DHA YURT BÜLTENİ-12

1)YOLCU BAYILINCA ŞOFÖR GÜZERGAHTAN ÇIKIP HASTANEYE YETİŞTİRDİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde halk otobüsünde bayılan kız öğrenciyi, güzergahını değiştiren otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Bayılma anı ve şoförün müdahalesi ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Alanya'da, kent merkezi ile orman deposu hattında çalışan Muhterem Şimşek'in kullandığı özel halk otobüsüne 9 Mayıs Çarşamba günü saat 07.40 sıralarında binen üniversite öğrencisi, kısa süre sonra bayıldı. Orta sıralarda ayakta duran Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi genç kızın birden fenalaşarak yere yığıldığını gören yolcular, durumu şoför Muhterem Şimşek'e söyledi. Aracını durduran Şimşek, yolcularla birlikte öğrenciye müdahale etti. Şimşek, yolcunun kendine gelmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ancak ambulansın gelmesini beklemeyen Muhterem Şimşek, güzergâhını değiştirerek içindeki yolcularla birlikte bayılan öğrenciyi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kız öğrenci hastanede tedaviye alındı. Öğrencinin bayılma anı ve yapılan müdahale ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÖNCELİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ'

Olay anını anlatan Muhterem Şimşek, otobüse binen yolcunun bir müddet sonra bayıldığını belirterek, "Yolculardan bir çığlık sesi geldi. 'Biri bayıldı' dediler. Aracı kenara çektim. Su tuttum ayılmadı. Sonra ambulansı aradım, meşgul çaldı ve hastaneye yetiştirmek zorundaydım. Yolculara hastaneye gideceğimi söyledim. Otobüse yolcu aldığımızda önceliğimiz can güvenliğidir. Herkesin yapması gereken şeyi yaptım" dedi.

'TÜRK MİLLETİ ÇOK DUYARLI'

Daha önce de arı sokması sonucu fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirdiğini anlatan Şimşek, "Bu son olayda bizim normal seyir zamanımızda 15-20 dakikada vardığımız yere 3-4 dakikada vardım. İnsani yönden Türk milleti çok duyarlı. Yolcularımız da bu konuda yardımcı oldu. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HASTANEYE YETİŞTİRİN'

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ise araçlarında 7-24 kayıt sistemi olduğunu belirterek, "Şoförlerimize şunu söylüyoruz; 'Önce ambulansı arayın, olmazsa en kısa zamanda hastaneye yetiştirin' diyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın canı çok önemli" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Olay anı otobüs kamerası görüntüleri

-Mehmet Şimşek ve otobüsten görüntüler

-Mehmet Şimşek konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

===================================================

2)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BARINAĞINDAKİ KÖPEK ÖLÜMLERİNE TEPKİ

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınaklarında Kasım 2017'te ölen köpeklerin aylar sonra çıkan görüntü ve fotoğrafları, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Büyükşehir personelince köpeklerin öldürüldüğünü öne süren hayvanseverler, tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise köpeklerin başka yerde zehirlendiğini, tedavi için barınağa getirildiğini, tedavi uygulanırken hayvanların öldüğünü açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınaklarındaki bazı köpekler, iddiaya göre, belediye işçilerince zehirlenerek öldürüldü. Ölen hayvanların fotoğraf ve görüntülerini cep telefonuyla kaydeden işçilerden biri, işten çıkarıldıktan sonra bunları hayvanseverlere gönderdi. Görüntüleri izleyen ve hayvan katliamı yaşandığını öne süren hayvanseverler, tepki gösterdi.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Rutin olarak hayvan sayısı çoğaldıkça barınaktaki işçiler, aldıkları talimatla hayvanların kalbine bir ilaç enjekte ederek azaltma yoluna gidiyorlar. Öldürüyorlar. Talimata uymayan işçiler, zaten görevden atılmaktadırlar. Kasım 2017'yle ait fotoğraflar bunlar. Fotoğraf ve görüntüyü geçen işçi, hayvan katliamını kabul etmediği için işten çıkarıldı. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organları ile sosyal medyada Efeler İlçesi ASTİM Bölgesi'nde bulunan hayvan barınağında sokak köpeği katlimı yapıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı belirtilip, "Geçen 24 Kasım'da '444 40 09' iletişim hattına Aydın merkez ilçeye bağlı Zeybek Mahallesi'ndeki TOKİ evleri civarında sokak hayvanlarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiğine dair ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerindeki zehirlendiği belirlenen 13 köpek, tedavileri için Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirilmiştir. Tüm müdahalelere rağmen köpeklerden 5'i yaşamını yitirmiştir. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü tutanak tutulmuş ve gerekli raporlamalar yapılmış olup, görüntülerle de kayıt altına alınmıştır. Bu sebeple 2017 yılında gerçekleşen bu olayla ilgili, sosyal medya ve haber sitelerinde Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak gerçeğe aykırı bir şekilde ve kaynağı doğrulanmaksızın haber yapan kişi ve basın organları hakkında yasal yollara müracaat olunacaktır. Hayvanları koruma ve bakımlarını sağlamaya yönelik çalışmalarımızda halkımızla aynı hassasiyeti paylaşmaktayız. Ölmek üzere olan hayvanların tedavilerini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaların bu şekilde kamuoyuna yansıtılması, görüntülerin paylaşılması kötü amaçlı olup halkımızın bu haberlere itibar etmeyeceği hususunda güvenimiz tamdır" denildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Barınakta ölen hayvanların görüntüsü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

