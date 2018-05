DHA YURT BÜLTENİ - 12

Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete, bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışması kapsamında, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'da halka hitap etti. Miting öncesinde ve sırasında bazı kişiler, sıcak hava ve oruç nedeniyle sıkıntı yaşadı. Bu kişiler, alanda bulunan sağlık ekiplerince sedyelerle sağlık çadırına taşındı. Miting öncesi 'güller şehri' Isparta'da, kalabalığın üzerine gül suyu döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mitinginde Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da eşlik etti. Ispartalılar, miting alanına saat 15.30'da gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Konuşmasına "Güllerin şehri Isparta, gül kokulu şehir" diyerek, başlayan Erdoğan, Isparta için övgü dolu sözler söyledi. Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, kabına sığmayan bir Isparta gördüğünü dile getirdi. 16 yıldır Türkiye'nin kalkınması için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, çalışmaktan yorulmadıklarını vurguladı. Aşk ile koşanın yorulmayacağını kaydeden Erdoğan, vatana hizmet etmekten yüksünmediklerini belirtti.

'AFRİN'DE 4 BİN 480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

16 yıl önce iktidara gelirken, nasıl heyecanlılarsa bugün de aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"81 vilayetimize ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz. 16 yılda pek çok reforma imza attık. Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdik. İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen birlik ve beraberlikten taviz vermedik. Dosta güven verirken hasımların da yüreklerine korku sardık. Şimdi size son rakamı vereceğim. Afrin'de en son olarak geldiğimiz nokta; şu anda 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa Mehmetçik orada. Bu ülkenin huzurunu kimse bozamaz. Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bu iş kürekle mürekle olmaz. Bunlar 'Afrin'de ne işiniz var?' diyordu değil mi? Biz ne dedik? Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz. Üzerine gideriz. Türkiye'nin dost elinin sıcaklığını bilen herkes ülkemizin selameti için dua ediyor. Dünyadaki fakir fukara ülkelere elini uzatan birinci ülke neresi biliyor musunuz? Türkiye. Amerika birinci gözüküyor; ama gayri safi milli hasılaya göre bir numara Türkiye."

'KURLA MURLA BİZİ VURAMAZSINIZ'

Döviz kuru ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çıkmış birileri, 'Kurmuş, şuymuş, buymuş'. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor ki 'Biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız'. Öbürü diyor ki 'Yatırımları durduracağız', 'Senin bütçen boş' diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Kaynakları çeşitlendirerek, bu yatırımları biz yaptık biz. Bunlar ne derse desin, biz yatırımlara devam edeceğiz" dedi.

'HER ŞEYİN BÜTÇEDEKİ PARAYLA YAPILMAYACAĞINI BİLEN İKTİDARIZ'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 4'üncü köprüye yönelik sözlerini de eleştiren Erdoğan, "Diyor ki 'Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı. Ben de 4'üncüyü yaptırırım'. Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan 'Şunu yaptırmam, bunu yaptırmam' diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de 4'üncüyü yaptırırım' diyor. 'Milli bütçede para yok' diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20'de. Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Cebinde paran var mı?' Ya Ispartalıya sor, 'Isparta Şehir Hastanesi'nde hayat nasıl' diye bir sor. Ey bay Kemal, sen SSK'nın genel müdürü olduğun zaman o hastanelerin durumu neydi be? Gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel. Mersin'e gel. Yozgat'a gel. Hastane görmek istiyorsan Kayseri'ye gel. Gel de gel" diye konuştu.

'24 HAZİRAN BUNLARA HADDİNİ BİLDİRME GÜNÜ OLACAK'

İnce ile Kılıçdaroğlu'nun bir dönem birbiriyle zıtlaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel Başkan ile aday önce bir zıtlaştılar. Bir ara ne diyordu? O zaman adaydı (İnce), henüz seçilmemişti. '1 girdin kaybettin, 2 girdin kaybettin, 3 girdin kaybettin, 4 girdin kaybettin, 5 girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin, kaybettin' öyle mi? Ama şimdi enteresan. Tamam, o güzel de o ne diyor şimdi? Ona böyle bir görevlendirme yaparken de 'Gel bakalım Muharrem' diyor. Bakın ne hale geldiler. İşte 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır" dedi. Muhalefetin bir fidanının dahi olmadığını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizdeki muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Şahıslar çıkıyor, Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine, önemsiz göstermek için çaba gösteriyor. Çok daha iyisini taahhüt etmek yerine yatırımları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Zaten hayatlarınız boyunca böyle geldiniz. Projeleri durdurmaktan söz ediyorlar. Güzel bir sözümüz var, 'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmazmış'. Bunların da bu ülkede bir dikili ağaçları olmadığı için yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var?" diye konuştu.

