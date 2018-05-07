DHA YURT BÜLTENİ- 12

Artvin'de şiddetli rüzgarda uçan çatı, araçların üzerine düştü

Artvin’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçarak, park halindeki araçların üzerine düştü. Ölen ya da yaralanan olmayan olayda, 11 araçta hasar oluştu, bazı evlerin camları kırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Balcıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede yağış sonrası şiddetli rüzgar nedeniyle Yazkent Sitesi’ne ait 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatı, sitede park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Gürültü üzerine panik yaşayıp dışarı çıkan apartman sakinleri, çatıyı araçlarının üzerinde görünce şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı. Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan da bölgeye gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı olayda, park halindeki 11 araçta hasar oluştu, bazı evlerin camları kırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay

HABER: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,()

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Drone ile aranan 83 yaşındaki alzheimer hastası bulundu

Kilis'te dün akşam ayrıldığı evine dönmeyen alzheimer hastası Fadile Altunışık (83), jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla bulundu.

Merkeze bağlı Demırşık köyündeki evinde dün saat 19.00 sıralarında ayrılan alzheimer hastası Fadile Altunışık, dönmeyince ailesinin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, birçok yerde arama yapmasına rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadı. Jandarmanın dedektör köpekler ve drone ile yaptığı çalışmanın ardından Fadile Altunışık, bugün Öncüpınar Konteyner Kenti yakınlarında bulundu. Jandarma tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, yapılan sağlık kontrolünün ardından oğlu Halil Altunışık’a teslim edildi. Halil Altunışık, annesinin hastalığı nedeniyle zaman zaman ortadan kaybolduğunu belirterek, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma ve AFAD ekipleri

- Arama çalışmaları

- Hastane önündeki jandarma aracı

- Fadile Altunışık’ın hastaneden çıkarılması

- Halil Altunışık’ın konuşması

- Yaşlı kadının otomobile bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 264 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

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Traktörle şov yaparken canından oluyordu

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Traktör Pazarı’nın açılışında tamirci İsmail Yalçın (55), 1948 model traktör ile gösteri yaparken araç devrildi. Yalçın son anda kendisini atarak traktörün altında kalmaktan kurtuldu.

Belediye ve Traktörcüler Sitesi işbirliğiyle organize edilen ve her hafta pazartesi günleri hizmet verecek olan Traktör Pazarı için açılış töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Şevket Can’ın alana gelmesinin ardından kurban kesilip dua edildi. Daha sonra 1948 model traktör ile gösteri yapan traktör tamircisi İsmail Yalçın, drift atarak asfalt zeminde tur atamaya başladı.Katılımcıların büyük bir merakla izlediği gösteri sırasında Yalçın hızını artırırken, 2 teker üzerinde kalan traktör devrildi. Traktörün devrileceğini fark eden İsmail Yalçın son anda kendisini atarak tonlarca ağırlığın altından kalmaktan kurtuldu. İsmail Yalçın'ın, kazayı yara almadan atlaması izleyenlerin yüreğine su serpti.Traktörcüler Pazarı'nın açılışında konuşan Traktörcüler Sitesi Başkanı Ali Gökmen, kurulan pazarın Çukurova bölgesinde ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Köylülerimiz, çiftçilerimiz kendi traktörlerini kendileri rahatça satabilecek. Bu ayrıca şehrimize de gelen ziyaretçi sayısını artıracak. Bugün çok mutlu ve sevinçliyiz " dedi.Belediye Balkanı Şevket Can ise yaşanan kazanın hafif atlatılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, sürücü İsmail Yalçın’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından edilen dualarla Traktör Pazarı kurdele kesimiyle hizmet açıldı.

Görüntü Dökümü

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- 3 tekerli Traktör ile gösteri yapmayı bekleyen İsmail Yalçın’n görüntüsü

- 1948 model traktörden görüntü

- Belediye Başkanı Şevket Can’ın traktör gösterini izlemek için alana gelişi

- Traktörün drift atması

- Traktör sürücüsünün traktöre daireler çizdirmesi

- Asfalt zeminde oluşan lastik izleri

- Traktörün yan yatarak devrilmesi

- Sürücü İsmail Yalçın’ın yere düşmesi

- Yalçın’ın kendisini geriye atması

- Vatandaşların yardıma koşması

- Sürücünün yerden kaldırılması

- Ters dönen traktörden akan akaryakıt ve çıkan dumanlar

- Vatandaşların sürücüyü alkışlaması

- Şok geçiren sürücünün devrilen traktörü incelemesi

- Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Tarsus Traktörcüler Sitesi Başkanı Ali Gökmen’in konuşması

- Belediye Başkanı Şevket Can’ın konuşması

- Kaza yapan traktörün yanından geçenler

SÜRE: 04 '20" BOYUT: 264 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

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Yaprak kurdu ağaçları istila etti

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde onlarca ağaç 'yaprak kurdu' adı verilen böceklerin istilasına uğradı.

Hilvan'da yetişmiş meyve ağaçları, henüz nedeni öğrenilmeyen bir sebepten dolayı 'yaprak kurdu' adı verilen böceklerini çoğalması nedeniyle ağaçlar kurumaya yüz tutu. Yaklaşık 5 gündür bölgede bulunan meyve ağaçlarında sıkça görülen 'yaprak kurdu' kısa sürede ağaçların gövde ve dallarına yayılarak yaprakların yeşermesine engel oldu. Hilvan'daki bahçesinde bulunan meyve ağaçlarında oluşan 'yaprak kurdu' istilası karşısında neye yapacağını şaşıran çiftçi Abdullah Sütpak, yetkilerden yardım isteyerek şunları söyledi: "Bahçemdeki meyve ağaçlarını kontrol etmeye geldiğimde üzerlerinde yüzlerce hatta binlerce yaprak kurdunu görünce çok şaşırdım. Şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Bir süre kendi ellerimle bu kurtları temizlemeye çalıştım ancak tekrar üremeye başladılar. Kimyasal mücadele başlatmak istiyorum ama ağaca zarar olur diye yapmadık. İlgili kuruluşlara cep telefonuyla çektiğimiz görüntüleri ulaştırıp bir an önlem almalarını istedik. Yoksa yetişmiş onlarca meyve ağaçları kuruyup gidecek" şeklinde konuştu. Öte yanda ağaç gövdesi ve dallarına yayılan yaprak kurtlarının görüntüsünü cep telefonuyla çekip sosyal medya hesabında kullanan Sütpak "Bu ağaçlar için acilen önlem alınmasa kuruyacak' notunu düşerek yetkililerden destek istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meyve ağaçlarının üzerinde bulunan yaprak kurtları

- Ağaçları istila eden yaprak kurtları

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,()