================================================

3)AFRİN'DEN DÖNEN POLİSLERE DUYGULU KARŞILAMA

ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılmak üzere Sivas'tan Afrin'e uğurlanan ve görevlerini tamamlayarak kente dönen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri, kesilen kurbanlar ve dualarla karşılandı. 22 Şubat'ta Sivas'tan Afrin'e uğurlanan ve görevlerini yaparak yurda geri dönen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 22 özel harekat polisi için karşılama töreni yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurban kesilerek karşılanan polisler aileleriyle hasret giderdi. Karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, "Kahramanlarımız ülkemize dönüş yaptılar. Onlara, hasret dolu aileleriyle birlikte karşılamak için bir program yaptık. Amacımız hem bu uzun süren hasreti, ayrılığı sonlandırmak, hem de bu gurur dolu anı hep beraber karşılamaktı. Çok şükür bu kadar zaman sonra arkadaşlarımızın sağ salim evlerine, yuvalarına dönmüş olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Allah'a hamdolsun. Bundan sonraki görevlere de her zaman hazırlıklıyız. Bu bizim için ne ilk olacak ne de son olacak. Zor bir coğrafya da yaşadığımızın farkındayız. Hem polis özel harekat, hem de emniyet teşkilatı, jandarma ve silahlı kuvvetlerimiz olarak üzerimize düşen görevi, vatan-millet savunması bağlamında elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Görevden dönenlerden özel harekat polis memuru Sezai Köz'ün eşi Eda Köz çok mutlu olduğunu belirterek, "81 gündür ayrıydık. Çok şükür, sağ salim geldiler. Darısı orada kalanlara inşallah. Çok mutluyum, gururluyum. Eşimle gurur duyuyorum. Eşimi çok seviyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Karşılama programı

-Kurban kesilip dua edilmesi

-Polislerin aileleri ve meslektaşları ile hasret gidermesi

-Emniyet Müdürünün konuşması

-Polis eşinin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

===================================================

4)ESKİŞEHİR'DE 35 ENGELLİNİN ASKERLİK SEVİNCİ

ESKİŞEHİR'de 35 engelli, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle yemin edip, bir gün süreyle temsili askerlik yaptı.

Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda gerçekleştirilen temsili askerlik töreninde bedensel, zihinsel ve işitme engellilere ilk olarak asker giysileri giydirildi. Engelliler daha sonra Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda temel eğitim çalışmasına katıldı. Eğitimlerde engellilere asker selamı verilmesi ve esas duruşta bulunulması öğretildi. Eğitimlerin ardından yemin töreni programına geçildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle uçak hangarında yapılan yemin törenini Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile aileleri de izledi. Engelliler, Türk Bayrağı ile silahların olduğu masalara ellerini koyarak yanlarındaki komutanlarında yardımıyla yemin etti.

TUĞGENERAL GÜR: ONLARLA GURUR DUYABİLİRSİNİZ

1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Erdoğan Gür, engellilere ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün burada askerlik kanunu kapsamında silahaltına alınmaları mümkün olmayan vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Değerli silah arkadaşlarım. Silah, bayrak ve namusunuz üzerine yemin ederek gerektiğinde vatan için canınızı seve seve feda edeceğinize söz verdiniz. Şimdi sizler bu kutsal görevi yerine getirmek üzere ant içerek göreve başlamış bulunmaktasınız. Bu görevi bir vatan borcu bilip katılmanızdan dolayı sizleri kutluyorum. Değerli anne ve babalar. Her Türk asker doğar ve her anne ve baba çocuklarının asker olmasını gönülden ister. İşte bugün asker ocağına gönderdiğiniz kınalı kuzularınız için bu dileklerinizin gerçekleştiğine hep beraber şahit olduk. Çocuklarınız artık bu şerefli yuvanın birer ferdi ve Yüce Türk milletinin Askerleri oldular. Onlarla gurur duyabilirsiniz."