'ÇAPSIZ MUHALEFET ANLAYIŞIYLA GÜÇLÜ TÜRKİYE İNŞA EDİLMEZ'

Muhalefetin kafayı Türkiye'nin prestij projelerine taktığını savunan Erdoğan, "Daha şimdiden FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlerin avukatlığına soyunan birisinden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika emanet edilir mi? Sağlık hizmetinin, doğum öncesinden ölüme kadar zaten ücretsiz olduğundan dahi habersiz birine sağlık teslim edilir mi? Bunları zaten biz ücretsiz yaptırıyoruz. Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez" diye konuştu.

'BEN DEĞİL, BİZ ANLAYIŞI İLE ÇALIŞTIK'

Türkiye'de asırlardır hayali kurulan hedeflere kavuşturma siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, "Biz yıkmaktan değil, ülkemize yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Biz el birliği içinde Türkiye'yi şaha kaldırmanın hayalini kuruyoruz. Eserine bakarsınız o kişinin notunu verirsiniz. Son 16 yılda diğer şehirlerimizle beraber Isparta’mıza çok önemli eserler kazandırdık. Isparta'ya yaptığımız yatırımların toplam tutarı 11 katrilyon. Birileri 'laf, laf, laf'. Biz 'iş, iş, iş'. Farkımız bu. Ekibimizle çok güzel bir kolektif oyun ortaya koyduk. Biz 'ben' anlayışıyla çalışmadık, 'biz' anlayışıyla çalıştık" dedi.

'YIKIM İTTİFAKI' BENZETMESİ

Muhalefetin fırsat bulsa şehir hastanelerini de yıkacağını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinden şikayetçi olduklarını savunarak, şunları söyledi:"Onlara tavsiyem; bay Kemal'in SSK müdürü olduğu dönemdeki hastaneleri bir daha inceleyin bakalım. İnşallah önümüzdeki dönemde açacağımız 27 yeni şehir hastaneleriyle bunlara rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz. 'Yıkım ittifakı'nın bizi engellemesine, projelerimizi sabote etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şimdi yepyeni bir döneme hazırlanıyoruz. Bu dönem Türkiye'nin şahlanış dönemidir. 24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimidir. Ya evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke bırakacağız ya da IMF kapılarında para dilenen eski Türkiye'ye döneceğiz. Biliyorum, siz buna müsaade etmezsiniz. Kasası boş Merkez Bankası istemezsiniz."

DAVOS'TAKİ ANISINI PAYLAŞTI

Davos'a gittiği bir dönemde IMF Başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"IMF'nin başında bir Fransız vardı, şimdiki Fransız değil. Oturduk konuşuyoruz. Dedim ki 'Siz IMF'nin başındasınız ben de Türkiye'nin başındayım. Sen paranı alıyor musun? Taksitlerini alıyorsun. 'Siz bizi siyaseten yönetemezsiniz. Benim yaptığımı yapıp, bizi yönetmeye çalışırsan kapıdan geri dönersin' dedim. Şaşırdı. Dedi ki 'Biz hesabımızı yapıyoruz'. Bütün borcunu ödedik, bitti. Ondan sonra onlar bizden borç istedi. 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlar sordu 'Verelim mi?', 'Verin' dedim. 'Bugün borç alan, yarın emir alır' dedim, 'Verin'. Şimdi ortaya çıkanlar; el, kol, pençe, divan; bunların huzurunda böyle dururlar. Ama biz bu ahlakla yetişmedik. Bizim yetişme tarzımız farklı. Allah'ın izniyle bunlara hiç fırsat vermeden, Isparta'nın bugüne kadar olduğu gibi yine kalkınmadan, demokrasiden yana tavır alacağına inanıyorum." Isparta'dan rekor oy beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneden kalabalığa hediyeler ulaştırdı.

Bakan Yılmaz: Hem güçlü yasamayı, hem güçlü hükümeti seçeceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler sonrasında ülkedeki güven ve istikrarın kurumsal hale geleceğini belirterek, ''Bu seçimle hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz'' dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleşen "İlçe Teşkilatlarıyla Buluşma Toplantısı"na katıldı. Daha sonra Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti 27'nci Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na geçen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, bu tarihten sonra millet iradesinin uygulamaya geçeceğini söyledi. Bakan Yılmaz, bu seçimlerin ülkedeki güven ve istikrarın kurumsal hale gelmesini sağlayacağını dile getirerek, "Lider ülke Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, etkin ve demokratik yönetime kavuşacaktır. Bugün Anadolu insanının hakkını, hukukunu ve demokratik kazanımlarını savunan parti AK Parti'dir. İnsanımızın dişiyle, tırnağıyla, canı pahasına bedel ödeyerek elde ettiği hak ve özgülükleri bugüne kadar savunduk, bugünden sonra da hep birlikte savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİZ MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ'

Yeni sistemin hükümeti kurma yetkisini millete verdiğini ifade eden Bakan Yılmaz şunları söyledi:

"Biz hükümeti kurma yetkisini millete verdik. Ama bugün cumhurbaşkanı adayı olanlar diyor ki, 'Bu hakkı milletten geri alacağız' diyor. Niçin geri alıyorsun? Bu millet seni seçerken iyi de kendi hükümetini kurarken, kendi cumhurbaşkanını seçerken yanlış mı yapar. Bunlar niçin böyle yapıyorlar? Çünkü bunlar kendilerini bu ülkenin sahibi görüyorlar, halkın bir hakkının olmadığını düşünüyorlar. Eğer kullanması gereken bir hak varsa, o hakkı da ancak kendileriyse kullanabileceklerini düşünüyorlar. Oysa siz geçen yıl referandumda 'Hükümeti ben kuracağım' dediniz, hakkınızdı, egemenliğin sahibi millettir. Bu millet kendi hakkına sahip çıktı. Şimdi 'Bu hakkı milletten alacağım' diyor. Sana bu hakkı kim verdi? Millete sormadan bu hakkı alamazlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bu partilerin DNA'sında, genetik kodlarında vardır. Hiçbir zaman millete güvenmediler, her zaman millete yukarıdan baktılar, fırsat verildiğinde hep milletin haklarını geri aldılar. Ama millete hakkını veren tek parti, Adalet ve Kalkınma Partisi oldu."

'HEM GÜÇLÜ YASAMAYI, HEM GÜÇLÜ HÜKÜMETİ SEÇECEĞİZ'

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin istikrar sağlayacağını belirten Bakan Yılmaz şöyle devam etti: "24 Haziran seçimlerini tüm dünya yakından izliyor. 7 düvelin çağdaş versiyonları istiyorlar ki Türkiye tökezlesin ve tam bağımsızlık iddiasından vazgeçsin. Eskiden olduğu gibi bazı merkezlerden gelen politikaları uygulasın. 24 Haziran'da AK Parti'yi yeniden ve güçlü bir şekilde iktidara getirin ki Türkiye tam bağımsız politikaları uygulamaya devam etsin, Kudüs, Filistin, Saraybosna sevinsin. Kudüs'ün, Saraybosna'nın sevincine ortak olmak için sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük ve kutlu yürüyüşe davet ediyoruz. Bu seçimle hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz. Güçlü yasama, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demektir. 24 Haziran seçimlerine müteakip kurulacak millet hükümeti zamanında Türkiye zaman da, kaynak da israf etmeyecektir. Daha büyük, daha güçlü, daha refah içinde bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. 2023 hedeflerini yakalayacağız. Herkesin işi, aşı, evi, barkı olsun. Huzur, kardeşlik, birlik, bereket, bolluk olsun. Bunu 16 yıllık tecrübe ve birikimiyle yaparsa AK Parti yapar." Yılmaz, güçlü ve büyük Türkiye'yi milletle birlikte kuracaklarını dile getirerek, 24 Haziran'dan sonra millet hükümetiyle herkesin inandığı gibi yaşadığı, fikirlerini özgürce ifade ettiği, refaha katkıda bulunduğu ve refahtan da hak ettiği payı aldığı, emniyet ve huzur içinde yaşanılan bir Türkiye'nin olacağını söyledi. Sivas'ın ve Türkiye'nin geleceğe ilişkin umutlarını artıracaklarını dile getiren Bakan Yılmaz,"Rehberimizle, liderimizle hayalimiz olan yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından 27'nci dönem AK Parti Sivas Milletvekili adayları Habip Soluk, Semiha Ekinci, Rüstem Yüce ve Yaşar Sayan partililere tanıtıldı.

Heyelanda 5 küçükbaş hayvan telef oldu

Adapazarı'nda gece etkili olan yağmur yağışı sonucu meydana gelen heyelanda toprak yığının altında kalan ahırdaki 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Adapazarı'nda gece başlayan yağmur yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Adapazarı Bağlar Mahallesi'nde yağmur yağışı sonucu yollar sularla kaplandı. Çok sayıda evi yağmur suları basarken, tarım arazileri zarar gördü. Mahallede meydana gelen heyelan sonucu toprağın çöktüğü ahırdaki 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Bağlar Mahallesi Muhtarı Hikmet Altun, "Kabus gibi bir gece yaşadık. Heyelan oldu. Yollar kapandı, daha sonra ekipler açtı" dedi.

Parayı alınca intihar etmekten vazgeçti

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 26 yaşındaki İbrahim A. görevlilerin bir miktar para vermesi ile aşağı indi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gelen İbrahim A., hastanenin çatısına çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Hastanenin çatısının kenarında duran İbrahim A. yanına yaklaşan görevlileri aşağı atlamakla tehdit etti. Hastane görevlileri İbrahim A. ile yaptıkları görüşme sırasında bir miktar para verdi. İbrahim A. parayı almasının ardından aşağı indi. Bu sırada aşağıda bulunan vatandaşlar cep telefonu ile sosyal medyada canlı yayın yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gazeteci-Yazar Ali Abalı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki evinde 87 yaşında kalp krizinden yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Abalı, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde,

vasiyeti gereği, 35 yıl önce yaşamını yitiren annesi Rukiye Abalı'nın mezarı yanında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cumhuriyet Gazetesi'ni kuran 'Abalıoğlu' ailesinden, spor yazarlığının duayenlerinden, Cumhuriyet Gazetesi yazarı evli ve bir çocuk babası Ali Abalı, geçen 25 Mayıs'ta, kalp krizi geçirerek Ankara'daki evinde yaşamını yitirdi. Abalı'ın cenazesi dün (Cumartesi) Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından vasiyeti üzerine memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine getirildi. Abalı için bugün öğlen Fethiye Merkez Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Abalı'nın eşi Hasane Abalı, oğlu Bülent Abalı, kardeşi Cevat Abalı, CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, gazeteci dostları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Abalı'nın eşi Hasane Abalı, güçlükle ayakta durabildi. Cenazede konuşan Bülent Abalı, "Babam, Seydikemer doğumlu. Çocukluğu Fethiye'de geçti. İlk ve ortaokulu burada okuduktan sonra Ankara'ya gidip, öğrenim hayatına orada devam etti, Maliye Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra çeşitli yerlerde çalıştı. Tenis Federasyonu başkanlığı yaptı, sporla ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Necmettin Cevheri'nin danışmanlığını yapıp, birçok gazete de çalışmış. Gözlem Ankara Dergisi'ni çıkarttı. Son yıllara kadar çok aktifti ve maalesef kendisini kaybetti" dedi.

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLMEYİ VASİYET ETMİŞ

Hasane Abalı da eşinin vasiyetinde kendisinin annesinin Fethiye'deki mezarının yanına gömülmeyi istediğini belirterek, "Şimdi onun bu isteğini yerine getiriyoruz. Daha sonra Ankara'ya evimize dönüp, burada da taziyeleri kabul edeceğiz" dedi. Fethiyespor'un Yönetim Kurulu Başkanı ve eski oyuncularından Esat Bakırcı da Abalı ailesine başsağlığı dileyerek, "Rahmetli Ali Abalı ağabeyimiz, Türk sporu başta olmak üzere Fethiyespor'a çok çok büyük katkıları olmuş bir isim. Gençlik çağımızda Fethiyespor'da oynadığımızda, onun gönderdiği spor ayakkabısı ve formalarla sporumuzu yaptık. Fethiye'ye o günlerden bu yana çok büyük katkısı olan bir ağabeyimizdi. Sadece spor kulübüne değil Fethiye'de spor malzemesi ihtiyacı olan çok sayıda okula kamyonlar dolusu malzeme göndermiştir. Allah yakınlarına sabır versin. Kendisine de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum" dedi. Kılınan namazın ardından Abalı'nın cenazesi vasiyeti yerine getirilerek Taşyaka Mezarlığı'na götürülüp, 1983 yılında vefat eden annesi Rukiye Abalı'nın mezarı yanında gözyaşları içinde toprağa verildi. Hasane Abalı, toprağa verilen eşi Ali Abalı ve kayınvalidesi Rukiye Abalı'nın mezarı başından uzun süre ayrılmayıp, dua etti.

