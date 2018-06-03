DHA YURT BÜLTENİ 12

1 - Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (3) /// YENİ BİLGİLER



ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. Sağ kurtulan Zeynep Osman ile İdris Raşit çifti ise 5 çocuğunu kaybetmenin üzüntüsüyle yıkıldı.

Demre'ye bağlı Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güney batısında, saat 02.22'de, içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA

Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu havadan da yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU

Kurtarılanların, teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu da Giyas Vahod (24), sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

9 KİŞİ ÖLDÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cansız bedenleri sudan çıkarılarak, Demre Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Cenazeler, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ

Tekne faciasından kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti, 5 çocuklarını birden kaybetmenin acısıyla yıkıldı. Çift, tedavilerinin sürdüğü hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü. Burada güçlükle gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, Hatay Kırıkhan'dan geldiklerini belirterek, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini söyledi. Kimsenin tekneyi kullanmayı bilmediğini kaydeden Raşit, "Tekneye attılar, 'Gidin' dediler. 2 saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı" diyerek, gözyaşı döktü.

'ADLİ MAKAMLAR DETAYLARA ULAŞACAK'

Demre Kaymakamı Murat Uz ise olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Saat 02.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza Suriyeli kaçak göçmen gemisinin battığı yönündeki ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik unsurları hemen olay yerine intikal etti. Sabaha kadar süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda maalesef 9 cansız bedene ulaşıldı. Diğer 6 Suriyeli de sağ olarak kurtarıldı. Çok acı bir olay. Özellikle bir anne ve baba, 5 çocuğu birden kaybetmiş durumda. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Zannediyoruz tahkikat sonucunda bu işi organize edenler, bu işin içerisinde olanlar, nereden bindikleriyle ilgili detaylara ulaşacaktır adli makamlar."

Kaymakam Uz, denizden sağ olarak en son kurtarılan Giyas Vahod'un da yüzerken bölgedeki dalış teknesiyle Kekova Adası açıklarında bulunduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze araçlarının yanaşması

- Cenazelerin morga konulması

HABER: Ahmet ACAR- Levent YENİGÜN- Ramazan SARIKAYALI- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Karamollaoğlu Ekonomi politikalarını sil baştan değiştirmeye ihtiyacımız var



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Bizim bugünkü ekonomi politikaları sil baştan değiştirmeye ihtiyacımız var. Ben ne yola, ne hızlı trene karşıyım. Tek söylediğim öncelikleri belirlemektir. Benim hedefim, yolsuzluğu ve israfı durdurmaktır dedi.

Temel Karamollaoğlu, Isparta'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kendisini bekleyen kalabalığa karanfil dağıtan Karamollaoğlu, konuşmasında Ispartalılardan destek istedi. Karamollaoğlu, Bütün konuları ele almaya kalsak ister istemez en başta ülkemizdeki kutuplaşma, kamplaşma bizi endişe ettiriyor. Çünkü her ülke badireli bir dönemden geçerken, içeride birlik ve beraberliği sağlamak hepimizin, başta iktidarın en önemli görevi olmalıdır. Ama üzülerek ifade ediyorum bir seçime girerken Ramazan'da kucaklaşacağımıza, kamplaşmamızı körükleyenler var. Meseleleri biraz farklı açıdan görenler hain ilan edilebiliyor. Biz buna razı değiliz. Bugün siz burada güzel bir kalabalık meydana getirdiniz. Ama ben buraya gelememekle beraber kalbi bizlerle çarpan 10 binlerce insan olduğuna inanıyorum. Ülkemiz öyle bir dönemden geçiyor ki insanlar fikirlerini ifade etmekten çekiniyor. Bu sebepten dolayı herkes her mitinge gidemiyor. Bu gösterdiğiniz cesaretten dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu.

HEM CUMHURBAŞKANLIĞI HEM MECLİS

24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, Elbette biz 2 seçime gidiyoruz. Bir tarafta cumhurbaşkanlığı ve bir tarafta meclis seçimi. Meclise çok büyük önem veriyoruz. Allah razı olsun birçok yerde belki her konuda benimle aynı fikirde olmayan kardeşlerimiz var. Açıkça gelip 'Size destek vereceğiz' diyorlar. 'Artık yeter, bu böyle gitmez, bir değişikliğe ihtiyacımız var. Nefes alamıyoruz' diyorlar. İnşallah cumhurbaşkanlığına damgamızı bu millet sayesinde vuracağımız gibi mecliste de kuvvetli şekilde temsil edildiğimiz takdirde sistemi yeniden değiştirecek kuvvetler ayrımını mutlaka sağlayacağız dedi.

