Varsa bunun dış iletişimi, ilişkisi o da bitti. Yeni güzel günler bizi bekliyor" diye yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Albayrak'ın camiden çıkışı

-Bakan Albayrak'ın cami avlusunda vatandaşlarla sohbeti

-Vatandaşların selfie çekmesi

-Bakanın esnaf ziyaret

-Bakanın esnaflara karanfil vermesi

-Bakanın esnaflarla diyaloğu

-Bakan Albayrak, yolda gördüğü öğrenci ile diyaloğu

-Bakan Albayrak ve beraberindekilerin sokakta yürümesi

-Bakan Albayrak'ın kırtasiyede konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-

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ÇALIŞANI TARAFINDAN 31 BİN LİRA DOLANDIRILDI

ANTALYA'da taşımacılık şirketi sahibi iş adamı M.O., sokaktan yanına alıp sahip çıktığı çalışanı Abdurrahman B. tarafından 31 bin lira dolandırıldı.

Olay, dün Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. Patronu M.O.'dan "Yeğenim gelecek, araba ve bir miktar para lazım" diye para isteyen Abdurahman B., daha sonra patronunun verdiği otomobil ve 45 bin lira limitli kredi kartıyla Antalya'ya geldi. M.O, saat 11.30 gibi havalimanından yeğenini alması gereken Abdurrahman B.'den ses çıkmayınca telefonla aradı, ancak ulaşamadı. İş adamı M.O., cep telefonuna gelen kredi kartı bilgisiyle şoke oldu. Abdurrahman B.'nin, saat 09.57 ile 10.07 arasında 10 dakika içinde patronunun kredi kartından 25 bin 500 lira çektiği, başkalarına para havale ettiği ortaya çıktı. Toplamda ise kredi kartından 31 bin lira kullanıldığı tespit edildi.

Olay sonrası kartı kapattırdığını söyleyen M.O., "Adeta şok olduk. Hemen polise gittik. Polis evinde arama yaptı ama bir sonuç yok. Ortadan kayboldu. Kendisine sahip çıktım, başıma bu geldi. Harcama yaparken güvenlik kameralarına takılmış, onları izliyoruz. Elimizden gelen bu" dedi. Polis, Abdurrahman B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheli alışveriş yaparken güvenlik kamerası

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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MUNZUR ÇAYI, GONDOL'LARLA VENEDİK GİBİ OLDU

TUNCELİ'de, üzerinde yapılması planlanan HES projesinin iptal edilen Munzur Çayına Belediye tarafından 160 bin liraya alınan 2 Gondol hizmete sokuldu. Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, "Venedik'ten bir farkımız yok artık. Türkiye'de kaç şehrimizde Gondol sefası yapılıyor bilmiyorum ama, Türkiye'de en güzel Gondol ve tekne sefası Munzur'da yapılıyor artık. Buraya gelen yerli yabancı herkes burada Tunceli'nin bütün güzelliklerini doyasıya yaşayabilecek"dedi.

Munzur Çayının Tunceli il merkezinde geçtiği güzergahın içinde kalan Mameki köprüsü ile Mavi köprü arasındaki 1 kilometrelik alan peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldıktan çay yatağı geniş çaplı bir kanala dönüştürüldü ve Venedik görüntüsüne kavuşturuldu. Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel'in girişimleri ile satın alınan 2 adet Gondol, Munzur Çayına getirilerek halkın hizmetine sunulurken, yakın zamanda 10 kişilik iki gezi teknesinin de alınacağı belirtildi. Her biri 80 bin liraya alınan 2 Gondol'un belediye tarafından işletileceği ve yaz boyunca isteyen herkesin belli süre içinde Gondolları ücretsiz kullanabileceği belirten Vali ve Belediye Başkanvekili Sonel, "Burada göreve başladığımda Munzur çayının şehir içinde geçen kısmı çok kötü durumdaydı. Hemen arkadaşlara talimat vererek, Munzur çayı kenarındaki 200 bin metrekarelik alanı hemen projelendirdik ve peyzajını yaptırarak çevre düzenlemesine başladık. munzur'un iki yakasını kaya dolgu ile doldurup bir standarda kavuşturduk. Daha sonra yeşil alan düzenlemesine geçildi, iskele, plaj, dinlenme ve gezi alanları ile şu an bulunduğumuz Gondol iskele alanını yaptırdık. Yakında iki gezi teknesi de gelecek. Vatandaşımız ailesi ile gelip burada dinlenecek ve yaz aylarında burayı plaj olarak kullanacak gondol sefası yapacak. Artık Gondol'a binmek için Venedik'e gitmeye gerek yok, Gondol sefası gezintisi yapmak isteyen Munzur'a gelecek. Kısa bir sürede Tunceli için hayal olan birçok projeyi hayata geçirdik"diye konuştu.

Başkanvekili Tuncay Sonel, Tunceli'nin artık kesinlikle terör şehri değil, turizm şehri olduğunu da belirterek, "Venedik'ten bir farkımız yok artık Türkiye'de kaç şehrimizde Gondol sefası yapılıyor bilmiyorum ama Türkiye'de en güzel Gondol ve tekne sefası Munzur'da yapılıyor artık. Buraya gelen yerli yabancı herkes burada Tunceli'nin bütün güzelliklerini doyasıya yaşayabilecek. Kahraman güvenlik güçlerimizin büyük bir başarısı var teröre büyük bir darbe vurdular ve artık Tunceli huzur şehri oldu. Bu yıl inanılmaz bir turist akını var otellerimiz yüzde yüz doluluk oranı ile çalışıyor. Terörü tamamen yok edeceğiz ve göreceksiniz insanlar Venedik yerine Tunceli'yi tercih edecek. Açacağımız plajlar ile batı illerine yada sahil illeri yerine Tunceli plajlarına akın edilecek bunu Tunceli'de ispatlayacağız"dedi.

Vali Tuncay Sonel daha sonra Gondollar ile Munzur'da ilk Gondol turunu, Vali yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye başkan yardımcısı Sami Doğan ve Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ile birlikte gerçekleştirildi. Munzur'da ilk kez Gondol'a binen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Belice, "Sayın valimiz Tuncay Sonel'in Tunceli'ye gelmesiyle birlikte birçok değişim oldu . Şehrimizde hayal edemeyeceğimiz projeleri hayata geçirdi. Tunceli çağ atladı ve hayata geçirilen her proje birbirinden güzel. İlimiz yıllardır terör ile anıldığı için dışarıdaki algısı kötüydü ama artık bu durum tersine döndü"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Vatandaşların Gondol gezisi

-Gondol'un Munzur turundan görüntüler

-Valinin Gondol gezisi

-Valiyi taşıyan Gondol'un Munzur'da Gondol turu

-Genel ve detay görüntüler

-Valinin açıklaması

-Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanının açıklaması

-Drone ile çekilen Munzur ve Gondol görüntüsü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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NURDAĞI'NDA SAMAN YÜKLÜ TIR'DA YANGIN

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, saman yüklü TIR alev alev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Gözlühüyük Mahallesi Gerçiğin mezrasında meydana geldi. Harun Bayrakçı (48) yönetimindekisaman balyası yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aşağıda bulunan sürücü Harun Bayrakçı, dorseden alevlerin yükseldiği fark edince TIR'ı dorseden kurtararak jandarma ile itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Nurdağı ve Osmaniye itfaiye ekipleri yangının anıza sıçramadan müdahale edip, kontrol altına almasıyla derin bir nefes alınırken dorse kullanılmaz hale geldi.