BUĞRA'NIN İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Yapılan konuşmaların ardından engelliler aileleriyle ve komutanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Engelli askerlerden Buğra Koçak (22), "Çok mutluyum. Ailemin burada olması beni çok heyecanlandırdı" dedi Buğra Koçak'ın babası Veysel Koçak da, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok teşekkür ediyorum. Buğra da her Türk genci gibi hayatta en büyük istediği şeylerden birisi asker olmaktı. Bugün onu gerçekleştirdi. Ailesi olarak çok mutluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Engellilere yemin provası yaptırılırken,

-Törene katılanların,

-Tuğgeneral Erdoğan Gür'ün törenin yapıldığı uçak hangarına gelişi,

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'dan,

-Engellilerin yemin etmeleri,

-Tuğgeneral Erdoğan Gür'ün konuşması,

-Engellilerle birlikte fotoğraf çektirilmesinden,

-22 yaşındaki Buğra ve ailesiyle yapılan röportajdan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-HakanTÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()

========================================================

5)POSTACI YÜRÜYÜŞ YARIŞMASI FİNALİ ESKİŞEHİR'DE YAPILDI

PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali', Eskişehir'de yapıldı. Yarışmada dereceye giren 3 kadın postacı ile 5 erkek postacı Balkanlar'da düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen 47'nci Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'ne çeşitli illerden 35 kadın postacı ile 58 erkek postacı katıldı. Atatürk Bulvarı'ndaki yarışma öncesinde PTT Mehter Takımı, gösteri sundu. Yarışmayı CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya ile çok sayıda kişi izledi.

Yarışmada erkekler 10 kilometrelik, kadınlar ise 5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için mücadele etti. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda kadınlarda 1'inciliği Ankara'dan Esra Sağlam, 2'nciliği İzmir'den Gülşen Eser ve 3'üncülüğü Ankara'dan Nermin Aslanoğlu kazandı. Erkeklerde ise 1'inci Ankara'dan Serkan Doğan, 2'nci Bursa'dan Kadir Çolak, 3'üncü Ankara'dan Hanefi Çobanoğlu, 4'üncü Düzce'den Selim Köseer, 5'inci de Van'dan Tarık Karabulut oldu. İlk 3'e giren kadınlar ile ilk 5'e giren erkeklerin Bosna-Hersek'te yapılacak olan 'Balkan Ülkeleri Postacı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecekleri belirtildi.

Yarışmada erkeklerde takım halinde birinci Ankara PTT Başmüdürlüğü, ikinci Bursa PTT Başmüdürlüğü ve üçüncü İstanbul PTT Başmüdürlüğü olurken kadınlarda ise takım halinde birinciliği Ankara PTT Başmüdürlüğü, ikinciliği Ankara PTT Genel Müdürlüğü ve üçüncülüğü de İzmir PTT Başmüdürlüğü elde etti. Dereceye girenlere madalya ve kupaları yarışmayı izleyen protokol üyeleri tarafından verildi.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Her yıl bir ilimizde bu yarışmanın finalini yapıyoruz. PTT A.Ş. bir holding olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bankacılıktan, lojistiğe, kargoculuğa işte bu anlamda holding olmanın bir getirisi olacaktır. Bunun yanında holding olma yolunda ilerleyen PTT A.Ş.'nin sporda da var olduğunu bu etkinliklerle göstermiş oluyoruz" dedi.

EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI, İKİNCİ OLDU

Yarışmada kadınlarda ikinci olan Gülşen Eser'in eşi Hüsnü Eser de erkeklerde yarışmaya katıldı ancak dereceye giremedi. İzmir'den yarışma için Eskişehir'e gelen Eser çifti yarışmaya 3 yaşındaki oğlu Göktuğ Eser'i de getirdi. 11 yıldır PTT'de çalışan ve 8 yıl posta dağıtıcılığı yapan Gülşen Eser, "Çok çalıştık, çok emek harcadık. Çok şükür ki dereceye girdim. Şimdi 3 kadın, 5 erkek olarak ülkemizi Bosna Hersek'te yapılacak olan Balkan ülkeleri postacı yarışmasında temsil edeceğiz. Şampiyon olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kadın postacıların start alması

-Kadın postacıların yürüyüşten görüntü

-Kadın postacılardan ilk üçe girenlerin yarışı bitirirken görüntüleri

-Erkek postacıların start alması

-Erkek postacıların yürürken görüntüleri

-Kadınlarda ilk üçe girenlere madalya ve kupalarının verilmesi

-Kadınlar ikincisi Gülşen Eser'in kupasını oğlu Göktuğ ile birlikte alması

- Kadınlar ikinci Gülşen Eser'in oğlu Göktuğ Eser ve eşi Hüsnü Eser ile görüntüsü

-Gülşen Eser'in konuşması

-Kadınlar ikincisi Gülşen Eser'in eşi Hüsnü Eser'in konuşması

-Erkek postacılarda ilk üçe girenlere madalya ve kupalarının verilmesi

- PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya'nın konuşması bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR /