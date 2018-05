DHA YURT BÜLTENİ-12

129 yıllık Konya Lisesi'nin 'nitelikli' listesinde olmamasına tepki

Konya'da Eğitim- İş Sendikası, 129 yıl önce kurulan Konya Lisesi'nin merkezi sınavla öğrenci alınacak 'nitelikli lise' listesinde bulunmaması ve kontenjanın da 280'den 800'e çıkarılmasına tepki gösterdi. Eğitim- İş Sendikası'nın protestosuna CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de destek oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen 10 Nisan günü, 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu' yayınladı. Bu kılavuzda sınavla öğrenci alacak liseler arasında kentte 1889 yılında Konya İdadisi adı altında kurulan ve zamanla birkaç kez adı değişen Konya Lisesi yer almadı. 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakan Sadi Irmak, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar gibi birçok ismin mezun olduğu okul olması nedeniyle o dönem sosyal medyada, nitelikli lise kapsamı dışında tutulması tepkilere neden oldu.

Eğitim İş Sendikası, son olarak 280 olan kontenjan sayısının 800 çıkarılması üzerine bugün Konya Lisesi önünde, 'nitelikli lise' kapsamında tutulmaması ve kontenjanın artırılmasına tepki gösterdi. Öğretmen ve öğrencilerinde katıldığı protestoya CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de destek oldu. Eğitim-iş Konya Şube Başkanı Özgür Genç, Konya Lisesi'nin 'nitelikli lise' listesinde yer alması ve kontenjan sayısının yükseltilmemesi gerektiğini belirtti. Genç, şunları söyledi:"Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün plansızlığı, 129 yıldır eğitim öğretime devam eden Konya Lisesi, her yıl 280 öğrenci alan ve tekli eğitime devam eden okuldur. Önümüzdeki dönemde sınavsız 800 yeni öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı'nın her fırsatta 2019 yıl sonunda okullarda tekli eğitime geçilecektir ifadesi Konya'da tekli eğitim yapan tarihi Konya Lisesi'nin ikili eğitime geçmesiyle plansızlığın, yeni okul ve derslik yapılamadığının en açık göstergesidir. Önümüzdeki öğretim yılında ikili öğretime geçilecektir. Öğrencilerin sabah çok erken saatte derse gelmelerine ve çok geç vakitte evlerine giderken güvenlik riskleri oluşmasına neden olabilecektir."

'ABDULHAMİT'İN RUHANİYETİNE SAYGI GÖSTERMİYOR'

Protestoyu desteleyen Abdüllatif Şener, "Abdülhamit döneminde kurulmuş 7 liseden birinden bahsediyoruz. Ama görüyoruz ki, her yerde Abdülhamit'i bayrak edinen, Abdülhamit söylemleriyle ekranları dolduran bir iktidar, kendi söylediklerinin aksine, Abdülhamit'in ruhaniyetine bile saygı göstermiyor. Bu liseyi nitelikli liseler sınıfından çıkarmak hiçbir mantıkla, anlayışla bağdaşmaz" dedi.

Sel sularına kapılarak öldü, bugün toprağa verildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesi kırsal Edincik Mahallesi’nde sulama yapmak için zeytinliğe giderken sağanak nedeniyle yükselen Sofu Deresi sularına kapılarak yaşamını yitiren İsmail Çelik (72) bugün toprağa verildi.

Edincik’te ikamet eden evli ve 3 çocuk babası İsmail Çelik, dün saat 11.00 sıralarında zeytinleri sulamak üzere evden ayrıldı. Edincik merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kalemlik mevkindeki zeytinlikte çalışan Çelik, Sofu Deresinin sağanak nedeniyle aniden yükselen sularına kapılarak boğuldu. Çelik’in cesedi derenin denize döküldüğü Narlık mevkiinde vatandaşlar tarafından bulundu. İsmail Çelik’nin cenazesi bugün Edincik Çarşı Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edincik Mezarlığı’nda toprağa verildi. İsmail Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmaya Bandırma Cumhuriyet Savcılğı'nca başlandı.



Kavak'ı dolu vurdu

Samsun'un Kavak ilçesinde dün etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara neden olurken, birçok aracın da camları kırıldı, evlerin çatıları zarar gördü.

Samsun'un Kavak ilçesinde dün dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, korkuya neden oldu. Dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden olurken, birçok aracın da camları kırıldı, evlerin çatıları zarar gördü. Dolu nedeniyle meydana gelen hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Zarara uğrayan vatandaşların Kavak Kaymakamlığı'na başvuruda bulunması istendi.

'Zincirli Kayalar' patlatılarak kaldırılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tepelik alanda yan yana bulunduğu için 'Zincirli Kayalar' olarak adlandırılan büyük kaya parçaları, patlatılarak kaldırılma çalışmalarına başlandı.

Dağçeşme ve Moymul mahalleleri arasında, tepelik alanda bulunan kaya parçalarının, alt kesimlerdeki evler ve yoldan geçen araçlar için tehlike yarattığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kayaları barutla patlatma çalışmalarına bugün başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevre güvenliği aldığı çalışmalarda ilk olarak AFAD ekipleri, patlama sırasında kaya parçalarının etrafa zarar vermemesi için kayaları çelik ağlarla sardı, ön tarafa da hendekler açtı. Ekipler daha sonra kaya parçalarının dinamitle patlama çalışmasını başlattı.

60 GÜNDE TEMİZLENECEK

Çalışmaları Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler ile AFAD İl Müdürü Ali Artun da izledi. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, kayaların 60 gün içerisinde temizlenmesinin planlandığını söyledi. Güler, "Patlayıcı kullanılarak dev kayaların bölgeden kaldırılması için çalışmalara start verildi. AFAD ekiplerinin planlamalarına göre çalışmalar Temmuz ayının sonunda tamamlanacak. Biz belediye olarak parçalanan kayaları tesisimize taşıyarak geri dönüşümde değerlendireceğiz. Kayalar temizlendikten sonra da yolu genişleterek çevre düzenlemesi yapacağız" dedi

'ZİNCİRLİ DEDE'

İlçe sakinleri, kayalıkların olduğu yere kimler tarafından konulduğunu bilmedikleri 'Zincirli Dede, Ruhuna Fatiha' yazılı mermer tabela asıldığını söyleyerek, "Burası bir türbe değil. Yan yana kaya parçaları olduğu için buraya 'Zincirli Kayalar' adı verilmiş. Bu kayalıklar, Allah göstermesin buradan göçmüş olsa mahallenin yarısını götürür. Bunun için bunların kaldırılması gerekir" dedi.