Sürücü Harun Bayrakçı, "Saman balyası büyük ölçüde yüklenmişti. Son balyalar yüklenmesi için çalışırken neden kaynaklandığını anlamadığı alevlerin yükseldiğini görünce canımızı ve TIR'ı dorseden kurtardım. Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın yeri

- jandarma ve itfaiye ekipleri

- Yanmış dorse

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kadir ÇELİK- Kamera: Ramazan TUNCER -GAZİANTEP-)

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JANDARMA GENEL KOMUTANI KAHRAMANMARAŞ'TA

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret edip, İl Jandarma Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki heyetle Kahramanmaraş'taki temaslarında ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makam geçen Çetin, ziyaretin anısına Vali Özkan'a hediye verdi. Vali Vahdettin Özkan da Çetin'e, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, valilik ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na geçti. Burada genel denetleme ve kontrollerde bulunan Çetin, daha sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Orgeneral Arif Çetin'in valilik ziyareti

- Valilik önünde fotoğraf çektirilmesi

- Çetin'in valiliğe girişi

- Şeref defterini imzalaması

- Ziyaretten detaylar

- Arif Çetin'in Vali Vahdettin Özkan'a hediye vermesi

- Çetin'in valilikten ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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OKUL BAHÇESİNE YAPILAN KÜTÜPHANEYE ŞEHİT POLİSİN İSMİ VERİLDİ

MARDİN'in Derik ilçesinde, 800 öğrencisi bulunan, 22 sınıflı MAREV İbrahim Fidanoğlu İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde yapılan kütüphaneye, ilçeye geçici görevle gelen ve yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polis memuru Orhan Ayan'ın adı verildi.

Derik ilçesine 15 Ekim 2012 yılında geçici görevle Konya'dan gelen ve burada rahatsızlık nedeniyle ilçe hastanesine zırhlı araçla götürülürken, yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Polis Özel Hareket memuru Orhan Ayan'ın ismi ilçedeki bir okulun kütüphanesinde yaşatılacak. Bahçelievler mahallesinde bulunan MAREV İbrahim Fidanoğlu İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde kurulan 42 metrekarelik konteynır kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene, Kaymakam Hakan Kafkas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Kütüphaneleri kapsamında şehit kütüphaneleri gönüllüsü olduğunu belirten öğretmenlerden Simge Özenç, bu kütüphanelerin kitap bağışlarıyla kaynak sağlanması gerektiğini belirterek, "Şehit polis Orhan Ayan, 15.10.2012 tarihinde el yapımı patlayıcılı saldırı sonucu Derik ilçesinde şehit düştü. Bu nedenle onun adını verdik. Niye kütüphane açıyoruz? Öncellikle amacımız cehaletle savaşmak, cehaletle savaşmak için öğrenmeye, bilmeye ihtiyaç var, diğer bir kutsal görevimiz ise şehitlerimizin adını yaşatmak. Onlar bizim için canlarını veriyorlar.Şehitlerimizin adını yaşatmak en iyi kütüphaneyle yaşatabilmemiz gerektiğini düşündük.Bu kütüphanemizde herkesin yararlanmasını sağlayacak şekilde düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardında protokol, kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

-Okul Bahçesi

-Öğrencilerin kitap incelemesi

-Konuşmalar

-Açılışın yapılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-

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SAMSUN'DA BABA VE OĞLU 17 BİN KEZ KULLANIMLIK BONZAİ İLE YAKALANDI

SAMSUN'da narkotik polisinin bir baba ve oğluna yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 17 bin kez kullanımlık 1 kilo 783 gram bonzai ve 19 bin 500 TL para ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesinde ikamet eden Yasin D., ile babası İbrahim D.'nin birlikte uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbaratını alarak çalışma başlattı. Şüphelileri takip eden ekipler, Atakum ilçesi Taflan Mahallesinde harabe halde bulunan bir binaya girip poşetle ayrılmaları sonrası otomobillerine operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada 283 gram, harabe binada yapılan aramada ise 1 kilo 500 gram bonzai ve üst aramalarında ise uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 TL para ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı. Olayda ele geçirilen toplam 1 kilo 783 gram bonzainin 17 bin kez kullanımlık olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Şüpheli baba ve oğlunun getirilişi

-Detay

-Ele geçirilen uyuşturucu madde fotoğrafları

(Süre: 01.19 dk) - (boyut: 148.54 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()