Adaletin olmadığı yerde baskı ve zulüm olduğundan bahseden Karamollaoğlu, Ama ateş düştüğü yeri yakar. Neyle suçlandığını bilmeyen binlerce, onbinlerce, hatta yüz binlerce insanla muhatap oluyoruz. Kararname ile alınmış ama neden alındığını bilmiyor dedi.

Ekonomiyle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi

Dolar aldı başını gidiyor. Batıya biraz mesaj verdiler. Arkasından 5 lirayı aşmadan 4.70 civarında oyalanıp duruyor. Seçimden sonra ne olacak kimse bilmiyor. Borçlarımız yükseldi. 'IMF'ye borcumuz kalmadı' diye övünenler, başka yerdeki borcu ağzına bile almıyor. Gazeteler yazıyor. İhracat zirve yaptı. Ama bu arkadaşlar farklı gözlük kullanıyor. Benim gözlük dereceli, yakını da uzağı da ama bunların gözlüğü sabit, bir türlü ihracatı görmüyor. İhracat arttı tamam da ithalat ne oldu Bir de bundan bahset. Tövbe hiç bozuntuya almıyorlar. Çünkü neden İthalat ihracattan daha hızlı büyüyor. Bizim bugünkü ekonomi politikaları sil baştan değiştirmeye ihtiyacımız var. 'İktidara gelirsek bütün yatırımları durduracağız' dedim. Benim söylediğimi iyi anlayın. Ben ne yola, ne hızlı trene karşıyım. Tek söylediğim öncelikleri belirlemektir. Sonra borçlanmadan yatırımları yapmak. 'Bu parayı nerden bulacaksın' diye soruyorlar. İki konuda tedbir alacağım. Yolsuzluğu durdurduğumuz zaman. En çok yolsuzluk kanımızı emer gibi ekonomik değerlerini emiyor. Bir diğeri de israfı durdurmaktır. İtibar kazanmak için israf gibi görünen yatırımları yapacağız. Yav itibar israfla kazanılmaz tam tersi tasarruf ettiğin zaman herkes sana yüklenir. Değişiklik yapacağımız dediğimiz zaman hakikaten değişiklik yapacağız.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mitingden detay görüntüler

HABER- KAMERA Ali ÇEVİKBAŞISPARTA, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3 - Gençlik ve Spor Bakanı Bak Bu apoletleri millet takar



GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' dediği Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili değerlendirmede bulunarak, Bu apoletleri millet takar. Bunu kabul etmek lazım. Milletin gönlünde taht kurmak, milletin gönlünde olmak çok önemli. Daha önce bu sözleri söyleyenlerin askerler karşısında ne durumda olduğunu biliyoruz. Onu da gözden geçirmeleri gerekir dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Valilik bahçesinde Vali Mehmet Ceylan tarafından karşılanan Bakan Bak, valiyi makamında ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Bak, Tekirdağ'a yeni bir stat yapılması konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek, 1 milyonluk nüfusa sahip bu önemli kente yakışır bir stat yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu ifade eden Bak, 24 Haziran'da gerçekleştirecek seçimler için AK Parti olarak Tekirdağ'dan güçlü bir destek beklediklerini belirtti.

'SİKLET FARKI ÇOK BÜYÜK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il il dolaştığını kaydeden Bakan Bak, AK Parti eserleriyle konuşuyor. Seçim beyannamesini açıkladığında 340 sayfaya ulaşan toplumun bütün katmanlarını, bireylerini içeren bir seçim beyannamesi ve burada her şeyi görebiliyoruz. Ayrıca 146 tane büyük proje var. Bu projeler bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı planlanmış bir kısmı ihalesi yapılmış, planlaması yapılmış ve başlamış projeler. Bunların hepsi ülkemizin büyümesi, gelişmesi için, büyüyen güçlü Türkiye için önemli projeler dedi.

Bakan Bak, AK Parti'nin eserleriyle konuştuğunu, Recep Tayip Erdoğan'ın dev projelere imza attığını ifade ederek, şunları söyledi:

Karşısında da yapılan büyük projeleri engellemeye çalışan, 'yaptırmayız, onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız, otomobili yaptırmayız, işte TİKA'yı kapatırız, şunu kapatırız' gibi söylemler içinde olan ama projesi olmayan adaylar var. Tabi milletimiz bunu değerlendirecek. Tabi ben spor bakımından söylersem bu adaylar sayın Cumhurbaşkanımızın sikletinde değiller. Yani karşısında 12 tane seçim kaybetmişler ve karşılarında bir olimpiyat şampiyonu var. 12 tane seçim kazanmış devasa projelere imza atmış bir lider var cumhurbaşkanı adayı var. Karşısında da kendi partisinde bile seçim kazanamamış, partinin başına seçilememiş bir aday. Öbür taraftan diğer adaylar için de çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. O yüzden siklet farkı çok büyük. Ama eserler ortada. AK Parti'nin ortaya koyduğu eserler ortada. Kararlı bir lider var. Dünya mazlumlarının sesi kimsesizlerin kimsesi bir lider var. Biz milletimizin yine sayın cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye destek vereceğine yürekten inanıyoruz. Her zaman AK Parti'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın siyasetinde verdiği sözü tutmak var ve bu noktada da bu zamana kadar bu adımlarını böyle atmıştır ve gücünü milletten almaktadır. Dışarıdan veya başkalarının oyuncağı değildir kararlarını kendisi alır milletle beraber alır.

AK Parti'nin Türkiye için çok önemli işler yaptığını vurgulayan Bak, kendilerinden önce gençlere ve spora yönelik 79 yılda bin 575 tesis yapıldığını, son 16 yılda ise yapılan tesis sayısının 2 bini geçtiğini ifade etti. Bak, Türk sporunun her geçen gün daha da geliştiğini dile getirerek, Türk sporunun gelişmesindeki en son gösterge de 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olması. Ondan önce de 2019'da Süper Kupa finali yine İstanbul'da oynanacak. Bunlar nereden geliyor Türk sporuna yapılan devasa yatırımlar, devasa stadyumlar, spor salonlarından geliyor. Türkiye pek çok büyük organizasyonu gerçekleştirebilecek kapasitede ve güçte şeklinde konuştu.

'BU APOLETLERİ MİLLET TAKAR'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Zeytindalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini söylediğini hatırlatması üzerine Bak şunları söyledi:

Afrin kahramanı olan paşamız için söylenen sözler bence yersiz sözler. Hem 15 Temmuz sürecinde hem de daha sonraki terörle mücadele operasyonlarında ve son aşamada Afrin'de tüm dünyaya kahramanlık destanı yazan Türk askerinin komutanlığın yapan paşamıza böylesine yakıştırmaları doğru bulmuyoruz. Bu apoletleri millet takar. Bunu kabul etmek lazım. Milletin gönlünde taht kurmak, milletin gönlünde olmak çok önemli. Daha önce bu sözleri söyleyenlerin askerler karşısında ne durumda olduğunu biliyoruz. Onu da gözden geçirmeleri gerekir. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Kurulu başkanı olarak ABD'de görev yaparken bir toplantıya katıldık 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, o toplantıda ABD'li yetkililer ve NATO üyesi ülkelerin milletvekilleri şöyle bir eleştiri yapmıştı Türk ordusu için, 'İşte Türk ordusundan şu kadar generali komutanı hapse attınız, dolayısıyla Türk ordusu güçsüz kalmıştır' diye bir ifade kullanmışlardı. Ben de Türk delegasyonu başkanı olarak şu cevabı verdim. 'Türk ordusu çok daha güçlüdür, daha güçlü olacaktır, bunu göreceksiniz. Çünkü içindeki hainleri temizlemiştir. Türk ordusu ve o generallerin yerine görev yapılacak onlarca aslan yürekli komutanımız vardır. İşte paşamız da bunlardan bir tanesidir' demiştim. Ardından bu toplantıdan 10 gün sonra biz Fırat Kalkanı operasyonunu başlattık ve bu operasyon devam ettiğinde tekrar yaklaşık 1,5 ay sonra aynı delegasyonla bir başka yerde Avrupa'da toplantıda karşılaştığımda bana aynen şöyle dediler 'Evet Osman bey haklısınız, Türk ordusu kendi gücünü ve terörle DEAŞ ile mücadelede gösterdi. Bende onlara her Türk asker doğar karşılığını verdim

Açıklamalarının ardından Bakan Bak, Tekirdağ Valiliği'nde kentle ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakanın gelişi ve karşılanması

-Bakanın açıklamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Suruç yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Araçta bulunan ve isimleri öğrenilmeyen, Suriyeli olduğu belirtilen, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan araç

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